Кировск и Хибины - хрустальная сказка Севера

Провести день среди чарующих пейзажей в самом сердце Кольского полуострова

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Наш путь лежит в городок, уютно расположившийся среди Хибин. Вас будут окружать склоны одного из древнейших горных массивов на Земле. С вершины Айкуайвенчорра вы оцените панорамы окрестностей. При желании уделите время зимним развлечениям. В Снежной Деревне и Таинственном лесу рассмотрите сказочные композиции и арт-объекты. А на обратном пути, если повезёт, увидите северное сияние.
Кировск и Хибины - хрустальная сказка Севера
Кировск и Хибины - хрустальная сказка Севера
Кировск и Хибины - хрустальная сказка Севера
Кировск и Хибины - хрустальная сказка Севера
Кировск и Хибины - хрустальная сказка Севера
Кировск и Хибины - хрустальная сказка Севера
Кировск и Хибины - хрустальная сказка Севера
Кировск и Хибины - хрустальная сказка Севера
Кировск и Хибины - хрустальная сказка Севера
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога в одну сторону займёт примерно 3 часа. По пути вы полюбуетесь природой Кольского и послушаете рассказы о жизни в Заполярье. А прибыв на место, окажетесь в настоящей сказке Севера.

В столице Хибин вы сможете прокататься на ватрушках, снегоходах и собачьих упряжках. Побываете в Снежной деревне — крупнейшем в России комплексе из снежно-ледяных построек. Насладитесь игрой света в арт-парке «Таинственный лес». А если захотите, познакомитесь с коллекцией самого северного ботанического сада в России.

На обратном пути при благоприятных условиях вы увидите северное сияние — зрелище, которое дополнит ваш сказочный день.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Дополнительные расходы (цены на входные билеты могут меняться с приходом нового сезона)
    — билет в туристический центр «Снежная Деревня» (будет известно ближе к открытию в декабре)
    — катание на ватрушках, снегоходах и собачьих упряжках
    — арт-парк «Таинственный лес»: взрослые — 600 р., дети 6-14 лет и пенсионеры — 300 р., дети до 5 лет — бесплатно, многодетные семьи — скидка 50%, именинник (в день рождения) — бесплатно
    — Ботанический сад: взрослые — 250р., школьники, студенты и пенсионеры — 150р., дошкольники —100р.
    — билет на подъёмник — 400 р.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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