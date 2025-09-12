Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание тура

Меня зовут Кирилл, я профессиональный историк и гид, занимаюсь организацией авторских путешествий более четырех лет (опыт личных путешествий более 10 лет). В путешествиях я люблю делать все по-своему и быть не такими как все.

Первая половина декабря - лучшее время для путешествий: нет толп туристов, которые приедут на праздники, авиабилеты недорогие, цены на сувениры, кафе и рестораны не завышены.

Иными словами - полярная ночь, дешевые авиабилеты и северное сияние.

Мы отправимся в ламповое путешествие в группе из 8 человек.