Поход из Лиинахамари к полуострову Немецкий

Приглашаем вас в пеший поход по Кольскому полуострову.

Совсем рядом границей с Норвегией в регионе с богатейшей историей находится место, которое притягивает своей естественной суровостью и одновременно нежностью – полуостров Немецкий.

Именно
читать дальше

здесь суровое Баренцево море омывает берег с песчаным пляжем «баунти», а вокруг – следы прогремевшей казалось бы так давно войны. Внимание: посещение возможно только при наличии пропуска. Заказ пропуска – не менее, чем за 30 дней до начала тура.

5
3 отзыва
Поход из Лиинахамари к полуострову Немецкий
Поход из Лиинахамари к полуострову Немецкий
Поход из Лиинахамари к полуострову Немецкий
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Лиинахамари

Выезжаем из Мурманска в 9 утра и движемся до п. Лиинахамари (примерно 2 часа в пути).

По дороге мы заедем в кафе «Титовка» за вкуснейшими пирожками с рыбой и морошкой! (не включено в стоимость)

На подъезде к поселку мы увидим памятник – выдающийся из скалы нос военного корабля, который был установлен в честь годовщины освобождения Лиинахамари от немецко-фашистских войск. Памятный знак символизирует подвиг моряков-катерников, которые в октябре 1944 года штурмом взяли укрепленную водную крепость Лиинахамари.

Прибыв в Лиинахамари, мы начнем наше пешее путешествие (10 км) и в первую очередь отправимся осматривать «круги» - артиллерийские позиции для размещения огромных орудий, которые так здесь и не были установлены. Фашисты планировали здесь построить и настоящий подземный город. Часть пещер-подземных ходов хорошо сохранились.

Наш путь лежит по старой немецкой дороге через тундру, где порой по дороге можно увидеть гуляющего лося. Постепенно дорога выведет нас к тропе, а она – к береговой линии, состоящей из достаточно крутых сопок.

Наконец, мы увидим море и сам полуостров!

Мы расположим свой лагерь в удобном месте (по погоде) и отправимся осматривать полуостров.

Здесь есть, что посмотреть: и «эхо войны» в виде артиллерийских установок, и замечательная природа, которая способна восхитить! Мы окажемся будто на острове в океане!

Поужинав, мы отправимся спать.

Приезд. ЛиинахамариПриезд. ЛиинахамариПриезд. ЛиинахамариПриезд. ЛиинахамариПриезд. ЛиинахамариПриезд. ЛиинахамариПриезд. Лиинахамари
2 день

Полуострова Средний и Рыбачий. Завершение похода

Позавтракав, можно отправиться на другую часть острова на востоке, где открывается впечатляющий вид на полуострова Средний и Рыбачий.

Вскоре мы отправимся в обратный путь – дойдем до поселка Лиинахамари свернув к Девкиной заводи не доходя до «кругов» - здесь мы осмотрим гавань и сам поселок.

На обратном пути заедем в кафе Титовка и отправимся в Мурманск.

Время возвращения в город Мурманск 20.00.

Полуострова Средний и Рыбачий. Завершение походаПолуострова Средний и Рыбачий. Завершение походаПолуострова Средний и Рыбачий. Завершение походаПолуострова Средний и Рыбачий. Завершение похода

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Стоимость тура 13 100 руб. /чел.

Для тех, кто со своим снаряжением (коврик, спальник, палатка) скидка 1000 руб.

Для групп от 3-х человек - скидка 5%.

Для тех, у кого свой пропуск - скидка 200 руб.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

1 ночь

Проживание в палатках.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Работа инструктора
  • Питание
  • Оформление пропусков
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска
  • Личные расходы
  • Плата за посещение особо охраняемой природной территории
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • треккинговые палки;
  • рюкзак;
  • дождевик;
  • 2 комплекта сменной одежды;
  • пару комплектов термобелья;
  • сменную обувь;
  • средства от комаров;
  • средства личной гигиены;
  • палатка (можно взять напрокат);
  • спальник;
  • коврик (пенка);
  • посуда (миска, кружка, ложка, нож).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
23 июл 2024
Организаторы тура Екатерина и Ольга настоящие профессионалы! Поход прошел на Ура!!!
Е
17 июл 2024
Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.
Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.
А
26 июн 2024
Организовано все отлично!
Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!

Тур входит в следующие категории Мурманска

Пешеходные2-дневные турыВсе турыМногодневные походы

Похожие туры из Мурманска

Два дня на полуостровах Рыбачий и Средний: путешествие в другой мир
На машине
1 отзыв
2 дня
Два дня на полуостровах Рыбачий и Средний: путешествие в другой мир
Отдохнуть среди дикой нетронутой природы и полюбоваться Северным Ледовитым океаном
Начало: Мурманск, любое удобное для вас место
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
35 000 за человека
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
На автобусе
3 отзыва
2 дня
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Начало: Россия, Мурманск
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
34 900 за человека
Край земли: полуострова Средний и Рыбачий
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Край земли: полуострова Средний и Рыбачий
Начало: Россия, Мурманск
19 авг в 10:00
26 авг в 10:00
64 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска
ХорошоТам