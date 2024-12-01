Всего за 6 дней мы охватим большую часть Кольского полуострова — от Териберки до Кандалакши.Посетим курортный город Кировск, где прокатимся на снегоходах среди Хибин, и поднимемся на снегоступах на гору

Волосяная в Кандалакше, откуда полюбуемся замёрзшим Белым морем. Увидим все главные достопримечательности Териберки, заедем в гости к саамам потискать хаски, покормить оленей и отведать традиционный обед. Прогуляемся по Мурманску и отправимся на охоту за северным сиянием.

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Описание тура

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением полноты программы.

Посещение арт-парка «Таинственный лес» и «Снежной деревни» включено только в турах с января по март. В турах в декабре посетим Тропическую купальню и предприятие по производству арктического варенья.