Путевая экскурсия и фото остановки. После завтрака в отеле отправляемся в Териберку. По дороге гид расскажет интересные факты о Кольском полуострове, местных народах и особенностях жизни за полярным кругом. У нас будет несколько остановок в красивых местах, чтобы сделать фотографии в Заполярье.

Волны Баренцева моря и Яйца дракона. В Териберке вы увидите знаменитое кладбище заброшенных кораблей, которое прославилось благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан». Еще погуляем по необычному пляжу «Яйца дракона» с огромными гладкими камнями, напоминающими по форме яйца огромных животных. Дойдем до водопада и полюбуемся простором и волнами Баренцева моря.

По вашему желанию, за доплату, вы можете отправиться в морскую прогулку по Баренцеву морю на 2-3 часа. Если с нами будет удача, то сможем увидеть птичьи базары, дельфинов, тюленей и даже китов!

Северная кухня. У вас будет время на обед. При желании мы можем заказать вам столик в ресторане «Териберский берег» или новом ресторане «GREBESHKI». В ресторанах представлен широкий выбор местных блюд из рыбы, рекомендуем попробовать салат «Море» из печени трески, уху «Териберка» (семга, треска, палтус, лук, зелень, морковь), гребешки унаги с кремом из цветной капусты и фундуком, стейк из трески с рисом.

Прогулки по Териберке. После обеда у вас будет свободное время для прогулок: можно наслаждаться морем, северными пейзажами и живописными сопками и никуда не спешить. Вечером вернемся в гостиницу в Мурманске и отдохнем после такого насыщенного дня. При желании (за дополнительную плату) можно переночевать в глэмпинге.

Если с погодой не повезет и дорогу до Териберки заметет снегом, то мы предложим альтернативную программу: поедем в парк зимних развлечений кататься на снегоходах и собачьих упряжках — скучать точно не будем!