Программа тура по дням
Путь на поезде до станции Имандра. Маршрут до пресечения р. Часнайок и Гольцовки
Из Мурманска отправляемся в 10:12 до станции Имандра по железной дороге на поезде № 21.
Прибытие на станцию Имандра в 12:50.
От станции Имандра мы поднимемся до пресечения реки Часнайок и Гольцовки.
Разобьем лагерь и прогуляемся налегке.
Сегодня мы насладимся легкой прогулкой по хорошо читаемым тропам. Ведь это одно из самых посещаемых мест Хибин.
Перевал Южный Чоргорр
Соберем лагерь и отправимся на перевал Южный Чоргорр.
Поднимемся на обзорную площадку и полюбуемся видами долины Кунийок и цирками Петрелиуса.
Спустимся в живописную долину и встанем лагерем на высоком берегу реки Кунийок. Со всех сторон нас будут окружать только горы.
Маршрут до базы спасателей. Прогулка к водопаду. Возвращение в Мурманск
Сегодня мы дойдем до базы спасателей.
Оставим свои рюкзаки и отправимся в радиальную прогулку к красивейшему водопаду.
Забежим на еще одну обзорную площадку и вернемся на базу спасателей. Тут нас уже будет ждать машина.
Дорога до дома не менее живописна. По дороге полюбуемся перевалом Кукисвумчорр и озерами, которые тут находятся.
Прибудем в город Мурманск примерно в 21:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туристических палатках.
Скидки:
- тем, у кого свое снаряжение (коврик, спальник, палатка) — 1 200 руб.;
- группам от 3 человек — 5%;
- постоянным клиентам — 5%.
Варианты проживания
Палатка
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги инструктора
- Питание на маршруте
- Общегрупповое снаряжение (костровое, тент и т. п.)
- Ж/д билеты от Мурманска до станции Имандра
- Трансфер с базы КСС до Мурманска
- Аптечка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Трансфер от/до аэропорта и ж/д вокзала
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Базовый слой — термобелье (нательное белье) (тонкое ходовое и теплое для сна — 2 комплекта), можно верх ходового комплекта заменить на спортивную футболку из синтетической влагоотводящей ткани (старайтесь исключить хлопок).
- Промежуточный слой — флисовая кофта, исключить шерсть (тонкая флисовая кофта для движения / толстая для стоянки).
- Куртка — мембрана или аналог (ветровка, непромокаемая).
- Штаны — ветрозащитные или из мембраны (идеальный вариант, если штаны конструктор и превращаются в шорты).
- Носки — желательно треккинговые и/или другие со схожими свойствами (удержание стопы, отведение влаги) — 2–3 пары.
- Обувь — треккинговые ботинки, желательно высокие (внимание! обувь обязательно должна быть разношенной, никаких берцев).
- Резиновые сланцы для лагеря (также отлично подойдут кроксы/сандали и прочая открытая обувь).
- Головной убор (баф-труба, бандана, шапочка, кепка).
- Очки солнечные, тонкие светлые перчатки (на случай солнечной погоды — подойдут самые обычные «рабочие» х/б перчатки).
- Посуда: кружка, ложка, миска, фляга или бутылка для воды.
- Рюкзак на 70–80 литров.
- Средства личной гигиены, влажные салфетки, туалетные принадлежности.
- При желании можно взять треккинговые палки.
- Плавки или купальник — для принятия водных процедур + полотенце (трекинговое и/или вафельное).
- Хоба (сидушка).
- Крем от загара (30+) и от ожогов (типа Пантенол), бальзам для губ (например, Пантенол детский), индивидуальные лекарства (если принимаете по назначению врача), репеллент.
- Фонарь — для походов с конца июля.
- Дополнительный элемент питания для телефона.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Мурманска не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки на тур?
Скидки:
- тем, у кого свое снаряжение (коврик, спальник, палатка) — 1 200 руб.;
- группам от 3 человек — 5%;
- постоянным клиентам — 5%.
Где начинается тур?
Поход ориентирован на прибытие поезда № 21/22 на станцию Имандра. В стоимость тура включены билеты на поезд из Мурманска и обратно.
Для приобретения билетов нам потребуется копия вашего паспорта. В случае не предоставления паспорта, либо некорректного предоставления нам данных паспорта, туроператор не несет ответственности за не предоставление услуг перевозки.
Если вы следуете на поезде из Санкт-Петербурга (на том же поезде из Апатит или Кандалакши), то уточняйте необходимое время прибытия у менеджеров компании, стоимость трансфера от Мурманска до станции Имандра из стоимости тура при этом вычитается.
Друзей из Оленегорска мы готова принять в свою компанию проездом.