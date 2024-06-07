1 чел.
По популярности
скидка
35%
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Териберка: морское сафари и киты в дикой природе
Откройте для себя тайны Териберки, встречу с китами и уникальные северные пейзажи в уютной групповой экскурсии
Начало: Отель Меридиан, площадь Пять Углов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
137008 905₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Териберка: волшебство Ледовитого океана
Исследуйте тайны Териберки и вдохните свежесть Ледовитого океана в небольшой группе единомышленников
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
50004 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Погрузитесь в красоту Кольского полуострова на экскурсии к живописным водопадам с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
50004 500₽ за человека
скидка
15%
Групповая
12 часов
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
В мини-группе отправиться в легендарный посёлок на краю земли и увидеть морских гигантов
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
113009 605₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Териберка и море: путешествие на севере за день
Исследуйте уникальную Териберку и насладитесь морской прогулкой, вдыхая дух Русского Севера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
89008 010₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Териберка: экскурсия на край земли, встреча с Арктикой и природой
Исследуйте дикую природу Териберки: морские пейзажи, арктическая фауна и дух истории в каждом камне
Начало: В месте вашего проживания в Мурманске
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по мурманской лесотундре: природа и походные навыки
Проведите день в дикой лесотундре Мурманска: прогулка по сопкам, приготовление еды на костре и обучение походным навыкам
Начало: Место проживания гостя
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за человека
скидка
25%
Фотопрогулка
11 часов
Фотоохота на китов в Териберке: захватывающее приключение в Мурманске
Погрузитесь в мир арктической природы, отправившись в поиски китов и тюленей на край света. Возвращайтесь с незабываемыми впечатлениями и фотографиями
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120009 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
Кольский фьорд и великолепие водопадов: групповая экскурсия
Узнайте, что Кольский полуостров не уступает Норвегии по красоте фьордов. Погрузитесь в историю и природу, насладитесь видами и пикником
Начало: В удобном вам месте в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50004 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
Популярное предложение
Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
Провести полдня в окружении дикой природы Арктики и зарядиться её энергией без спешки и суеты
Начало: На ул. Ленинградской
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
48504 365₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Сопка Мишукова в Мурманске: путешествие к великолепным видам и истории Севера
Вас ждет захватывающее путешествие на Сопку Мишукова, где открываются лучшие виды на Мурманск и его окрестности
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 600₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Ловозерские тундры: путешествие по красотам Севера из Мурманска
Погрузитесь в мир неповторимых северных пейзажей, где каждый шаг открывает новые величественные виды
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 26 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Териберка из Мурманска: путешествие на край света
Исследуйте красоты Териберки, насладитесь уникальными пейзажами и откройте для себя богатую культуру Крайнего Севера
Начало: От места вашего проживания в Мурманске (в дни повы...
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
48003 840₽ за человека
скидка
20%
Групповая
12 часов
Киты и тюлени Териберки: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Баренцева моря и встречайте его удивительных обитателей во время путешествия в Териберку
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110008 800₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Авто-пешеходное путешествие по историческим и панорамным местам живописного русского фьорда
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 120009 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Мини-группа
11 часов
Популярное предложение
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
Скрученные сосны и ели, покрытые снегом и льдом сейды, ущелья и морские просторы - Русская Лапландия запомнится вам надолго! Угощение северным чаем
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в четверг и субботу в 08:00
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 65005 850₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Териберка из Мурманска: путешествие в душу Арктики
Исследуйте душу русской Арктики: Териберка ждет вас с ее пустынными берегами и мощью океана
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
Открыть самые живописные водопады региона и полюбоваться видами на Мурманск и Кольский залив
Начало: На площади Пяти углов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 498₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Холодное сердце Териберки
Провести сказочно красивый день на краю света, открывая предания северной деревушки
Начало: У вашего отеля в Мурманске
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
от 16 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
Сопка Мишукова: уникальная экскурсия в Мурманске
Исследуйте сопку Мишукова и получите незабываемые впечатления от панорамы Мурманска и Кольского залива
Начало: По согласованию с туристами в черте г. Мурманск
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 55003 850₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Из Мурманска - в закрытый Североморск
Посетить военно-морской город на берегу Кольского залива и раскрыть его историю
Начало: По договорённости
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
11 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 6 500₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Путешествие в Териберку в мини-группе
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана
Начало: В удобном вам месте в Мурманске или пригороде
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии
15 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
В Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с нескучными историями
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 19 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
Побывать на краю земли и исследовать красивейшие уголки рыбацкого поселка в мини-группе
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Териберка - ворота потрясающей Арктики
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Мурманске: Кандалакшский лабиринт
Узнайте историю северных лабиринтов и насладитесь живописными видами побережья Кандалакшского залива. Откройте для себя загадки древности
Начало: В Кандалакше
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Путешествие из Мурманска в Кировск и Хибины. Рассвет в горах, ботанический сад, снегоходы, Снежная деревня и уникальные минералы ждут вас
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в пятницу и воскресенье в 08:00
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
от 65005 850₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Териберка. Песнь Севера
Край земли, ледяное эхо океана и пейзажи «Левиафана» - ощутить незабываемую атмосферу поселка
Начало: В удобном вам месте г. Мурманска
17 июня в 09:30
18 июня в 09:30
от 18 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Териберка: водопады, скалы и фьорды
Посетить северное село за Полярным кругом и насладиться инопланетными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:30
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
50004 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу настоящего Севера: село Териберка ждет вас с его уникальной природой и богатой историей
10 июня в 21:00
11 июня в 09:00
от 19 000₽ за всё до 16 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
Начало: В г. Мурманск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 000₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Погрузитесь в мир Крайнего Севера на один день. Путешествие по тундре, водопады, яйца дракона и рыбацкие села ждут вас
Начало: У вашего отеля или отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Начало: Мурманск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 28 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
10 часов
Териберка - вечное сияние чистого Севера
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Северное сияние - мерцающая вуаль Заполярья
Помчаться навстречу одному из самых красивых зрелищ планеты и сделать фантастические снимки
Начало: в вашем отеле
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
6 000₽ за человека
Фотопрогулка
4 часа
Фото-путешествие в поисках северного сияния
Погрузитесь в магию северного сияния с индивидуальной фото-прогулкой по Мурманску. Уникальные моменты и профессиональные снимки ждут вас
Начало: В г. Мурманск
11 июня в 21:00
12 июня в 21:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Завораживающее северное сияние в Мурманске: эксклюзивная экскурсия
Погрузитесь в магию северного сияния в Мурманске. Эксклюзивная экскурсия откроет вам тайны Авроры и подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
6 июля в 20:00
7 июля в 20:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Водопады Мурманска круглый год
Ощутить торжественность природы, узнать больше об истории города и увидеть его с Абрам-Мыса
Начало: Центр Мурманска, на парковке у гостиницы Меридиан
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
Прогулка на снегоходах в Мурманске: уникальное приключение для мини-группы
Впечатляющее приключение на снегоходах ждет вас в Мурманске! Откройте для себя красоту заснеженных ландшафтов в уютной компании до 6 человек
Начало: За городом, 20 мин езды от центра Мурманска
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
7 500₽ за человека
Мини-группа
1 час
Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе
Активное, бюджетное и захватывающее приключение в заснеженном северном лесу
Начало: За городом, 20 мин езды от центра Мурманска
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
4 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
8 часов
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
Выйти в море на поиски гигантов и прогуляться по знаменитому посёлку из «Левиафана»
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1200010 800₽ за человека
Групповая
10 часов
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Продняться на гору Айкуайвенчорр, посетить Снежную деревню и Музей камня
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
7 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия «Ваш идеальный день в Хибинах» с трансфером
Отправьтесь в увлекательное путешествие по северным рельефам, насладитесь красотой Хибин и узнайте их историю
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1300010 400₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова
Полюбоваться северными водопадами, погулять по лесу и зарядиться энергией природы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:30
от 15 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртём7 июня 2024Добрый день! Были на экскурсии в Териберки,на морской прогулке, в старой териберке, водопад,пляж,озёра, какая же там красота,море положительных впечатлений, обязательно
- ООльга7 июня 2024Поездка в Териберку наша вторая экскурсия с Виктором. Поездка неблизкая, но время в дороге пролетело незаметно, ведь Виктор замечательный рассказчик
- ЭЭльмира6 июня 2024Очень красивые водопады. Ошеломляют своей мощью, красотой. Прекрасный гид Александр. Прекрасный рассказчик. Очень много узнала. А чай с пирожками рядом с водопадом просто Космос. Всём рекомендуют эту программу. Получите заряд эмоций надолго Это Релакс!!!
- ДДмитрий6 июня 2024Природа - просто отвал башни. Дорога лёгкая и полна интересных рассказов от гида. С погодой очень повезло, весь день было ясно и в меру тепло.
- ДДмитрий6 июня 2024Отличный тур, красивая природа, очень интересный и внимательный к деталям гид.
- ААнна6 июня 2024Гид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалось, о поездке не жалею.
- ЮЮлия6 июня 2024Были на экскурсии водопады, тундра и озера крайнего севера. Это конечно супер, словами не передать!!! Были в мини группе, автомобиль
- ААлена6 июня 2024Это была невероятная поездка! Очень насыщенный выдался день! Пейзажи Арктики потрясающие! Организация на отличном уровне! Нам очень повезло с погодой,
- ППолина5 июня 2024Если вам попался Дмитрий - знайте, что вы вытянули свой счастливый билет и, возможно, израсходовали всю свою удачу за жизнь.
- ББогдан5 июня 2024Прекрасно провел день в этом небольшом авто путешествии с гидом Владимиром. Профессионализм, знания и чувство такта выше всех похвал. Браво, маестро!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Выездные»
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