Всего за три дня вы посетите все самые знаменитые места! Вас ожидает знакомство с Мурманском – самым крупным городом, расположенным за Полярным кругом, вы посетите первый атомный ледокол и выйдете на судне в Баренцево море. Так же вы отправитесь в известный всем поселок Териберку, где поразитесь бескрайними просторами зимней тундры, познакомитесь с северными оленями и дружелюбными хаски. А в один из самых благоприятных вечеров отправитесь на охоту за Северным сиянием. Это настоящее приключение!

Будем охотиться за самым необычным и красивым природным явлением

Программа тура по дням

1 день Мурманск

Встреча в аэропорту Мурманска в 09:35, знакомство с группой и гидом. Отправление на небольшую экскурсию по городу. Мы увидим Памятник защитникам Заполярья, мемориал АПЛ “Курск, посетим Морской вокзал и совершим экскурсию на первый атомный ледокол “Ленин”. Далее мы выдвигаемся в парк “Северное сияние” недалеко от города, где мы: посетим парк животных (собаки хаски и северные олени); совершим сафари на снегоходах; покатаемся на «снежном банане»; все желающие смогут покататься на «ватрушках»; попьем чай с печеньем в теплом чайном домике. Обед. Заселение в отель “Меридиан”. Ужин (не включен в стоимость). 21:00 – едем на охоту за Северным сиянием! Если нам повезет, то ночью мы можем наблюдать Северное сияние.

2 день Выход в Баренцево море

Завтрак в отеле. 09:00 – Освобождение номеров и отправление в Териберку. 12:00 – Прибытие в поселок Териберка. По прибытии в поселок, мы погрузимся на судно и выйдем в Териберскую губу и Баренцево море! В море мы будем иметь возможность попариться в бане прямо на борту судна, получим возможность наблюдать морских животных в случае удачи, ну и самое приятное - наш дайвер достанет со дна морские деликатесы (ежики, гребешки и т.п.) и накроет великолепный стол из свежайших продуктов! 15:00–16:00 – Покидаем судно и заселяемся в гостиницу “Седар Грас”, которая расположена прямо на берегу. Ужин (не включено в стоимость). Прогулка по Териберке и ожидание появления Северного сияния.

3 день Экскурсия по Териберке, Оленья ферма, хаски