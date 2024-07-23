Поход ориентирован на прибытие поезда № 21/22 на станцию Имандра. В стоимость тура включены билеты на поезд из Мурманска и обратно.

Для приобретения билетов нам потребуется копия вашего паспорта. В случае не предоставления паспорта, либо некорректного предоставления нам данных паспорта, туроператор не несет ответственности за не предоставление услуг перевозки.

Если вы следуете на поезде из Санкт-Петербурга (на том же поезде из Апатит или Кандалакши), то уточняйте необходимое время прибытия у менеджеров компании, стоимость трансфера от Мурманска до станции Имандра из стоимости тура при этом вычитается.

Друзей из Оленегорска мы готова принять в свою компанию проездом.