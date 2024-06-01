Узнать больше о жизни северных народов и побывать в восстановленной поморской деревне
Приготовьтесь к полному погружению в природу и историю Севера.
За 2 дня вы насладитесь пейзажами Белого моря и его берегов, узнаете больше о жизни северных народов, увидите их традиционный быт в местных музеях.
Кандалакша, Умба, воссозданная деревня поморов в тоне Тетрина, пляжи, водопады — программа насыщенная, но не перегруженная. Присоединяйтесь!
Ближайшие даты:
1 июн
2 июн
3 июн
4 июн
5 июн
6 июн
7 июн
Ещё даты
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
26 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Описание
Организационные детали
Поездка проходит на авто Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero, Jeep Cherokee в зависимости от размера группы
Рекомендуемый возраст детей — от 12 лет
Проживание. Будем жить в палатках на природе. Палатки, спальники и коврики предоставляются.
Питание. В Кандалакше вы сможете поесть в кафе, все остальные приёмы пищи походные — мы заранее обсудим ваши предпочтения по еде и будем сами готовить на природе.
Дети. Можно участвовать с детьми. Рекомендуемый возраст детей — от 12 лет.
Программа тура по дням
1 день
Треккинг на Волосяную сопку и Петроглифы Канозера
В 7:30 выезжаем из Мурманска. По дороге вы пройдете инструктаж, затем остановимся на кофе-брейк в Кандалакше. Подкрепившись, отправимся на прогулку к Волосяной сопке с древним капищем, а потом дойдём до кандалакшского лабиринта «Вавилон» возрастом 4000 лет.
Затем посетим музей «Петроглифы Канозера» (экскурсия от местного краеведа) и пообедаем в посёлке Умба. Местный гид проведёт экскурсию в историко-этнографическом комплексе «Тоня Тетрина», а потом отправимся на пляж Чёрная речка. Там установим лагерь и поужинаем.
2 день
Колвицкий водопад
Встаём в 8 утра, завтракаем и собираем лагерь. После этого едем на Колвицкий водопад Чёрный падун. Обедаем и возвращаемся в Кандалакшу. Там будет кофе-брейк, после чего вернёмся в Мурманск (ориентировочно в 18:30).
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Мурманске
Приветствую! Меня зовут Кирилл. Уже 4 года я организую уникальные и незабываемые путешествия. За это время я провёл более 300 туров по Мурманской области в направлениях: Териберка, Хибины, полуостров Рыбачий, Ловозерские тундры, Терский берег и др. Работаю в команде с ответственными, доброжелательными и общительными гидами. У нас индивидуальный подход к каждому гостю. Будем рады открыть для вас Русский Север!