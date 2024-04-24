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Авторский тур
5 дней
Большое приключение на Кольском полуострове
Насладиться северной природой, узнать истории и легенды коренных народов
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
Начало: Мурманск: стоянка у отеля «69 параллель»
Расписание: по понедельникам в 10.00
24 июня в 10:00
1 июля в 11:00
42 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
Начало: Мурманск
31 июля в 10:00
24 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур на Кольский полуостров летом
Начало: Россия, Мурманск
11 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 95 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние приключения на Кольском полуострове
Начало: Мурманск
2 янв в 10:00
189 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Териберку осенью
Начало: г. Мурманск
27 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
35 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние каникулы в Териберке
Начало: г. Мурманск
28 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 45 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур на Новый год с северным сиянием и китами
Начало: Мурманск
31 дек в 10:00
от 109 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
4 янв в 10:00
от 87 000₽ за человека
скидка
6%
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
Начало: Россия, Мурманск
7 дек в 10:00
от 109000102 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
Начало: Россия, Мурманск
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 92 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Начало: Россия, Мурманск
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
102 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском осенью»
Начало: Россия, Мурманск
3 ноя в 10:00
от 98 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
5 мар в 10:00
70 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Териберка: охота за сиянием и китами. Комфорт-тур
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов, на парковке напротив...
31 окт в 10:00
86 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новый год и рождество в Краснощелье
Начало: г. Оленегорск, г. Мурманск
28 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 91 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новый год в Краснощелье на Кольском полуострове
Начало: г. Мурманск
28 дек в 10:00
от 98 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождество в Краснощелье на Кольском полуострове
Начало: г. Мурманск
2 янв в 10:00
от 93 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимняя поездка в Краснощелье
Начало: г. Мурманск
8 янв в 10:00
78 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Северное сияние на 69 параллели
Начало: г. Мурманск
1 янв в 10:00
от 72 000₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Скидка 12 500 рублей на заезд с 8 по 12 марта
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
7000061 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
Искупаться в чаше водопада, посетить места исторических событий и выбежать из бани в Баренцево море
Начало: г. Мурманск, гостиница «69 параллель», 10:00
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
42 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Шаманский новогодний тур в Заполярье
Начало: Мурманск
30 дек в 10:00
от 200 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественский тур в Заполярье
Начало: Мурманск
4 янв в 10:00
от 200 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ААнна2 апреля 2024Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)
- ММаксим5 марта 2024Гиды хорошие, организовано всё на высоком уровне.
- ББольшаков29 февраля 2024Все было супер
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ИИнна14 февраля 2024Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
- ТТатьяна8 февраля 2024Все очень достойно.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ЮЮлия21 января 2024Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «5-дневные туры»
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