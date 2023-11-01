Провести день среди чарующих пейзажей в самом сердце Кольского полуострова
Наш путь лежит в городок, уютно расположившийся среди Хибин. Вас будут окружать склоны одного из древнейших горных массивов на Земле. С вершины Айкуайвенчорра вы оцените панорамы окрестностей. При желании уделите время зимним развлечениям. В Снежной Деревне и Таинственном лесу рассмотрите сказочные композиции и арт-объекты. А на обратном пути, если повезёт, увидите северное сияние.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Дорога в одну сторону займёт примерно 3 часа. По пути вы полюбуетесь природой Кольского и послушаете рассказы о жизни в Заполярье. А прибыв на место, окажетесь в настоящей сказке Севера.
В столице Хибин вы сможете прокататься на ватрушках, снегоходах и собачьих упряжках. Побываете в Снежной деревне — крупнейшем в России комплексе из снежно-ледяных построек. Насладитесь игрой света в арт-парке «Таинственный лес». А если захотите, познакомитесь с коллекцией самого северного ботанического сада в России.
На обратном пути при благоприятных условиях вы увидите северное сияние — зрелище, которое дополнит ваш сказочный день.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспортные расходы включены в стоимость
- Дополнительные расходы (цены на входные билеты могут меняться с приходом нового сезона)
— билет в туристический центр «Снежная Деревня» (будет известно ближе к открытию в декабре)
— катание на ватрушках, снегоходах и собачьих упряжках
— арт-парк «Таинственный лес»: взрослые — 600 р., дети 6-14 лет и пенсионеры — 300 р., дети до 5 лет — бесплатно, многодетные семьи — скидка 50%, именинник (в день рождения) — бесплатно
— Ботанический сад: взрослые — 250р., школьники, студенты и пенсионеры — 150р., дошкольники —100р.
— билет на подъёмник — 400 р.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 489 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Александр, я коренной житель столицы Арктики. Занимаюсь туризмом с 2013 года и являюсь представителем профессиональной, аккредитованной команды гидов. Приглашаем вас в увлекательные туры по Кольскому полуострову: насладиться живописной суровой природой Заполярного края, познакомиться с её удивительным животным миром и северными традициями.
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