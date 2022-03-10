Вояж к океану

Всего за три дня вы посетите все самые знаменитые места! Вас ожидает знакомство с Мурманском - самым крупным городом

5
3 отзыва
Всего за три дня вы посетите все самые знаменитые места! Вас ожидает знакомство с Мурманском – самым крупным городом, расположенным за Полярным кругом, вы посетите первый атомный ледокол и выйдете на судне в Баренцево море.

Так же вы отправитесь в известный всем поселок Териберку, где поразитесь бескрайними просторами зимней тундры, познакомитесь с северными оленями и дружелюбными хаски. А в один из самых благоприятных вечеров отправитесь на охоту за Северным сиянием. Это настоящее приключение!
Вояж к океану
Вояж к океану
Вояж к океану
Вояж к океану
Вояж к океану
Вояж к океану
Вояж к океану
Ближайшие даты:
21
янв
25
фев

Что вас ожидает 🤩

Северные олени
Северные олени
Познакомимся, покормим и погладим настоящих северных оленей
Ледокол "Ленин"
Ледокол "Ленин"
Увидим первый атомный ледокол "Ленин"
Северное сияние
Северное сияние
Будем охотиться за самым необычным и красивым природным явлением

Программа тура по дням

1 день
Мурманск

Встреча в аэропорту Мурманска в 09:35, знакомство с группой и гидом.

Отправление на небольшую экскурсию по городу.

Мы увидим Памятник защитникам Заполярья, мемориал АПЛ “Курск, посетим Морской вокзал и совершим экскурсию на первый атомный ледокол “Ленин”.

Далее мы выдвигаемся в парк “Северное сияние” недалеко от города, где мы: посетим парк животных (собаки хаски и северные олени); совершим сафари на снегоходах; покатаемся на «снежном банане»; все желающие смогут покататься на «ватрушках»; попьем чай с печеньем в теплом чайном домике.

Обед.

Заселение в отель “Меридиан”.

Ужин (не включен в стоимость).

21:00 – едем на охоту за Северным сиянием!

Если нам повезет, то ночью мы можем наблюдать Северное сияние.

МурманскМурманскМурманск
2 день
Выход в Баренцево море

Завтрак в отеле.

09:00 – Освобождение номеров и отправление в Териберку.

12:00 – Прибытие в поселок Териберка.

По прибытии в поселок, мы погрузимся на судно и выйдем в Териберскую губу и Баренцево море!

В море мы будем иметь возможность попариться в бане прямо на борту судна, получим возможность наблюдать морских животных в случае удачи, ну и самое приятное - наш дайвер достанет со дна морские деликатесы (ежики, гребешки и т.п.) и накроет великолепный стол из свежайших продуктов!

15:00–16:00 – Покидаем судно и заселяемся в гостиницу “Седар Грас”, которая расположена прямо на берегу.

Ужин (не включено в стоимость).

Прогулка по Териберке и ожидание появления Северного сияния.

Выход в Баренцево мореВыход в Баренцево мореВыход в Баренцево море
3 день
Экскурсия по Териберке, Оленья ферма, хаски

Завтрак в отеле (включено в стоимость).

09:00 – Экскурсия по Териберке.

Мы посетим все знаковые места: сначала в санях за снегоходом мы поедем к знаменитому Териберскому водопаду, прогуляемся на вершину горы, далее проедем к пляжу “Драконьих яиц”, где также совершим прогулку.

Далее снегоход вернет нас к машинам и мы двинемся к Кладбищу кораблей, а после - на песчаный пляж Териберки, где установлены огромные качели, деревянный трон; на пляже мы также найдем выброшенный волной корабль, где можно полазать и сделать фото.

Обед (не включен в стоимость).

После обеда мы зайдем на расположенную тут же Оленью ферму, где сможем познакомиться с дружелюбными хаски и покормить настоящих северных оленей.

Для любителей, в Териберке, на местной пивоварне можно продегустировать пенный напиток (экскурсия не включена в стоимость).

Во время всей поездки на берег моря наш гид будет рассказывать историю этого места, его особенности, климатические изменения ландшафта.

17:00 – Отправление в Мурманск.

Трансфер в аэропорт.

Экскурсия по Териберке, Оленья ферма, хаскиЭкскурсия по Териберке, Оленья ферма, хаскиЭкскурсия по Териберке, Оленья ферма, хаскиЭкскурсия по Териберке, Оленья ферма, хаскиЭкскурсия по Териберке, Оленья ферма, хаски

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле "Меридиан" в г. Мурманск и отеле "Cedar Grass" в п. Териберка.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

ПроживаниеДвухместное размещениеДоплата за одноместное размещение
отель Меридиан и отель СедарГрасс43 6009 066

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание по программе:
  • 1 день –"Меридиан" г. Мурманск
  • 2 день –"СедарГрасс" п. Териберка
  • Завтраки в местах размещения
  • Обед в 1-й и 2-й день
  • Транспортное обслуживание (автомобили, снегоходы, катер)
  • Услуги гида, дайвера
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Питание, не указанное в программе:
  • Ужины в 1,2,3 день
  • Обед в 3 день
  • Дополнительные услуги и экскурсии, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

– теплые вещи, непродуваемая куртка, шапка, перчатки, шарф, теплая обувь;

– документы;

– личные лекарства.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Прибытие: рекомендованный рейс SU 6373.
Отъезд: рекомендованный рейс SU 6484.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
10 мар 2022
Тур организован идеально
А
16 фев 2022
Спасибо «Большая страна», огромное спасибо принимающей стороне, и лично гиду Наталье!!!! Она, влюблённый в свой край, человек! Берегите таких людей - они наши проводники, благодаря им, мы видим прекрасное!
И
28 дек 2021
Организация тура на отлично. Душевность, внимание, организованность на отлично. И сам тур и организатора можно смело рекомендовать.

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