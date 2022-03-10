Встреча в аэропорту Мурманска в 09:35, знакомство с группой и гидом.
Отправление на небольшую экскурсию по городу.
Мы увидим Памятник защитникам Заполярья, мемориал АПЛ “Курск, посетим Морской вокзал и совершим экскурсию на первый атомный ледокол “Ленин”.
Далее мы выдвигаемся в парк “Северное сияние” недалеко от города, где мы: посетим парк животных (собаки хаски и северные олени); совершим сафари на снегоходах; покатаемся на «снежном банане»; все желающие смогут покататься на «ватрушках»; попьем чай с печеньем в теплом чайном домике.
Обед.
Заселение в отель “Меридиан”.
Ужин (не включен в стоимость).
21:00 – едем на охоту за Северным сиянием!
Если нам повезет, то ночью мы можем наблюдать Северное сияние.
Завтрак в отеле.
09:00 – Освобождение номеров и отправление в Териберку.
12:00 – Прибытие в поселок Териберка.
По прибытии в поселок, мы погрузимся на судно и выйдем в Териберскую губу и Баренцево море!
В море мы будем иметь возможность попариться в бане прямо на борту судна, получим возможность наблюдать морских животных в случае удачи, ну и самое приятное - наш дайвер достанет со дна морские деликатесы (ежики, гребешки и т.п.) и накроет великолепный стол из свежайших продуктов!
15:00–16:00 – Покидаем судно и заселяемся в гостиницу “Седар Грас”, которая расположена прямо на берегу.
Ужин (не включено в стоимость).
Прогулка по Териберке и ожидание появления Северного сияния.
Завтрак в отеле (включено в стоимость).
09:00 – Экскурсия по Териберке.
Мы посетим все знаковые места: сначала в санях за снегоходом мы поедем к знаменитому Териберскому водопаду, прогуляемся на вершину горы, далее проедем к пляжу “Драконьих яиц”, где также совершим прогулку.
Далее снегоход вернет нас к машинам и мы двинемся к Кладбищу кораблей, а после - на песчаный пляж Териберки, где установлены огромные качели, деревянный трон; на пляже мы также найдем выброшенный волной корабль, где можно полазать и сделать фото.
Обед (не включен в стоимость).
После обеда мы зайдем на расположенную тут же Оленью ферму, где сможем познакомиться с дружелюбными хаски и покормить настоящих северных оленей.
Для любителей, в Териберке, на местной пивоварне можно продегустировать пенный напиток (экскурсия не включена в стоимость).
Во время всей поездки на берег моря наш гид будет рассказывать историю этого места, его особенности, климатические изменения ландшафта.
17:00 – Отправление в Мурманск.
Трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в отеле "Меридиан" в г. Мурманск и отеле "Cedar Grass" в п. Териберка.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Проживание
|Двухместное размещение
|Доплата за одноместное размещение
|отель Меридиан и отель СедарГрасс
|43 600
|9 066
– теплые вещи, непродуваемая куртка, шапка, перчатки, шарф, теплая обувь;
– документы;
– личные лекарства.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Прибытие: рекомендованный рейс SU 6373.
Отъезд: рекомендованный рейс SU 6484.