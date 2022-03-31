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Прибытие в мурманск. Охота на северное сияние

Прибытие в Мурманск.

Рекомендуем прибывать в Мурманск до 18:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу и поужинать перед выездом в тур на северное сияние.

Трансфер из аэропорта не включен в стоимость тура (т. к. гости зачастую прибывают в разное время). Стоимость Яндекс Такси до Мурманска составляет примерно 1000 рублей.

Тур на северное сияние состоится в первый день при благоприятных погодных условиях.

Организатор накануне проинформирует о дате и времени начала тура.

Если в первый выезд мы не увидели северное сияние, то вторая ночь будет организована для наших гостей без доплат.