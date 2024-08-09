Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае

В этом туре вас ждет красота крайнего севера, свежайшие морепродукты, оленина, выход на корабле в Северный Ледовитый океан и лучшие рестораны Заполярья.

По нашей традиции в номере вас будет ждать бутылочка
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игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых.

Каждый день вы будете не только пробовать новые блюда, но и съездите в Териберку и на Кольский залив.

5
3 отзыва
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Кольский полуостров

На край Земли и в сердце российской Скандинавии!

Мы встречаем рекомендованные рейсы в аэропорту Мурманска и едем в отель, расположенный на главной площади города – площади Пяти углов.

По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем и вечером встречаемся на приветственный ужин в очень вкусном северном ресторане!

Нас ждёт авторская кухня Тундры в необычном исполнении.

На закуску мы продегустируем сыровяленую оленину с горчичным кремом.

На горячее нам подадут спинку арктической трески с икрой щуки, форели, палтуса и черным ризотто.

Конечно, с винным сопровождением, идеально подчеркивающим оттенки вкусов!

И в завершение ужина мы попробуем фирменный торт от бренд-шефа «морошка и кедр под снегом» с чашечкой таежного чая.

Все питание уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

Вкусное, винное и душевное путешествие на край Земли объявляется открытым! Ура!

Добро пожаловать на Кольский полуостровДобро пожаловать на Кольский полуостровДобро пожаловать на Кольский полуостровДобро пожаловать на Кольский полуостров
2 день

Мурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораны

Утром нас ждет завтрак в нашем отеле.

И настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!

Сначала едем знакомиться с Мурманском – самым большим в мире городом, расположенным за Северным полярным кругом!

Мурманск называют «арктическим Голливудом», столько здесь было снято фильмов! Мы посетим все знаковые места города и немного прогуляемся по центру.

Увидим рубку подводной лодки «Курск» (настоящую), поднимемся к памятнику защитникам заполярья – мурманскому Алёше, съездим в морской порт.

Экскурсия будет проходить на микроавтобусе, ходить пешком на длинные расстояния не будем. Комфортно передвигаемся по городу и гуляем в красивых местах.

И, кстати, с нами всегда придающие сил настойки из северных ягод.

А дальше мы едем на уникальный мастер-класс Арктической кухни от бренд-шефа ресторана – резидента Гастрономической карты России. Таких блюд вы точно сами себе не приготовите – это всё авторские рецепты!

Северная кухня славится неожиданными, но очень вкусными сочетаниями. Итак, что нас ждёт?

На аперитив – свежевыловленный морской еж с морошковым соусом.

Подается на тарелке с колотым льдом с бокалом игристого вина.

Затем морской гребешок, запеченный на раковине с тертым пармезаном и крем-сыром филадельфия.

Подается с шотом крепкой настойки из северных ягод.

На горячее настоящая изюминка!

Бренд-шеф при нас маринует оленину в бруснике и красном вине и готовит стейки.

Подает с яблочным кремом и грибным соусом с бокалом красного полнотелого вина.

На десерт – сорбет из северных ягод с морошковым вареньем, чипсами из ягеля и грибной карамелью.

Во время мастер-класса шеф-повар поделится с нами всеми секретами приготовления, а мы приступаем к дегустации наших арктических блюд!

Во второй половине дня мы поедем по самому длинному мосту в Заполярье – через Кольский залив, и окажемся на его другом берегу.

Мы посетим Абрам-мыс – поселок, который вошел в состав Мурманска. В нем открывается невероятная панорама Кольского залива и Мурманска.

Затем мы вблизи рассмотрим океанические корабли и суда военно-морского флота.

Здесь же можно спуститься к воде, потому что в Мурманске нет набережной.

Едем на ужин!

Нас будут ждать в лучшем авторском ресторане Заполярья, который также входит в Гастрономическую карту России.

Бренд-шеф заведения создает авторские концепции арктической кухни по своим правилам, сочетая новаторский подход и старые традиции.

Мы попробуем арктическую уху на крабовом «молоке» с мясом камчатского краба, морепродуктами и мурманские гребешки на «песке» Баренцева моря с устричной травой. Блюда сопровождаются дегустационным сетом из четырех фирменных настоек на северных ягодах. Чин-чин!

А завершением ужина станет авторский десерт ресторана – арктический бланманже с северной черникой и малиной, который подается с таёжным чаем.

Возвращаемся в отель, отдыхаем!

Мурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораныМурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораныМурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораныМурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораныМурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораны
3 день

Самая северная пивоварня, край земли, гребешки и камчатские крабы

Сегодня после завтрака мы посетим пивоварню, установившую мировой рекорд "Самая северная коммерческая пивоварня в мире"!

На экскурсии мы познакомимся со всеми этапами пивоварения: посетим цех дробления, розлива пива в кеги и бутылки и цех брожения.

В конце экскурсии нас пригласят на дегустацию всех актуальных на данный момент сортов, выпускаемых пивоварней! Затем мы едем на самый край Земли — в Териберку.

Уникальное место на побережье Северного Ледовитого океана. Дальше только океан и Северный Полюс!

Териберка — это единственное место в России, куда можно добраться по автодороге, чтобы увидеть Северный Ледовитый океан.

Путь небыстрый, но он того стоит! Не забываем, согревающая настойка всегда с нами!

Добравшись до Териберки, мы пообедаем в ресторане с видом на океан. Нам подадут морскую уху и стейк из мурманской трески на гриле.

Затем размещаемся в отеле прямо на берегу Баренцева моря. С панорамными видами на живописные скалы и сопки, и на морскую бухту. Соленый воздух, тишина и ощущение умиротворения будут вашими постоянными спутниками. Вы почувствуете удивительную магию этого места!

Немного отдохнув в номере, идем гулять и знакомиться со старой Териберкой, качаться на знаменитых качелях, слушать шум волн Северного Ледовитого океана.

Мы пройдемся по местам съемок фильма "Левиафан" и увидим выброшенный на мель корабль.

После прогулки по Териберке для нас будет организована северная баня. Греемся, отдыхаем и собираемся на ужин!

Нас будут ждать в авторском ресторане нордической кухни. Нам подадут свежевыловленные морепродукты из Баренцева моря. Фаланги камчатского краба, морские гребешки с карпаччо из печеной свеклы и палтус на гриле. С элегантным белым вином сорта Вионье!

После ужина возвращаемся в отель на берегу моря, отдыхаем!

Самая северная пивоварня, край земли, гребешки и камчатские крабыСамая северная пивоварня, край земли, гребешки и камчатские крабыСамая северная пивоварня, край земли, гребешки и камчатские крабыСамая северная пивоварня, край земли, гребешки и камчатские крабы
4 день

Выход на корабле в Северный Ледовитый океан, водопад и пляж драконьих яиц

Сегодняшний завтрак проходит в ресторане отеля с панорамным видом на океан! Здесь можно сидеть часами и просто с кофе наслаждаться бескрайними просторами Арктики.

После завтрака мы отправляемся в путешествие на корабле в Северный Ледовитый океан!

Нас ждет удивительной красоты морская прогулка вдоль сопок и скал.

У териберского побережья можно встретить тюленей, морских котиков, касаток, дельфинов, китов, а самым везучим посчастливится лицезреть даже кашалота! Охотясь, дельфины и косатки загоняют мойву к берегу, поэтому у нас будет шанс понаблюдать за этими хищниками во время погони.

После прогулки отправляемся на обед в один из лучших ресторанов Териберки. Нам подадут сморреброд с северными креветками и нежную оленину с кремом из печеной моркови с можжевельником.

На десерт — брауни с сахарной клюквой, соленой карамелью и пудрой из подосиновиков. Наслаждаемся! После обеда нас ждет прогулка до знаменитого пляжа, усыпанного тысячью драконьих яиц!

Мы ощутим свежий бриз арктического ветра и познакомимся с красивой легендой этого пляжа. Затем мы увидим одну из самых красивых локаций Териберки — Батарейский водопад.

Из одноименного озера он впадает в Северный Ледовитый океан. Водопад впечатляет не гигантскими размерами, а, скорее, необычным «оформлением»: струи воды с двух сторон окружены живописными красными скалами.

После прогулки у нас будет время немного отдохнуть в отеле и подготовиться к заключительному ужину. Нас будут ждать в красивом ресторане северной кухни, где нам предстоит попробовать четыре курса в сопровождении гармоничных вин.

На закуску шеф-повар подаст нам морских ежей и запеченные модиолусы с сыром и хлебной крошкой. Основное блюдо — гребешки унаги с кремом из цветной капусты и фундук.

А на десерт — нежное лакомство с карамелью и северными ягодами.

После ужина возвращаемся в наш отель на берегу моря.

Выход на корабле в Северный Ледовитый океан, водопад и пляж драконьих яицВыход на корабле в Северный Ледовитый океан, водопад и пляж драконьих яицВыход на корабле в Северный Ледовитый океан, водопад и пляж драконьих яицВыход на корабле в Северный Ледовитый океан, водопад и пляж драконьих яицВыход на корабле в Северный Ледовитый океан, водопад и пляж драконьих яицВыход на корабле в Северный Ледовитый океан, водопад и пляж драконьих яицВыход на корабле в Северный Ледовитый океан, водопад и пляж драконьих яиц
5 день

Мурманск и самолёт домой

Сегодня после завтрака у вас будет немного свободного времени, чтобы прогуляться по городу и, при желании, купить в дорогу рыбы и оленины.

Затем мы проводим вас в аэропорт. Счастливых и полных новых впечатлений!

Отличного пути, и до скорых встреч в новых ярких путешествиях!

Рекомендованный рейс: Мурманск-Москва, S7 Airlines, S7 1230.

Проживание

Тур предполагает проживание: 2 ночи в Мурманске в гостинице, 2 ночи в Териберке.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное размещениеОдноместное размещение
102 000118 000

Варианты проживания

Конгресс-отель «Меридиан»

2 ночи

Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель “Меридиан” предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.

Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.

Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.

Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»

Отель «Азимут»

2 ночи

“AZIMUT Отель Мурманск” находится в центре. В числе удобств Wi-Fi, парковка, банкомат, бизнес-центр, тренажерный зал, сауна, солярий, массажный кабинет. За дополнительную плату можно заказать трансфер. Интерьер номеров выполнен в едином стиле, в каждом из них имеется удобная мебель, телевизор, холодильник, сейф, мини-бар и телефон. В ресторане “Арктика” каждое утро накрывается завтрак "шведский стол". С 18:00 до 23:00 проходит ужин a la carte. Конференц-залы, вместимостью до 500 человек, подходят для проведения семинаров. В шаговой доступности расположен художественный и краеведческий музеи, филармония, театр кукол, сквер Центральный. Поездка до аэропорта на машине займет 40-50 минут.

Как и все представители сети “AZIMUT”, этот отель работает по SMART-концепции. Интерьер номеров выполнен в едином стиле, в каждом из них имеется удобная и функциональная мебель, телевизор с плоским экраном, кабельное телевидение, небольшой холодильник, сейф, мини-бар и телефон. Собственный санузел оснащен качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями.

На территории работает несколько заведений. В ресторане “Арктика” каждое утро накрывается завтрак по системе "шведский стол". С 18:00 до 23:00 в ресторане проходит ужин a la carte, где гости могут отведать изысканные блюда европейской кухни, легкие закуски, вкуснейшие десерты, а также насладиться лучшими сортами вин из богатой винной карты. В уютном DELI Cafe можно заказать чашечку ароматного кофе, свежую выпечку или сэндвичи. Круглосуточно работает лобби-бар, предлагающий как алкоголь, так и насыщенные вкусом кофе и чай. Также в отеле можно воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер.

В отеле созданы уникальные условия для делового общения. Просторные конференц-залы, вместимостью до 500 человек, подходят для проведения семинаров, форумов, презентаций и конференций, а переговорные комнаты отлично подойдут для совещаний, переговоров. Все залы и переговорные укомплектованы новейшей мультимедийной техникой. Сотрудники подберут наиболее подходящее помещение в соответствии с форматом мероприятия и окажут помощь в организации.

Удобное расположение отеля позволяет без труда добраться в любою точку города. В шаговой доступности расположен художественный и краеведческий музеи, филармония, театр кукол, сквер Центральный. Расстояние до автовокзала и железнодорожного вокзала составит не более одного километра. Поездка до аэропорта на машине займет 40-50 минут.

Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»

Отель «Cedar Grass»

2 ночи

Отель “Cedar Grass Teriberka” расположен в деревне Териберка, в 500 метрах от поселка Лодейное и менее чем в 1 км от реки Териберка. Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан и отдохнуть в общем лаундже. Сотрудники экскурсионного бюро организуют разнообразные поездки и экскурсии.

Во всех номерах есть собственная ванная комната, платяной шкаф и телевизор с плоским экраном. Предоставляются полотенца и постельное белье. Из некоторых номеров отеля Cedar Grass Teriberka открывается вид на море. В номерах к услугам гостей чайник. Во всех номерах установлен холодильник.

Для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 4* в центре г. Мурманск и в Териберке
  • Все завтраки в отелях
  • Всё питание по программе тура (обеды и ужины в ресторанах, включенных в Гастрономическую карту России, с винным сопровождением)
  • Встреча и проводы в аэропорт для рекомендованных рейсов
  • Сопровождение гида на протяжении всего тура
  • Все экскурсии
  • Все дегустации
  • Морская прогулка с выходом в открытый океан
  • Кулинарный мастер-класс арктической кухни с шеф-поваром
  • Посещение самой северной пивоварни и дегустация пива
  • Все входные билеты по программе
  • Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса (Mercedes Sprinter)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманск и обратно
  • Встреча и проводы в аэропорт для рейсов, отличных от рекомендованных
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную теплую обувь;
  • теплые носки для прогулки в Териберке;
  • удобные теплые вещи: свитер, непродуваемую куртку с капюшоном, шапку, пригодятся перчатки;
  • защиту от возможного дождя: зонт или дождевик.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Стоимость тура уже включает в себя всё питание в ресторанах?

Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет. Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с вами при бронировании поездки.

Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!

Как лучше одеться? Что с собой взять?

Мы едем на крайний север, погода здесь отличается от привычной погоды для этого времени года в средней полосе. Днем температура воздуха составит +4 +8 градусов, на перевалах и в тундре еще лежит снег. При правильном выборе одежды будет комфортно и не холодно, а сама смена сезонов оставит в памяти мощную энергетику крайнего севера и Заполярья.

Обязательно взять с собой:

  • удобную теплую обувь;
  • теплые носки для прогулки в Териберке;
  • удобные теплые вещи: свитер, непродуваемую куртку с капюшоном, шапку, пригодятся перчатки;
  • защиту от возможного дождя: зонт или дождевик.
Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?

В наши туры ездят в одиночку чаще, чем вы думаете!

С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся вашими друзьями!

Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).

Можно ли поехать с ребенком?

Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).

Какие рейсы рекомендованы?

Москва — Мурманск:

  • а/к S7 Airlines, S7-1229, 12:15–14:55;
  • а/к Аэрофлот, SU-1324, 15:10–17:45.

Санкт-Петербург — Мурманск:

  • а/к Аэрофлот SU‑6395 14:20–16:10.

Мурманск — Москва:

  • а/к S7 Airlines, S7-1230, 15:50–18:25;
  • а/к Аэрофлот, SU 1325, 18:45–21:25.

Мурманск — Санкт-Петербург:

  • а/к Аэрофлот,SU‑6396 18:00–20:05.

Встреча другого рейса и трансфер в аэропорт к другому рейсу — 2 000 руб. за легковое авто до 3 человек.

Встреча на ж/д вокзале и трансфер на ж/д вокзал — 1 000 руб. за легковое авто до 3 человек.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
9 авг 2024
Мы довольны.
Т
17 июл 2024
Организация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самом путешествии). Не было ни одного изменения, всё соответствовало насыщенной программе.
Удивил подарок на заключительном вечере - именной сертификат о пересечении Полярного круга и именная термокружка. Очень приятно! Большое всем спасибо!
Организация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самомОрганизация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самомОрганизация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самомОрганизация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самомОрганизация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самомОрганизация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самомОрганизация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самомОрганизация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самомОрганизация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самомОрганизация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самом
О
15 июл 2024
Организация отличная. Гостиницы, рестораны выбраны замечательные.
Отдельное спасибо нашему гиду Сергею!
Организация отличная. Гостиницы, рестораны выбраны замечательные.Организация отличная. Гостиницы, рестораны выбраны замечательные.Организация отличная. Гостиницы, рестораны выбраны замечательные.Организация отличная. Гостиницы, рестораны выбраны замечательные.Организация отличная. Гостиницы, рестораны выбраны замечательные.Организация отличная. Гостиницы, рестораны выбраны замечательные.Организация отличная. Гостиницы, рестораны выбраны замечательные.

Тур входит в следующие категории Мурманска

На автобусеМожно с детьмиАвторскиеВсе туры5-дневные турыГастрономические

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