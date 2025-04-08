Вас ждёт заброска на снегоходах в горы,
Описание тура
Организационные детали
Полный список вещей и чек-лист перед поездкой мы отправим вам не позднее чем за неделю до начала путешествия.
Программа тура по дням
Магия Хибин с экологом
Встречаемся в аэропорту Мурманска (также можно присоединиться в Апатитах).
Начнём наше путешествие с Хибин. Нас ждёт заброска на снегоходах и прогулка на снегоступах к вершине горы Тахтарвумчорр. Маршрут не представляет сложности и составит около 3-5 км (в зависимости от погоды и физического состояния всех участников группы). На снегоступах идти по снегу значительно легче. Справятся даже новички. Вместе с нами будет профессиональный гид-эколог, который расскажет об этих краях.
Вечер проведём в комфортабельном тёплом глэмпинге в горах, посидим у костра, пообщаемся. Также здесь у нас выше шанс увидеть северное сияние во всей красе.
Ловозёрские тундры с историком
Сегодня отправимся в Ловозёрские тундры в гости к саамам. Вместе с профессиональным историком погрузимся в этнографию региона. А ещё прокатимся в оленьей упряжке, отведаем лапландской кухни и помедитируем в лесу (синрин-йоку).
Переночуем в тёплом лапландском чуме на территории оборудованного глэмпинга.
Морская Териберка
После завтрака выезжаем в Териберку к Северному Ледовитому океану. Нас ждут морские просторы, деликатесы, каменные пляжи и все главные достопримечательности посёлка. Также в программе — банные процедуры с видом на залив. Желающие смогут отправиться на поиски китов на корабле (за доплату и при благоприятном прогнозе).
На ночь остановимся в комфортабельном отеле. С наступлением темноты у нас будет шанс полюбоваться северным сиянием.
Знакомство с Мурманском
Позавтракаем и вернёмся обратно в Мурманск. Сегодня исследуем столицу региона. Наше путешествие завершится ближе к вечеру.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|44 200 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 обед и 1 ужин
- Все переезды по программе
- Заброска на снегоходах
- Прогулка на снегоступах с гидом-экологом
- Экскурсия с историком
- Катание на оленьих упряжках
- Входные билеты на объекты по программе
- Банные процедуры в Териберке
- Лесная медитация (синрин-йоку)
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска/Апатитов и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Выход в море на корабле в поисках китов (по желанию) - 4500 ₽ за человека
- 1-местное размещение - цена по запросу
Отзывы и рейтинг
