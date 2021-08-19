Увидим просторы Северного Ледовитого океана, крутые скалы, золотистые песчаные пляжи, бескрайние тундры с озерами, ручьи с водопадами.
А еще посетим заброшенный военный поселок, встретим стада северных оленей, пройдем по самой безлюдной части полуострова.
июн
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Хребет Муста-Тунтури - губа Волокова
Встреча в г. Мурманск.
Трансфер до хребта Муста-Тунтури.
По пути посещение водопадов на р. Титовка.
Перекус в пути.
Переход 5 км до места стоянки на ручье на берегу губы Волоковой.
Ночевка в полевых условиях.
Мыс Земляной
Переход до мыса Земляного, осмотр скал «Два брата».
Сегодня мы пройдем 18 км.
Разбиваем лагерь.
Побережье полуострова Средний
Переход 15 км вдоль побережья полуострова Средний, к бывшему военному аэродрому Пумманки.
Разбиваем лагерь.
Полуостров Средний - мыс Коровий
Переход к мысу Коровий. 20 км.
Разбиваем лагерь.
Мыс Коровий - мыс Немецкий
Переход на мыс Немецкий к Вайда губе.
Вайда губа в переводе с финского означает «менять», что позволяет предположить, что здесь велась активная торговля с древних времен.
14 км. в пути.
Мыс Кекурский, поселок Мыс
Переход до поселка Мыс Скорбеевский, 17 км через красивейший мыс Кекурский.
Здесь мы посетим древний лабиринт.
Разбиваем лагерь.
Ночевка в полевых условиях.
Поселок Мыс.
Отъезд
Сбор лагеря.
Трансфер в г. Мурманск.
Возвращение в г. Мурманск.
Вероятное время возвращения — 23:00.
Рекомендуем планировать свой вылет не ранее 23:59 дня окончания тура.
Проживание
На протяжении всего маршрута ночевки в туристических палатках. Размещение в трехместных палатках по 2 человека.
Стоимость тура — 41 600 руб. /чел.
Скидки:
- участие от 2 человек — 5%;
- для тех, у кого свое снаряжение (коврик, спальник, палатка) — 3 000 руб.
Стоимость тура для местных жителей и лиц, имеющих льготыпо оплате посещений ООПТ — 36 335 руб. /чел.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 3-разовое питание на маршруте
- Прокат общегруппового снаряжения (включая палатки)
- Инструктор (опытный путешественник)
- Автотранспортные переезды
- Групповая аптечка
- Плата за посещение особо охраняемой природной территории
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак объемом 60 литров или более;
- треккинговая обувь с хорошим протектором и желательно влагозащитными свойствами;
- комплект ходовой одежды;
- комплект одежды для пребывания в лагере;
- головной убор;
- дождевик или непромокаемая куртка;
- теплые вещи (ночью температура в горах может опускаться до отметок +3-5°C);
- обувь для лагеря (очень удобно в кроксах, сандалиях или шлепках) или комплект сменной обуви;
- треккинговые палки (если есть);
- репелленты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?
Поход проходит по побережью губы Большой Волоковой, Варангер-фьорда, Баренцева моря.
В основном по равнинной местности. Необходима выносливость и общая физическая подготовка.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как обеспечивается безопасность?
Поход заявляется в МЧС. Также планируется заявление похода в Маршрутно-квалификационной комиссии Федерации спортивного туризма Мурманской области.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Красивые виды, действительно край земли.
Есть броды, холмы, водопады - ландшафт разгообразный
Есть очень клевые стоянки (например, рядом с Двумя братьями)
-
Маршрут идет по дорогам, где постоянно ездят машины.
Дикости маршруту не хватает. Постоянно пропускаешь автомобилистов
По этому маршруту ездят квадрациклы - на выходе имеем часть дорог, где ты по колено в грязи