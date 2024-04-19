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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство со столицей Заполярья
Вы самостоятельно прибываете в город-герой Мурманск авиа- или ж/д транспортом.
Советуем прибытие до 14:00, чтобы у вас осталось время на дорогу к месту сбора группы, заселение в отель и отдых. Время заселения в отель: 14:00.
Место сбора группы по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).
Обзорная экскурсия по Мурманску, сувениры и ресторан арктической кухни.
Вы узнаете происхождение названия, познакомитесь со значимыми архитектурными достопримечательностями Мурманска.
После экскурсии у вас будет свободное время отдохнуть или погулять по вечернему Мурманску. Приобрести сувениры на память.
Первой точкой экскурсии будут Морской вокзал и первое на планете судно с ядерной установкой, атомный ледокол «Ленин».
Места по раннему бронированию для посещения ледокола могут быть заняты, в этом случае вы можете посетить ледокол Ленин самостоятельно.
Грустные страницы истории, мы отправимся к Мемориалу «Морякам, погибшим в мирное время»: башня, стилизованная под маяк, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки «Курск», храм Спас-на-Водах.
Смотря вдаль, вы точно заметите белоснежную фигуру солдата, высотой более 35 метров, следующей точкой экскурсии станет сопка Зеленый мыс и мемориал «Защитникам Советского Заполярья», в народе «Алеша».
Неподалеку от защитника Заполярья, стоит и ждет своего моряка «Ждущая», трогательный и изящный памятник, собирательный образ всех женщин, которые каждую минуту жизни ждут возвращения мужей, сыновей и отцов.
Заезжаем на ужин в один из ресторанов арктической кухни. Ужин оплачивается самостоятельно.
Свободное время.
За китами в Териберку
Время сбора группы 08:00 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).
Переезд через бескрайнюю тундру навстречу океану.
Дорога в Териберку займет около 2,5 часов в одну сторону. Сам путь будет пролегать через удивительные и невероятные просторы северной тундры.
По пути мы сделаем несколько остановок, чтобы запечатлеть красоту Севера на фотопленку. По дороге гид расскажет увлекательные факты из истории этого удивительного края.
Морская прогулка в поисках чудес.
Самое долгожданное — отправляемся бороздить просторы Баренцева моря.
Вас ждет морское путешествие по водам Баренцева моря. По пути мы понаблюдаем за птичьими базарами, насладимся завораживающими видами отвесных скал, уходящих вглубь морского дна и бескрайними просторами Баренцева моря.
И самое главное по пути нас ждет уникальная возможность увидеть китов, косаток и других морских обитателей!
Их появление зависит от многих факторов, один из которых погода, но настраиваемся на удачу и успех! Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, то программа тура будет изменена, а стоимость тура пересчитана.
Обед с видом на океан и чарующие красоты Териберки.
В тур включен комплексный обед из нескольких блюд: сливочная уха с нежным филе морской рыбы, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, морс из свежих северных ягод.
Кладбище затонувших кораблей — первая точка нашего путешествия.
Как известно, Териберка — это старинный рыболовецкий поселок, жизнь которого началась именно с рыбного промысла. Кладбище кораблей — главное свидетельство прошлого, корабельные каркасы навечно захоронены на отмели Териберской губы.
Природный парк Териберка.
На площади в несколько тысяч гектаров расположен природный парк «Териберка», в котором обеспечивается сохранение природных объектов с высокой ценностью.
Среди основных мест, входящих в территорию парка, мы посетим:
- водопад Батарейский, воды которого ниспадают из Малого Батарейского озера;
- пляж драконьих яиц, путешествуя по пляжу, вы сможете сделать множество атмосферных фотографий;
Песчаный пляж и единение с природой. Вы сможете прокатиться на самых северных качелях и сделать фотографии с видом на океан.
Главными объектами станут:
- огромный скелет чудо рыбы;
- качель с видом на Баренцево море;
- трон Посейдона;
- корабль выброшенный на берег.
Прощаемся с Териберкой и океаном.
Возвращаемся в Мурманск, дни были яркими на впечатления и полны эмоций. Мы уверены Териберка попала в самое сердце и останется с вами навсегда!
Заезжаем на ужин в один из ресторанов арктической кухни (по желанию). Ужин оплачивается самостоятельно.
Свободное время.
Этнический мир Севера
Завтрак в отеле.
Сбор группы, гид сообщит время выезда накануне, ориентировочное время выезда 8:00 (время может меняться, зависит от погодных условий).
Встречаемся в холле отеля Меридиан, площадь Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.
Трансфер Мурманск — Кировск, длительность в пути в среднем 2,5 часа с учетом остановок.
В программе:
- Истории и легенды о коренных народах Крайнего Севера у горящего очага.
- Активные игры (метание аркана, стрельба из лука, саамский футбол).
- Уникальные объекты и артефакты саамов.
- Кормление северных оленей и хаски. У вас будет возможность сделать фото и видео с этими милыми животными.
- Катание на оленьей упряжке (в зимний период).
- Обед.
Возвращение в Мурманск и завершение тура.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от тарифа, руб:
|Тариф
|Проживание
|Стоимость
|Доплата за одноместное размещение
|Стандарт
|Без проживания
|30 900
|—
|Комфорт
|Данный тариф доступен под запрос, отели для проживания: iTerra, Тундра, Хвоя
|36 400
|5 500
|Проживание в отеле 4*
|Отели для проживания: Меридиан, Azimut, Космос
|39 900
|8 500
Варианты проживания
Отель «Меридиан» 4
Отель Меридиан 4* (основной отель тура) — современный комфортабельный отель в деловом центре столицы Арктики. Конгресс-отель Меридиан расположен в самом центре Мурманска.
В шаговой доступности — главные музеи, например, историческая экспозиция первого атомного ледокола Ленин, стоящая на приколе в городской бухте.
В нескольких минутах ходьбы — железнодорожный, автобусный и морской вокзалы. А дорога из аэропорта, или обратно займет не больше 40 минут.
Отель «Azimut» 4
AZIMUT Сити Отель Мурманск 4*расположен на центральной площади города «Пять углов».
Здание отеля — самое высокое за Полярным кругом, поэтому для наших гостей открывается незабываемый панорамный вид на город и Кольский залив.
В каждом номере есть бытовые принадлежности и косметика для душа.
Отель «Cosmos» 4
Cosmos Murmansk Hotel отвечает всем требованиям современной инфраструктуры и идеально подходит как деловым путешественникам, так и туристам.
Вас встретят комфортные номера в центре самого большого города за Полярным Кругом.
После хорошего сна можно начать день с завтрака по системе «шведский стол», а затем отправиться на осмотр достопримечательностей или на деловую встречу.
Отель «Iterra hotel»
Iterra hotel — современный отель на 25 номеров открывает свои двери для гостей региона и жителей нашей области!
В распоряжении гостей 17 номеров с удобствами, среди которых, конечно же, мы не забыли выделить номера для семей с детьми и четвероногими друзьями.
От обувной ложки до чайной чашки, от фена до холодильника — все самое необходимое вы найдете в каждом номере и все это ваше на весь срок проживания.
Отель «TUNDRA hotel»
TUNDRA hotel Приглашаем отдохнуть в необыкновенном городе на краю глубоководной бухты на Баренцевом море.
- Круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi.
- Во всех номерах имеется телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, собственная ванная комната. Во всех номерах отеля установлен шкаф для одежды.
- У нас есть обеденная зона и сервируется континентальный завтрак.
- Гостям предоставляются гладильные услуги, а также услуги факса и ксерокопирования.
- Предлагаем Вам незабываемую охоту на северное сияние, туры и экскурсии в Териберку.
Удобное расположение в тихом дворе в центре Мурманска:
- Расстояние от гостиницы до аэропорта Мурманска составляет 30 км.
- Путь на машине от гостиницы до площади «Пять углов» займет 5 минут.
- Прогулка пешком до самого масштабного проекта торгово-развлекательного комплекса в регионе ТРК «Мурманск Молл» займет 5 минут.
Отель «Хвоя»
Мини-отель «Хвоя» находится в Октябрьском округе в городе Мурманск. До остановки общественного транспорта «Улица Академика Книповича» 230 м. Гости на автомобиле могут воспользоваться парковкой.
В номерах присутствуют кровати, тумбочки, вместительный шкаф, стол со стулом, а также Wi-Fi, телевизор с кабельным телевидением и сейф, в ванной комнате есть фен.
На общей кухни есть электрический чайник, плита, холодильник и обеденная зона. В шаговой доступности размещаются кафе, рестораны, пабы и магазины.
Неподалеку установлен торговый центр с детскими игровыми залами и кинотеатром. Расстояние до Международного аэропорта Мурманск им. Николая II 28 км, а до железнодорожного вокзала 1,5 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (при выборе тарифа с проживанием)
- Экскурсионное обслуживание: ледокол Ленинвыход в море на поиски китовпосещение природного парка Териберкаэтническая деревня саамов
- Ледокол Ленин
- Выход в море на поиски китов
- Посещение природного парка Териберка
- Этническая деревня саамов
- Питание: завтраки в отеле (при выборе тарифа с проживанием) обеды 2 и 3 дни
- Завтраки в отеле (при выборе тарифа с проживанием)
- Обеды 2 и 3 дни
- Работа гидов
- Транспортное сопровождение в туре
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Трансферы: аэропорт - отель - аэропорт - 1 500 руб. (в одну сторону) ж/д вокзал - отель - ж/д вокзал - 500 руб. (в одну сторону)
- Аэропорт - отель - аэропорт - 1 500 руб. (в одну сторону)
- Ж/д вокзал - отель - ж/д вокзал - 500 руб. (в одну сторону)
- Проживание (при выборе тарифа без проживания)
- Доплата за одноместное размещение
- Питание: завтраки, при выборе тарифа без проживанияобед в день 1ужины
- Завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Обед в день 1
- Ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы, деньги и др.
- паспорта;
- билеты;
- полис ОМС;
- наличные деньги;
- бумажник с кредитными картами;
- ваучер на трансфер или прокат автомобиля;
- подтверждение бронирования апартаментов / отеля;
- карта;
- расписание поездов и автобусов со схемой движения до места проживания (при самостоятельной поездке);
- медицинская страховка (не обязательна);
- портативная зарядка;
- рюкзак для личных вещей.
Одежда и обувь
- термобельё (2 комплекта) и кофта из флиса;
- термоноски (2 пары);
- шерстяные носки;
- теплая непродуваемая и непромокаемая куртка (желательно с капюшоном);
- непромокаемые брюки;
- сменные футболки;
- свитер (2 штуки);
- шерстяная шапка;
- шерстяной шарф;
- удобная непромокаемая обувь (в идеале треккинговые ботинки или кроссовки — на маршруте будем гулять, возможно, по влажной почве, подниматься на возвышенности по каменистым грунтам (по желанию));
- сменная легкая обувь добавит комфорта на турбазе.
Фотоаппарат
Берите с собой дополнительные аккумуляторы и зарядку. Будет очень много красивых и интересных мест для съемки.
Аптечка
В ней должен быть минимальный набор для туриста: пластыри, бинты, перекись водорода, жаропонижающие средства и другие по вашему усмотрению.
Наличные деньги
Север — это место, в котором не везде есть терминалы безналичной оплаты. Поэтому рекомендуем иметь с собой наличные денежные средства.
Предметы личной гигиены
Берите с собой предметы личной гигиены: зубную щетку, зубную пасту, мыло, влажные салфетки, полотенце и другие вещи по необходимости.
Перекус, вода
Лучше всего всегда иметь с собой перекус, бутылку воды, небольшой дорожный термос (по желанию)
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Увидим ли мы китов?
Встреча с морскими обитателями зависит от удачи, погодных условий, мы не гарантируем встречи с ними, но сделаем максимум, чтобы она состоялась с большей вероятностью!
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Теперь пожелания. Хорошо бы иметь побольше разных вариантов на случай плохой погоды. Мы смогли выкрутиться, почти ничего не потеряли. Опять таки благодаря Максиму)) Но я читала, что не у всех получается.
Успехов! Спасибо!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!