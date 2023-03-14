Зимняя сказка на Белом море - для активных путешественников

Прогуляться по эко-тропе, подняться на Волосяную сопку и вдохновиться таёжными пейзажами

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем отправиться в арктическое путешествие из Мурманска на юг Кольского полуострова, почти к границе Карелии. Вы увидите, как лаконичная тундра постепенно переходит в пышную тайгу. Оцените беломорские панорамы с лучших ракурсов. Согреетесь чаем с северными ягодами и пообедаете в ресторане с видом на море. А по пути услышите загадочные истории о прошлом Заполярья.
Зимняя сказка на Белом море - для активных путешественников
Зимняя сказка на Белом море - для активных путешественников
Зимняя сказка на Белом море - для активных путешественников
Зимняя сказка на Белом море - для активных путешественников
Зимняя сказка на Белом море - для активных путешественников
Зимняя сказка на Белом море - для активных путешественников
Зимняя сказка на Белом море - для активных путешественников
Зимняя сказка на Белом море - для активных путешественников
Зимняя сказка на Белом море - для активных путешественников
Зимняя сказка на Белом море - для активных путешественников
Зимняя сказка на Белом море - для активных путешественников
Зимняя сказка на Белом море - для активных путешественников
Ближайшие даты:
16
мар
17
мар
18
мар
19
мар
23
мар
24
мар
25
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Нескучное путешествие

Дорога из Мурманска до места старта в Кандалакше займёт примерно 3-3,5 часа. За это время вы вдоволь насладитесь северными пейзажами. А по дороге узнаете любопытные факты о Белом море и самом регионе. Мы объясним, как связаны киты и Волосяная сопка, на которую вам предстоит подняться. Расскажем о загадочных биармийцах, населявших в древности эти края. А ещё вы выясните, почему поморы жили по лунному календарю, где найти знаменитую беломорскую соль… и это далеко не всё!

Зимнее волшебство Севера

Заснеженные ели, пушистые сугробы и густой лес, искрящийся инеем, застывшее льдом море и живописные виды на острова — перед вами откроется настоящая сказка заповедного Заполярья. Отличное настроение и сказочные фотографии гарантируем! А если по пунктам, то вот вам наша активная программа:

  • сделаем остановку у мощного пролива Широкая Салма — он никогда не замерзает за счёт сброса тёплой воды Кольской атомной станции
  • отправимся в пешую прогулку по эко-тропе вокруг Белого моря
  • совершим трек на Волосяную сопку и полюбуемся панорамными видами на острова Кандалакшского залива
  • попьём в лесу чай с местными травами и ягодами
  • пообедаем вкуснейшими блюдами арктической кухни в ресторане с видом на заснеженные морские просторы

Кому подойдёт экскурсия

Наше путешествие — для достаточно выносливых физически людей, практикующих треккинги, пешую ходьбу и, в целом, активных отдых на природе.

Организационные детали

  • Дорога до места старта экскурсии (г. Кандалакша) занимает 3-3,5 часа. По пути делаем 2 технические остановки.
  • Обед в панорамном ресторане «Причал», в стоимость не входит
  • Тепло одеваемся — на природе проведём около 3,5-4 часов, с перерывами на вкусный чай из термоса
  • Большее количество участников можно обсудить в сообщении гиду. Если вы не нашли в календаре нужную дату, также напишите нам.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Индивидуальные
На машине
Ночные
Водные развлечения
Летние
Активный отдых
Выездные
На весь день
Кольский полуостров
Белое море
Мурманская область
Кандалакша
Природа и пейзажи

Похожие туры из Мурманска

Путешествие в Кандалакшу. Другой Кольский
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Slava
Slava
3 отзыва
Путешествие в Кандалакшу. Другой Кольский
Съездить на юг полуострова, сравнить Белое море с Баренцевым и оценить красоту Кандалакшского залива
14 мар
15 мар
16 мар
17 мар
от 20 000 за всё до 3 чел.
Фотоэкспедиция в Кандалакше «Сказка Южного Заполярья»
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
1 отзыв
Очень популярно сейчас
Фотоэкспедиция в Кандалакше «Сказка Южного Заполярья»
Открыть вдохновляющие виды с Волосяной горы и влюбиться в беломорские пейзажи, гуляя по льду залива
на Центральной площади в Кандалакше
Завтра
14 мар
15 мар
16 мар
5 500 за всё до 4 чел.
На снегоступах по зимнему лесу
4 часа
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
5 отзывов
На снегоступах по зимнему лесу
Испытать на себе древнейшее приспособление для передвижения по снегу и узнать о местной жизни
Завтра
14 мар
15 мар
16 мар
3 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Мурманске
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ