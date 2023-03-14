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Описание
Что вас ожидает
Нескучное путешествие
Дорога из Мурманска до места старта в Кандалакше займёт примерно 3-3,5 часа. За это время вы вдоволь насладитесь северными пейзажами. А по дороге узнаете любопытные факты о Белом море и самом регионе. Мы объясним, как связаны киты и Волосяная сопка, на которую вам предстоит подняться. Расскажем о загадочных биармийцах, населявших в древности эти края. А ещё вы выясните, почему поморы жили по лунному календарю, где найти знаменитую беломорскую соль… и это далеко не всё!
Зимнее волшебство Севера
Заснеженные ели, пушистые сугробы и густой лес, искрящийся инеем, застывшее льдом море и живописные виды на острова — перед вами откроется настоящая сказка заповедного Заполярья. Отличное настроение и сказочные фотографии гарантируем! А если по пунктам, то вот вам наша активная программа:
сделаем остановку у мощного пролива Широкая Салма — он никогда не замерзает за счёт сброса тёплой воды Кольской атомной станции
отправимся в пешую прогулку по эко-тропе вокруг Белого моря
совершим трек на Волосяную сопку и полюбуемся панорамными видами на острова Кандалакшского залива
попьём в лесу чай с местными травами и ягодами
пообедаем вкуснейшими блюдами арктической кухни в ресторане с видом на заснеженные морские просторы
Кому подойдёт экскурсия
Наше путешествие — для достаточно выносливых физически людей, практикующих треккинги, пешую ходьбу и, в целом, активных отдых на природе.
Организационные детали
Дорога до места старта экскурсии (г. Кандалакша) занимает 3-3,5 часа. По пути делаем 2 технические остановки.
Обед в панорамном ресторане «Причал», в стоимость не входит
Тепло одеваемся — на природе проведём около 3,5-4 часов, с перерывами на вкусный чай из термоса
Большее количество участников можно обсудить в сообщении гиду. Если вы не нашли в календаре нужную дату, также напишите нам.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Мурманске
Михаил и Дарья — самые северные гиды с теплыми сердцами. Бесконечно любим Кольский край и нашу дивную природу. Будем рады показать вам всю красоту Заполярья и влюбить в него без оглядки! Ждем встречи!
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