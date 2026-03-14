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Кировск и Хибины - хрустальная сказка Севера

Путешествие в сердце Хибин, где вас ждут захватывающие виды, зимние развлечения и возможность увидеть северное сияние
Экскурсия в Кировск и Хибины - это уникальная возможность увидеть древние горы и насладиться зимними развлечениями.

Гости смогут прокатиться на ватрушках и снегоходах, посетить Снежную Деревню и арт-парк «Таинственный лес». Вечером, при удаче, можно наблюдать северное сияние. Включены транспортные расходы, а билеты в достопримечательности приобретаются отдельно. Это путешествие оставит незабываемые впечатления
5
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • ❄️ Уникальные пейзажи Хибин
  • 🏔️ Древние горные массивы
  • 🌌 Возможность увидеть северное сияние
  • 🛷 Зимние развлечения для всех
  • 🎨 Арт-объекты в «Таинственном лесу»
Кировск и Хибины - хрустальная сказка Севера
Кировск и Хибины - хрустальная сказка Севера
Кировск и Хибины - хрустальная сказка Севера

Что можно увидеть

  • Снежная Деревня
  • Таинственный лес
  • Ботанический сад

Описание экскурсии

Дорога в одну сторону займёт примерно 3 часа. По пути вы полюбуетесь природой Кольского и послушаете рассказы о жизни в Заполярье. А прибыв на место, окажетесь в настоящей сказке Севера.

В столице Хибин вы сможете прокататься на ватрушках, снегоходах и собачьих упряжках. Побываете в Снежной деревне — крупнейшем в России комплексе из снежно-ледяных построек. Насладитесь игрой света в арт-парке «Таинственный лес». А если захотите, познакомитесь с коллекцией самого северного ботанического сада в России.

На обратном пути при благоприятных условиях вы увидите северное сияние — зрелище, которое дополнит ваш сказочный день.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Дополнительные расходы (цены на входные билеты могут меняться с приходом нового сезона):
    — билет в туристический центр «Снежная Деревня» (будет известно ближе к открытию в декабре)
    — катание на ватрушках, снегоходах и собачьих упряжках
    — арт-парк «Таинственный лес»: взрослые — 600 р., дети 6-14 лет и пенсионеры — 300 р., дети до 5 лет — бесплатно, многодетные семьи — скидка 50%, именинник (в день рождения) — бесплатно
    — Ботанический сад: взрослые — 250 р., школьники, студенты и пенсионеры — 150 р., дошкольники —100 р.
    — билет на подъёмник — 400 р.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5614 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Александр, я коренной житель столицы Арктики. Занимаюсь туризмом с 2013 года и являюсь представителем профессиональной, аккредитованной команды гидов. Приглашаем вас в увлекательные туры по Кольскому полуострову: насладиться живописной суровой природой Заполярного края, познакомиться с её удивительным животным миром и северными традициями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
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3
2
1
Екатерина
Несмотря на долгую дорогу, экскурсия интересная, многогранная и насыщенная. Снежная деревня впечатляет задумкой, ювелирной работой мастеров и красотой. Продуманно все до мелочей.
Отдельную благодарность хочу выразить нашему водителю и гиду Игорю. Спасибо вам за заботу о нас, рассказы, красивый закат, за поиски северного сияния и удачу, которую вы нам принесли😉
Несмотря на долгую дорогу, экскурсия интересная, многогранная и насыщенная. Снежная деревня впечатляет задумкой, ювелирной работой мастеров
Несмотря на долгую дорогу, экскурсия интересная, многогранная и насыщенная. Снежная деревня впечатляет задумкой, ювелирной работой мастеров
Несмотря на долгую дорогу, экскурсия интересная, многогранная и насыщенная. Снежная деревня впечатляет задумкой, ювелирной работой мастеров
Несмотря на долгую дорогу, экскурсия интересная, многогранная и насыщенная. Снежная деревня впечатляет задумкой, ювелирной работой мастеров
Несмотря на долгую дорогу, экскурсия интересная, многогранная и насыщенная. Снежная деревня впечатляет задумкой, ювелирной работой мастеров
Несмотря на долгую дорогу, экскурсия интересная, многогранная и насыщенная. Снежная деревня впечатляет задумкой, ювелирной работой мастеров
Несмотря на долгую дорогу, экскурсия интересная, многогранная и насыщенная. Снежная деревня впечатляет задумкой, ювелирной работой мастеров
Несмотря на долгую дорогу, экскурсия интересная, многогранная и насыщенная. Снежная деревня впечатляет задумкой, ювелирной работой мастеров+4
Несмотря на долгую дорогу, экскурсия интересная, многогранная и насыщенная. Снежная деревня впечатляет задумкой, ювелирной работой мастеров
Несмотря на долгую дорогу, экскурсия интересная, многогранная и насыщенная. Снежная деревня впечатляет задумкой, ювелирной работой мастеров
Несмотря на долгую дорогу, экскурсия интересная, многогранная и насыщенная. Снежная деревня впечатляет задумкой, ювелирной работой мастеров
Несмотря на долгую дорогу, экскурсия интересная, многогранная и насыщенная. Снежная деревня впечатляет задумкой, ювелирной работой мастеров
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Галина
Ездили с Евгением! Просто потрясающий человек, идеально, для авантюристов, вроде нас! Готовых на любые приключения! Все рассказал и про город и что где интересного есть. Нигде не подгонял, Вкусно и
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не дорого накормил. катал везде!!! Были в музее камня, снежной деревне(впечетляюще и очень красиво), дошли до гейзеров(замерзшие голубые глыбы, внутри шумит вода), сказочный лес(ватрушки и интересные локации из снега, льда и подсветки) Мы даже покатались на горных лыжах и через метель пробрались до меча короля Артура! Эмоций на год вперед. Приехали домой уже ночью!
Евгений возит туда, куда вам хочется. За любой кипишь. Уже в середине дня казалось мы просто гуляем с приятелем. Очень душевно. Восторг!

Ездили с Евгением! Просто потрясающий человек, идеально, для авантюристов, вроде нас! Готовых на любые приключения! Все
Ездили с Евгением! Просто потрясающий человек, идеально, для авантюристов, вроде нас! Готовых на любые приключения! Все
Ездили с Евгением! Просто потрясающий человек, идеально, для авантюристов, вроде нас! Готовых на любые приключения! Все
Ездили с Евгением! Просто потрясающий человек, идеально, для авантюристов, вроде нас! Готовых на любые приключения! Все
Ездили с Евгением! Просто потрясающий человек, идеально, для авантюристов, вроде нас! Готовых на любые приключения! Все
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Е
Замечательная поездка! Красивейшие виды, как в сказке! Наш гид Вячеслав огромный профессионал, интересно рассказывал, не давал скучать в дороге! Получили огромное удовольствие, спасибо!
Замечательная поездка! Красивейшие виды, как в сказке! Наш гид Вячеслав огромный профессионал, интересно рассказывал, не давал
Замечательная поездка! Красивейшие виды, как в сказке! Наш гид Вячеслав огромный профессионал, интересно рассказывал, не давал
Замечательная поездка! Красивейшие виды, как в сказке! Наш гид Вячеслав огромный профессионал, интересно рассказывал, не давал
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К
Замечательная экскурсия. Бронировали буквально в последний момент. Александр сразу отозвался и организовал нам экскурсию.
Гид Михаил душевный, внимательный, заботливый!
На обратном пути завез нас посмотреть сияние, хотя программой это не предусмотрено!
Мы в восторге!
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Елена
Удивительное путешествие! С нами ездил Петр. Очень интересно рассказывал про север, комфортный автомобиль. Везде успевали при том, что ни куда не спешили. А на обратном пути поймали удивительное северное сияние.
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Пётр помогал нам фотографировать это чудо природы. Огромное спасибо ему за наши удачные каникулы и Александру, который всегда был на связи и помогал решать все вопросы, давал советы. Обязательно вернёмся ещё на север и на экскурсии поедем с этими ребятами. Они классные!

Удивительное путешествие! С нами ездил Петр. Очень интересно рассказывал про север, комфортный автомобиль. Везде успевали при
Удивительное путешествие! С нами ездил Петр. Очень интересно рассказывал про север, комфортный автомобиль. Везде успевали при
Удивительное путешествие! С нами ездил Петр. Очень интересно рассказывал про север, комфортный автомобиль. Везде успевали при
Удивительное путешествие! С нами ездил Петр. Очень интересно рассказывал про север, комфортный автомобиль. Везде успевали при
Удивительное путешествие! С нами ездил Петр. Очень интересно рассказывал про север, комфортный автомобиль. Везде успевали при
Удивительное путешествие! С нами ездил Петр. Очень интересно рассказывал про север, комфортный автомобиль. Везде успевали при
Удивительное путешествие! С нами ездил Петр. Очень интересно рассказывал про север, комфортный автомобиль. Везде успевали при
Удивительное путешествие! С нами ездил Петр. Очень интересно рассказывал про север, комфортный автомобиль. Везде успевали при+1
Удивительное путешествие! С нами ездил Петр. Очень интересно рассказывал про север, комфортный автомобиль. Везде успевали при
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А
Были 5 января. Были на подъёмнике с 850 метров отрывается красивый вид на окрестности. Необычно сделан снежный туннель с ледяными скульптурами и рисунками из снега на стенах. Красиво сделано в Таинственном лесу подсветка и физуры. Гид замечательный. Всю дорогу около 3 часов рассказывал. Ездили трое. Всем очень понравилось.
Были 5 января. Были на подъёмнике с 850 метров отрывается красивый вид на окрестности. Необычно сделан
Были 5 января. Были на подъёмнике с 850 метров отрывается красивый вид на окрестности. Необычно сделан
Были 5 января. Были на подъёмнике с 850 метров отрывается красивый вид на окрестности. Необычно сделан
Были 5 января. Были на подъёмнике с 850 метров отрывается красивый вид на окрестности. Необычно сделан
Были 5 января. Были на подъёмнике с 850 метров отрывается красивый вид на окрестности. Необычно сделан
Были 5 января. Были на подъёмнике с 850 метров отрывается красивый вид на окрестности. Необычно сделан
Были 5 января. Были на подъёмнике с 850 метров отрывается красивый вид на окрестности. Необычно сделан
Были 5 января. Были на подъёмнике с 850 метров отрывается красивый вид на окрестности. Необычно сделан+2
Были 5 января. Были на подъёмнике с 850 метров отрывается красивый вид на окрестности. Необычно сделан
Были 5 января. Были на подъёмнике с 850 метров отрывается красивый вид на окрестности. Необычно сделан
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