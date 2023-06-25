Кольский полуостров
Кусочек земли за полярным кругом манит, всё больше и больше искателей приключений! Нас ждет знакомство с самым большим городом за Полярным кругом, Край земли в Териберке, где снимался нашумевший фильм «Левиафан», наблюдение за птичьими базарами. Стоимость тура без проживания — от 14 900 руб. Стоимость тура с проживанием — от 32 900 руб.
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Мурманском - самым большим городом за полярным кругом
Город Мурманск — столица Заполярья, крупнейший за Полярным кругом, город-герой, приглашаем Вас познакомиться с ним поближе!
Наша программа начнется со знакомства, встречаемся в холле конгресс-отеля Меридиан, г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23.
Прогуляемся по главной площади города «Пять углов», вы узнаете происхождение названия, познакомитесь со значимыми архитектурными достопримечательностями Мурманска.
Грустные страницы истории, мы отправимся к Мемориалу «Морякам, погибшим в мирное время»: башня, стилизованная под маяк, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки «Курск», храм Спас-на-Водах.
Смотря вдаль, вы точно заметите белоснежную фигуру солдата, высотой более 35 метров, следующей точкой экскурсии станет сопка Зеленый мыс и мемориал «Защитникам Советского Заполярья», в народе «Алеша».
Неподалеку от защитника Заполярья, стоит и ждет своего моряка «Ждущая», трогательный и изящный памятник, собирательный образ всех женщин, которые каждую минуту жизни ждут возвращения мужей, сыновей и отцов.
Отправимся в прошлое столетие и посетим памятник «Печной трубе», символ разрушений, силы и стойкости, напоминание о жесточайших бомбардировок Мурманска, после которых от города остались лишь печные трубы.
Последней точкой экскурсии будут Морской вокзал и первое на планете судно с ядерной установкой, атомный ледокол «Ленин».
На этом тур подходит к концу, мы прибываем к точке старта, конгресс-отелю Меридиан.
После экскурсии у Вас останется время на заселение в отель, знакомства с арктической кухней в одном из ресторанов города и отдых.
Что входит в тариф:
|«Базовый»
|«Стандарт»
|«Комфорт»
|Во время посещения мест по программе вас сопровождает гид.
|Во время посещения мест по программе вас сопровождает гид.
|Во время посещения мест по программе вас сопровождает гид.
Посещение мест по программе (входные билеты оплачиваются на месте самостоятельно).
Места забронированы заранее.
Посещение мест по программе (входные билеты входят в стоимость).
Места забронированы заранее.
Посещение мест по программе (входные билеты входят в стоимость).
Места забронированы заранее.
|Самостоятельное бронирование доп. услуг.
|Менеджер поможет забронировать рестораны.
|Менеджер поможет забронировать рестораны.
Птичьи базары и киты
Завтрак в отеле (для тарифа «Комфорт»).
Сбор группы на пешую экскурсию по Териберке.
Мы посетим главные достопримечательности, которые знамениты на весь мир: Край земли, побережье Северного Ледовитого океана, Кладбище кораблей, великолепные просторы белоснежных полей тундры, водопады и арт-объекты.
По дороге гид расскажет увлекательные факты из истории этого удивительного края.
Примерно на четверть часа мы задержимся на кладбище кораблей.
Возле заброшенных деревянных останков можно сделать фотографии – красивые, впечатляющие, в духе авантюризма – на что хватит вашей фантазии.
А дальше – захватывающее путешествие по побережью Северного Ледовитого океана к восхитительному водопаду, прогулка вдоль пляжа «Драконьи Яйца» и время наедине с суровым Севером.
Обед в одном из ресторанов арктической кухни.
Вас ждет морское путешествие по водам Баренцева моря.
Мы понаблюдаем за птичьими базарами, насладимся завораживающими видами отвесных скал.
И самое главное по пути нас ждет уникальная возможность увидеть китов, косаток и других морских обитателей!
Что входит в тариф:
|«Базовый»
|«Стандарт»
|«Комфорт»
В пути гид рассказывает часть информации.
На месте у вас будет 4 часа свободного времени для самостоятельной прогулки.
В пути гид рассказывает часть информации.
По приезде экскурсия будет продолжена.
В пути гид рассказывает часть информации.
По приезде экскурсия будет продолжена.
|—
|Посещение мест по программе (входные билеты входят в стоимость).
|Посещение мест по программе (входные билеты входят в стоимость).
|Самостоятельное бронирование ресторана.
Бронирование места для обеда в одном из ресторанов.
Обед оплачивается самостоятельно.
Бронирование места для обеда в одном из ресторанов.
Комплексный обед входит в стоимость.
|Выход в море оплачивается на месте, билеты на корабле будут забронированы.
|Выход в море забронирован и оплачен заранее.
|Выход в море забронирован и оплачен заранее.
Трансфер в Мурманск.
Вот и пролетел еще один день, отличные эмоции и невероятные виды мы вам гарантируем.
Этнический мир Севера
Трансфер в парк отдыха.
Сбор у гостиницы Меридиан, время вам укажет гид накануне, одеваемся теплее, едем к Северным Оленям.
Время в пути 40–50 минут в зависимости от погодных условий.
Мы посетим парк активного отдыха и познакомимся с прелестными обитателями: хаски и северными оленями.
Вас ждет общение с местными жителями парка, угощение для животных, сопровождение гида, чайный дом с горячим чаем и печеньками.
Программа в парке:
- экскурсия в парк животных (сибирские хаски, северные олени);
- северное многоборье (саамские игры + спорт);
- катание на квадроциклах (снегоходах) — 15 минут;
- обед (наваристая уха + северный чай);
- бонус: посещение национального чума и мини-лекция о народностях.
Трансфер в Мурманск.
Что входит в тариф:
|«Базовый»
|«Стандарт»
|«Комфорт»
|В пути гид рассказывает часть информации.
В пути гид рассказывает часть информации.
По приезде экскурсия будет продолжена.
Сопровождение гида.
В пути гид рассказывает часть информации.
По приезде экскурсия будет продолжена.
Сопровождение гида.
Посещение деревни саамов.
Входные билеты оплачиваются отдельно, время забронировано заранее.
|Посещение деревни саамов (входные билеты входят в стоимость и забронированы заранее).
|Посещение деревни саамов (входные билеты входят в стоимость и забронированы заранее).
|Обед (наваристая уха + северный чай).
|Обед (наваристая уха + северный чай).
|Обед (наваристая уха + северный чай).
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от тарифа, руб:
|«Базовый»
|«Стандарт»
|«Комфорт»
|Стоимость тура
|14 900
|23 900
|32 900
|Экскурсионное обслуживание (сопровождение гида)
|не на всем маршруте
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|Входные билеты по программе
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|Выход в море
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|Проживание в отеле 4* в самом центре города с завтраками
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|Транспорт в туре
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|Обед в день 2
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|Обед в день 3
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Скидка 10% предоставляется детям до 12 лет.
Тарифы «Базовый» и «Стандарт» не предусматривают размещение в отеле.
Тариф «Комфорт» предусматривает размещение в отеле «Меридиан» 4*.
Номера «стандарт» с завтраками, 2-местное размещение, подселения нет.
Доплата за одноместное размещение — 7500 руб.
Варианты проживания
Отель «Меридиан» 4
Конгресс-отель «Меридиан» находится в городе Мурманск. Здесь созданы хорошие условия для комфортного проживания и отдыха.
Номера оснащены необходимой техникой и обставлены мягкой мебелью. Во всех номерах установлена телефонная система, с междугородним и международным доступом.
Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе или ресторанах. Также рядом имеются продуктовые магазины и торговые палатки.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала около 255 метров, а до аэропорта 24 километра.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Тариф «Базовый»:
- Тариф «Стандарт»:
- Тариф «Комфорт»:
- Что не входит
- Авиа- или ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Трансфер от/до аэропорта — 1500 руб. (в одну строну)
- Проживание, при выборе тарифа «Базовый» / «Стандарт»
- Доплата за одноместное размещение — 7500 руб.
- Питание:завтраки, при выборе тарифа «Базовый» / «Стандарт»обед в день 1обед в день 2, при выборе тарифа «Базовый» / «Стандарт»ужины
- Завтраки, при выборе тарифа «Базовый» / «Стандарт»
- Обед в день 1
- Обед в день 2, при выборе тарифа «Базовый» / «Стандарт»
- Ужины
- Входные билеты по программе, при выборе тарифа «Базовый»:посещение парка Териберка — 360 руб. билет на ледокол — 500 руб. билет в парк отдыха — 3500 руб.
- Посещение парка Териберка — 360 руб.
- Билет на ледокол — 500 руб.
- Билет в парк отдыха — 3500 руб.
- Выход в море, при выборе тарифа «Базовый» — 5000 руб.
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Мурманск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы и деньги
- паспорта;
- билеты;
- деньги;
- бумажник с кредитными картами;
- ваучер на трансфер или прокат автомобиля;
- подтверждение бронирования апартаментов / отеля;
- карта;
- расписание поездов и автобусов со схемой движения до места проживания (при самостоятельной поездке);
- медицинская страховка (не обязательна).
Одежда и обувь
- термобельё (2 комплекта) и кофта из флиса;
- термоноски (2 пары);
- шерстяные носки;
- теплая непродуваемая и непромокаемая куртка (желательно с капюшоном);
- непромокаемые брюки;
- сменные футболки;
- свитер (2 штуки);
- шерстяная шапка;
- шерстяной шарф;
- удобная непромокаемая обувь (в идеале треккинговые ботинки или кроссовки — на маршруте будем гулять, возможно, по влажной почве, подниматься на возвышенности по каменистым грунтам (по желанию));
- сменная легкая обувь добавит комфорта на турбазе.
Фотоаппарат
Берите с собой дополнительные аккумуляторы и зарядку. Будет очень много красивых и интересных мест для съемки.
Аптечка
В ней должен быть минимальный набор для туриста: пластыри, бинты, перекись водорода, жаропонижающие средства и другие по вашему усмотрению.
Наличные деньги
Север — это место, в котором не везде есть терминалы безналичной оплаты. Поэтому рекомендуем иметь с собой наличные денежные средства.
Предметы личной гигиены
Берите с собой предметы личной гигиены: зубную щетку, зубную пасту, мыло, влажные салфетки, полотенце и другие вещи по необходимости.
- Есть ли скидки на тур?
Да, детям до 12 лет скидка 10%.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку https://bolshayastrana.com/strahovka">на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- На каком транспорте происходит передвижение?
Всё зависит от размера группы. Это могут быть: микроавтобус фольксваген или мерседес, внедорожники ниссан, уаз патриот или тойота. Все они оборудованы кондиционером.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Где возможна встреча в первый день тура?
Встреча состоится в Мурманске, ул. Воровского, 5/23 — конгресс-отель «Меридиан».
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.