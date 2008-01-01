Николай проводит ещё 3 экскурсии

Необыкновенные северные ландшафты За миллионы лет вода оставила на обширном плато глубокие речные и озерные долины. В одной из них расположился небольшой город 🏙️ Кировск, куда мы и отправимся. По пути я подробнее расскажу о географии и природе этого сурового края. А вокруг будет расстилаться хибинская тундра: отдельные вершины, плато и небольшие хребты.
Кировск — от панорам до самоцветов По приезде у нас насыщенная программа. Вас ждут:
Вершина горы ⛰️ Айкуайвенчорр, куда мы поднимемся по гондольно-кресельной дороге на северном склоне (при благоприятных погодных условиях). Поговорим о загадочном названии горы и восхитимся видами с высоты 850 метров.
Снежная Деревня — без преувеличения уникальный проект, который с успехом реализуется с 2008 года. Как только в Хибинах выпадает первый снег, у подножия горы Вудъяврчорр начинается снежное строительство. Каждый год под открытым небом гостей ждут новые тематические снежные залы с коридорами, скульптурами и замысловатыми узорами.
Таинственный лес — арт-парк, где в сказку погрузятся и дети, и взрослые. В свете вечерней подсветки вы найдете яйцо динозавра, руины космического корабля и каменных истуканов, а также сделаете сотни фантастических снимков.
Полярно-альпийский ботанический сад: вы попадете в тропики, находясь севернее Полярного круга. Встретите как удивительные тропические растения, так и характерные для Мурманской области.
Музей минералов «Апатит» в центре Кировска, в башне с часами. Он запомнится вам богатейшей коллекцией — среди экспонатов золото, алмазы, изумруды, топазы и рубины. Также здесь представлены действующие макеты горных машин.
После я отвезу вас обратно в Мурманск — с новыми впечатлениями, знаниями 🎓 и фото-воспоминаниями!
Организационные детали
В стоимость включены все входные билеты 🎫, а также обед или ужин (в формате «шведский стол»). Дополнительных расходов нет!
Путешествие пройдет на комфортабельном автомобиле 🚘 с одним из гидов нашей команды
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всем доброго времени суток! Меня зовут Николай, и я представитель команды лицензированных гидов-экскурсоводов. Мы всегда ищем новое и увлекательное в обыденном, ведь на всё можно смотреть с разных сторон — и будут отличия. Каждый из нас влюблен в наш край и его невероятную природу. С радостью приглашаем вас увидеть красоты Севера и разделить с нами эту любовь!