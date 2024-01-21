1 день

Мурманск и саамская семья

Встречаемся в аэропорту Мурманска (также можем забрать вас из центра города) и отправляемся к настоящим саамам в поселок Лопарская.

Саамы — коренные жители Кольского полуострова. Живут здесь столетиями и занимаются оленеводством, передавая традиции из поколения в поколение. Северные олени для них как члены семьи. Мы отправимся в гости к одной гостеприимной саамской семье, где вы сможете погладить и покормить ягелем (мхом) северных оленей, а также попробовать блюда саамской кухни.

Затем разместимся в уютном отеле Арктик хоум и Новый год мы встретим в нашей уединенной гостинице праздничным ужином, отдыхая от городской суеты и наслаждаясь северной природой и настоящей зимой.

В любой день тура есть большой шанс увидеть северное сияние. Гид будет следить за индексом геомагнитной активности — чем он выше, тем больше вероятность сияния.

Общее время в дороге на микроавтобусе 1-1,5 часа.

Увидим:

город-герой Мурманск;

Саамский поселок Лопарская;

северных оленей.

Попробуем: