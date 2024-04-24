Авторские 5-дневные туры в Мурманск

Найдено 24 тура в категории «5-дневные туры» в Мурманске, цены от 24 400 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое приключение на Кольском полуострове
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большое приключение на Кольском полуострове
Насладиться северной природой, узнать истории и легенды коренных народов
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
69 900 за человека
Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
Начало: Мурманск: стоянка у отеля «69 параллель»
Расписание: по понедельникам в 10.00
24 июня в 10:00
1 июля в 11:00
42 000 за человека
Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
Начало: Мурманск
31 июля в 10:00
24 400 за человека
Гастрономический тур на Кольский полуостров летом
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур на Кольский полуостров летом
Начало: Россия, Мурманск
11 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 95 000 за человека
Новогодние приключения на Кольском полуострове
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние приключения на Кольском полуострове
Начало: Мурманск
2 янв в 10:00
189 600 за человека
В Териберку осенью
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В Териберку осенью
Начало: г. Мурманск
27 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
35 800 за человека
Новогодние каникулы в Териберке
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Териберке
Начало: г. Мурманск
28 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 45 800 за человека
Тур на Новый год с северным сиянием и китами
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Тур на Новый год с северным сиянием и китами
Начало: Мурманск
31 дек в 10:00
от 109 000 за человека
Тур на новогодние праздники с северным сиянием и китами
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Тур на новогодние праздники с северным сиянием и китами
Начало: мурм
4 янв в 10:00
от 87 000 за человека
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
🚌 На автобусе
скидка
6%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
Начало: Россия, Мурманск
7 дек в 10:00
от 109000102 000 за человека
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
Начало: Россия, Мурманск
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 92 000 за человека
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Начало: Россия, Мурманск
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
102 000 за человека
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском осенью»
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском осенью»
Начало: Россия, Мурманск
3 ноя в 10:00
от 98 000 за человека
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
5 мар в 10:00
70 000 за человека
Териберка: охота за сиянием и китами. Комфорт-тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Териберка: охота за сиянием и китами. Комфорт-тур
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов, на парковке напротив...
31 окт в 10:00
86 000 за человека
Новый год и рождество в Краснощелье
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год и рождество в Краснощелье
Начало: г. Оленегорск, г. Мурманск
28 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 91 000 за человека
Новый год в Краснощелье на Кольском полуострове
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год в Краснощелье на Кольском полуострове
Начало: г. Мурманск
28 дек в 10:00
от 98 000 за человека
Рождество в Краснощелье на Кольском полуострове
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество в Краснощелье на Кольском полуострове
Начало: г. Мурманск
2 янв в 10:00
от 93 000 за человека
Зимняя поездка в Краснощелье
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимняя поездка в Краснощелье
Начало: г. Мурманск
8 янв в 10:00
78 500 за человека
Северное сияние на 69 параллели
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Северное сияние на 69 параллели
Начало: г. Мурманск
1 янв в 10:00
от 72 000 за человека
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
🚶 Пешая
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Скидка 12 500 рублей на заезд с 8 по 12 марта
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
7000061 500 за человека
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
Искупаться в чаше водопада, посетить места исторических событий и выбежать из бани в Баренцево море
Начало: г. Мурманск, гостиница «69 параллель», 10:00
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
42 000 за человека
Шаманский новогодний тур в Заполярье
🛣 Джиппинг
❄️ На снегоходах
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Шаманский новогодний тур в Заполярье
Начало: Мурманск
30 дек в 10:00
от 200 000 за человека
Рождественский тур в Заполярье
🛣 Джиппинг
❄️ На снегоходах
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Рождественский тур в Заполярье
Начало: Мурманск
4 янв в 10:00
от 200 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • А
    Анна
    2 апреля 2024
    Новогодние приключения на Кольском полуострове
    Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)
    Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)
  • М
    Максим
    5 марта 2024
    Новогодние приключения на Кольском полуострове
    Гиды хорошие, организовано всё на высоком уровне.
  • Б
    Большаков
    29 февраля 2024
    Новый год и рождество в Краснощелье
    Все было супер
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • И
    Инна
    14 февраля 2024
    Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную
  • Т
    Татьяна
    8 февраля 2024
    Новогодние приключения на Кольском полуострове
    Все очень достойно.
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Териберка: охота за сиянием и китами. Комфорт-тур
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Териберка: охота за сиянием и китами. Комфорт-тур
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
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    огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • Ю
    Юлия
    21 января 2024
    Тур на новогодние праздники с северным сиянием и китами
    Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷
    Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсииНе первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «5-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 24
  1. Большое приключение на Кольском полуострове
  2. Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
  3. Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
  4. Гастрономический тур на Кольский полуостров летом
  5. Новогодние приключения на Кольском полуострове
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
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