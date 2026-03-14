Экскурсия в Кировск и Хибины - это уникальная возможность увидеть древние горы и насладиться зимними развлечениями.
Гости смогут прокатиться на ватрушках и снегоходах, посетить Снежную Деревню и арт-парк «Таинственный лес». Вечером, при удаче, можно наблюдать северное сияние. Включены транспортные расходы, а билеты в достопримечательности приобретаются отдельно. Это путешествие оставит незабываемые впечатления
Гости смогут прокатиться на ватрушках и снегоходах, посетить Снежную Деревню и арт-парк «Таинственный лес». Вечером, при удаче, можно наблюдать северное сияние. Включены транспортные расходы, а билеты в достопримечательности приобретаются отдельно. Это путешествие оставит незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- ❄️ Уникальные пейзажи Хибин
- 🏔️ Древние горные массивы
- 🌌 Возможность увидеть северное сияние
- 🛷 Зимние развлечения для всех
- 🎨 Арт-объекты в «Таинственном лесу»
Что можно увидеть
- Снежная Деревня
- Таинственный лес
- Ботанический сад
Описание экскурсии
Дорога в одну сторону займёт примерно 3 часа. По пути вы полюбуетесь природой Кольского и послушаете рассказы о жизни в Заполярье. А прибыв на место, окажетесь в настоящей сказке Севера.
В столице Хибин вы сможете прокататься на ватрушках, снегоходах и собачьих упряжках. Побываете в Снежной деревне — крупнейшем в России комплексе из снежно-ледяных построек. Насладитесь игрой света в арт-парке «Таинственный лес». А если захотите, познакомитесь с коллекцией самого северного ботанического сада в России.
На обратном пути при благоприятных условиях вы увидите северное сияние — зрелище, которое дополнит ваш сказочный день.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспортные расходы включены в стоимость
- Дополнительные расходы (цены на входные билеты могут меняться с приходом нового сезона):
— билет в туристический центр «Снежная Деревня» (будет известно ближе к открытию в декабре)
— катание на ватрушках, снегоходах и собачьих упряжках
— арт-парк «Таинственный лес»: взрослые — 600 р., дети 6-14 лет и пенсионеры — 300 р., дети до 5 лет — бесплатно, многодетные семьи — скидка 50%, именинник (в день рождения) — бесплатно
— Ботанический сад: взрослые — 250 р., школьники, студенты и пенсионеры — 150 р., дошкольники —100 р.
— билет на подъёмник — 400 р.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5614 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Александр, я коренной житель столицы Арктики. Занимаюсь туризмом с 2013 года и являюсь представителем профессиональной, аккредитованной команды гидов. Приглашаем вас в увлекательные туры по Кольскому полуострову: насладиться живописной суровой природой Заполярного края, познакомиться с её удивительным животным миром и северными традициями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Несмотря на долгую дорогу, экскурсия интересная, многогранная и насыщенная. Снежная деревня впечатляет задумкой, ювелирной работой мастеров и красотой. Продуманно все до мелочей.
Отдельную благодарность хочу выразить нашему водителю и гиду Игорю. Спасибо вам за заботу о нас, рассказы, красивый закат, за поиски северного сияния и удачу, которую вы нам принесли😉
Отдельную благодарность хочу выразить нашему водителю и гиду Игорю. Спасибо вам за заботу о нас, рассказы, красивый закат, за поиски северного сияния и удачу, которую вы нам принесли😉
+4
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Ездили с Евгением! Просто потрясающий человек, идеально, для авантюристов, вроде нас! Готовых на любые приключения! Все рассказал и про город и что где интересного есть. Нигде не подгонял, Вкусно и
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Е
Замечательная поездка! Красивейшие виды, как в сказке! Наш гид Вячеслав огромный профессионал, интересно рассказывал, не давал скучать в дороге! Получили огромное удовольствие, спасибо!
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К
Замечательная экскурсия. Бронировали буквально в последний момент. Александр сразу отозвался и организовал нам экскурсию.
Гид Михаил душевный, внимательный, заботливый!
На обратном пути завез нас посмотреть сияние, хотя программой это не предусмотрено!
Мы в восторге!
Гид Михаил душевный, внимательный, заботливый!
На обратном пути завез нас посмотреть сияние, хотя программой это не предусмотрено!
Мы в восторге!
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Удивительное путешествие! С нами ездил Петр. Очень интересно рассказывал про север, комфортный автомобиль. Везде успевали при том, что ни куда не спешили. А на обратном пути поймали удивительное северное сияние.
+1
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А
Были 5 января. Были на подъёмнике с 850 метров отрывается красивый вид на окрестности. Необычно сделан снежный туннель с ледяными скульптурами и рисунками из снега на стенах. Красиво сделано в Таинственном лесу подсветка и физуры. Гид замечательный. Всю дорогу около 3 часов рассказывал. Ездили трое. Всем очень понравилось.
+2
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