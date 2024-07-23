Обзорный поход по Хибинским горам

Приглашаем на обзорный маршрут по Хибинским тундрам! Мы пройдем по самым известным местам, «попробуем на вкус» броды, перевалим черную гору и зайдем в гости на базу спасателей.
5
3 отзыва
Обзорный поход по Хибинским горам
Обзорный поход по Хибинским горам
Обзорный поход по Хибинским горам
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Путь на поезде до станции Имандра. Маршрут до пресечения р. Часнайок и Гольцовки

Из Мурманска отправляемся в 10:12 до станции Имандра по железной дороге на поезде № 21.

Прибытие на станцию Имандра в 12:50.

От станции Имандра мы поднимемся до пресечения реки Часнайок и Гольцовки.

Разобьем лагерь и прогуляемся налегке.

Сегодня мы насладимся легкой прогулкой по хорошо читаемым тропам. Ведь это одно из самых посещаемых мест Хибин.

Путь на поезде до станции Имандра. Маршрут до пресечения р. Часнайок и ГольцовкиПуть на поезде до станции Имандра. Маршрут до пресечения р. Часнайок и ГольцовкиПуть на поезде до станции Имандра. Маршрут до пресечения р. Часнайок и ГольцовкиПуть на поезде до станции Имандра. Маршрут до пресечения р. Часнайок и Гольцовки
2 день

Перевал Южный Чоргорр

Соберем лагерь и отправимся на перевал Южный Чоргорр.

Поднимемся на обзорную площадку и полюбуемся видами долины Кунийок и цирками Петрелиуса.

Спустимся в живописную долину и встанем лагерем на высоком берегу реки Кунийок. Со всех сторон нас будут окружать только горы.

Перевал Южный ЧоргоррПеревал Южный ЧоргоррПеревал Южный ЧоргоррПеревал Южный ЧоргоррПеревал Южный ЧоргоррПеревал Южный ЧоргоррПеревал Южный ЧоргоррПеревал Южный Чоргорр
3 день

Маршрут до базы спасателей. Прогулка к водопаду. Возвращение в Мурманск

Сегодня мы дойдем до базы спасателей.

Оставим свои рюкзаки и отправимся в радиальную прогулку к красивейшему водопаду.

Забежим на еще одну обзорную площадку и вернемся на базу спасателей. Тут нас уже будет ждать машина.

Дорога до дома не менее живописна. По дороге полюбуемся перевалом Кукисвумчорр и озерами, которые тут находятся.

Прибудем в город Мурманск примерно в 21:00.

Маршрут до базы спасателей. Прогулка к водопаду. Возвращение в МурманскМаршрут до базы спасателей. Прогулка к водопаду. Возвращение в МурманскМаршрут до базы спасателей. Прогулка к водопаду. Возвращение в МурманскМаршрут до базы спасателей. Прогулка к водопаду. Возвращение в Мурманск

Проживание

Тур предусматривает проживание в туристических палатках.

Скидки:

  • тем, у кого свое снаряжение (коврик, спальник, палатка) — 1 200 руб.;
  • группам от 3 человек — 5%;
  • постоянным клиентам — 5%.
Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палатка

2 ночи

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги инструктора
  • Питание на маршруте
  • Общегрупповое снаряжение (костровое, тент и т. п.)
  • Ж/д билеты от Мурманска до станции Имандра
  • Трансфер с базы КСС до Мурманска
  • Аптечка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта и ж/д вокзала
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Базовый слой — термобелье (нательное белье) (тонкое ходовое и теплое для сна — 2 комплекта), можно верх ходового комплекта заменить на спортивную футболку из синтетической влагоотводящей ткани (старайтесь исключить хлопок).
  2. Промежуточный слой — флисовая кофта, исключить шерсть (тонкая флисовая кофта для движения / толстая для стоянки).
  3. Куртка — мембрана или аналог (ветровка, непромокаемая).
  4. Штаны — ветрозащитные или из мембраны (идеальный вариант, если штаны конструктор и превращаются в шорты).
  5. Носки — желательно треккинговые и/или другие со схожими свойствами (удержание стопы, отведение влаги) — 2–3 пары.
  6. Обувь — треккинговые ботинки, желательно высокие (внимание! обувь обязательно должна быть разношенной, никаких берцев).
  7. Резиновые сланцы для лагеря (также отлично подойдут кроксы/сандали и прочая открытая обувь).
  8. Головной убор (баф-труба, бандана, шапочка, кепка).
  9. Очки солнечные, тонкие светлые перчатки (на случай солнечной погоды — подойдут самые обычные «рабочие» х/б перчатки).
  10. Посуда: кружка, ложка, миска, фляга или бутылка для воды.
  11. Рюкзак на 70–80 литров.
  12. Средства личной гигиены, влажные салфетки, туалетные принадлежности.
  13. При желании можно взять треккинговые палки.
  14. Плавки или купальник — для принятия водных процедур + полотенце (трекинговое и/или вафельное).
  15. Хоба (сидушка).
  16. Крем от загара (30+) и от ожогов (типа Пантенол), бальзам для губ (например, Пантенол детский), индивидуальные лекарства (если принимаете по назначению врача), репеллент.
  17. Фонарь — для походов с конца июля.
  18. Дополнительный элемент питания для телефона.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Мурманска не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки на тур?

Скидки:

  • тем, у кого свое снаряжение (коврик, спальник, палатка) — 1 200 руб.;
  • группам от 3 человек — 5%;
  • постоянным клиентам — 5%.
Где начинается тур?

Поход ориентирован на прибытие поезда № 21/22 на станцию Имандра. В стоимость тура включены билеты на поезд из Мурманска и обратно.

Для приобретения билетов нам потребуется копия вашего паспорта. В случае не предоставления паспорта, либо некорректного предоставления нам данных паспорта, туроператор не несет ответственности за не предоставление услуг перевозки.

Если вы следуете на поезде из Санкт-Петербурга (на том же поезде из Апатит или Кандалакши), то уточняйте необходимое время прибытия у менеджеров компании, стоимость трансфера от Мурманска до станции Имандра из стоимости тура при этом вычитается.

Друзей из Оленегорска мы готова принять в свою компанию проездом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
23 июл 2024
Организаторы тура Екатерина и Ольга настоящие профессионалы! Поход прошел на Ура!!!
Е
17 июл 2024
Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.
Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.
А
26 июн 2024
Организовано все отлично!
Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!

Тур входит в следующие категории Мурманска

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