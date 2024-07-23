1 день

Приезд. Лиинахамари

Выезжаем из Мурманска в 9 утра и движемся до п. Лиинахамари (примерно 2 часа в пути).

По дороге мы заедем в кафе «Титовка» за вкуснейшими пирожками с рыбой и морошкой! (не включено в стоимость)

На подъезде к поселку мы увидим памятник – выдающийся из скалы нос военного корабля, который был установлен в честь годовщины освобождения Лиинахамари от немецко-фашистских войск. Памятный знак символизирует подвиг моряков-катерников, которые в октябре 1944 года штурмом взяли укрепленную водную крепость Лиинахамари.

Прибыв в Лиинахамари, мы начнем наше пешее путешествие (10 км) и в первую очередь отправимся осматривать «круги» - артиллерийские позиции для размещения огромных орудий, которые так здесь и не были установлены. Фашисты планировали здесь построить и настоящий подземный город. Часть пещер-подземных ходов хорошо сохранились.

Наш путь лежит по старой немецкой дороге через тундру, где порой по дороге можно увидеть гуляющего лося. Постепенно дорога выведет нас к тропе, а она – к береговой линии, состоящей из достаточно крутых сопок.

Наконец, мы увидим море и сам полуостров!

Мы расположим свой лагерь в удобном месте (по погоде) и отправимся осматривать полуостров.

Здесь есть, что посмотреть: и «эхо войны» в виде артиллерийских установок, и замечательная природа, которая способна восхитить! Мы окажемся будто на острове в океане!

Поужинав, мы отправимся спать.