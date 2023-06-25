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Знакомство с Мурманском - самым большим городом за полярным кругом

Город Мурманск — столица Заполярья, крупнейший за Полярным кругом, город-герой, приглашаем Вас познакомиться с ним поближе!

Наша программа начнется со знакомства, встречаемся в холле конгресс-отеля Меридиан, г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23.

Прогуляемся по главной площади города «Пять углов», вы узнаете происхождение названия, познакомитесь со значимыми архитектурными достопримечательностями Мурманска.

Грустные страницы истории, мы отправимся к Мемориалу «Морякам, погибшим в мирное время»: башня, стилизованная под маяк, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки «Курск», храм Спас-на-Водах.

Смотря вдаль, вы точно заметите белоснежную фигуру солдата, высотой более 35 метров, следующей точкой экскурсии станет сопка Зеленый мыс и мемориал «Защитникам Советского Заполярья», в народе «Алеша».

Неподалеку от защитника Заполярья, стоит и ждет своего моряка «Ждущая», трогательный и изящный памятник, собирательный образ всех женщин, которые каждую минуту жизни ждут возвращения мужей, сыновей и отцов.

Отправимся в прошлое столетие и посетим памятник «Печной трубе», символ разрушений, силы и стойкости, напоминание о жесточайших бомбардировок Мурманска, после которых от города остались лишь печные трубы.

Последней точкой экскурсии будут Морской вокзал и первое на планете судно с ядерной установкой, атомный ледокол «Ленин».

На этом тур подходит к концу, мы прибываем к точке старта, конгресс-отелю Меридиан.

После экскурсии у Вас останется время на заселение в отель, знакомства с арктической кухней в одном из ресторанов города и отдых.

Что входит в тариф: