Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
Авторский тур в Мурманске

Полюбоваться волнами Баренцева моря и исследовать столицу Арктики

5
2 отзыва
Это короткое трехдневное путешествие позволит сформировать первое впечатление о Мурманской области и влюбит в Русский Север! Мы посмотрим самые основные и популярные места, куда при этом довольно сложно добираться общественным транспортом — это поселок Териберка на побережье Баренцева моря.

У вас будет возможность насладиться северной морской кухней, послушать шум волн и оказаться внутри знаменитой кинокартины «Левиафан» с манящими видами заброшенных кораблей.
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
Ближайшие даты:
3
мая
4
мая
7
мая
9
мая
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мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В случае, если дорогу на Териберку заметет снегом и будет невозможно проехать, мы поедем в парк зимних развлечений: кататься на снегоходах и санях, кататься на собачьих упряжках и т. п. По погоде — гоняемся за северным сиянием, за доп. плату.

Проживание. Мини-отель «Rooms & Breakfast» 3* в трёх минутах от парка и в десяти минутах ходьбы от центра. Размещение двухместное, удобства в номере. Возможно размещение в отеле «Хвоя», в парк-отеле «Экспедиция» или «АйТерре». С доплатой на одну ночь возможно размещение в глэмпингах: резиденция «Северное Сияние» (купола и зеркальные дома), «Аврора Вилладж», «Лапландская деревня».

Питание. В стоимость тура входят завтраки в отеле. Обеды и ужины за свой счет в кафе. Будет возможность попробовать северные морские блюда и насладиться местной кухней.

Программа тура по дням

1 день

Приезд в Мурманск

Вы можете приехать в столицу Арктики в любое удобное для вас время — сегодня полностью свободный день. Заселиться в гостиницу можно с 14 часов, но если вы прилетаете утром, то всегда можно оставить вещи на ресепшене и пойти гулять по городу. Можно даже сразу заказать какую-нибудь дополнительную экскурсию — мы подскажем вам подходящие варианты. Если вы приезжаете с начала сентября, то отличный вариант — это выезды за город на охоту за северным сиянием. Многое будет зависеть от погоды, поэтому дополнительные экскурсии лучше обговаривать уже на месте.

Приезд в МурманскПриезд в МурманскПриезд в МурманскПриезд в Мурманск
2 день

К Баренцеву морю - в Териберку

Путевая экскурсия и фото остановки. После завтрака в отеле отправляемся в Териберку. По дороге гид расскажет интересные факты о Кольском полуострове, местных народах и особенностях жизни за полярным кругом. У нас будет несколько остановок в красивых местах, чтобы сделать фотографии в Заполярье.

Волны Баренцева моря и Яйца дракона. В Териберке вы увидите знаменитое кладбище заброшенных кораблей, которое прославилось благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан». Еще погуляем по необычному пляжу «Яйца дракона» с огромными гладкими камнями, напоминающими по форме яйца огромных животных. Дойдем до водопада и полюбуемся простором и волнами Баренцева моря.
По вашему желанию, за доплату, вы можете отправиться в морскую прогулку по Баренцеву морю на 2-3 часа. Если с нами будет удача, то сможем увидеть птичьи базары, дельфинов, тюленей и даже китов!

Северная кухня. У вас будет время на обед. При желании мы можем заказать вам столик в ресторане «Териберский берег» или новом ресторане «GREBESHKI». В ресторанах представлен широкий выбор местных блюд из рыбы, рекомендуем попробовать салат «Море» из печени трески, уху «Териберка» (семга, треска, палтус, лук, зелень, морковь), гребешки унаги с кремом из цветной капусты и фундуком, стейк из трески с рисом.

Прогулки по Териберке. После обеда у вас будет свободное время для прогулок: можно наслаждаться морем, северными пейзажами и живописными сопками и никуда не спешить. Вечером вернемся в гостиницу в Мурманске и отдохнем после такого насыщенного дня. При желании (за дополнительную плату) можно переночевать в глэмпинге.

Если с погодой не повезет и дорогу до Териберки заметет снегом, то мы предложим альтернативную программу: поедем в парк зимних развлечений кататься на снегоходах и собачьих упряжках — скучать точно не будем!

К Баренцеву морю - в ТериберкуК Баренцеву морю - в ТериберкуК Баренцеву морю - в ТериберкуК Баренцеву морю - в Териберку
3 день

Свободный день

Сегодня тоже свободный день, который вы можете провести, как вам захочется. В гостинице у вас включен завтрак, номера нужно сдать до 12 (можно оставить вещи на ресепшене). Рекомендуем выбрать вечерний рейс, а днем отправиться на экскурсию: можно заказать обзорную по Мурманску или поехать в парк развлечений — обнимать хаски и кататься на снегоходах.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле Rooms & amp; Breakfast 3* в Мурманске (стоимость дана за одного человека при двухместном размещении)
  • Завтраки в отеле
  • Экскурсия в Териберку
Что не входит в цену
  • Авиаперелет из вашего города до Мурманска и обратно
  • Трансфер из аэропорта или с ж/д вокзала
  • Одноместное размещение - по запросу, за доплату
  • Выезд «В погоне за Северным сиянием» - 5500 руб. /чел. (оплата на месте, едем в зависимости от погодных условий)
  • Обзорная экскурсия по Мурманску
  • Дополнительные экскурсии
  • Морская прогулка по Баренцеву морю - около 5500 руб. /чел
  • Плата за посещение природного парка Териберка - 380 руб. /чел. (оплачивается онлайн, гид на месте поможет)
  • Ночь в глэмпинге с ужином (при желании) - от 10 000 руб
Место начала и завершения?
Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
17 мар 2024
Все чётко организованно, отель хороший, гиды работают профессионально. Однозначно советую ехать. Взял доп морскую экскурсию посмотреть на китов, увидел, галочка выполнена. Предупрежу, что на корабль нужно по крутой лестнице забираться. Териберка суровая, но за этим и едешь. В следующий раз поеду за северным сиянием - в этот раз подвели облака, но не расстроился, будет повод вернуться)
Анна
22 фев 2024
Спасибо организаторам тура, координаторам и экскурсоводами! Ребята внимательно подходит к возможностям и запросам туристов. Помогут составить программу отдыха индивидуально по запросу, за короткое время изучить осмотреть и познать красоту региона. Мурманск и окрестности просто влюбили у себя😍 забрали сердечко 😘Интересно с точки зрения истории, особенности географии природы. Полярное сияние, тундра тысячи рек и озёр и конечно море морюшко такое суровое красивое. Любителям рыбы понравится отведать свежайшие дары моря)

Тур входит в следующие категории Мурманска

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