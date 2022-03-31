Арктическая осень

Добро пожаловать на север, на Кольский полуостров

5
3 отзыва
Добро пожаловать на север, на Кольский полуостров! Мы подготовили для вас осеннюю программу, в ходе которой мы отправимся на поиски северного сияния (если не увидим в первый раз, то обязательно поедем еще раз без каких-либо доплат), отправимся в легендарную Териберку к побережью Баренцева моря, познакомимся с саамской культурой и северными оленями!
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает 🤩

Экскурсия по Мурманску
Экскурсия по Мурманску
Мы посетим ледокол «Ленин», памятник Защитникам Заполярья, маяк с рубкой подводной лодки «Курск», противоположный берег Кольского залива
Саамская деревня
Саамская деревня
Познакомимся с культурой саамского народа и северными оленями
Северное сияние
Северное сияние
Увидим уникальное природное явление

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в мурманск. Охота на северное сияние

Прибытие в Мурманск.

Рекомендуем прибывать в Мурманск до 18:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу и поужинать перед выездом в тур на северное сияние.

Трансфер из аэропорта не включен в стоимость тура (т. к. гости зачастую прибывают в разное время). Стоимость Яндекс Такси до Мурманска составляет примерно 1000 рублей.

Тур на северное сияние состоится в первый день при благоприятных погодных условиях.

Организатор накануне проинформирует о дате и времени начала тура.

Если в первый выезд мы не увидели северное сияние, то вторая ночь будет организована для наших гостей без доплат.

Прибытие в мурманск. Охота на северное сияниеПрибытие в мурманск. Охота на северное сияниеПрибытие в мурманск. Охота на северное сияниеПрибытие в мурманск. Охота на северное сияние
2 день

Экскурсия в саамскую деревню

08:30 – старт в тур от гостиницы «Азимут». Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.

Длительность в дороге до саамской деревни в среднем 1,5 – 2 часа.

Программа в саамской деревне:

  • Мы увидим национальные постройки саамов: чумы, куваксы. Познакомимся с представителями животного мира Кольского полуострова – оленями, енотами, хаски, лисами, песцами и кроликами.
  • Каждый сможет загадать желание у заговоренных идолов, приготовьте с собой монетки (5 штук), чтобы задобрить идолов.
  • После погружения в жизнь саамов, мы узнаем, как же они развлекались. Поиграем в «саамский футбол», «перетягивание шеста», «олени и волки», «метание няртала на рога оленя», «метание ивовых колец».
  • Впереди нас ждет катание на настоящей оленьей упряжке, на банане, закрепленных за снегоходом — держитесь покрепче, скорость будет приличной!
  • После насыщенной программы пора пообедать! Традиционный саамский обед с ухой, котлета из оленины или рыба с гарниром, традиционный саамский напиток из местных трав «пакула», вкуснейший ловозерский хлеб.
  • После обеда устраиваем фотосессию в одеждах саами на территории деревни (по желанию гостей).
  • Возьмите с собой наличные деньги, чтобы приобрести сувениры и морковку для местных кроликов.

Возвращение в Мурманск. Свободное время.

Экскурсия в саамскую деревнюЭкскурсия в саамскую деревнюЭкскурсия в саамскую деревнюЭкскурсия в саамскую деревнюЭкскурсия в саамскую деревню
3 день

Экскурсия в Териберку на побережье океана

10:00 – старт в тур от гостиницы «Азимут». Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.

Программа экскурсии в Териберку:

  • Расстояние до Териберки около 130 км. Длительность в пути приблизительно 2,5 часа с учетом остановок.
  • Делаем остановки в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, озерами и северными просторами.
  • Прибытие в Териберку, и первое место — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей.
  • Прогулка к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца дракона»).
  • Прогулка к водопаду, впадающему в море. Здесь мы будем находиться около 30 минут, чтобы у вас было достаточно времени сделать красивые фотографии на краю земли.
  • Отправление в старую Териберку.
  • Комплексный обед в одном из местных кафе (включено в стоимость).
  • Прогулка по песчаному пляжу до 30 минут. У вас будет время отдохнуть после обеда.

Возвращение в Мурманск. Свободное время.

Экскурсия в Териберку на побережье океанаЭкскурсия в Териберку на побережье океанаЭкскурсия в Териберку на побережье океанаЭкскурсия в Териберку на побережье океанаЭкскурсия в Териберку на побережье океана
4 день

Экскурсия по Мурманску

10:00 – старт на экскурсию от гостиницы «Азимут». Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.

За время экскурсии вы посетите все основные достопримечательности Мурманска:

  • Мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны – «Алёша», расположенный на сопке Зелёный мыс, откуда открывается панорамный вид на весь Мурманск.
  • Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Ансамбль включает в себя: рубку подводной лодки «Курск», корабельный якорь, шестигранный маяк.
  • Пересечем самый длинный Кольский мост за полярным кругом, длина которого составляет 2,5 км.
  • Мемориальный комплекс микрорайона Абрам-Мыс (ранее посёлок), расположенный на противоположном берегу Кольского залива.
  • Морской вокзал с небольшой набережной, осмотр и посещение первого в мире атомного ледокола «Ленин».

После экскурсии мы отправляемся в кафе на комплексный обед (включен в стоимость).

Возвращение к гостинице Азимут.

Завершение программы. Рекомендуем покупать билеты с вылетом из Мурманска после 19:00 часов.

Если у большинства наших гостей время рейса будет совпадать, то для вас будет организован бесплатный трансфер в аэропорт.

Экскурсия по МурманскуЭкскурсия по МурманскуЭкскурсия по МурманскуЭкскурсия по МурманскуЭкскурсия по Мурманску

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице. Стоимость зависит от выбранного размещения:

Формат тураСтоимость тура руб. /чел.
Тур без проживания (самостоятельное размещение в Мурманске)25000
Тур с проживанием 3 ночи в отеле 3* + завтраки, двухместное / одноместное размещение34000 / 41500
Тур с проживанием 3 ночи в отеле 4* + завтраки, двухместное / одноместное размещение37000 / 46000

Стоимость тура на 3-6 ноября 2022 года

Формат тураСтоимость тура руб. /чел.
Тур без проживания (самостоятельное размещение в Мурманске)27000
Тур с проживанием 3 ночи в отеле 3* + завтраки, двухместное / одноместное размещение36000 / 42500
Тур с проживанием 3 ночи в отеле 4* + завтраки, двухместное / одноместное размещение38000 / 46500

Стоимость указана на 1 человека при размещении в отелях 3* и 4* (Azimut, Бутик Отель Ренессанс, Гларус). Завтраки (шведский стол) включены в стоимость тура при тарифе с проживанием.

Варианты проживания

Отель «Azimut» 4*

3 ночи

Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.

Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами.

В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В распоряжении гостей отеля «Азимут» круглосуточная стойка регистрации и бар. Также в отеле имеются конференц-залы, экскурсионное бюро и камера хранения багажа.

За 5 минут можно дойти до железнодорожного вокзала Мурманска. Расстояние до международного аэропорта Мурманска составляет 32 км.

Отель «Azimut» 4*Отель «Azimut» 4*Отель «Azimut» 4*Отель «Azimut» 4*Отель «Azimut» 4*Отель «Azimut» 4*Отель «Azimut» 4*

Бутик Отель Ренессанс 4*

3 ночи

Бутик-отель «Ренессанс» расположен в Мурманске, в 10 минутах ходьбы от площади Пяти Углов.

К услугам гостей номера в классическом стиле, ресторан, где готовят блюда разных кухонь, и доставка еды и напитков в номер.

Все номера этого отеля оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами.

В числе удобств собственная ванная комната с душем и феном.

Гостям предоставляются тапочки и расширенный набор бесплатных туалетно-косметических принадлежностей. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

В отеле «Ренессанс» имеется оборудованный конференц-зал. Гости могут отдохнуть в лаундже с камином и аквариумом. Также работает спа-центр.

Расстояние от бутик-отеля «Ренессанс» до аэропорта Мурманска составляет 25 км. В распоряжении гостей бесплатная парковка.

Бутик Отель Ренессанс 4*Бутик Отель Ренессанс 4*Бутик Отель Ренессанс 4*Бутик Отель Ренессанс 4*Бутик Отель Ренессанс 4*Бутик Отель Ренессанс 4*Бутик Отель Ренессанс 4*Бутик Отель Ренессанс 4*Бутик Отель Ренессанс 4*

Отель «Гларус» 3*

3 ночи

Отель «Гларус» находится в Мурманске, в 8 минутах ходьбы от Центрального парка. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

Прогулка до Центрального стадиона занимает 15 минут.

Номера оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором.

В числе удобств ресторан, сауна и снэк-бар.

Железнодорожный и автобусный вокзалы Мурманска находятся в 8 минутах ходьбы от отеля. Расстояние до аэропорта Мурманска составляет 31 км.

Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Тур за северным сиянием с фотосъемкой (1 выезд)
  • 2-ой выезд на сияние (если 1-ый был неуспешный)
  • Экскурсия в Териберку
  • Экскурсия в саамскую деревню
  • Экскурсия по Мурманску
  • Билеты на ледокол «Ленин»
  • Обеды во время экскурсий
  • Размещение (тариф с проживанием)*
  • Завтраки (тариф с проживанием)*
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Мурманск и обратно
  • Проживание в отелях 3 или 4 звезды* (тариф с проживанием)
  • Завтраки в отелях* (тариф с проживанием)
  • Ужины после экскурсий
  • Трансферы из/в аэропорт (1-3 человека: 4000 руб. в обе стороны)
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОДЕЖДЕ: температура воздуха в Мурманске может опускаться до -10 С, поэтому рекомендуем взять с собой:

  • термобелье;
  • теплую куртку и штаны;
  • теплую обувь;
  • шапку, шарф, перчатки (берите с собой запасные вещи).

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ:

  • паспорт;
  • полис ОМС;
  • наличные деньги;
  • персональный термос или термокружку (по желанию);
  • портативная зарядка;
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • рюкзак для личных вещей.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На каком транспорте будут осуществляться экскурсии?

Туристические микроавтобусы Mercedes Sprinter, минивены Mercedes Vito/Viano, VW Caravelle, Ford Transit.

Как проходит тур на северное сияние?
  1. Сбор туристов проходит на паркинге у гостиницы «Азимут». Ориентировочное время сборов: 20:00 - 21:30. Точное время сообщит организатор накануне.
  2. Отправляемся в тур! Длительность «охоты» составляет 3-5 часов в зависимости оттого, как быстро мы найдем звездное небо и само сияние.
  3. Фотосъемка включена в стоимость тура. Вам будет предложен горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).
  4. Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния, и каким оно бывает.
  5. После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске. Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00 - 02:00 ночи.

Важно! Северное сияние — это природное явление, и никто не может гарантировать его появление. Если туристы не увидят северное сияние своими глазами, то скидок и возвратов не предусмотрено.

Какую предоплату необходимо внести?

5000 руб. /чел. (тариф без проживания), 10000 руб. /чел. (тариф с проживанием). Остальная оплата перед отправлением в тур.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
31 мар 2022
организатор С У П Е Р… спасибо
А
23 мар 2022
Понятный дружественный информативный интерфейс Внимательные понимающие менеджеры. Чёткая и быстрая организация даже не смотря на праздничные дни. Кароч - респект и уважуха!!!
М
14 мар 2022
Спасибо координатору тура Екатерине, нашим гидам Павлу, Светлане, фотографу Антону и всем водителям, сопровождавшим нашу группу в этом туре! Всё чётко спланировано, организовано, учтены все запросы! Вы лучшие!!!

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