На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам

Подняться на снегоступах на гору в Кандалакше, прокатиться на снегоходах в Хибинах и потискать хаски
Всего за 6 дней мы охватим большую часть Кольского полуострова — от Териберки до Кандалакши.

Посетим курортный город Кировск, где прокатимся на снегоходах среди Хибин, и поднимемся на снегоступах на гору
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Волосяная в Кандалакше, откуда полюбуемся замёрзшим Белым морем.

Увидим все главные достопримечательности Териберки, заедем в гости к саамам потискать хаски, покормить оленей и отведать традиционный обед. Прогуляемся по Мурманску и отправимся на охоту за северным сиянием.

На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам
На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам
На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением полноты программы.

Посещение арт-парка «Таинственный лес» и «Снежной деревни» включено только в турах с января по март. В турах в декабре посетим Тропическую купальню и предприятие по производству арктического варенья.

Проживание. В 3-звёздочной гостинице «Экспедиция» или аналогичной в Мурманске в 2-, 3-местных номерах с удобствами. 1-местное размещение с доплатой.

*Фото гостиницы взяты с сайта expedition-hotel.com

Питание. Включены комплексные завтраки со 2-го дня в гостинице. Обеды и ужины — за доплату в кафе.

Транспорт. Микроавтобус/минивэн. Переезды до 6 часов в день.

Дети. С 10 лет.

Уровень сложности. Лёгкий экскурсионный тур с элементами треккинга — не более 5,2 км в день. Подъём и спуск — максимум на 450 метров. Путешествие активное: будем кататься на снегоходах, ходить на снегоступах и много гулять.

Программа тура по дням

1 день

Саамская деревня, хаски и олени

Собираемся в аэропорту Мурманска в 14:00.

Сегодня познакомимся с коренным народом Кольского полуострова — саамами. Пообнимаемся с пушистыми хаски, покормим северных оленей, рассмотрим национальные жилища, отведаем саамскую кухню и зайдём в сувенирную лавку, где желающие смогут приобрести амулеты, обереги, горный чай. До 2,5 км пешком. На авто — 5-6 часов.

Затем заселимся в гостиницу. После 21:00 отправимся на охоту за северным сиянием. Если на этот вечер будет неблагоприятный прогноз, не переживайте, у нас запланирован второй резервный выезд. И помните, что явление может подкараулить нас в любой момент.

Саамская деревня, хаски и олениСаамская деревня, хаски и олениСаамская деревня, хаски и олениСаамская деревня, хаски и олениСаамская деревня, хаски и олениСаамская деревня, хаски и олениСаамская деревня, хаски и олениСаамская деревня, хаски и олени
2 день

Катание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры в Хибинах

Чтобы всё успеть, встанем пораньше и после завтрака отправимся в Кировск — к Хибинам. Это горный массив, где располагаются 2 горнолыжных комплекса. А мы прокатимся на снегоходах (по два человека на каждом) и рассмотрим ледяные скульптуры в «Снежной деревне» (локация работает только с января по март). Вечер завершим прогулкой в «Таинственном лесу», подсветка и снежные скульптуры которого впечатлят не только детей, но и взрослых. Пройдём 4,1 км. На авто — около 6 часов.

В турах в декабре посетим предприятие по производству арктического варенья из ягод и «Тропическую купальню» (вместо «Снежной деревни и «Таинственного леса»). Также прокатимся на снегоходах.

Катание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры в ХибинахКатание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры в ХибинахКатание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры в ХибинахКатание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры в ХибинахКатание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры в ХибинахКатание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры в ХибинахКатание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры в ХибинахКатание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры в ХибинахКатание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры в Хибинах
3 день

На снегоступах на гору в Кандалакше

После завтрака отправимся к Белому морю в Кандалакшу. Здесь поднимемся на снегоступах на гору Волосяная, чтобы получше рассмотреть замёрзший залив, напоминающий белоснежную пустыню. Для подъёма не нужна специальная подготовка, справляются и люди, впервые вставшие на снегоступы. Инструктор обучит каждого и будет идти в комфортном для всех темпе. Приспособление на ногах облегчит наше передвижение по снежному и местами скользкому склону. На вершине восхитимся панорамами и выпьем горячий чай.

3,6 км пешком. Перепад высот до 450 м. На авто — 6 часов.

На снегоступах на гору в КандалакшеНа снегоступах на гору в КандалакшеНа снегоступах на гору в КандалакшеНа снегоступах на гору в КандалакшеНа снегоступах на гору в КандалакшеНа снегоступах на гору в КандалакшеНа снегоступах на гору в КандалакшеНа снегоступах на гору в Кандалакше
4 день

Снежная, морская и деликатесная Териберка

После завтрака нас ждёт знаменитая Териберка — рыбацкое поселение на побережье Баренцева моря с обилием достопримечательностей и своей особой атмосферой. Покачаемся на гигантских качелях, прогуляемся по пляжу и найдём «яйца дракона», увидим скелет кашалота и выброшенный на берег корабль, дойдём до кладбища кораблей и Батарейского водопада, откуда открывается потрясающий вид на Северный Ледовитый океан. На обед зайдём в кафе, где желающие смогут попробовать морские деликатесы. Пешком 5,2 км. На авто — 6 часов.

Иногда из-за сильных снегопадов и ветра дорогу в Териберку полностью заметает, проезд невозможен. В этом случае данную локацию мы не посещаем. Но в течение тура инструктор приложит все силы, чтобы поймать хорошую погоду и показать Териберку.

Снежная, морская и деликатесная ТериберкаСнежная, морская и деликатесная ТериберкаСнежная, морская и деликатесная ТериберкаСнежная, морская и деликатесная ТериберкаСнежная, морская и деликатесная ТериберкаСнежная, морская и деликатесная ТериберкаСнежная, морская и деликатесная ТериберкаСнежная, морская и деликатесная ТериберкаСнежная, морская и деликатесная ТериберкаСнежная, морская и деликатесная ТериберкаСнежная, морская и деликатесная ТериберкаСнежная, морская и деликатесная ТериберкаСнежная, морская и деликатесная Териберка
5 день

Мурманск и охота за северным сиянием

Сегодня познакомимся с главными достопримечательностями города-героя. Увидим площадь Пять Углов, значимые памятники, арт-объект «На севере жить», скульптуру верной девушки, маяк с якорем, 42-метрового богатыря. Полюбуемся Мурманском со смотровой и посетим атомный ледокол «Ленин», без которого невозможно представить посещение города.

Пройдём пешком 3,5 км.

Мурманск и охота за северным сияниемМурманск и охота за северным сияниемМурманск и охота за северным сиянием
6 день

Отъезд

После завтрака выезжаем из гостиницы и отправляемся в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет79 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Переезды по программе
  • Входные билеты на локации по программе
  • Прокат снегоступов
  • Катание на снегоходах (на одном едут двое)
  • Первый выезд на охоту за северным сиянием
  • Второй выезд на охоту за северным сиянием (если первый окажется неудачным)
  • Работа инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Обеды и ужины - от 700 ₽
  • 1-местное размещение - доплата 16 000 ₽ (декабрь, март) или 18 000 ₽ (февраль)
  • Посещение арт-парка "Таинственный лес" и "Снежной деревни" включено только в турах с января по март. В турах в декабре посетим Тропическую купальню и предприятие по производству арктического варенья
  • Обратите внимание, стоимость зависит от дат. Указанная цена актуальна для туров в декабре и марте. В феврале стоимость выше из-за высокого сезона - 89 600 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, 14:00
Завершение: Аэропорт Мурманска, 10:00-11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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