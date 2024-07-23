Совсем рядом границей с Норвегией в регионе с богатейшей историей находится место, которое притягивает своей естественной суровостью и одновременно нежностью – полуостров Немецкий.
Именно
Программа тура по дням
Приезд. Лиинахамари
Выезжаем из Мурманска в 9 утра и движемся до п. Лиинахамари (примерно 2 часа в пути).
По дороге мы заедем в кафе «Титовка» за вкуснейшими пирожками с рыбой и морошкой! (не включено в стоимость)
На подъезде к поселку мы увидим памятник – выдающийся из скалы нос военного корабля, который был установлен в честь годовщины освобождения Лиинахамари от немецко-фашистских войск. Памятный знак символизирует подвиг моряков-катерников, которые в октябре 1944 года штурмом взяли укрепленную водную крепость Лиинахамари.
Прибыв в Лиинахамари, мы начнем наше пешее путешествие (10 км) и в первую очередь отправимся осматривать «круги» - артиллерийские позиции для размещения огромных орудий, которые так здесь и не были установлены. Фашисты планировали здесь построить и настоящий подземный город. Часть пещер-подземных ходов хорошо сохранились.
Наш путь лежит по старой немецкой дороге через тундру, где порой по дороге можно увидеть гуляющего лося. Постепенно дорога выведет нас к тропе, а она – к береговой линии, состоящей из достаточно крутых сопок.
Наконец, мы увидим море и сам полуостров!
Мы расположим свой лагерь в удобном месте (по погоде) и отправимся осматривать полуостров.
Здесь есть, что посмотреть: и «эхо войны» в виде артиллерийских установок, и замечательная природа, которая способна восхитить! Мы окажемся будто на острове в океане!
Поужинав, мы отправимся спать.
Полуострова Средний и Рыбачий. Завершение похода
Позавтракав, можно отправиться на другую часть острова на востоке, где открывается впечатляющий вид на полуострова Средний и Рыбачий.
Вскоре мы отправимся в обратный путь – дойдем до поселка Лиинахамари свернув к Девкиной заводи не доходя до «кругов» - здесь мы осмотрим гавань и сам поселок.
На обратном пути заедем в кафе Титовка и отправимся в Мурманск.
Время возвращения в город Мурманск 20.00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Стоимость тура — 13 100 руб. /чел.
Для тех, кто со своим снаряжением (коврик, спальник, палатка) скидка 1000 руб.
Для групп от 3-х человек - скидка 5%.
Для тех, у кого свой пропуск - скидка 200 руб.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Проживание в палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Работа инструктора
- Питание
- Оформление пропусков
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска
- Личные расходы
- Плата за посещение особо охраняемой природной территории
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- треккинговые палки;
- рюкзак;
- дождевик;
- 2 комплекта сменной одежды;
- пару комплектов термобелья;
- сменную обувь;
- средства от комаров;
- средства личной гигиены;
- палатка (можно взять напрокат);
- спальник;
- коврик (пенка);
- посуда (миска, кружка, ложка, нож).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.