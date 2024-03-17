Полюбоваться волнами Баренцева моря и исследовать столицу Арктики
У вас будет возможность насладиться северной морской кухней, послушать шум волн и оказаться внутри знаменитой кинокартины «Левиафан» с манящими видами заброшенных кораблей.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 900 ₽
Описание
Организационные детали
В случае, если дорогу на Териберку заметет снегом и будет невозможно проехать, мы поедем в парк зимних развлечений: кататься на снегоходах и санях, кататься на собачьих упряжках и т. п. По погоде — гоняемся за северным сиянием, за доп. плату.
Проживание. Мини-отель «Rooms & Breakfast» 3* в трёх минутах от парка и в десяти минутах ходьбы от центра. Размещение двухместное, удобства в номере. Возможно размещение в отеле «Хвоя», в парк-отеле «Экспедиция» или «АйТерре». С доплатой на одну ночь возможно размещение в глэмпингах: резиденция «Северное Сияние» (купола и зеркальные дома), «Аврора Вилладж», «Лапландская деревня».
Питание. В стоимость тура входят завтраки в отеле. Обеды и ужины за свой счет в кафе. Будет возможность попробовать северные морские блюда и насладиться местной кухней.
Программа тура по дням
Приезд в Мурманск
Вы можете приехать в столицу Арктики в любое удобное для вас время — сегодня полностью свободный день. Заселиться в гостиницу можно с 14 часов, но если вы прилетаете утром, то всегда можно оставить вещи на ресепшене и пойти гулять по городу. Можно даже сразу заказать какую-нибудь дополнительную экскурсию — мы подскажем вам подходящие варианты. Если вы приезжаете с начала сентября, то отличный вариант — это выезды за город на охоту за северным сиянием. Многое будет зависеть от погоды, поэтому дополнительные экскурсии лучше обговаривать уже на месте.
К Баренцеву морю - в Териберку
Путевая экскурсия и фото остановки. После завтрака в отеле отправляемся в Териберку. По дороге гид расскажет интересные факты о Кольском полуострове, местных народах и особенностях жизни за полярным кругом. У нас будет несколько остановок в красивых местах, чтобы сделать фотографии в Заполярье.
Волны Баренцева моря и Яйца дракона. В Териберке вы увидите знаменитое кладбище заброшенных кораблей, которое прославилось благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан». Еще погуляем по необычному пляжу «Яйца дракона» с огромными гладкими камнями, напоминающими по форме яйца огромных животных. Дойдем до водопада и полюбуемся простором и волнами Баренцева моря.
По вашему желанию, за доплату, вы можете отправиться в морскую прогулку по Баренцеву морю на 2-3 часа. Если с нами будет удача, то сможем увидеть птичьи базары, дельфинов, тюленей и даже китов!
Северная кухня. У вас будет время на обед. При желании мы можем заказать вам столик в ресторане «Териберский берег» или новом ресторане «GREBESHKI». В ресторанах представлен широкий выбор местных блюд из рыбы, рекомендуем попробовать салат «Море» из печени трески, уху «Териберка» (семга, треска, палтус, лук, зелень, морковь), гребешки унаги с кремом из цветной капусты и фундуком, стейк из трески с рисом.
Прогулки по Териберке. После обеда у вас будет свободное время для прогулок: можно наслаждаться морем, северными пейзажами и живописными сопками и никуда не спешить. Вечером вернемся в гостиницу в Мурманске и отдохнем после такого насыщенного дня. При желании (за дополнительную плату) можно переночевать в глэмпинге.
Если с погодой не повезет и дорогу до Териберки заметет снегом, то мы предложим альтернативную программу: поедем в парк зимних развлечений кататься на снегоходах и собачьих упряжках — скучать точно не будем!
Свободный день
Сегодня тоже свободный день, который вы можете провести, как вам захочется. В гостинице у вас включен завтрак, номера нужно сдать до 12 (можно оставить вещи на ресепшене). Рекомендуем выбрать вечерний рейс, а днем отправиться на экскурсию: можно заказать обзорную по Мурманску или поехать в парк развлечений — обнимать хаски и кататься на снегоходах.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле Rooms & amp; Breakfast 3* в Мурманске (стоимость дана за одного человека при двухместном размещении)
- Завтраки в отеле
- Экскурсия в Териберку
Что не входит в цену
- Авиаперелет из вашего города до Мурманска и обратно
- Трансфер из аэропорта или с ж/д вокзала
- Одноместное размещение - по запросу, за доплату
- Выезд «В погоне за Северным сиянием» - 5500 руб. /чел. (оплата на месте, едем в зависимости от погодных условий)
- Обзорная экскурсия по Мурманску
- Дополнительные экскурсии
- Морская прогулка по Баренцеву морю - около 5500 руб. /чел
- Плата за посещение природного парка Териберка - 380 руб. /чел. (оплачивается онлайн, гид на месте поможет)
- Ночь в глэмпинге с ужином (при желании) - от 10 000 руб