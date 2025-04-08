читать дальше

вытянули счастливый билет оказаться в индивидуальном туре по цене группового)



Все было на высшем уровне. Мы с подругой немного переживали, что едем в тур вдвоем и только с гидом, который увезет нас в далекую тундру, в места без связи, но решили рискнуть и не ошиблись

Кирилл очень умен, является интересным собеседником, много знает и за 4 дня поведал нам историю Кольского полуострова, рассказал много всего интересного и показал невероятные места, тактичный и эматичный гид

Так как нам повезло оказаться в индивиде, мы с полным комфортом объехали все локации + скорректировали программу и увидели те места, до которых групповые туры просто не добираются, мы побывали в заповедных местах Сейдозера, там, где рождалась жизнь Кольского полуострова, сутки провели на турбазе без связи: были в бане, учились подледной рыбалке, пробовали ягель в тундре и покатались с экстримом на снегоходе до отдаленной локации, в те места, где обитали саамы и откуда началось расцветание Кольского

Одну из ночей провели на базе в доме с камином, в середине котлована гор и это было настолько впечатляюще, такой тишины как там, я не слышала никогда, очень умиротворяющее состояние

А утром у нас была пешая экскурсия на снегоступах с приглашенным экологом Глебом, который рассказывал нам про местность, растения, животных и полезные ископаемые, которые есть на Кольском



Так же, посетили основные туристические места и просто наслаждались этой поездкой и душевной компанией



В общем, я от души рекомендую не сомневаться и без раздумий ехать в путешествия под руководством Кирилла, он тот самый гид, который проведет тур не для галочки, показав только самое туристическое, но подстроит маршрут под потребности группы, окунет вас в атмосферу локаций и с радостью и интересом запрыгнет с вами на снегоход, чтобы увидеть самые отдаленные, не туристические, но невероятно потрясающие локации