Океан, киты, Териберка

Подарите себе настоящее Арктическое путешествие! Тур на Кольский полуостров

5
3 отзыва
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Подарите себе настоящее Арктическое путешествие! Тур на Кольский полуостров, в котором мы отправимся в Териберку и проведем выходные на краю земли.

Специально для наших гостей мы забронировали самый топовый отель в Териберке, где наши гости будут размещаться в номерах с видом на море.

Мы также отправимся на морскую прогулку на поиски китов и продегустируем потрясающие морепродукты прямо с морского дна.
Океан, киты, Териберка
Океан, киты, Териберка
Океан, киты, Териберка
Океан, киты, Териберка
Океан, киты, Териберка
Океан, киты, Териберка
Океан, киты, Териберка
Океан, киты, Териберка
Океан, киты, Териберка
Океан, киты, Териберка
Океан, киты, Териберка
Океан, киты, Териберка
Океан, киты, Териберка
Океан, киты, Териберка
Океан, киты, Териберка
Океан, киты, Териберка
Океан, киты, Териберка
Океан, киты, Териберка
Океан, киты, Териберка
Океан, киты, Териберка
Океан, киты, Териберка
Океан, киты, Териберка
Океан, киты, Териберка
Океан, киты, Териберка
Океан, киты, Териберка
Океан, киты, Териберка
Океан, киты, Териберка
Океан, киты, Териберка
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Ворота в Арктику
Ворота в Арктику
Вы познакомитесь с Городом-Героем Мурманском, который стоит на страже русских северных рубежей…
Морская прогулка
Морская прогулка
Вы отправитесь на морскую прогулку в сопровождении профессионального дайвера и возможно, повстречаете китов
Дары моря
Дары моря
Продегустируете свежайшие морские деликатесы, поднятые с самого дна океана
Комфорт на Краю света
Комфорт на Краю света
Вы будете жить в самом топовом отеле с видом на Баренцево море, в знаменитом поселке - Териберка
Северный Ледовитый океан
Северный Ледовитый океан
Почувствуете невероятную мощь Арктики и вдохнете её полной грудью, побывав на побережье океана

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск, экскурсия по городу. Переезд в Териберку

Прибытие в Мурманск.

Встреча в аэропорту.

Трансфер в Мурманск.
Приветственный обед в одном из кафе Мурманска (включен в стоимость).
Отправляемся на обзорную экскурсию по Мурманску на 2 часа.
Посетим такие локации, как Мурманский порт с ледоколом «Ленин», памятник Защитникам Заполярья и другие локации.
Трансфер в Териберку.
Дорога займет 3 часа в одну сторону с учетом остановок.
Заселение в гостиницу в Териберке.
Ужин в ресторане при отеле (самостоятельная оплата).
Прибытие в Мурманск, экскурсия по городу. Переезд в ТериберкуПрибытие в Мурманск, экскурсия по городу. Переезд в ТериберкуПрибытие в Мурманск, экскурсия по городу. Переезд в ТериберкуПрибытие в Мурманск, экскурсия по городу. Переезд в ТериберкуПрибытие в Мурманск, экскурсия по городу. Переезд в ТериберкуПрибытие в Мурманск, экскурсия по городу. Переезд в ТериберкуПрибытие в Мурманск, экскурсия по городу. Переезд в ТериберкуПрибытие в Мурманск, экскурсия по городу. Переезд в ТериберкуПрибытие в Мурманск, экскурсия по городу. Переезд в ТериберкуПрибытие в Мурманск, экскурсия по городу. Переезд в Териберку
2 день

Морская прогулка. Пробуем Арктику на вкус

Завтрак в ресторане при отеле.
Проводим краткий инструктаж по технике безопасности.
Готовимся к морской прогулке.
Трансфер к причалу, откуда мы начнем нашу морскую прогулку.
Посадка на катера.
На 1 группу будет выделено 2 катера, где мы разместимся по 6-8 человек.
Отправляемся на морскую прогулку.
Длительность 3 часа.
Нас будет сопровождать профессиональный дайвер, который погрузится на дно и достанет свежайшие морские деликатесы.
Дегустация на борту.
Во время морской прогулки мы попытаем удачу увидеть китов и других морских обитателей.
Также увидим птичий базар.
Возвращение обратно в Териберку.
Обед в местном кафе, включен в стоимость.
Свободное время.
Посещение Териберки.
Осмотр старых зданий.
Ужин в ресторане в Териберке (самостоятельная оплата, заказ блюд по меню).
Морская прогулка. Пробуем Арктику на вкусМорская прогулка. Пробуем Арктику на вкусМорская прогулка. Пробуем Арктику на вкусМорская прогулка. Пробуем Арктику на вкусМорская прогулка. Пробуем Арктику на вкусМорская прогулка. Пробуем Арктику на вкусМорская прогулка. Пробуем Арктику на вкус
3 день

Завершение программы. Заключительные экскурсии по Териберке

Завтрак в ресторане при отеле.
Сбор вещей.
Отправляемся на экскурсию к побережью океана (Баренцева моря).
Весной предсказать погоду практически невозможно, поэтому отправимся в путь либо в резиновых сапогах, либо на снегоступах.
Посетим каменистое побережье «яйца дракона», у нас будет достаточно времени для фотографий и видео.
Посещение водопада Малого Батарейского озера.
Возвращение в Териберку.
Обед в местном ресторане (включен в стоимость тура).
Сбор группы и отправление в Мурманск.
Рекомендуем покупать авиабилеты с вылетом после 18:00 финального дня.
Если у вас вылет состоится на следующий день, то вас доставят в Мурманск в место размещения (трансфер в другой день оплачивается дополнительно).
Мы отправляемся в аэропорт, не заезжая в Мурманск.
Прощаемся, обнимаемся и обещаем снова увидеть друг друга в следующих турах!
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Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Cedar Grass в Териберке в номерах Стандарт и Делюкс с видом на море.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Стандартные даты

РазмещениеЦена
2-х местное (2 человека в номере)44 900
1-но местное (1 человек в номере)54 900

Праздничные даты (29 апреля – 1 мая, 5 – 7 мая, 7 – 9 мая)

РазмещениеЦена
2-х местное (2 человека в номере)49 900
1-но местное (1 человек в номере)59 900

Варианты проживания

Отель Cedar Grass

2 ночи

Отель Cedar Grass Teriberka расположен в деревне Териберка, в 500 метрах от поселка Лодейное и менее чем в 1 км от реки Териберка. Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан и отдохнуть в общем лаундже. Сотрудники экскурсионного бюро организуют разнообразные поездки и экскурсии.

Во всех номерах есть собственная ванная комната, платяной шкаф и телевизор с плоским экраном. Предоставляются полотенца и постельное белье. Из некоторых номеров отеля Cedar Grass Teriberka открывается вид на море. В номерах к услугам гостей чайник. Во всех номерах установлен холодильник.

Для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

Отель Cedar GrassОтель Cedar GrassОтель Cedar GrassОтель Cedar GrassОтель Cedar GrassОтель Cedar Grass

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Проживание 2 ночи в отеле Cedar Grass
  • Завтраки (2), обеды (3)
  • Морская прогулка 3 часа в один из дней
  • Дегустация морепродуктов со дна морского
  • Экскурсия по Мурманску 2 часа
  • Экскурсия в Териберке
  • Сопровождение профессиональным гидом
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Оформление пропусков в Териберку
  • Поддержка отдела заботы в Мурманске
  • Резиновые сапоги или снегоступы
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Ужины в Мурманске и Териберке
  • Страховка (по желанию)
  • Личные расходы (сувениры, доп. питание, алкогольные напитки и т. д.)
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОДЕЖДЕ.

Температура воздуха в Мурманске в мае может опускаться до -5 С и ниже, поэтому рекомендуем взять с собой:

  • термобелье;
  • теплую куртку и штаны;
  • теплую обувь;
  • шапку, шарф, перчатки (берите с собой запасные вещи);
  • запасную обувь.

Также рекомендуем взять собственные теплые резиновые сапоги, чтобы не промочить ноги.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ:

  • паспорт;
  • полис ОМС;
  • наличные деньги;
  • персональный термос или термокружку (по желанию);
  • портативная зарядка;
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • рюкзак для личных вещей.
Может ли быть такое, что морская прогулка не состоится по причинам плохой погоды?

Да, такая вероятность может быть, поэтому мы закладываем на Териберку 2 полных дней, чтобы увеличить шансы отправиться в море. Если морская прогулка не состоится, скидок и возвратов в данном туре не предусмотрено.

Есть ли гарантия увидеть китов?

Такой гарантии никто дать не может, т. к. это природа. Но практика последних лет показывает, что в мае киты регулярно заходят в Баренцево море в прибрежные воды за рыбой.

На каком транспорте происходит передвижение по маршруту?

На комфортабельных туристических микроавтобусах Mercedes Sprinter.

Рекомендованные рейсы для туристов из Москвы

29 апреля — 1 мая 2023

Рейс из Москвы 29 апреля: рейс а/к аэрофлот SU‑6477: вылет из Москвы - 07:10, прибытие в Мурманск - 09:45;

Рейс из Мурманска в Москву 1 мая: рейс а/к аэрофлот SU‑1325: вылет из Мурманска - 18:45, прибытие в Москву - 21:15;

5 — 7 мая 2023

Рейс из Москвы 5 мая: рейс а/к аэрофлот Рейс SU‑1320 вылет из Москвы - 10:45, прибытие в Мурманск - 13:15;

Рейс из Мурманска в Москву 7 мая: рейс а/к аэрофлот SU‑1325: вылет из Мурманска - 18:45, прибытие в Москву - 21:15;

7 — 9 мая 2023

Рейс из Москвы 7 мая: рейс а/к аэрофлот Рейс SU‑1320 вылет из Москвы - 10:45, прибытие в Мурманск - 13:15;

Рейс из Мурманска в Москву 9 мая: рейс а/к аэрофлот SU‑1325: вылет из Мурманска - 18:45, прибытие в Москву - 21:15;

12 — 14 мая 2023

Рейс из Москвы 12 мая: рейс а/к аэрофлот Рейс SU‑1320 вылет из Москвы - 10:45, прибытие в Мурманск - 13:15;

Рейс из Мурманска в Москву 14 мая: рейс а/к аэрофлот SU‑1325: вылет из Мурманска - 18:45, прибытие в Москву - 21:15;

19 — 21 мая 2023

Рейс из Москвы 19 мая: рейс а/к аэрофлот Рейс SU‑1320 вылет из Москвы - 10:45, прибытие в Мурманск - 13:15;

Рейс из Мурманска в Москву 21 мая: рейс а/к аэрофлот SU‑1325: вылет из Мурманска - 18:45, прибытие в Москву - 21:15;

26 — 28 мая 2023

Рейс из Москвы 26 мая: рейс а/к аэрофлот Рейс SU‑1320 вылет из Москвы - 10:45, прибытие в Мурманск - 13:15;

Рейс из Мурманска в Москву 28 мая: рейс а/к аэрофлот SU‑1325: вылет из Мурманска - 18:45, прибытие в Москву - 21:15;

2 — 4 июня 2023

Рейс из Москвы 2 июня: рейс а/к аэрофлот Рейс SU‑1320 вылет из Москвы - 10:45, прибытие в Мурманск - 13:15;

Рейс из Мурманска в Москву 4 июня: рейс а/к аэрофлот SU‑1325: вылет из Мурманска - 18:45, прибытие в Москву - 21:15;

10 — 12 июня 2023

Рейс из Москвы 10 июня: рейс а/к аэрофлот Рейс SU‑1320 вылет из Москвы - 10:45, прибытие в Мурманск - 13:15;

Рейс из Мурманска в Москву 12 июня: рейс а/к аэрофлот SU‑1325: вылет из Мурманска - 18:45, прибытие в Москву - 21:15.

Какое питание включено в стоимость?

В стоимость тура включены завтраки (2), обеды (3) во время дневных экскурсий. Ужины после экскурсий не включены в стоимость.

В каких отелях мы разместимся на время тура?

Первая и вторая ночь у нас будут проходить в отеле Cedar Grass в Териберке в номерах Стандарт и Делюкс с видом на море. Размещение в Мурманске до или после тура не входит в стоимость.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
14 мар 2023
Тур просто незабываемый. Выше всяких похвал.
Плюсы: потрясающие гиды, аккуратные водители, все нацелены на то, чтобы путешественники получили истинное наслаждение от отпуска. Машины комфортабельные. Если замёрзнет, всегда можно погреться.
Минусы: меняли гиды и водители, хотелось бы одного и на весь отдых. В Териберку берите бутылку - у меня ребенок очень хотел набрать вкусной горной водички из водопада. Из минусов это все, да и не минусы это вовсе.
Приятного всем путешествия!
В
7 мар 2023
Тур достаточно насыщен для 4-х дней. Северное сияние видели на двух выездах!!! Это чудо!!! Териберка - невероятное место на краю земли, на берегу Баренцева моря.
Тур достаточно насыщен для 4-х дней. Северное сияние видели на двух выездах!!! Это чудо!!! Териберка -
Т
7 мар 2023
Отдыхали в Мурманске с 2 по 5 марта тур Арктические каникулы. Замечательный тур, все продумано до мелочей. Одно сплошное удовольствие

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