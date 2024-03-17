Если вы мечтаете увидеть китов и полярное сияние, то март - это идеальное время для посещения этого удивительного места.
Поживете вдали от цивилизации в деревянном благоустроенном доме с камином и банькой, на снегоходах уедете на маленький остров в Ловозерских тундрах где по вечерам будете ловить полярное сияние. Побываете на ферме у оленеводов и познакомитесь с саамским бытом и кухней. А дальше двинетесь ближе к Баренцеву морю в Териберку на поиски китов. Завораживающие пейзажи и масса впечатлений от увиденного запомнятся на всю жизнь!
фев
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча с группой. Выезд в село Ловозеро
Прилет в Мурманск.
10:00 Встреча в городе, в аэропорту выезд в село Ловозеро. Дорога до с. Ловозеро 130 км на микроавтобусе (ориентировочно 2,5 часа) с остановкой в кафе по пути.
Заброска 25 км на снегоходах в санях на базу.
Размещение в благоустроенном уютном доме.
Ужин.
Поездка в санях на Сейдоозеро
Завтрак.
Поездка в санях за снегоходами на Сейдоозеро.
Посещение природного заказника «Сейдъявврь» и священного озера саамов - Сейдозера.
Небольшой водоем зажат среди гор Ловозерские Тундры, где на одной из отвесных скал читается силуэт человека, созданный природой и игрой света и тени.
Горячий чай и бутерброды на маршруте.
Возвращение.
Отдых. Баня.
Ужин.
Ждем северное сияние.
Оленье стойбище. Хаски-парк
Завтрак.
Переезд на снегоходах в Оленье стойбище, обед в чуме.
Выезд в поселок Ловозеро.
Посещение музея саамов и хаски-парка.
Ночевка.
Переезд в п. Териберку
Завтрак. Переезд в п. Териберка (270 км) на микроавтобусе.
Размещение в Териберке.
Ужин. Живем на берегу моря.
День в Териберке на берегу Баренцева моря
Завтрак.
Поход к Батарейному водопаду и на пляж «яйца дракона».
День в Териберке на берегу Баренцева моря. Если позволяют погодные условия идем в море на поиски китов.
Морская прогулка (оплачивается дополнительно, стоимость 5000 рублей).
Прогулка по Старой Териберке. Мурманск
Завтрак. Прогулка по Старой Териберке.
Обед.
Переезд в Мурманск. Размещение.
Прогулка по городу.
При желании и возможности можно посетить атомный ледокол Ленин и поесть вкусные морепродукты в одном из ресторанов.
Отъезд
Завтрак.
Свободное время.
Вылет домой.
Проживание
Размещение в туре предусмотрено в благоустроенных гостевых домах.
Варианты проживания
Гостевой дом с. Ловозеро
Коттедж посреди острова на озере, с удобствами внутри дома.
Размещение в комнатах 2-4 места.
Есть баня.
п. Териберка
2-/3-местные номера с удобствами.
Отель г. Мурманск
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы
- Питание
- Проживание на базе в Ловозере, в Териберке и в Мурманске
- Баня, снегоходные заброски и выброски
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д - билеты до Мурманска и обратно
- Питание в кафе по пути
- Морская прогулка (5000 руб. оплачивается на месте, если погода для выхода в море благоприятная)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу);
- рюкзак для радиальных выходов – один можно использовать для всего;
- полиэтиленовый мешок или гермомешок (вставляется внутрь рюкзака, для защиты от влаги);
- фонарь налобный; батарейки;
- очки солнцезащитные;
- спальник;
- ложка, кружка, тарелка, ножик;
- спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку, зажигалку;
- термос;
- термобелье (зимнее);
- брюки утепленные зимние;
- флиска; теплая жилетка;
- штормовой костюм – непродуваемая куртка + брюки;
- пуховик толстый;
- носки (трекинговые зимние и шерстяные, высокие) — не менее 2 пары;
- ботинки зимние + подбахильники для тепла + бахилы с резиновыми калошами;
- сапоги эва с толстым вкладышем -60 и т. п. с достаточным свободным местом внутри под носок стельки и т. д. (если обувь хоть немного давит даже самая крутая – ноги будут мерзнуть);
- валенки с подошвой со свободным местом внутри;
- тапочки для домиков;
- шапочка теплая непродуваемая (если обычная шапка, то на куртке должен быть капюшон,
баф или шарф на шею, балаклава);
- на руки флисовые перчатки + пуховые варежки (либо флисовые перчатки, теплые варежки + непродуваемые большие варежки);
- грелки одноразовые для рук и ног;
- средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.