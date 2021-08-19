Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий

Групповой тур в Мурманске
4.7
3 отзыва
Маршрут пройдет по береговой линии Рыбачьего полуострова в Баренцевом море. Мы обойдем почти весь полуостров по периметру.

Увидим просторы Северного Ледовитого океана, крутые скалы, золотистые песчаные пляжи, бескрайние тундры с озерами, ручьи с водопадами.

А еще посетим заброшенный военный поселок, встретим стада северных оленей, пройдем по самой безлюдной части полуострова.
Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
Ближайшие даты:
18
июн
24
июл

Что вас ожидает:

Вечера у костра
Вечера у костра
Проведем неделю в полевых условиях и отдохнем от городской суеты
Приятная компания
Приятная компания
Будем много общаться и делиться интересными историями из жизни
Интересные локации
Интересные локации
Пройдем по побережью губы Большой Волоковой, Варангер-фьорда, Баренцева моря

Программа тура по дням

1 день

Хребет Муста-Тунтури - губа Волокова

Встреча в г. Мурманск.

Трансфер до хребта Муста-Тунтури.

По пути посещение водопадов на р. Титовка.

Перекус в пути.

Переход 5 км до места стоянки на ручье на берегу губы Волоковой.

Ночевка в полевых условиях.

Хребет Муста-Тунтури - губа ВолоковаХребет Муста-Тунтури - губа ВолоковаХребет Муста-Тунтури - губа Волокова
2 день

Мыс Земляной

Переход до мыса Земляного, осмотр скал «Два брата».

Сегодня мы пройдем 18 км.

Разбиваем лагерь.

Мыс ЗемлянойМыс Земляной
3 день

Побережье полуострова Средний

Переход 15 км вдоль побережья полуострова Средний, к бывшему военному аэродрому Пумманки.

Разбиваем лагерь.

Побережье полуострова СреднийПобережье полуострова Средний
4 день

Полуостров Средний - мыс Коровий

Переход к мысу Коровий. 20 км.

Разбиваем лагерь.

Полуостров Средний - мыс КоровийПолуостров Средний - мыс КоровийПолуостров Средний - мыс Коровий
5 день

Мыс Коровий - мыс Немецкий

Переход на мыс Немецкий к Вайда губе.

Вайда губа в переводе с финского означает «менять», что позволяет предположить, что здесь велась активная торговля с древних времен.

14 км. в пути.

Мыс Коровий - мыс НемецкийМыс Коровий - мыс НемецкийМыс Коровий - мыс Немецкий
6 день

Мыс Кекурский, поселок Мыс

Переход до поселка Мыс Скорбеевский, 17 км через красивейший мыс Кекурский.

Здесь мы посетим древний лабиринт.

Разбиваем лагерь.

Ночевка в полевых условиях.

Поселок Мыс.

Мыс Кекурский, поселок МысМыс Кекурский, поселок МысМыс Кекурский, поселок Мыс
7 день

Отъезд

Сбор лагеря.

Трансфер в г. Мурманск.

Возвращение в г. Мурманск.

Вероятное время возвращения — 23:00.

Рекомендуем планировать свой вылет не ранее 23:59 дня окончания тура.

Проживание

На протяжении всего маршрута ночевки в туристических палатках. Размещение в трехместных палатках по 2 человека.

Стоимость тура — 41 600 руб. /чел.

Скидки:

  • участие от 2 человек — 5%;
  • для тех, у кого свое снаряжение (коврик, спальник, палатка) — 3 000 руб.

Стоимость тура для местных жителей и лиц, имеющих льготыпо оплате посещений ООПТ — 36 335 руб. /чел.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палаточный лагерь

6 ночей

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 3-разовое питание на маршруте
  • Прокат общегруппового снаряжения (включая палатки)
  • Инструктор (опытный путешественник)
  • Автотранспортные переезды
  • Групповая аптечка
  • Плата за посещение особо охраняемой природной территории
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак объемом 60 литров или более;
  • треккинговая обувь с хорошим протектором и желательно влагозащитными свойствами;
  • комплект ходовой одежды;
  • комплект одежды для пребывания в лагере;
  • головной убор;
  • дождевик или непромокаемая куртка;
  • теплые вещи (ночью температура в горах может опускаться до отметок +3-5°C);
  • обувь для лагеря (очень удобно в кроксах, сандалиях или шлепках) или комплект сменной обуви;
  • треккинговые палки (если есть);
  • репелленты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?

Поход проходит по побережью губы Большой Волоковой, Варангер-фьорда, Баренцева моря.

В основном по равнинной местности. Необходима выносливость и общая физическая подготовка.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как обеспечивается безопасность?

Поход заявляется в МЧС. Также планируется заявление похода в Маршрутно-квалификационной комиссии Федерации спортивного туризма Мурманской области.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Ю
19 авг 2021
+
Красивые виды, действительно край земли.
Есть броды, холмы, водопады - ландшафт разгообразный
Есть очень клевые стоянки (например, рядом с Двумя братьями)
-
Маршрут идет по дорогам, где постоянно ездят машины.
Дикости маршруту не хватает. Постоянно пропускаешь автомобилистов
По этому маршруту ездят квадрациклы - на выходе имеем часть дорог, где ты по колено в грязи
И
14 фев 2024
Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную
А
6 сен 2023
Все объяснили, согласовали.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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