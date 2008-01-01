Николай проводит ещё 3 экскурсии

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Зимняя сказка Хибин

Большое путешествие в Кировск: склоны гор, тундра, Снежная Деревня и арт-парк «Таинственный лес»

Николай
Николай – представитель из Мурманска
Приготовьтесь попасть в сердце Заполярья! Отправиться навстречу природным и рукотворным красотам Кольского полуострова.

В Кировске и окрестностях вы взглянете на горы ⛰️ Хибины с канатной дороги, погуляете по городку из снега и льда, попадете в сказку арт-леса и рассмотрите самоцветы в музее.

А попутно откроете историю 📖 освоения этих земель, их легенды и современную жизнь.
Задать вопросОбычно отвечает за 58 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-12 человек

  • От 20 000 ₽ за экскурсию

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Зимняя сказка Хибин
Зимняя сказка Хибин

Что вас ожидает

Необыкновенные северные ландшафты
За миллионы лет вода оставила на обширном плато глубокие речные и озерные долины. В одной из них расположился небольшой город 🏙️ Кировск, куда мы и отправимся. По пути я подробнее расскажу о географии и природе этого сурового края. А вокруг будет расстилаться хибинская тундра: отдельные вершины, плато и небольшие хребты.

Кировск — от панорам до самоцветов
По приезде у нас насыщенная программа. Вас ждут:

  • Вершина горы ⛰️ Айкуайвенчорр, куда мы поднимемся по гондольно-кресельной дороге на северном склоне (при благоприятных погодных условиях). Поговорим о загадочном названии горы и восхитимся видами с высоты 850 метров.
  • Снежная Деревня — без преувеличения уникальный проект, который с успехом реализуется с 2008 года. Как только в Хибинах выпадает первый снег, у подножия горы Вудъяврчорр начинается снежное строительство. Каждый год под открытым небом гостей ждут новые тематические снежные залы с коридорами, скульптурами и замысловатыми узорами.
  • Таинственный лес — арт-парк, где в сказку погрузятся и дети, и взрослые. В свете вечерней подсветки вы найдете яйцо динозавра, руины космического корабля и каменных истуканов, а также сделаете сотни фантастических снимков.
  • Полярно-альпийский ботанический сад: вы попадете в тропики, находясь севернее Полярного круга. Встретите как удивительные тропические растения, так и характерные для Мурманской области.
  • Музей минералов «Апатит» в центре Кировска, в башне с часами. Он запомнится вам богатейшей коллекцией — среди экспонатов золото, алмазы, изумруды, топазы и рубины. Также здесь представлены действующие макеты горных машин.

После я отвезу вас обратно в Мурманск — с новыми впечатлениями, знаниями 🎓 и фото-воспоминаниями!

Организационные детали

  • В стоимость включены все входные билеты 🎫, а также обед или ужин (в формате «шведский стол»). Дополнительных расходов нет!
  • Путешествие пройдет на комфортабельном автомобиле 🚘 с одним из гидов нашей команды
Зимняя сказка Хибин
Зимняя сказка Хибин
Зимняя сказка Хибин
Зимняя сказка Хибин
Зимняя сказка Хибин
Зимняя сказка Хибин
Зимняя сказка Хибин
Зимняя сказка Хибин
Зимняя сказка Хибин
Зимняя сказка Хибин
Зимняя сказка Хибин
Зимняя сказка Хибин
Зимняя сказка Хибин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Николай
Николай
Всем доброго времени суток! Меня зовут Николай, и я представитель команды лицензированных гидов-экскурсоводов. Мы всегда ищем новое и увлекательное в обыденном, ведь на всё можно смотреть с разных сторон — и будут отличия. Каждый из нас влюблен в наш край и его невероятную природу. С радостью приглашаем вас увидеть красоты Севера и разделить с нами эту любовь!
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Николай проводит ещё 3 экскурсии

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