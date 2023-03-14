Приглашаем отправиться в арктическое путешествие из Мурманска на юг Кольского полуострова, почти к границе Карелии. Вы увидите, как лаконичная тундра постепенно переходит в пышную тайгу. Оцените беломорские панорамы с лучших ракурсов. Согреетесь чаем с северными ягодами и пообедаете в ресторане с видом на море. А по пути услышите загадочные истории о прошлом Заполярья.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Нескучное путешествие

Дорога из Мурманска до места старта в Кандалакше займёт примерно 3-3,5 часа. За это время вы вдоволь насладитесь северными пейзажами. А по дороге узнаете любопытные факты о Белом море и самом регионе. Мы объясним, как связаны киты и Волосяная сопка, на которую вам предстоит подняться. Расскажем о загадочных биармийцах, населявших в древности эти края. А ещё вы выясните, почему поморы жили по лунному календарю, где найти знаменитую беломорскую соль… и это далеко не всё!

Зимнее волшебство Севера

Заснеженные ели, пушистые сугробы и густой лес, искрящийся инеем, застывшее льдом море и живописные виды на острова — перед вами откроется настоящая сказка заповедного Заполярья. Отличное настроение и сказочные фотографии гарантируем! А если по пунктам, то вот вам наша активная программа:

сделаем остановку у мощного пролива Широкая Салма — он никогда не замерзает за счёт сброса тёплой воды Кольской атомной станции

отправимся в пешую прогулку по эко-тропе вокруг Белого моря

совершим трек на Волосяную сопку и полюбуемся панорамными видами на острова Кандалакшского залива

попьём в лесу чай с местными травами и ягодами

пообедаем вкуснейшими блюдами арктической кухни в ресторане с видом на заснеженные морские просторы

Кому подойдёт экскурсия

Наше путешествие — для достаточно выносливых физически людей, практикующих треккинги, пешую ходьбу и, в целом, активных отдых на природе.

Организационные детали