Хибины, Териберка, Мурманск и Ловозёрские тундры: активный тур

Исследовать край в компании эколога и историка, отведать местных блюд и расслабиться в горячем чане
Север славится не только Териберкой, куда тоже обязательно заедем, но и снежными Хибинами, Ловозёрскими тундрами и другими местами, которые вы посетите в этом туре.

Вас ждёт заброска на снегоходах в горы,
прогулка на снегоступах вместе с гидом-экологом, поездка к саамам с историком и погружение в этнографию региона. Прокатимся в оленьей упряжке, отведаем лапландских блюд и морских деликатесов. А ещё отправимся подальше за город, чтобы увеличить вероятность встречи северного сияния.

Будем наслаждаться пейзажами и отдыхом в горячем чане, жить с комфортом в проверенных атмосферных отелях и даже лапландском чуме. Желающие смогут отправиться на поиски китов на корабле.

5
2 отзыва
Описание тура

Организационные детали

Полный список вещей и чек-лист перед поездкой мы отправим вам не позднее чем за неделю до начала путешествия.

Программа тура по дням

1 день

Магия Хибин с экологом

Встречаемся в аэропорту Мурманска (также можно присоединиться в Апатитах).

Начнём наше путешествие с Хибин. Нас ждёт заброска на снегоходах и прогулка на снегоступах к вершине горы Тахтарвумчорр. Маршрут не представляет сложности и составит около 3-5 км (в зависимости от погоды и физического состояния всех участников группы). На снегоступах идти по снегу значительно легче. Справятся даже новички. Вместе с нами будет профессиональный гид-эколог, который расскажет об этих краях.

Вечер проведём в комфортабельном тёплом глэмпинге в горах, посидим у костра, пообщаемся. Также здесь у нас выше шанс увидеть северное сияние во всей красе.

2 день

Ловозёрские тундры с историком

Сегодня отправимся в Ловозёрские тундры в гости к саамам. Вместе с профессиональным историком погрузимся в этнографию региона. А ещё прокатимся в оленьей упряжке, отведаем лапландской кухни и помедитируем в лесу (синрин-йоку).

Переночуем в тёплом лапландском чуме на территории оборудованного глэмпинга.

3 день

Морская Териберка

После завтрака выезжаем в Териберку к Северному Ледовитому океану. Нас ждут морские просторы, деликатесы, каменные пляжи и все главные достопримечательности посёлка. Также в программе — банные процедуры с видом на залив. Желающие смогут отправиться на поиски китов на корабле (за доплату и при благоприятном прогнозе).

На ночь остановимся в комфортабельном отеле. С наступлением темноты у нас будет шанс полюбоваться северным сиянием.

4 день

Знакомство с Мурманском

Позавтракаем и вернёмся обратно в Мурманск. Сегодня исследуем столицу региона. Наше путешествие завершится ближе к вечеру.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет44 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 обед и 1 ужин
  • Все переезды по программе
  • Заброска на снегоходах
  • Прогулка на снегоступах с гидом-экологом
  • Экскурсия с историком
  • Катание на оленьих упряжках
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Банные процедуры в Териберке
  • Лесная медитация (синрин-йоку)
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска/Апатитов и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Выход в море на корабле в поисках китов (по желанию) - 4500 ₽ за человека
  • 1-местное размещение - цена по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск или Апатиты, в первой половине дня (время встречи зависит от рейсов)
Завершение: Центр Мурманска, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Мурманске
Провёл экскурсии для 11 туристов
Занимаюсь организацией путешествий более 5 лет. Дипломированный гид-экскурсовод, профессиональный историк. Знаю много и обо всём. Умею качественно, насыщенно, безопасно погружать в территории и смыслы. Организую экспедиции и путешествия для людей, которые не хотят быть типичными туристами. В каждом путешествии стараюсь раскрыть максимум деталей каждой территории, на которой находимся и проникнуть в детали её философии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ирина
Ирина
9 апр 2025
Для начала я хочу сказать, что нам повезло дважды еще в момент бронирования тура:
1. Я выбрала тур с Кириллом
2. Как оказалось, наши сотуристы не смогли поехать в тур и мы
вытянули счастливый билет оказаться в индивидуальном туре по цене группового)

Все было на высшем уровне. Мы с подругой немного переживали, что едем в тур вдвоем и только с гидом, который увезет нас в далекую тундру, в места без связи, но решили рискнуть и не ошиблись
Кирилл очень умен, является интересным собеседником, много знает и за 4 дня поведал нам историю Кольского полуострова, рассказал много всего интересного и показал невероятные места, тактичный и эматичный гид
Так как нам повезло оказаться в индивиде, мы с полным комфортом объехали все локации + скорректировали программу и увидели те места, до которых групповые туры просто не добираются, мы побывали в заповедных местах Сейдозера, там, где рождалась жизнь Кольского полуострова, сутки провели на турбазе без связи: были в бане, учились подледной рыбалке, пробовали ягель в тундре и покатались с экстримом на снегоходе до отдаленной локации, в те места, где обитали саамы и откуда началось расцветание Кольского
Одну из ночей провели на базе в доме с камином, в середине котлована гор и это было настолько впечатляюще, такой тишины как там, я не слышала никогда, очень умиротворяющее состояние
А утром у нас была пешая экскурсия на снегоступах с приглашенным экологом Глебом, который рассказывал нам про местность, растения, животных и полезные ископаемые, которые есть на Кольском

Так же, посетили основные туристические места и просто наслаждались этой поездкой и душевной компанией

В общем, я от души рекомендую не сомневаться и без раздумий ехать в путешествия под руководством Кирилла, он тот самый гид, который проведет тур не для галочки, показав только самое туристическое, но подстроит маршрут под потребности группы, окунет вас в атмосферу локаций и с радостью и интересом запрыгнет с вами на снегоход, чтобы увидеть самые отдаленные, не туристические, но невероятно потрясающие локации

Светлана
Светлана
14 фев 2025
Тур замечательный. Очень насыщенный и познавательный. Спасибо Кириллу за интересные локации, внимательное сопровождение, уютное проживание, вкусное и разнообразное питание. Понимаешь что Кольский не только Териберка. Но и удивительные Хибины. Где
ты просыпаешься в теплом и уютном деревянном доме в окружении гор. Потом на прогулке по окрестностям на снегоступах в сопровождении эколога и его милого самоеда, у знаешь много нового и интересного. Как замечательно бродить по заколдованному лесу, кататься на ватрушках. Слушать интересные рассказы из истории и жизни коренных народов в небольшом но оформленным со знанием и
любовью музее истории саамов. Узнавать Мурманск с разных сторон.
Пожелание развития и успехов.

