Приглашаем в незабываемое водное путешествие по реке Териберке. Мы пройдем на катамаранах по живописной тундре, преодолеем водные пороги, получим заряд адреналина и позитивных впечатлений, понаблюдаем за незаходящим солнцем.
Преимущества этого путешествия:
Выезд в 9:00 из г. Мурманска
Трансфер до моста через реку Териберка, сбор катамаранов и старт сплава.
Ночевка в лесу.
Продолжение сплава, вечером установка лагеря – наблюдение полярного дня.
Продолжение сплава, преодоление водохранилища на катамаранах с мотором и финиш на берегу водохранилища.
Сбор вещей и трансфер до села Териберка.
В поселке Териберка есть магазин.
Осмотр окрестностей, фотографирование.
Возвращение в г. Мурманск вечером ориентировочно к 22:00.
Тур предусматривает ночевки в туристических палатках.
Комплект одежды для сплава:
Сменный комплект одежды после сплава:
Комплект одежды для сна:
Дополнительно взять на сплав:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Принять участие в походе может любой желающий, специальная подготовка не требуется.
Желающие могут приобрести лицензию и половить рыбу.
Организатор предоставляет каски, весла, спасжилеты, также есть некоторое количество неопреновых тапочек и перчаток, также предоставляет палатки, спальники и коврики.
В аренду можем предложить водозащитные куртку (360 руб.) и штаны (360 руб.), гидрокостюмы в аренду не предоставляем, при желании, турист может взять с собой гидрокостюм.
В зависимости от погоды, мы рекомендуем одеваться послойно: нижний слой – термобелье либо штаны и футболка, средний слой – флис, верхний слой – максимально непромокаемаемая одежда и обувь, также с собой обязательно комплект сменной одежды вплоть до нижнего белья и комплект сменной обуви. Если погода теплая, то флис можно не надевать.