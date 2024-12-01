Посетим курортный город Кировск, где прокатимся на снегоходах среди Хибин, и поднимемся на снегоступах на гору
Описание тура
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением полноты программы.
Посещение арт-парка «Таинственный лес» и «Снежной деревни» включено только в турах с января по март. В турах в декабре посетим Тропическую купальню и предприятие по производству арктического варенья.
Проживание. В 3-звёздочной гостинице «Экспедиция» или аналогичной в Мурманске в 2-, 3-местных номерах с удобствами. 1-местное размещение с доплатой.
*Фото гостиницы взяты с сайта expedition-hotel.com
Питание. Включены комплексные завтраки со 2-го дня в гостинице. Обеды и ужины — за доплату в кафе.
Транспорт. Микроавтобус/минивэн. Переезды до 6 часов в день.
Дети. С 10 лет.
Уровень сложности. Лёгкий экскурсионный тур с элементами треккинга — не более 5,2 км в день. Подъём и спуск — максимум на 450 метров. Путешествие активное: будем кататься на снегоходах, ходить на снегоступах и много гулять.
Программа тура по дням
Саамская деревня, хаски и олени
Собираемся в аэропорту Мурманска в 14:00.
Сегодня познакомимся с коренным народом Кольского полуострова — саамами. Пообнимаемся с пушистыми хаски, покормим северных оленей, рассмотрим национальные жилища, отведаем саамскую кухню и зайдём в сувенирную лавку, где желающие смогут приобрести амулеты, обереги, горный чай. До 2,5 км пешком. На авто — 5-6 часов.
Затем заселимся в гостиницу. После 21:00 отправимся на охоту за северным сиянием. Если на этот вечер будет неблагоприятный прогноз, не переживайте, у нас запланирован второй резервный выезд. И помните, что явление может подкараулить нас в любой момент.
Катание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры в Хибинах
Чтобы всё успеть, встанем пораньше и после завтрака отправимся в Кировск — к Хибинам. Это горный массив, где располагаются 2 горнолыжных комплекса. А мы прокатимся на снегоходах (по два человека на каждом) и рассмотрим ледяные скульптуры в «Снежной деревне» (локация работает только с января по март). Вечер завершим прогулкой в «Таинственном лесу», подсветка и снежные скульптуры которого впечатлят не только детей, но и взрослых. Пройдём 4,1 км. На авто — около 6 часов.
В турах в декабре посетим предприятие по производству арктического варенья из ягод и «Тропическую купальню» (вместо «Снежной деревни и «Таинственного леса»). Также прокатимся на снегоходах.
На снегоступах на гору в Кандалакше
После завтрака отправимся к Белому морю в Кандалакшу. Здесь поднимемся на снегоступах на гору Волосяная, чтобы получше рассмотреть замёрзший залив, напоминающий белоснежную пустыню. Для подъёма не нужна специальная подготовка, справляются и люди, впервые вставшие на снегоступы. Инструктор обучит каждого и будет идти в комфортном для всех темпе. Приспособление на ногах облегчит наше передвижение по снежному и местами скользкому склону. На вершине восхитимся панорамами и выпьем горячий чай.
3,6 км пешком. Перепад высот до 450 м. На авто — 6 часов.
Снежная, морская и деликатесная Териберка
После завтрака нас ждёт знаменитая Териберка — рыбацкое поселение на побережье Баренцева моря с обилием достопримечательностей и своей особой атмосферой. Покачаемся на гигантских качелях, прогуляемся по пляжу и найдём «яйца дракона», увидим скелет кашалота и выброшенный на берег корабль, дойдём до кладбища кораблей и Батарейского водопада, откуда открывается потрясающий вид на Северный Ледовитый океан. На обед зайдём в кафе, где желающие смогут попробовать морские деликатесы. Пешком 5,2 км. На авто — 6 часов.
Иногда из-за сильных снегопадов и ветра дорогу в Териберку полностью заметает, проезд невозможен. В этом случае данную локацию мы не посещаем. Но в течение тура инструктор приложит все силы, чтобы поймать хорошую погоду и показать Териберку.
Мурманск и охота за северным сиянием
Сегодня познакомимся с главными достопримечательностями города-героя. Увидим площадь Пять Углов, значимые памятники, арт-объект «На севере жить», скульптуру верной девушки, маяк с якорем, 42-метрового богатыря. Полюбуемся Мурманском со смотровой и посетим атомный ледокол «Ленин», без которого невозможно представить посещение города.
Пройдём пешком 3,5 км.
Отъезд
После завтрака выезжаем из гостиницы и отправляемся в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|79 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Переезды по программе
- Входные билеты на локации по программе
- Прокат снегоступов
- Катание на снегоходах (на одном едут двое)
- Первый выезд на охоту за северным сиянием
- Второй выезд на охоту за северным сиянием (если первый окажется неудачным)
- Работа инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Обеды и ужины - от 700 ₽
- 1-местное размещение - доплата 16 000 ₽ (декабрь, март) или 18 000 ₽ (февраль)
- Посещение арт-парка "Таинственный лес" и "Снежной деревни" включено только в турах с января по март. В турах в декабре посетим Тропическую купальню и предприятие по производству арктического варенья
- Обратите внимание, стоимость зависит от дат. Указанная цена актуальна для туров в декабре и марте. В феврале стоимость выше из-за высокого сезона - 89 600 ₽