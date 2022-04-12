Из Мурманска - на Белое море

Посетить Кандалакшский архипелаг и насладиться фантастическими северными пейзажами

Групповая
Скрученные сосны и ели, покрытые снегом и льдом сейды, ущелья и морские просторы — это то, чем вам запомнится Русская Лапландия! Вы увидите озеро Имандра, подниметесь на гору Волосяная и погуляете по побережью Белого моря.

А я поделюсь занимательными историями и угощу вас местной выпечкой с ароматным северным чаем.
Из Мурманска - на Белое море
Из Мурманска - на Белое море
Из Мурманска - на Белое море
Из Мурманска - на Белое море
Из Мурманска - на Белое море
Из Мурманска - на Белое море
Из Мурманска - на Белое море
Из Мурманска - на Белое море
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Что вас ожидает

Озеро Имандра, Полярные Зори и знаменитая блинная

Наш путь к Белому морю будет пролегать вдоль живописных сопок, горного массива Хибины и самого большого озера за Полярным кругом — Имандра. А еще мы ненадолго заедем в город Полярные Зори, чтобы перекусить в легендарной блинной, которую знают и любят почти все жители области. В дороге я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о жизни и путешествиях на Русском Севере.

Кандалакша, горы и Белое море

Добравшись до Кандалакши, мы начнем подъем на гору Волосяная, наслаждаясь видами на Белое море и острова. А с вершины полюбуемся панорамой покатых Лувеньгских тундр! По желанию также пройдем по хребту до ущелья и поближе рассмотрим горы Железная и Лысая. Спустившись, отправимся к устью реки Нива — к местечку Монастырский наволок, где можно погулять по побережью в окружении вековых сосен.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит круглогодично
  • Трансфер, горячие напитки, сладости включены в стоимость
  • Обед в кафе оплачивается дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в холле гостиницы Меридиан
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 08:00

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