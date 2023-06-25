Кольский полуостров. Навстречу китам

Кольский полуостров

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Экскурсионная программа на самом северном уголке России — Кольском полуострове.

Кусочек земли за полярным кругом манит, всё больше и больше искателей приключений! Нас ждет знакомство с самым большим городом за Полярным кругом, Край земли в Териберке, где снимался нашумевший фильм «Левиафан», наблюдение за птичьими базарами. Стоимость тура без проживания — от 14 900 руб. Стоимость тура с проживанием — от 32 900 руб.
Кольский полуостров. Навстречу китам
Кольский полуостров. Навстречу китам
Кольский полуостров. Навстречу китам
Кольский полуостров. Навстречу китам
Кольский полуостров. Навстречу китам
Кольский полуостров. Навстречу китам
Кольский полуостров. Навстречу китам
Кольский полуостров. Навстречу китам
Кольский полуостров. Навстречу китам
Кольский полуостров. Навстречу китам
Кольский полуостров. Навстречу китам
Кольский полуостров. Навстречу китам
Кольский полуостров. Навстречу китам
Кольский полуостров. Навстречу китам
Кольский полуостров. Навстречу китам
Кольский полуостров. Навстречу китам
Кольский полуостров. Навстречу китам
Кольский полуостров. Навстречу китам
Кольский полуостров. Навстречу китам
Кольский полуостров. Навстречу китам
Кольский полуостров. Навстречу китам
Кольский полуостров. Навстречу китам
Кольский полуостров. Навстречу китам
Кольский полуостров. Навстречу китам
Кольский полуостров. Навстречу китам
Ближайшие даты:
18
авг

Что вас ожидает:

Знакомство с Мурманском
Знакомство с Мурманском
Узнаем историю столицы Заполярья и посетим знаковые места города
Навстречу китам
Навстречу китам
Выйдем в Северный Ледовитый океан на фотоохоту за китами и косатками
Этническое погружение
Этническое погружение
Станем частью культуры северных народностей с саамскими играми и историей

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Мурманском - самым большим городом за полярным кругом

Город Мурманск — столица Заполярья, крупнейший за Полярным кругом, город-герой, приглашаем Вас познакомиться с ним поближе!

Наша программа начнется со знакомства, встречаемся в холле конгресс-отеля Меридиан, г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23.

Прогуляемся по главной площади города «Пять углов», вы узнаете происхождение названия, познакомитесь со значимыми архитектурными достопримечательностями Мурманска.

Грустные страницы истории, мы отправимся к Мемориалу «Морякам, погибшим в мирное время»: башня, стилизованная под маяк, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки «Курск», храм Спас-на-Водах.

Смотря вдаль, вы точно заметите белоснежную фигуру солдата, высотой более 35 метров, следующей точкой экскурсии станет сопка Зеленый мыс и мемориал «Защитникам Советского Заполярья», в народе «Алеша».

Неподалеку от защитника Заполярья, стоит и ждет своего моряка «Ждущая», трогательный и изящный памятник, собирательный образ всех женщин, которые каждую минуту жизни ждут возвращения мужей, сыновей и отцов.

Отправимся в прошлое столетие и посетим памятник «Печной трубе», символ разрушений, силы и стойкости, напоминание о жесточайших бомбардировок Мурманска, после которых от города остались лишь печные трубы.

Последней точкой экскурсии будут Морской вокзал и первое на планете судно с ядерной установкой, атомный ледокол «Ленин».

На этом тур подходит к концу, мы прибываем к точке старта, конгресс-отелю Меридиан.

После экскурсии у Вас останется время на заселение в отель, знакомства с арктической кухней в одном из ресторанов города и отдых.

Что входит в тариф:

«Базовый»«Стандарт»«Комфорт»
Во время посещения мест по программе вас сопровождает гид. Во время посещения мест по программе вас сопровождает гид. Во время посещения мест по программе вас сопровождает гид.

Посещение мест по программе (входные билеты оплачиваются на месте самостоятельно).

Места забронированы заранее.

Посещение мест по программе (входные билеты входят в стоимость).

Места забронированы заранее.

Посещение мест по программе (входные билеты входят в стоимость).

Места забронированы заранее.

Самостоятельное бронирование доп. услуг. Менеджер поможет забронировать рестораны. Менеджер поможет забронировать рестораны.
Знакомство с Мурманском - самым большим городом за полярным кругомЗнакомство с Мурманском - самым большим городом за полярным кругомЗнакомство с Мурманском - самым большим городом за полярным кругомЗнакомство с Мурманском - самым большим городом за полярным кругомЗнакомство с Мурманском - самым большим городом за полярным кругомЗнакомство с Мурманском - самым большим городом за полярным кругомЗнакомство с Мурманском - самым большим городом за полярным кругомЗнакомство с Мурманском - самым большим городом за полярным кругом
2 день

Птичьи базары и киты

Завтрак в отеле (для тарифа «Комфорт»).

Сбор группы на пешую экскурсию по Териберке.

Мы посетим главные достопримечательности, которые знамениты на весь мир: Край земли, побережье Северного Ледовитого океана, Кладбище кораблей, великолепные просторы белоснежных полей тундры, водопады и арт-объекты.

По дороге гид расскажет увлекательные факты из истории этого удивительного края.

Примерно на четверть часа мы задержимся на кладбище кораблей.

Возле заброшенных деревянных останков можно сделать фотографии – красивые, впечатляющие, в духе авантюризма – на что хватит вашей фантазии.

А дальше – захватывающее путешествие по побережью Северного Ледовитого океана к восхитительному водопаду, прогулка вдоль пляжа «Драконьи Яйца» и время наедине с суровым Севером.

Обед в одном из ресторанов арктической кухни.

Вас ждет морское путешествие по водам Баренцева моря.

Мы понаблюдаем за птичьими базарами, насладимся завораживающими видами отвесных скал.

И самое главное по пути нас ждет уникальная возможность увидеть китов, косаток и других морских обитателей!

Что входит в тариф:

«Базовый»«Стандарт»«Комфорт»

В пути гид рассказывает часть информации.

На месте у вас будет 4 часа свободного времени для самостоятельной прогулки.

В пути гид рассказывает часть информации.

По приезде экскурсия будет продолжена.

В пути гид рассказывает часть информации.

По приезде экскурсия будет продолжена.

Посещение мест по программе (входные билеты входят в стоимость).Посещение мест по программе (входные билеты входят в стоимость).
Самостоятельное бронирование ресторана.

Бронирование места для обеда в одном из ресторанов.

Обед оплачивается самостоятельно.

Бронирование места для обеда в одном из ресторанов.

Комплексный обед входит в стоимость.

Выход в море оплачивается на месте, билеты на корабле будут забронированы. Выход в море забронирован и оплачен заранее. Выход в море забронирован и оплачен заранее.

Трансфер в Мурманск.

Вот и пролетел еще один день, отличные эмоции и невероятные виды мы вам гарантируем.

Птичьи базары и китыПтичьи базары и китыПтичьи базары и китыПтичьи базары и китыПтичьи базары и китыПтичьи базары и китыПтичьи базары и китыПтичьи базары и китыПтичьи базары и китыПтичьи базары и китыПтичьи базары и китыПтичьи базары и китыПтичьи базары и киты
3 день

Этнический мир Севера

Трансфер в парк отдыха.

Сбор у гостиницы Меридиан, время вам укажет гид накануне, одеваемся теплее, едем к Северным Оленям.

Время в пути 40–50 минут в зависимости от погодных условий.

Мы посетим парк активного отдыха и познакомимся с прелестными обитателями: хаски и северными оленями.

Вас ждет общение с местными жителями парка, угощение для животных, сопровождение гида, чайный дом с горячим чаем и печеньками.

Программа в парке:

  • экскурсия в парк животных (сибирские хаски, северные олени);
  • северное многоборье (саамские игры + спорт);
  • катание на квадроциклах (снегоходах) — 15 минут;
  • обед (наваристая уха + северный чай);
  • бонус: посещение национального чума и мини-лекция о народностях.

Трансфер в Мурманск.

Что входит в тариф:

«Базовый»«Стандарт»«Комфорт»
В пути гид рассказывает часть информации.

В пути гид рассказывает часть информации.

По приезде экскурсия будет продолжена.

Сопровождение гида.

В пути гид рассказывает часть информации.

По приезде экскурсия будет продолжена.

Сопровождение гида.

Посещение деревни саамов.

Входные билеты оплачиваются отдельно, время забронировано заранее.

Посещение деревни саамов (входные билеты входят в стоимость и забронированы заранее).Посещение деревни саамов (входные билеты входят в стоимость и забронированы заранее).
Обед (наваристая уха + северный чай).Обед (наваристая уха + северный чай).Обед (наваристая уха + северный чай).
Этнический мир СевераЭтнический мир СевераЭтнический мир СевераЭтнический мир Севера

Проживание

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от тарифа, руб:

«Базовый»«Стандарт»«Комфорт»
Стоимость тура14 90023 90032 900
Экскурсионное обслуживание (сопровождение гида)не на всем маршруте++
Входные билеты по программе++
Выход в море++
Проживание в отеле 4* в самом центре города с завтраками+
Транспорт в туре+++
Обед в день 2+
Обед в день 3+++

Скидка 10% предоставляется детям до 12 лет.

Тарифы «Базовый» и «Стандарт» не предусматривают размещение в отеле.

Тариф «Комфорт» предусматривает размещение в отеле «Меридиан» 4*.

Номера «стандарт» с завтраками, 2-местное размещение, подселения нет.

Доплата за одноместное размещение — 7500 руб.

Варианты проживания

Отель «Меридиан» 4

2 ночи

Конгресс-отель «Меридиан» находится в городе Мурманск. Здесь созданы хорошие условия для комфортного проживания и отдыха.

Номера оснащены необходимой техникой и обставлены мягкой мебелью. Во всех номерах установлена телефонная система, с междугородним и международным доступом.

Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе или ресторанах. Также рядом имеются продуктовые магазины и торговые палатки.

Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала около 255 метров, а до аэропорта 24 километра.

Отель «Меридиан» 4Отель «Меридиан» 4Отель «Меридиан» 4Отель «Меридиан» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Тариф «Базовый»:
  • Тариф «Стандарт»:
  • Тариф «Комфорт»:
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта — 1500 руб. (в одну строну)
  • Проживание, при выборе тарифа «Базовый» / «Стандарт»
  • Доплата за одноместное размещение — 7500 руб.
  • Питание:завтраки, при выборе тарифа «Базовый» / «Стандарт»обед в день 1обед в день 2, при выборе тарифа «Базовый» / «Стандарт»ужины
  • Завтраки, при выборе тарифа «Базовый» / «Стандарт»
  • Обед в день 1
  • Обед в день 2, при выборе тарифа «Базовый» / «Стандарт»
  • Ужины
  • Входные билеты по программе, при выборе тарифа «Базовый»:посещение парка Териберка — 360 руб. билет на ледокол — 500 руб. билет в парк отдыха — 3500 руб.
  • Посещение парка Териберка — 360 руб.
  • Билет на ледокол — 500 руб.
  • Билет в парк отдыха — 3500 руб.
  • Выход в море, при выборе тарифа «Базовый» — 5000 руб.
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы и деньги

  • паспорта;
  • билеты;
  • деньги;
  • бумажник с кредитными картами;
  • ваучер на трансфер или прокат автомобиля;
  • подтверждение бронирования апартаментов / отеля;
  • карта;
  • расписание поездов и автобусов со схемой движения до места проживания (при самостоятельной поездке);
  • медицинская страховка (не обязательна).

Одежда и обувь

  • термобельё (2 комплекта) и кофта из флиса;
  • термоноски (2 пары);
  • шерстяные носки;
  • теплая непродуваемая и непромокаемая куртка (желательно с капюшоном);
  • непромокаемые брюки;
  • сменные футболки;
  • свитер (2 штуки);
  • шерстяная шапка;
  • шерстяной шарф;
  • удобная непромокаемая обувь (в идеале треккинговые ботинки или кроссовки — на маршруте будем гулять, возможно, по влажной почве, подниматься на возвышенности по каменистым грунтам (по желанию));
  • сменная легкая обувь добавит комфорта на турбазе.

Фотоаппарат

Берите с собой дополнительные аккумуляторы и зарядку. Будет очень много красивых и интересных мест для съемки.

Аптечка

В ней должен быть минимальный набор для туриста: пластыри, бинты, перекись водорода, жаропонижающие средства и другие по вашему усмотрению.

Наличные деньги

Север — это место, в котором не везде есть терминалы безналичной оплаты. Поэтому рекомендуем иметь с собой наличные денежные средства.

Предметы личной гигиены

Берите с собой предметы личной гигиены: зубную щетку, зубную пасту, мыло, влажные салфетки, полотенце и другие вещи по необходимости.

Есть ли скидки на тур?

Да, детям до 12 лет скидка 10%.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку https://bolshayastrana.com/strahovka">на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте происходит передвижение?

Всё зависит от размера группы. Это могут быть: микроавтобус фольксваген или мерседес, внедорожники ниссан, уаз патриот или тойота. Все они оборудованы кондиционером.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где возможна встреча в первый день тура?

Встреча состоится в Мурманске, ул. Воровского, 5/23 — конгресс-отель «Меридиан».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
25 июня 2023
Все как по нотам. Бронь, встреча, отъезд домой. Без проволочек, все понятно и доступно
Все как по нотам. Бронь, встреча, отъезд домой. Без проволочек, все понятно и доступноВсе как по нотам. Бронь, встреча, отъезд домой. Без проволочек, все понятно и доступноВсе как по нотам. Бронь, встреча, отъезд домой. Без проволочек, все понятно и доступноВсе как по нотам. Бронь, встреча, отъезд домой. Без проволочек, все понятно и доступноВсе как по нотам. Бронь, встреча, отъезд домой. Без проволочек, все понятно и доступно
В
14 июня 2023
Организатор очень интересно рассказывал об истории, ландшафте и природе. Отвечал на все вопросы и помогал. Еще помог сделать хорошие фото, которыми я очень довольна!
С
22 мая 2023
По-моему, я нашла своего тур оператора для путешествий по России! Большая Страна, спасибо Вам за комфорт и сопровождение. Спасибо, что Вы всегда на связи и оперативно отвечаете.
По-моему, я нашла своего тур оператора для путешествий по России! Большая Страна, спасибо Вам за комфорт

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Можно с детьми
Многодневные туры
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Киты

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