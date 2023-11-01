Наш путь лежит в городок, уютно расположившийся среди Хибин. Вас будут окружать склоны одного из древнейших горных массивов на Земле. С вершины Айкуайвенчорра вы оцените панорамы окрестностей. При желании уделите время зимним развлечениям. В Снежной Деревне и Таинственном лесу рассмотрите сказочные композиции и арт-объекты. А на обратном пути, если повезёт, увидите северное сияние.

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Описание

Что вас ожидает

Дорога в одну сторону займёт примерно 3 часа. По пути вы полюбуетесь природой Кольского и послушаете рассказы о жизни в Заполярье. А прибыв на место, окажетесь в настоящей сказке Севера.

В столице Хибин вы сможете прокататься на ватрушках, снегоходах и собачьих упряжках. Побываете в Снежной деревне — крупнейшем в России комплексе из снежно-ледяных построек. Насладитесь игрой света в арт-парке «Таинственный лес». А если захотите, познакомитесь с коллекцией самого северного ботанического сада в России.

На обратном пути при благоприятных условиях вы увидите северное сияние — зрелище, которое дополнит ваш сказочный день.

Организационные детали