Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море
Авторский тур в Мурманске

Узнать больше о жизни северных народов и побывать в восстановленной поморской деревне

Приготовьтесь к полному погружению в природу и историю Севера.

За 2 дня вы насладитесь пейзажами Белого моря и его берегов, узнаете больше о жизни северных народов, увидите их традиционный быт в местных музеях.

Кандалакша, Умба, воссозданная деревня поморов в тоне Тетрина, пляжи, водопады — программа насыщенная, но не перегруженная. Присоединяйтесь!
Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море
Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море
Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море
Ближайшие даты:
1
июн
2
июн
3
июн
4
июн
5
июн
6
июн
7
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет26 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Поездка проходит на авто Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero, Jeep Cherokee в зависимости от размера группы

Рекомендуемый возраст детей — от 12 лет

Проживание. Будем жить в палатках на природе. Палатки, спальники и коврики предоставляются.

Питание. В Кандалакше вы сможете поесть в кафе, все остальные приёмы пищи походные — мы заранее обсудим ваши предпочтения по еде и будем сами готовить на природе.

Дети. Можно участвовать с детьми. Рекомендуемый возраст детей — от 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Треккинг на Волосяную сопку и Петроглифы Канозера

В 7:30 выезжаем из Мурманска. По дороге вы пройдете инструктаж, затем остановимся на кофе-брейк в Кандалакше. Подкрепившись, отправимся на прогулку к Волосяной сопке с древним капищем, а потом дойдём до кандалакшского лабиринта «Вавилон» возрастом 4000 лет.

Затем посетим музей «Петроглифы Канозера» (экскурсия от местного краеведа) и пообедаем в посёлке Умба. Местный гид проведёт экскурсию в историко-этнографическом комплексе «Тоня Тетрина», а потом отправимся на пляж Чёрная речка. Там установим лагерь и поужинаем.

Треккинг на Волосяную сопку и Петроглифы КанозераТреккинг на Волосяную сопку и Петроглифы КанозераТреккинг на Волосяную сопку и Петроглифы КанозераТреккинг на Волосяную сопку и Петроглифы Канозера
2 день

Колвицкий водопад

Встаём в 8 утра, завтракаем и собираем лагерь. После этого едем на Колвицкий водопад Чёрный падун. Обедаем и возвращаемся в Кандалакшу. Там будет кофе-брейк, после чего вернёмся в Мурманск (ориентировочно в 18:30).

Колвицкий водопадКолвицкий водопадКолвицкий водопадКолвицкий водопад

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Питание
  • Палатки, коврики, спальники
Что не входит в цену
  • Кофе-брейк
  • Дорога до места старта
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, 7:30
Завершение: Мурманск, 18:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетние2-дневные турыВсе туры

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