Поездка проходит на авто Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero, Jeep Cherokee в зависимости от размера группы

Проживание. Будем жить в палатках на природе. Палатки, спальники и коврики предоставляются.

Питание. В Кандалакше вы сможете поесть в кафе, все остальные приёмы пищи походные — мы заранее обсудим ваши предпочтения по еде и будем сами готовить на природе.

Дети. Можно участвовать с детьми. Рекомендуемый возраст детей — от 12 лет.