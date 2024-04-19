Кольский полуостров. Навстречу китам

Групповой тур в Мурманске
5
3 отзыва
Приглашаем на Кольский полуостров! За три дня путешествия мы окунемся в историю Русского Севера, посетим знаменитые на весь мир красоты Териберки, попробуем дары Баренцева моря на вкус, очутимся в этническом мире саамов и самое главное, мы отправимся в море на поиски китов! Стоимость тура без проживания — 30 900 руб. Стоимость тура с проживанием — от 36 400 руб.
Кольский полуостров. Навстречу китам
Кольский полуостров. Навстречу китам
Кольский полуостров. Навстречу китам
Ближайшие даты:
3
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
14
июн
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даты

Что вас ожидает:

Знакомство с Мурманском
Знакомство с Мурманском
Узнаем историю столицы Заполярья и посетим знаковые места города
Навстречу китам
Навстречу китам
Выйдем в Баренцево море на фотоохоту за китами и косатками
Этническое погружение
Этническое погружение
Станем частью культуры северных народностей с саамскими играми и историей

Программа тура по дням

1 день

Знакомство со столицей Заполярья

Вы самостоятельно прибываете в город-герой Мурманск авиа- или ж/д транспортом.

Советуем прибытие до 14:00, чтобы у вас осталось время на дорогу к месту сбора группы, заселение в отель и отдых. Время заселения в отель: 14:00.

Место сбора группы по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).

Обзорная экскурсия по Мурманску, сувениры и ресторан арктической кухни.

Вы узнаете происхождение названия, познакомитесь со значимыми архитектурными достопримечательностями Мурманска.

После экскурсии у вас будет свободное время отдохнуть или погулять по вечернему Мурманску. Приобрести сувениры на память.

Первой точкой экскурсии будут Морской вокзал и первое на планете судно с ядерной установкой, атомный ледокол «Ленин».

Места по раннему бронированию для посещения ледокола могут быть заняты, в этом случае вы можете посетить ледокол Ленин самостоятельно.

Грустные страницы истории, мы отправимся к Мемориалу «Морякам, погибшим в мирное время»: башня, стилизованная под маяк, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки «Курск», храм Спас-на-Водах.

Смотря вдаль, вы точно заметите белоснежную фигуру солдата, высотой более 35 метров, следующей точкой экскурсии станет сопка Зеленый мыс и мемориал «Защитникам Советского Заполярья», в народе «Алеша».

Неподалеку от защитника Заполярья, стоит и ждет своего моряка «Ждущая», трогательный и изящный памятник, собирательный образ всех женщин, которые каждую минуту жизни ждут возвращения мужей, сыновей и отцов.

Заезжаем на ужин в один из ресторанов арктической кухни. Ужин оплачивается самостоятельно.

Свободное время.

Знакомство со столицей ЗаполярьяЗнакомство со столицей ЗаполярьяЗнакомство со столицей ЗаполярьяЗнакомство со столицей ЗаполярьяЗнакомство со столицей ЗаполярьяЗнакомство со столицей ЗаполярьяЗнакомство со столицей ЗаполярьяЗнакомство со столицей Заполярья
2 день

За китами в Териберку

Время сбора группы 08:00 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).

Переезд через бескрайнюю тундру навстречу океану.

Дорога в Териберку займет около 2,5 часов в одну сторону. Сам путь будет пролегать через удивительные и невероятные просторы северной тундры.

По пути мы сделаем несколько остановок, чтобы запечатлеть красоту Севера на фотопленку. По дороге гид расскажет увлекательные факты из истории этого удивительного края.

Морская прогулка в поисках чудес.

Самое долгожданное — отправляемся бороздить просторы Баренцева моря.

Вас ждет морское путешествие по водам Баренцева моря. По пути мы понаблюдаем за птичьими базарами, насладимся завораживающими видами отвесных скал, уходящих вглубь морского дна и бескрайними просторами Баренцева моря.

И самое главное по пути нас ждет уникальная возможность увидеть китов, косаток и других морских обитателей!

Их появление зависит от многих факторов, один из которых погода, но настраиваемся на удачу и успех! Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, то программа тура будет изменена, а стоимость тура пересчитана.

Обед с видом на океан и чарующие красоты Териберки.

В тур включен комплексный обед из нескольких блюд: сливочная уха с нежным филе морской рыбы, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, морс из свежих северных ягод.

Кладбище затонувших кораблей — первая точка нашего путешествия.

Как известно, Териберка — это старинный рыболовецкий поселок, жизнь которого началась именно с рыбного промысла. Кладбище кораблей — главное свидетельство прошлого, корабельные каркасы навечно захоронены на отмели Териберской губы.

Природный парк Териберка.

На площади в несколько тысяч гектаров расположен природный парк «Териберка», в котором обеспечивается сохранение природных объектов с высокой ценностью.

Среди основных мест, входящих в территорию парка, мы посетим:

  • водопад Батарейский, воды которого ниспадают из Малого Батарейского озера;
  • пляж драконьих яиц, путешествуя по пляжу, вы сможете сделать множество атмосферных фотографий;

Песчаный пляж и единение с природой. Вы сможете прокатиться на самых северных качелях и сделать фотографии с видом на океан.

Главными объектами станут:

  • огромный скелет чудо рыбы;
  • качель с видом на Баренцево море;
  • трон Посейдона;
  • корабль выброшенный на берег.

Прощаемся с Териберкой и океаном.

Возвращаемся в Мурманск, дни были яркими на впечатления и полны эмоций. Мы уверены Териберка попала в самое сердце и останется с вами навсегда!

Заезжаем на ужин в один из ресторанов арктической кухни (по желанию). Ужин оплачивается самостоятельно.

Свободное время.

За китами в ТериберкуЗа китами в ТериберкуЗа китами в ТериберкуЗа китами в ТериберкуЗа китами в ТериберкуЗа китами в ТериберкуЗа китами в ТериберкуЗа китами в ТериберкуЗа китами в ТериберкуЗа китами в ТериберкуЗа китами в ТериберкуЗа китами в ТериберкуЗа китами в Териберку
3 день

Этнический мир Севера

Завтрак в отеле.

Сбор группы, гид сообщит время выезда накануне, ориентировочное время выезда 8:00 (время может меняться, зависит от погодных условий).

Встречаемся в холле отеля Меридиан, площадь Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.

Трансфер Мурманск — Кировск, длительность в пути в среднем 2,5 часа с учетом остановок.

В программе:

  • Истории и легенды о коренных народах Крайнего Севера у горящего очага.
  • Активные игры (метание аркана, стрельба из лука, саамский футбол).
  • Уникальные объекты и артефакты саамов.
  • Кормление северных оленей и хаски. У вас будет возможность сделать фото и видео с этими милыми животными.
  • Катание на оленьей упряжке (в зимний период).
  • Обед.

Возвращение в Мурманск и завершение тура.

Этнический мир СевераЭтнический мир СевераЭтнический мир СевераЭтнический мир Севера

Проживание

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от тарифа, руб:

ТарифПроживаниеСтоимостьДоплата за одноместное размещение
СтандартБез проживания30 900
КомфортДанный тариф доступен под запрос, отели для проживания: iTerra, Тундра, Хвоя36 4005 500
Проживание в отеле 4*Отели для проживания: Меридиан, Azimut, Космос39 9008 500

Варианты проживания

Отель «Меридиан» 4

2 ночи

Отель Меридиан 4* (основной отель тура) — современный комфортабельный отель в деловом центре столицы Арктики. Конгресс-отель Меридиан расположен в самом центре Мурманска.

В шаговой доступности — главные музеи, например, историческая экспозиция первого атомного ледокола Ленин, стоящая на приколе в городской бухте.

В нескольких минутах ходьбы — железнодорожный, автобусный и морской вокзалы. А дорога из аэропорта, или обратно займет не больше 40 минут.

Отель «Меридиан» 4Отель «Меридиан» 4Отель «Меридиан» 4Отель «Меридиан» 4

Отель «Azimut» 4

2 ночи

AZIMUT Сити Отель Мурманск 4*расположен на центральной площади города «Пять углов».

Здание отеля — самое высокое за Полярным кругом, поэтому для наших гостей открывается незабываемый панорамный вид на город и Кольский залив.

В каждом номере есть бытовые принадлежности и косметика для душа.

Отель «Azimut» 4Отель «Azimut» 4Отель «Azimut» 4Отель «Azimut» 4

Отель «Cosmos» 4

2 ночи

Cosmos Murmansk Hotel отвечает всем требованиям современной инфраструктуры и идеально подходит как деловым путешественникам, так и туристам.

Вас встретят комфортные номера в центре самого большого города за Полярным Кругом.

После хорошего сна можно начать день с завтрака по системе «шведский стол», а затем отправиться на осмотр достопримечательностей или на деловую встречу.

Отель «Cosmos» 4Отель «Cosmos» 4Отель «Cosmos» 4Отель «Cosmos» 4

Отель «Iterra hotel»

2 ночи

Iterra hotel — современный отель на 25 номеров открывает свои двери для гостей региона и жителей нашей области!

В распоряжении гостей 17 номеров с удобствами, среди которых, конечно же, мы не забыли выделить номера для семей с детьми и четвероногими друзьями.

От обувной ложки до чайной чашки, от фена до холодильника — все самое необходимое вы найдете в каждом номере и все это ваше на весь срок проживания.

Отель «Iterra hotel»Отель «Iterra hotel»Отель «Iterra hotel»Отель «Iterra hotel»

Отель «TUNDRA hotel»

2 ночи

TUNDRA hotel Приглашаем отдохнуть в необыкновенном городе на краю глубоководной бухты на Баренцевом море.

  • Круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi.
  • Во всех номерах имеется телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, собственная ванная комната. Во всех номерах отеля установлен шкаф для одежды.
  • У нас есть обеденная зона и сервируется континентальный завтрак.
  • Гостям предоставляются гладильные услуги, а также услуги факса и ксерокопирования.
  • Предлагаем Вам незабываемую охоту на северное сияние, туры и экскурсии в Териберку.

Удобное расположение в тихом дворе в центре Мурманска:

  • Расстояние от гостиницы до аэропорта Мурманска составляет 30 км.
  • Путь на машине от гостиницы до площади «Пять углов» займет 5 минут.
  • Прогулка пешком до самого масштабного проекта торгово-развлекательного комплекса в регионе ТРК «Мурманск Молл» займет 5 минут.
Отель «TUNDRA hotel»Отель «TUNDRA hotel»Отель «TUNDRA hotel»Отель «TUNDRA hotel»

Отель «Хвоя»

2 ночи

Мини-отель «Хвоя» находится в Октябрьском округе в городе Мурманск. До остановки общественного транспорта «Улица Академика Книповича» 230 м. Гости на автомобиле могут воспользоваться парковкой.

В номерах присутствуют кровати, тумбочки, вместительный шкаф, стол со стулом, а также Wi-Fi, телевизор с кабельным телевидением и сейф, в ванной комнате есть фен.

На общей кухни есть электрический чайник, плита, холодильник и обеденная зона. В шаговой доступности размещаются кафе, рестораны, пабы и магазины.

Неподалеку установлен торговый центр с детскими игровыми залами и кинотеатром. Расстояние до Международного аэропорта Мурманск им. Николая II 28 км, а до железнодорожного вокзала 1,5 км.

Отель «Хвоя»Отель «Хвоя»Отель «Хвоя»Отель «Хвоя»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (при выборе тарифа с проживанием)
  • Экскурсионное обслуживание: ледокол Ленинвыход в море на поиски китовпосещение природного парка Териберкаэтническая деревня саамов
  • Ледокол Ленин
  • Выход в море на поиски китов
  • Посещение природного парка Териберка
  • Этническая деревня саамов
  • Питание: завтраки в отеле (при выборе тарифа с проживанием) обеды 2 и 3 дни
  • Завтраки в отеле (при выборе тарифа с проживанием)
  • Обеды 2 и 3 дни
  • Работа гидов
  • Транспортное сопровождение в туре
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Трансферы: аэропорт - отель - аэропорт - 1 500 руб. (в одну сторону) ж/д вокзал - отель - ж/д вокзал - 500 руб. (в одну сторону)
  • Аэропорт - отель - аэропорт - 1 500 руб. (в одну сторону)
  • Ж/д вокзал - отель - ж/д вокзал - 500 руб. (в одну сторону)
  • Проживание (при выборе тарифа без проживания)
  • Доплата за одноместное размещение
  • Питание: завтраки, при выборе тарифа без проживанияобед в день 1ужины
  • Завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Обед в день 1
  • Ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы, деньги и др.

  • паспорта;
  • билеты;
  • полис ОМС;
  • наличные деньги;
  • бумажник с кредитными картами;
  • ваучер на трансфер или прокат автомобиля;
  • подтверждение бронирования апартаментов / отеля;
  • карта;
  • расписание поездов и автобусов со схемой движения до места проживания (при самостоятельной поездке);
  • медицинская страховка (не обязательна);
  • портативная зарядка;
  • рюкзак для личных вещей.

Одежда и обувь

  • термобельё (2 комплекта) и кофта из флиса;
  • термоноски (2 пары);
  • шерстяные носки;
  • теплая непродуваемая и непромокаемая куртка (желательно с капюшоном);
  • непромокаемые брюки;
  • сменные футболки;
  • свитер (2 штуки);
  • шерстяная шапка;
  • шерстяной шарф;
  • удобная непромокаемая обувь (в идеале треккинговые ботинки или кроссовки — на маршруте будем гулять, возможно, по влажной почве, подниматься на возвышенности по каменистым грунтам (по желанию));
  • сменная легкая обувь добавит комфорта на турбазе.

Фотоаппарат

Берите с собой дополнительные аккумуляторы и зарядку. Будет очень много красивых и интересных мест для съемки.

Аптечка

В ней должен быть минимальный набор для туриста: пластыри, бинты, перекись водорода, жаропонижающие средства и другие по вашему усмотрению.

Наличные деньги

Север — это место, в котором не везде есть терминалы безналичной оплаты. Поэтому рекомендуем иметь с собой наличные денежные средства.

Предметы личной гигиены

Берите с собой предметы личной гигиены: зубную щетку, зубную пасту, мыло, влажные салфетки, полотенце и другие вещи по необходимости.

Перекус, вода

Лучше всего всегда иметь с собой перекус, бутылку воды, небольшой дорожный термос (по желанию)

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Увидим ли мы китов?

Встреча с морскими обитателями зависит от удачи, погодных условий, мы не гарантируем встречи с ними, но сделаем максимум, чтобы она состоялась с большей вероятностью!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
19 апр 2024
Тур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи был создан чат, где обсуждались все вопросы и делались важные объявления, а так же группа познакомилась между собой и смогла общаться в дальнейшем. Огромная благодарность гиду Екатерине, что сопровождала нас во все дни тура, гиду Дмитрию, что организовывал для нас охоту за сиянием, не оставляя надежды, а так же водителю Ивану, без которого комфортное передвижение и днём и ночью было бы затруднительно. Ценно и радостно, когда люди знакомящие тебя с новым местом, влюблены в это место, в свою работу, и с воодушевлением, теплотой и заботой погружают тебя в новый мир. Это многого стоит, спасибо!
Тур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи был
П
16 апр 2024
Всё замечательно. Менеджеры были на связи. Чудесный гид Максим возил нас в Териберку и по другим локациям. А также катал на лыжах. Спасибо ему за внимание, пунктуальность. Было приятно с ним общаться.
Теперь пожелания. Хорошо бы иметь побольше разных вариантов на случай плохой погоды. Мы смогли выкрутиться, почти ничего не потеряли. Опять таки благодаря Максиму)) Но я читала, что не у всех получается.
Успехов! Спасибо!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
К
16 апр 2024
Всё прошло без сучка и задоринки.
Всё прошло без сучка и задоринки.Всё прошло без сучка и задоринки.Всё прошло без сучка и задоринки.Всё прошло без сучка и задоринки.Всё прошло без сучка и задоринки.Всё прошло без сучка и задоринки.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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