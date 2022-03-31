Прибытие в Мурманск.
Рекомендуем прибывать в Мурманск до 18:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу и поужинать перед выездом в тур на северное сияние.
Рекомендуем в первый день посетить такие рестораны как «Тундра», «Царская Охота» или «Терраса», в которых вы можете попробовать деликатесы арктической кухни.
Тур на северное сияние состоится в первый день при благоприятных погодных условиях.
Организатор накануне проинформирует о дате и времени начала тура.
Сбор туристов проходит на паркинге у гостиницы «Азимут».
Ориентировочное время сборов: 20:00 — 21:30.
Отправляемся в тур!
Длительность «охоты» составляет 3-5 часов в зависимости оттого, как быстро мы найдем звездное небо и само сияние.
Фотосъемка включена в стоимость тура.
Вам будет предложен горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).
Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния, и каким оно бывает.
После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске.
Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00 — 02:00 ночи.
Если в первый выезд мы не увидели северное сияние, то второй выезд будет организована для наших гостей совершенно бесплатно!
Ранний подъем, завтракаем и готовимся к отправлению в наш первый тур в Ловозерские тундры.
Сбор гостей в Мурманске напротив входа в отель «Азимут».
Точное время сообщит координатор накануне.
Время в дороге приблизительно 2,5 часа.
Прибываем в поселок Ревда, откуда начинается основная часть программы.
Проезд к началу подъема в тундру.
Начинаем наш треккинг к вершине горы Аллуайв.
Всем гостям будут выданы треккинговые палки.
Прогулка по плато к цирку (котловина в виде амфитеатра), откуда открывается невероятный вид на просторы Кольского полуострова.
Полевой ланч.
Выезд обратно в Мурманск.
Приблизительное время прибытия около 18-19 вечера.
Если тур в Ловозерские тундры не состоится по причине плохой погоды (сильного ветра, дождя, тумана и т. д.), то мы отправимся на экскурсию в саамскую (этническую) деревню.
Ранний подъем, завтракаем и готовимся к отправлению в наш следующий тур в Териберку.
Сбор гостей в Мурманске напротив входа в отель «Азимут».
Точное время сообщит координатор накануне.
Расстояние до Териберки около 130 км.
Длительность в пути приблизительно 2,5 часа с учетом остановок.
Природа и ландшафт меняются в течение всего пути.
Скалистая тундра и озера будут сопровождать вас до самого побережья океана.
Делаем остановки в живописных местах.
Прибытие в Териберку, и первое место — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей.
Вам откроется панорамный вид на Териберку и впадающую в морскую бухту одноименную реку.
Далее отправляемся к причалу, где нас ждет катер, на котором мы отправимся на поиски китов.
Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, то программа тура будет изменена на пешеходную.
Длительность морской прогулки составляет примерно 3 часа.
Если повезет, то увидим дельфинов и касаток!
Далее нас ждет обед в местном кафе в Териберке.
Прогулка по песчаному пляжу до 30 минут.
У вас будет время отдохнуть после обеда.
Возращение обратно в Мурманск.
Завтракаем.
Сбор гостей в Мурманске напротив входа в отель «Азимут».
Точное время сообщит координатор накануне.
Отправляемся на обзорную экскурсию по Мурманску.
Мы посетим ледокол «Ленин», памятник Защитникам Заполярья, маяк с рубкой подводной лодки «Курск», противоположный берег Кольского залива.
После экскурсии мы возвращаемся в отель.
Организованный обед в кафе (включено в стоимость)
Возвращение к гостинице «Азимут» за вещами.
Завершение программы.
Рекомендуем покупать билеты с вылетом из Мурманска после 21:00 часа.
Если у большинства наших гостей время рейса будет совпадать, то для вас будет организован бесплатный трансфер в аэропорт.
Тур предполагает самостоятельное бронирование проживания.
|Формат тура
|Стоимость тура руб. /чел.
|Тур без проживания (самостоятельное размещение в Мурманске)
|26 900
Рекомендуем отели (для самостоятельного проживания):
3*: Бутик Отель Ренессанс, Гларус, Rooms & Breakfast.
4*: Азимут, Меридиан, Park Inn.
Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.
Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами.
В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей отеля «Азимут» круглосуточная стойка регистрации и бар. Также в отеле имеются конференц-залы, экскурсионное бюро и камера хранения багажа.
За 5 минут можно дойти до железнодорожного вокзала Мурманска. Расстояние до международного аэропорта Мурманска составляет 32 км.
Отель Park Inn by Radisson Poliarnie Zori с панорамным видом на Кольский залив расположен в центре Мурманска.
В отеле работает фитнес-центр с сауной, небольшим бассейном и гидромассажной ванной.
В номерах отеля Park Inn by Radisson Poliarnie Zori есть рабочий стол и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами.
Предлагается электрический чайник с чаем и кофе.
В ванных комнатах с полом с подогревом предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
В ресторане «Полярные Зори» подают блюда русской и европейской кухни.
Помимо этого, работают ночной клуб и 2 бара, где можно заказать разнообразные коктейли и напитки.
Аэропорт Мурманска находится в 50 минутах езды от отеля.
Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением.
Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.
Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.
Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.
Бутик-отель «Ренессанс» расположен в Мурманске, в 10 минутах ходьбы от площади Пяти Углов.
К услугам гостей номера в классическом стиле, ресторан, где готовят блюда разных кухонь, и доставка еды и напитков в номер.
Все номера этого отеля оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами.
В числе удобств собственная ванная комната с душем и феном.
Гостям предоставляются тапочки и расширенный набор бесплатных туалетно-косметических принадлежностей. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
В отеле «Ренессанс» имеется оборудованный конференц-зал. Гости могут отдохнуть в лаундже с камином и аквариумом. Также работает спа-центр.
Расстояние от бутик-отеля «Ренессанс» до аэропорта Мурманска составляет 25 км. В распоряжении гостей бесплатная парковка.
Отель «Гларус» находится в Мурманске, в 8 минутах ходьбы от Центрального парка. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Прогулка до Центрального стадиона занимает 15 минут.
Номера оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором.
В числе удобств ресторан, сауна и снэк-бар.
Железнодорожный и автобусный вокзалы Мурманска находятся в 8 минутах ходьбы от отеля. Расстояние до аэропорта Мурманска составляет 31 км.
Мини-отель Rooms & Breakfast расположен в 3 минутах ходьбы от парковой зоны и в 10 минутах ходьбы от центра Мурманска.
К услугам гостей стильные номера и круглосуточная стойка регистрации. Предоставляется бесплатный WiFi.
Во всех номерах имеется телевизор с плоским экраном, а пол оснащен системой подогрева.
В ванной комнате установлена современная душевая кабина, гостям предлагается фен.
Примерно в 5 минутах ходьбы можно найти различные рестораны, бары и кафе.
Каждое утро накрывается континентальный завтрак. В лаундже круглосуточно и без выходных подается бесплатный чай и кофе.
Расстояние от мини-отеля Rooms & Breakfast до железнодорожного вокзала Мурманска составляет 2,3 км, а до аэропорта Мурманска — 30 км.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОДЕЖДЕ:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Туристические микроавтобусы Mercedes Sprinter, минивены Mercedes Vito/Viano, VW Caravelle.
Если морская прогулка не состоялась по причине погодных условий, то туристам полагается частичный возврат 3000 рублей на человека.