Николай проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Необыкновенные северные ландшафты

За миллионы лет вода оставила на обширном плато глубокие речные и озерные долины. В одной из них расположился небольшой город 🏙️ Кировск, куда мы и отправимся. По пути я подробнее расскажу о географии и природе этого сурового края. А вокруг будет расстилаться хибинская тундра: отдельные вершины, плато и небольшие хребты.

Кировск — от панорам до самоцветов

По приезде у нас насыщенная программа. Вас ждут:

Вершина горы ⛰️ Айкуайвенчорр , куда мы поднимемся по гондольно-кресельной дороге на северном склоне (при благоприятных погодных условиях). Поговорим о загадочном названии горы и восхитимся видами с высоты 850 метров.

, куда мы поднимемся по гондольно-кресельной дороге на северном склоне (при благоприятных погодных условиях). Поговорим о загадочном названии горы и восхитимся видами с высоты 850 метров. Снежная Деревня — без преувеличения уникальный проект, который с успехом реализуется с 2008 года. Как только в Хибинах выпадает первый снег, у подножия горы Вудъяврчорр начинается снежное строительство. Каждый год под открытым небом гостей ждут новые тематические снежные залы с коридорами, скульптурами и замысловатыми узорами.

— без преувеличения уникальный проект, который с успехом реализуется с 2008 года. Как только в Хибинах выпадает первый снег, у подножия горы Вудъяврчорр начинается снежное строительство. Каждый год под открытым небом гостей ждут новые тематические снежные залы с коридорами, скульптурами и замысловатыми узорами. Таинственный лес — арт-парк, где в сказку погрузятся и дети, и взрослые. В свете вечерней подсветки вы найдете яйцо динозавра, руины космического корабля и каменных истуканов, а также сделаете сотни фантастических снимков.

— арт-парк, где в сказку погрузятся и дети, и взрослые. В свете вечерней подсветки вы найдете яйцо динозавра, руины космического корабля и каменных истуканов, а также сделаете сотни фантастических снимков. Полярно-альпийский ботанический сад : вы попадете в тропики, находясь севернее Полярного круга. Встретите как удивительные тропические растения, так и характерные для Мурманской области.

: вы попадете в тропики, находясь севернее Полярного круга. Встретите как удивительные тропические растения, так и характерные для Мурманской области. Музей минералов «Апатит» в центре Кировска, в башне с часами. Он запомнится вам богатейшей коллекцией — среди экспонатов золото, алмазы, изумруды, топазы и рубины. Также здесь представлены действующие макеты горных машин.

После я отвезу вас обратно в Мурманск — с новыми впечатлениями, знаниями 🎓 и фото-воспоминаниями!

Организационные детали