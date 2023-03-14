Прибытие в Мурманск.
Встреча в аэропорту.
Тур предусматривает проживание в отеле Cedar Grass в Териберке в номерах Стандарт и Делюкс с видом на море.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
Стандартные даты
|Размещение
|Цена
|2-х местное (2 человека в номере)
|44 900
|1-но местное (1 человек в номере)
|54 900
Праздничные даты (29 апреля – 1 мая, 5 – 7 мая, 7 – 9 мая)
|Размещение
|Цена
|2-х местное (2 человека в номере)
|49 900
|1-но местное (1 человек в номере)
|59 900
Отель Cedar Grass Teriberka расположен в деревне Териберка, в 500 метрах от поселка Лодейное и менее чем в 1 км от реки Териберка. Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан и отдохнуть в общем лаундже. Сотрудники экскурсионного бюро организуют разнообразные поездки и экскурсии.
Во всех номерах есть собственная ванная комната, платяной шкаф и телевизор с плоским экраном. Предоставляются полотенца и постельное белье. Из некоторых номеров отеля Cedar Grass Teriberka открывается вид на море. В номерах к услугам гостей чайник. Во всех номерах установлен холодильник.
Для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОДЕЖДЕ.
Температура воздуха в Мурманске в мае может опускаться до -5 С и ниже, поэтому рекомендуем взять с собой:
Также рекомендуем взять собственные теплые резиновые сапоги, чтобы не промочить ноги.
ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ:
Да, такая вероятность может быть, поэтому мы закладываем на Териберку 2 полных дней, чтобы увеличить шансы отправиться в море. Если морская прогулка не состоится, скидок и возвратов в данном туре не предусмотрено.
Такой гарантии никто дать не может, т. к. это природа. Но практика последних лет показывает, что в мае киты регулярно заходят в Баренцево море в прибрежные воды за рыбой.
На комфортабельных туристических микроавтобусах Mercedes Sprinter.
29 апреля — 1 мая 2023
Рейс из Москвы 29 апреля: рейс а/к аэрофлот SU‑6477: вылет из Москвы - 07:10, прибытие в Мурманск - 09:45;
Рейс из Мурманска в Москву 1 мая: рейс а/к аэрофлот SU‑1325: вылет из Мурманска - 18:45, прибытие в Москву - 21:15;
5 — 7 мая 2023
Рейс из Москвы 5 мая: рейс а/к аэрофлот Рейс SU‑1320 вылет из Москвы - 10:45, прибытие в Мурманск - 13:15;
Рейс из Мурманска в Москву 7 мая: рейс а/к аэрофлот SU‑1325: вылет из Мурманска - 18:45, прибытие в Москву - 21:15;
7 — 9 мая 2023
Рейс из Москвы 7 мая: рейс а/к аэрофлот Рейс SU‑1320 вылет из Москвы - 10:45, прибытие в Мурманск - 13:15;
Рейс из Мурманска в Москву 9 мая: рейс а/к аэрофлот SU‑1325: вылет из Мурманска - 18:45, прибытие в Москву - 21:15;
12 — 14 мая 2023
Рейс из Москвы 12 мая: рейс а/к аэрофлот Рейс SU‑1320 вылет из Москвы - 10:45, прибытие в Мурманск - 13:15;
Рейс из Мурманска в Москву 14 мая: рейс а/к аэрофлот SU‑1325: вылет из Мурманска - 18:45, прибытие в Москву - 21:15;
19 — 21 мая 2023
Рейс из Москвы 19 мая: рейс а/к аэрофлот Рейс SU‑1320 вылет из Москвы - 10:45, прибытие в Мурманск - 13:15;
Рейс из Мурманска в Москву 21 мая: рейс а/к аэрофлот SU‑1325: вылет из Мурманска - 18:45, прибытие в Москву - 21:15;
26 — 28 мая 2023
Рейс из Москвы 26 мая: рейс а/к аэрофлот Рейс SU‑1320 вылет из Москвы - 10:45, прибытие в Мурманск - 13:15;
Рейс из Мурманска в Москву 28 мая: рейс а/к аэрофлот SU‑1325: вылет из Мурманска - 18:45, прибытие в Москву - 21:15;
2 — 4 июня 2023
Рейс из Москвы 2 июня: рейс а/к аэрофлот Рейс SU‑1320 вылет из Москвы - 10:45, прибытие в Мурманск - 13:15;
Рейс из Мурманска в Москву 4 июня: рейс а/к аэрофлот SU‑1325: вылет из Мурманска - 18:45, прибытие в Москву - 21:15;
10 — 12 июня 2023
Рейс из Москвы 10 июня: рейс а/к аэрофлот Рейс SU‑1320 вылет из Москвы - 10:45, прибытие в Мурманск - 13:15;
Рейс из Мурманска в Москву 12 июня: рейс а/к аэрофлот SU‑1325: вылет из Мурманска - 18:45, прибытие в Москву - 21:15.
В стоимость тура включены завтраки (2), обеды (3) во время дневных экскурсий. Ужины после экскурсий не включены в стоимость.
Первая и вторая ночь у нас будут проходить в отеле Cedar Grass в Териберке в номерах Стандарт и Делюкс с видом на море. Размещение в Мурманске до или после тура не входит в стоимость.