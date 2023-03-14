2 день

Морская прогулка. Пробуем Арктику на вкус

Завтрак в ресторане при отеле.

Проводим краткий инструктаж по технике безопасности.

Готовимся к морской прогулке.

Трансфер к причалу, откуда мы начнем нашу морскую прогулку.

Посадка на катера.

На 1 группу будет выделено 2 катера, где мы разместимся по 6-8 человек.

Отправляемся на морскую прогулку.

Длительность 3 часа.

Нас будет сопровождать профессиональный дайвер, который погрузится на дно и достанет свежайшие морские деликатесы.

Дегустация на борту.

Во время морской прогулки мы попытаем удачу увидеть китов и других морских обитателей.

Также увидим птичий базар.

Возвращение обратно в Териберку.

Обед в местном кафе, включен в стоимость.

Свободное время.

Посещение Териберки.

Осмотр старых зданий.

Ужин в ресторане в Териберке (самостоятельная оплата, заказ блюд по меню).