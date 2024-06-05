Экскурсии в Териберку из Мурманска

Найдено 60 экскурсий в категории «Териберка» в Мурманске, цены от 3 840 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Териберка: дыхание Ледовитого океана
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
366 отзывов
Териберка: волшебство Ледовитого океана
Исследуйте тайны Териберки и вдохните свежесть Ледовитого океана в небольшой группе единомышленников
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
50004 500 за человека
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
🚗 На машине
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
12 часов
381 отзыв
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
В мини-группе отправиться в легендарный посёлок на краю земли и увидеть морских гигантов
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
113009 605 за человека
Териберка и морская прогулка за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
137 отзывов
Популярное предложение
Териберка и море: путешествие на севере за день
Исследуйте уникальную Териберку и насладитесь морской прогулкой, вдыхая дух Русского Севера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
89008 010 за человека
Териберка - открыть неистовую красоту Арктики
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
177 отзывов
Териберка: экскурсия на край земли, встреча с Арктикой и природой
Исследуйте дикую природу Териберки: морские пейзажи, арктическая фауна и дух истории в каждом камне
Начало: В месте вашего проживания в Мурманске
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000 за всё до 19 чел.
Фотоохота на китов в Териберке
🚗 На машине
скидка
25%
Фотопрогулка
11 часов
238 отзывов
Фотоохота на китов в Териберке: захватывающее приключение в Мурманске
Погрузитесь в мир арктической природы, отправившись в поиски китов и тюленей на край света. Возвращайтесь с незабываемыми впечатлениями и фотографиями
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120009 000 за человека
Классика Териберки: на край света в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
71 отзыв
Популярное предложение
Териберка из Мурманска: путешествие на край света
Исследуйте красоты Териберки, насладитесь уникальными пейзажами и откройте для себя богатую культуру Крайнего Севера
Начало: От места вашего проживания в Мурманске (в дни повы...
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
48003 840 за человека
Киты, тюлени и невероятная Териберка
🚤 На катере
скидка
20%
Групповая
12 часов
88 отзывов
Киты и тюлени Териберки: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Баренцева моря и встречайте его удивительных обитателей во время путешествия в Териберку
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110008 800 за человека
Териберка - в копилку лучших дней
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
798 отзывов
Териберка из Мурманска: путешествие в душу Арктики
Исследуйте душу русской Арктики: Териберка ждет вас с ее пустынными берегами и мощью океана
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000 за человека
Холодное сердце Териберки
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
32 отзыва
Холодное сердце Териберки
Провести сказочно красивый день на краю света, открывая предания северной деревушки
Начало: У вашего отеля в Мурманске
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
от 16 000 за всё до 7 чел.
Путешествие в Териберку в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
324 отзыва
Путешествие в Териберку в мини-группе
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана
Начало: В удобном вам месте в Мурманске или пригороде
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за человека
«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
98 отзывов
«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии
15 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 500 за всё до 4 чел.
В Териберку - с юмором, легендами и хаски
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
114 отзывов
В Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с нескучными историями
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 19 500 за всё до 4 чел.
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
97 отзывов
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
Побывать на краю земли и исследовать красивейшие уголки рыбацкого поселка в мини-группе
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за человека
Териберка - ворота потрясающей Арктики
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
20 отзывов
Териберка - ворота потрясающей Арктики
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 700 за всё до 6 чел.
Териберка. Песнь Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
45 отзывов
Териберка. Песнь Севера
Край земли, ледяное эхо океана и пейзажи «Левиафана» - ощутить незабываемую атмосферу поселка
Начало: В удобном вам месте г. Мурманска
17 июня в 09:30
18 июня в 09:30
от 18 000 за всё до 6 чел.
Териберка: водопады, скалы и фьорды
🚗 На машине
скидка
10%
Групповая
10 часов
44 отзыва
Териберка: водопады, скалы и фьорды
Посетить северное село за Полярным кругом и насладиться инопланетными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:30
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
50004 500 за человека
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
107 отзывов
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу настоящего Севера: село Териберка ждет вас с его уникальной природой и богатой историей
10 июня в 21:00
11 июня в 09:00
от 19 000 за всё до 16 чел.
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
27 отзывов
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
Начало: В г. Мурманск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 000 за человека
Курс на Север: экскурсия в Териберку
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
27 отзывов
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Погрузитесь в мир Крайнего Севера на один день. Путешествие по тундре, водопады, яйца дракона и рыбацкие села ждут вас
Начало: У вашего отеля или отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500 за человека
Териберка - северный удел
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
9 часов
16 отзывов
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Начало: Мурманск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 28 000 за всё до 7 чел.
Териберка - вечное сияние чистого Севера
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
40 отзывов
Териберка - вечное сияние чистого Севера
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за человека
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Мини-группа
8 часов
39 отзывов
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
Выйти в море на поиски гигантов и прогуляться по знаменитому посёлку из «Левиафана»
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1200010 800 за человека
В Териберку - с шаманом под звуки варгана
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
В Териберку - с шаманом под звуки варгана
Исследовать необычные природные места и почерпнуть силы у Севера
Начало: В Мурманске
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
24 000 за всё до 4 чел.
Териберка - северный уголок вашего сердца
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
7 отзывов
Териберка - северный уголок вашего сердца
Погрузиться в ледяную атмосферу Баренцева моря в тёплой групповой поездке
Начало: По месту вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 500 за человека
Териберка - «маленький северный рай»
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
31 отзыв
Териберка - «маленький северный рай»
Открыть фантастические локации, услышать о древних народах и проникнуться атмосферой Арктики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 13 501 за всё до 8 чел.
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
Открыть места силы Кольского полуострова, побывать на краю земли и погрузиться в мир саамских легенд
Начало: Отель Азимут
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 10 000 за всё до 8 чел.
В Териберку - на встречу с китами
🚤 На катере
Мини-группа
11 часов
10 отзывов
Встреча с китами в Териберке: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Териберки, встретьте китов и косаток, насладитесь величием Баренцева моря
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
12 400 за человека
Свидание с суровой Териберкой (групповая экскурсия)
🚗 На машине
скидка
20%
Групповая
9 часов
7 отзывов
Свидание с суровой Териберкой (групповая экскурсия)
Отправиться на край света к красотам Лапландии, знаменитому пляжу «Яйца дракона» и кладбищу кораблей
Начало: В месте вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
50004 000 за человека
Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
Увидеть чудеса Крайнего Севера, расслабиться под дыхание океана и поверить в волшебство
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
19 июня в 08:30
22 июня в 08:30
23 000 за всё до 2 чел.
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
Добраться до края земли, полюбоваться необъятной красотой Русского Севера и узнать его тайны
Начало: В месте вашего проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3420030 780 за всё до 4 чел.
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
105 отзывов
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Отправиться к берегу океана в веселой компании, влюбиться в бескрайний Север и оценить местную кухню
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 500 за человека
Териберка, или российский Йотунхейм
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
9 часов
47 отзывов
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 26 000 за всё до 4 чел.
Незабываемая Териберка
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Незабываемая Териберка
Познакомиться с поморским поселком на самом краю земли и открыть обезоруживающие пейзажи Арктики
Начало: по договоренности
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:30
от 17 340 за всё до 4 чел.
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
Откройте для себя красоты Териберки и насладитесь уникальными вкусами севера на чаепитии у океана
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 25 000 за всё до 7 чел.
На край Земли: поездка в Териберку и селфи с китами
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
На край Земли: поездка в Териберку и селфи с китами
Познакомиться с побережьем Баренцева моря и увидеть китов в естественной среде обитания
Начало: В любой локации Мурманска
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 19 000 за человека
Териберка - врата в Арктику
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
11 часов
39 отзывов
Териберка: путешествие к вратам Арктики
Исследуйте уникальную Териберку, где природа и история сочетаются в незабываемом путешествии
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000 за человека
Териберка и поэзия Северного Ледовитого океана
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
5 отзывов
Териберка и поэзия Северного Ледовитого океана
Посетить знаменитое рыбацкое поселение и впечатлиться красотой местной природы
Начало: в районе центральной городской площади
Расписание: в субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
4 500 за человека
Териберка: арктическая сказка на краю земли
🚗 На машине
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
867 отзывов
Териберка: арктическая сказка на краю земли - групповая экскурсия
Присоединяйтесь к нам в путешествие по суровой красоте Териберки, где природа и история сливаются в одно
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 50004 500 за человека
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
Фотопрогулка
11 часов
249 отзывов
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей - уникальная фото-экскурсия
Готовы к приключению за полярным кругом? Вас ждут встречи с китами, косатками и захватывающие пейзажи Баренцева моря
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно, время старта: 8:30-9:00.
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
9 000 за человека
Териберка с выходом в Баренцево море
🚗 На машине
скидка
20%
Групповая
11 часов
127 отзывов
Териберка: впечатляющая экскурсия с возможностью увидеть китов из Мурманска
Ваш шанс погрузиться в атмосферу крайнего севера, увидеть знаменитые «яйца драконов», кладбище кораблей и, возможно, китов
Начало: Точку сбора гид сообщит после бронирования
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
112509 000 за человека
Териберка - бесценное достояние севера
🚗 На машине
Групповая
10 часов
586 отзывов
Териберка из Мурманска: впечатляющее путешествие к краю света
Завораживающая экскурсия в Териберку: океанские пейзажи, дикая природа и уникальные арт-объекты
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за человека
Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море
🚶 Пешая
Групповая
10 часов
201 отзыв
Териберка из Мурманска: морские прогулки, киты и природные чудеса
Погрузитесь в мир северной природы с экскурсией в Териберку. Вас ожидает встреча с китами, посещение заповедника и уникальных пляжей
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
9 000 за человека
Морская прогулка из Териберки
Мини-группа
2 часа
24 отзыва
Увлекательная морская прогулка из Териберки: наблюдение за морскими животными
Откройте для себя волшебство Баренцева моря во время морской прогулки из Териберки. Вас ждут встречи с китами, дельфинами и захватывающие виды
Начало: Причалы Териберки
Расписание: В 08:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
от 5 000 за человека
Очарование Териберки и морская прогулка
скидка
10%
Мини-группа
8 часов
14 отзывов
Териберка: Морская прогулка и наблюдение за китами из Мурманска
Встреча с китами и незабываемые виды Северного Ледовитого океана ждут вас в путешествии по Териберке
Начало: Ваше место проживания
Расписание: Ежедневно с 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1180010 620 за человека
Экскурсия в Териберку
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
30 отзывов
Экскурсия в Териберку
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Богдан
    5 июня 2024
    Териберка: дыхание Ледовитого океана
    Прекрасно провел день в этом небольшом авто путешествии с гидом Владимиром. Профессионализм, знания и чувство такта выше всех похвал. Браво, маестро!
  • К
    Кристина
    5 июня 2024
    Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
    Очень Крутая экскурсия, 5 из 5. Жаль китов не увидели, но есть повод вернуться. И отдельное спасибо нашему гиду Владу, все рассказал, показал. Советую всем.
  • Д
    Дарья
    5 июня 2024
    Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
    Было интересно. Китов не видели, но в целом программа активная и нам понравилась.
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Киты, тюлени и невероятная Териберка
    С самого начала бронирования все было на высшем уровне. Изначально отвечают на все вопросы. Прислушиваются к пожеланиям. За день до экскурсии прописывают
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    все детали. Очень приятные сотрудники. Нашим гидом был Влад. Изначально предупреждает, что он выезжает, чтобы можно было комфортно начинать собираться. И звонит за несколько минут, что подъезжает. Встречает очень приветливо. Знакомит с другими участниками. По дороге рассказывает интересные факты о самом Мурманске. Очень веселый, может ответить на любой вопрос (и не только касающийся экскурсии). Знает очень много. Видно, что очень любит эти края. Это самое главное, когда гид относится к работе не просто как к работе. Всегда интересовался, согласны ли мы сделать сейчас это, поехать сюда, а потом туда. С китами повидаться нам не удалось. Но Влад потом скинул новость, что в этот день в районе Териберки запутался в остатках сетей кит. И он наверняка подавал сигналы сородичам. Мы их увидим в следующий раз)) Киты - это приятное дополнение к морской прогулке)) Влад отлично водит машину. Поэтому дорога туда и обратно пролетела незаметно. Однозначно, рекомендую к посещению эту экскурсию.

  • О
    Олег
    5 июня 2024
    Териберка и морская прогулка за 1 день
    Доброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилось. Бывает так, что в России
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    заказываешь какую то услугу и ещё того паче экскурсию, а это вообще не лицензируемая деятельность, и не тешишь себя ожиданиями. Часто бывает, что наталкиваешься на "бизнес по-русски". Однако здесь мы были приятно удивлены. Экскурсовод-ГИД -оказался очень интересный человек, много краеведческого познавательного материала для ознакомления с той местностью, куда ты приехал, что посмотреть, на что обратить внимание. Трансфер от отеля до Тириберки просто отлично, быстро и комфортно. Однако надо учитывать, что край здесь суровый и погода меняется очень часто и быстро и именно она является основополагающим фактором влияющим на всю экскурсию. Нам повезло, было холодно, но не штормило, море было спокойное, небольшой дождик перед морской прогулкой закончился. Мы вышли в море и видели разных животных, птиц, и китов. Теперь внимание! 1. От экскурсовода не зависит погода и пешая прогулка с выходом в море могут меняться местами по времени в зависимости от загруженности катера и волнения на море. 2. Обед, да и прочий приём пищи не самая сильная часть экскурсии, не ждите мишленовских звёзд от местных заведений, хотя в среднем они все одного, достаточно хорошего уровня, просто не заказывайте всякую экзотику. 3. Причал находится на устье реки Териберки и не оборудован дебаркадером, и учитывая, тот факт что разница между приливом и отливом очень большая, то попасть на катер для грузных людей может быть нетривиальной задачей, лазание по металлическим лестницам 2-3х метровой высоты и пролезания с катера на катер может стать невыполнимым заданием. 4. Не стесняйтесь надеть зимнюю куртку и шапку на морскую прогулку, в море вода +1 тире +2 градуса и воздух примерно такой же. Если с ветром то очень холодно даже летом. 5. Пешая прогулка требует хорошей обуви, так как ходить придётся по камням. Большое спасибо гиду Александру за прекрасную экскурсию!

    Доброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилосьДоброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилосьДоброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилосьДоброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилосьДоброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилосьДоброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилосьДоброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилось
  • Р
    Роман
    4 июня 2024
    Фотоохота на китов в Териберке
    В целом все понравилось! Самое интересное - это морская прогулка, конечно, было очень захватывающе. Животных, к сожалению, не увидели, но выход в открытое море и "болтание" на волнах все скрасили!
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Териберка и морская прогулка за 1 день
    Всем доброго дня! Были на экскурсии в Териберку с гидом Артёмом. Самые лучшие впечатления, эмоции и высокая оценка его работы.
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    Понравилось все. Встретил вовремя, вез по убитой дороге, как очень хрупкий груз)) много рассказывал, показывал. Прошло немного времени, как вернулись в Петербург, а уже бронирую Териберку на август)) Плюсом ко всему, Артем спас документы, которые ребенок случайно уронил в море в рюкзаке. За это отдельное спасибо))) Итог: кто раздумывает - ехать или нет, даже не думайте. Море эмоций, положительных впечатлений и хороших людей рядом. Кстати, кита видели)) Всем хороших путешествий!

    Всем доброго дня! Были на экскурсии в Териберку с гидом Артёмом. Самые лучшие впечатления, эмоции иВсем доброго дня! Были на экскурсии в Териберку с гидом Артёмом. Самые лучшие впечатления, эмоции иВсем доброго дня! Были на экскурсии в Териберку с гидом Артёмом. Самые лучшие впечатления, эмоции иВсем доброго дня! Были на экскурсии в Териберку с гидом Артёмом. Самые лучшие впечатления, эмоции и
  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
    Хотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселение и его окрестности. Мы
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    много гуляли. Прошлись по песчаному пляжу, покормили оленей и погладили Хаски, ходили в море и увидели китов. Ради возможности посмотреть на китов отправились в это путешествие - рады что их увидели и познакомились с другими удивительно-красивыми местами. Общались с капитаном корабля, пробовали морскую воду и местный напиток😉. Через каменный пляж, заглянув в грот Гнездо дракона, поднимались в горы к птичьему базару и водопаду Батарейский (завораживающий своим величием и красотой). Посмотрели кладбище кораблей, попробовали свежие морепродукты, пообедали в ресторане с вкусной кухней «Гребешки», и посетили еще много интересных, красивых и живописных мест. От такой насыщенной Экскурсии осталось много позитивных эмоций, теплых уже воспоминаний, красивых и ярких фото. Спасибо☺️🤗

    Хотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселение
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Киты, тюлени и невероятная Териберка
    Экскурсия состоялась 28.05.2024. Гид Александр заехал за всеми участниками домой (это большой плюс, что не нужно так рано утром куда-
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    то идти/ехать). Экскурсия очень понравилась. Александр знающий и интересно рассказывающий гид. У нас было много вопросов - он на все ответил. Машина комфортная, чистая, быстрая. У Александра еще нашлись варежки почти для всех - отдельное спасибо)). Единственный минус - при предварительном заказе блюд очень долгое ожидание и уху принесли холодную.

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    «Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
    Очень понравилась экскурсия в Териберку. Гид Виктор интересный рассказчик, особенно понравился маршрут в парке Териберке.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Териберка»

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