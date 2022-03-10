Сплав по реке Териберке

Экскурсионный тур «Сплав по реке Териберке» на 3 дня

5
3 отзыва
Сплав по реке Териберке
Сплав по реке Териберке
Сплав по реке Териберке
Сплав по реке Териберке
Сплав по реке Териберке
Сплав по реке Териберке
Сплав по реке Териберке
Сплав по реке Териберке
Сплав по реке Териберке
Сплав по реке Териберке
Ближайшие даты:
01
июл

Описание

Приглашаем в незабываемое водное путешествие по реке Териберке. Мы пройдем на катамаранах по живописной тундре, преодолеем водные пороги, получим заряд адреналина и позитивных впечатлений, понаблюдаем за незаходящим солнцем. 

Преимущества этого путешествия:

  • принять участие в походе может любой желающий, специальная подготовка не требуется;
  • сплав сопровождают опытные гиды;
  • мы увидим уникальное природное явление – полярный день;
  • река на пути следования имеет всего несколько порогов небольшой сложности, поэтому сплав подходит для новичков, желающих вдоволь полюбоваться северной природой и познакомиться с водным туризмом.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, начало сплава

Выезд в 9:00 из г. Мурманска

Трансфер до моста через реку Териберка, сбор катамаранов и старт сплава.

Ночевка в лесу.

2 день
Сплав по реке Териберка

Продолжение сплава, вечером установка лагеря – наблюдение полярного дня

3 день
С мотором по водохранилищу

Продолжение сплава, преодоление водохранилища на катамаранах с мотором и финиш на берегу водохранилища.

Сбор вещей и трансфер до села Териберка.

В поселке Териберка есть магазин.

Осмотр окрестностей, фотографирование. 

Возвращение в г. Мурманск вечером ориентировочно к  22:00.

Проживание

Тур предусматривает ночевки в туристических палатках.

Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-хразовое питание на маршруте
  • Прокат общегруппового снаряжения (включая палатки)
  • Прокат катамаранов, спасжилетов, гермомешков
  • Инструктор
  • Автотранспортные переезды
  • Групповая аптечка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Страховка (по желанию)
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Комплект одежды для сплава:

  • кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
  • шорты;
  • термобельё;
  • водоотталкивающие штаны и куртка;
  • дождевик;
  • головной убор (кепка, бандана, панама);
  • солнцезащитные очки;
  • перчатки.

Сменный комплект одежды после сплава:

  • кроссовки/ботинки;
  • резиновые сапоги (по желанию);
  • носки;
  • нижнее бельё;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • свитер;
  • штаны плотные (джинсы);
  • куртка тёплая.

Комплект одежды для сна:

  • термобелье;
  • носки из натуральных материалов;
  • шерстяные носки;
  • штаны спортивные;
  • свитер;
  • шапка спортивная (по желанию);
  • нижнее белье.

Дополнительно взять на сплав:

  • туалетные и банные принадлежности;
  • купальник, плавки;
  • рыболовные снасти;
  • мазь или спрей от насекомых;
  • крем от солнца;
  • КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож;
  • предметы личной гигиены;
  • иголку, нитку;
  • спички и зажигалку в пакете;
  • запасные контактные линзы/очки;
  • фонарик (в августе);
  • фотоаппарат и батарейки к нему;
  • личное снаряжение – спальный мешок советуем брать личный, из-за соображений гигиены;
  • документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
  • личная аптечка (препараты, которые вы принимаете постоянно).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?

Принять участие в походе может любой желающий, специальная подготовка не требуется.

Разрешена ли рыбалка?

Желающие могут приобрести лицензию и половить рыбу.

Какое предоставляется снаряжение?

Организатор предоставляет каски, весла, спасжилеты, также есть некоторое количество неопреновых тапочек и перчаток, также предоставляет палатки, спальники и коврики.

В аренду можем предложить водозащитные куртку (360 руб.) и штаны (360 руб.), гидрокостюмы в аренду не предоставляем, при желании, турист может взять с собой гидрокостюм.

Как лучше одеться для сплава?

В зависимости от погоды, мы рекомендуем одеваться послойно: нижний слой – термобелье либо штаны и футболка, средний слой – флис, верхний слой – максимально непромокаемаемая одежда и обувь, также с собой обязательно комплект сменной одежды вплоть до нижнего белья и комплект сменной обуви. Если погода теплая, то флис можно не надевать.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
10 мар 2022
Тур организован идеально
А
16 фев 2022
Спасибо «Большая страна», огромное спасибо принимающей стороне, и лично гиду Наталье!!!! Она, влюблённый в свой край, человек! Берегите таких людей - они наши проводники, благодаря им, мы видим прекрасное!
И
28 дек 2021
Организация тура на отлично. Душевность, внимание, организованность на отлично. И сам тур и организатора можно смело рекомендовать.

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