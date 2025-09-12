Описание тура
Меня зовут Кирилл, я профессиональный историк и гид, занимаюсь организацией авторских путешествий более четырех лет (опыт личных путешествий более 10 лет). В путешествиях я люблю делать все по-своему и быть не такими как все.
Первая половина декабря - лучшее время для путешествий: нет толп туристов, которые приедут на праздники, авиабилеты недорогие, цены на сувениры, кафе и рестораны не завышены.
Иными словами - полярная ночь, дешевые авиабилеты и северное сияние.
Мы отправимся в ламповое путешествие в группе из 8 человек.
Будем ловить северное сияние;
Запряжем северных оленей;
Вместе с профессиональным экологом покорим самые северные горы в мире;
С профессиональным историком познакомимся с жизнью самых северных народов мира - саамов;
В поисках китов выйдем в северный ледовитый океан с бывалым моряком;
Попробуем морских обитателей и оленину.
Программа тура по дням
Хибины
Лучше гор могут быть только самые северные горы!
День в Хибинах. Заброска и небольшой треккинг к вершине горы Тахтарвумчорр вместе с профессиональным гидом-экологом. У вас когда-нибудь была походная лекция под открытым небом? Будет! Кроме науки одна сплошная романтика. Глэмпинг в арктических горах, северное сияние, пикник у костра.
Тундра и край света
Нас ждет Ловозерская лапландская тундра с населяющими её саамами. Сегодня вместе с профессиональным историком погрузимся в мир этнографии.
Далее отправимся в знаменитую Териберку в поисках китов и невероятных красот северного ледовитого океана.
Териберка
В программе выход в открытый океан с профессиональным капитаном в поисках китов, морская кухня (крабы, ежи, устрицы, гребешки), знаменитые пляжи Териберки, банные процедуры. Романтика! Ближе к вечеру окажемся в Мурманске.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Полная туристическая страховка
- Помощь в подборе авиабилетов
- Завтраки и ланчи
- Транспорт
- Комфортное размещение (2 ночи)
Что не входит в цену
- Авиа/жд билеты
- Личные текущие траты
- Питание вне программы (ужины, обеды)