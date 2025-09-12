Мои заказы

Весь Кольский полуостров за 3 дня

Мы отправимся в ламповое путешествие в группе из 8 человек
Весь Кольский полуостров за 3 дняФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Весь Кольский полуостров за 3 дняФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Весь Кольский полуостров за 3 дняФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Меня зовут Кирилл, я профессиональный историк и гид, занимаюсь организацией авторских путешествий более четырех лет (опыт личных путешествий более 10 лет). В путешествиях я люблю делать все по-своему и быть не такими как все.

Первая половина декабря - лучшее время для путешествий: нет толп туристов, которые приедут на праздники, авиабилеты недорогие, цены на сувениры, кафе и рестораны не завышены.

Иными словами - полярная ночь, дешевые авиабилеты и северное сияние.

Мы отправимся в ламповое путешествие в группе из 8 человек.

  • Будем ловить северное сияние;

  • Запряжем северных оленей;

  • Вместе с профессиональным экологом покорим самые северные горы в мире;

  • С профессиональным историком познакомимся с жизнью самых северных народов мира - саамов;

  • В поисках китов выйдем в северный ледовитый океан с бывалым моряком;

  • Попробуем морских обитателей и оленину.

Программа тура по дням

1 день

Хибины

Лучше гор могут быть только самые северные горы!

День в Хибинах. Заброска и небольшой треккинг к вершине горы Тахтарвумчорр вместе с профессиональным гидом-экологом. У вас когда-нибудь была походная лекция под открытым небом? Будет! Кроме науки одна сплошная романтика. Глэмпинг в арктических горах, северное сияние, пикник у костра.

ХибиныХибиныХибины
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Тундра и край света

Нас ждет Ловозерская лапландская тундра с населяющими её саамами. Сегодня вместе с профессиональным историком погрузимся в мир этнографии.

Далее отправимся в знаменитую Териберку в поисках китов и невероятных красот северного ледовитого океана.

Тундра и край светаТундра и край светаТундра и край света
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Териберка

В программе выход в открытый океан с профессиональным капитаном в поисках китов, морская кухня (крабы, ежи, устрицы, гребешки), знаменитые пляжи Териберки, банные процедуры. Романтика! Ближе к вечеру окажемся в Мурманске.

ТериберкаТериберкаТериберка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Полная туристическая страховка
  • Помощь в подборе авиабилетов
  • Завтраки и ланчи
  • Транспорт
  • Комфортное размещение (2 ночи)
Что не входит в цену
  • Авиа/жд билеты
  • Личные текущие траты
  • Питание вне программы (ужины, обеды)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Кирилл
Кирилл — Тревел-эксперт
Организую и путешествую порядка 10 лет. Стараюсь показать регионы и территории таким образом, чтобы мои путешественники смогли ощутить их в объеме, понять местный образ жизни и культуру, насладиться видами и ощутить
читать дальше

на себе много активных элементов, характерных для той или иной локации. Каждый мой тур не похож на любой из туров, которые вы сможете найти на рынке. Я не провожу поездок по заезженным локациям с нудными рассказами. Мои туры размещены на разных сайтах, которые не синхронизируются между собой. Просьба об актуальном наличии мест уточнять в личных сообщениях.

Похожие туры из Мурманска

Арктические каникулы. Тур на Кольский полуостров на зиму-весну
4 дня
3 отзыва
Арктические каникулы. Тур на Кольский полуостров на зиму-весну
Начало: Г. Мурманск
15 янв в 10:00
29 янв в 10:00
от 66 400 ₽ за человека
Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
На автобусе
3 дня
2 отзыва
Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
Начало: Россия, Мурманск
1 мая в 10:00
15 мая в 10:00
от 55 700 ₽ за человека
Кольский полуостров. Навстречу китам
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Кольский полуостров. Навстречу китам
Начало: Мурманск
10 апр в 10:00
17 апр в 10:00
от 46 100 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска