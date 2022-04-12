ежедневно в 08:00

Что вас ожидает

Озеро Имандра, Полярные Зори и знаменитая блинная

Наш путь к Белому морю будет пролегать вдоль живописных сопок, горного массива Хибины и самого большого озера за Полярным кругом — Имандра. А еще мы ненадолго заедем в город Полярные Зори, чтобы перекусить в легендарной блинной, которую знают и любят почти все жители области. В дороге я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о жизни и путешествиях на Русском Севере.

Кандалакша, горы и Белое море

Добравшись до Кандалакши, мы начнем подъем на гору Волосяная, наслаждаясь видами на Белое море и острова. А с вершины полюбуемся панорамой покатых Лувеньгских тундр! По желанию также пройдем по хребту до ущелья и поближе рассмотрим горы Железная и Лысая. Спустившись, отправимся к устью реки Нива — к местечку Монастырский наволок, где можно погулять по побережью в окружении вековых сосен.

Организационные детали