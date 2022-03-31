Прибытие в Мурманск.
Рекомендуем прибывать в Мурманск до 18:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу и поужинать перед выездом в тур на северное сияние.
Трансфер из аэропорта не включен в стоимость тура (т. к. гости зачастую прибывают в разное время). Стоимость Яндекс Такси до Мурманска составляет примерно 1000 рублей.
Тур на северное сияние состоится в первый день при благоприятных погодных условиях.
Организатор накануне проинформирует о дате и времени начала тура.
Если в первый выезд мы не увидели северное сияние, то вторая ночь будет организована для наших гостей без доплат.
08:30 – старт в тур от гостиницы «Азимут». Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
Длительность в дороге до саамской деревни в среднем 1,5 – 2 часа.
Программа в саамской деревне:
Возвращение в Мурманск. Свободное время.
10:00 – старт в тур от гостиницы «Азимут». Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
Программа экскурсии в Териберку:
Возвращение в Мурманск. Свободное время.
10:00 – старт на экскурсию от гостиницы «Азимут». Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
За время экскурсии вы посетите все основные достопримечательности Мурманска:
После экскурсии мы отправляемся в кафе на комплексный обед (включен в стоимость).
Возвращение к гостинице Азимут.
Завершение программы. Рекомендуем покупать билеты с вылетом из Мурманска после 19:00 часов.
Если у большинства наших гостей время рейса будет совпадать, то для вас будет организован бесплатный трансфер в аэропорт.
Тур предполагает проживание в гостинице. Стоимость зависит от выбранного размещения:
|Формат тура
|Стоимость тура руб. /чел.
|Тур без проживания (самостоятельное размещение в Мурманске)
|25000
|Тур с проживанием 3 ночи в отеле 3* + завтраки, двухместное / одноместное размещение
|34000 / 41500
|Тур с проживанием 3 ночи в отеле 4* + завтраки, двухместное / одноместное размещение
|37000 / 46000
Стоимость тура на 3-6 ноября 2022 года
|Формат тура
|Стоимость тура руб. /чел.
|Тур без проживания (самостоятельное размещение в Мурманске)
|27000
|Тур с проживанием 3 ночи в отеле 3* + завтраки, двухместное / одноместное размещение
|36000 / 42500
|Тур с проживанием 3 ночи в отеле 4* + завтраки, двухместное / одноместное размещение
|38000 / 46500
Стоимость указана на 1 человека при размещении в отелях 3* и 4* (Azimut, Бутик Отель Ренессанс, Гларус). Завтраки (шведский стол) включены в стоимость тура при тарифе с проживанием.
Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.
Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами.
В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей отеля «Азимут» круглосуточная стойка регистрации и бар. Также в отеле имеются конференц-залы, экскурсионное бюро и камера хранения багажа.
За 5 минут можно дойти до железнодорожного вокзала Мурманска. Расстояние до международного аэропорта Мурманска составляет 32 км.
Бутик-отель «Ренессанс» расположен в Мурманске, в 10 минутах ходьбы от площади Пяти Углов.
К услугам гостей номера в классическом стиле, ресторан, где готовят блюда разных кухонь, и доставка еды и напитков в номер.
Все номера этого отеля оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами.
В числе удобств собственная ванная комната с душем и феном.
Гостям предоставляются тапочки и расширенный набор бесплатных туалетно-косметических принадлежностей. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
В отеле «Ренессанс» имеется оборудованный конференц-зал. Гости могут отдохнуть в лаундже с камином и аквариумом. Также работает спа-центр.
Расстояние от бутик-отеля «Ренессанс» до аэропорта Мурманска составляет 25 км. В распоряжении гостей бесплатная парковка.
Отель «Гларус» находится в Мурманске, в 8 минутах ходьбы от Центрального парка. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Прогулка до Центрального стадиона занимает 15 минут.
Номера оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором.
В числе удобств ресторан, сауна и снэк-бар.
Железнодорожный и автобусный вокзалы Мурманска находятся в 8 минутах ходьбы от отеля. Расстояние до аэропорта Мурманска составляет 31 км.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОДЕЖДЕ: температура воздуха в Мурманске может опускаться до -10 С, поэтому рекомендуем взять с собой:
ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Туристические микроавтобусы Mercedes Sprinter, минивены Mercedes Vito/Viano, VW Caravelle, Ford Transit.
Важно! Северное сияние — это природное явление, и никто не может гарантировать его появление. Если туристы не увидят северное сияние своими глазами, то скидок и возвратов не предусмотрено.
5000 руб. /чел. (тариф без проживания), 10000 руб. /чел. (тариф с проживанием). Остальная оплата перед отправлением в тур.