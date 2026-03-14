Экскурсия в Кировск и Хибины - это уникальная возможность увидеть древние горы и насладиться зимними развлечениями. Гости смогут прокатиться на ватрушках и снегоходах, посетить Снежную Деревню и арт-парк «Таинственный лес». Вечером, при удаче, можно наблюдать северное сияние. Включены транспортные расходы, а билеты в достопримечательности приобретаются отдельно. Это путешествие оставит незабываемые впечатления

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дорога в одну сторону займёт примерно 3 часа. По пути вы полюбуетесь природой Кольского и послушаете рассказы о жизни в Заполярье. А прибыв на место, окажетесь в настоящей сказке Севера.

В столице Хибин вы сможете прокататься на ватрушках, снегоходах и собачьих упряжках. Побываете в Снежной деревне — крупнейшем в России комплексе из снежно-ледяных построек. Насладитесь игрой света в арт-парке «Таинственный лес». А если захотите, познакомитесь с коллекцией самого северного ботанического сада в России.

На обратном пути при благоприятных условиях вы увидите северное сияние — зрелище, которое дополнит ваш сказочный день.

Организационные детали