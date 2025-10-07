Мы посетим Териберку, выйдем в море в поисках китов, окунёмся в культуру
Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск. Охота за северным сиянием
Прибытие в Мурманск.
Рекомендуем прибывать в Мурманск до 17:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу, отдохнуть и оставить вещи.
Трансфер не включен в стоимость тура. Вы самостоятельно добираетесь до Мурманска на такси или общественном транспорте. Также вы можете заказать индивидуальный трансфер за дополнительную плату.
Приветственный ужин в ресторане в центре города Мурманска (включен в стоимость тура). Мы попробуем арктическую кухню и познакомимся с командой.
Выезд в тур на охоту за северным сиянием. Длительность тура 3-5 часов. Фотосъемка включена в стоимость тура.
В данную программу включено 2 обязательных выезда на северное сияние без доплат, что повышает наши шансы его увидеть до 98%!
Если во время выездов на «охоту» за северным сиянием мы не увидим северное сияние, то скидок и возвратов не предусмотрено.
Подробнее о том, как проходит тур за северным сиянием, в разделе «Важно знать».
Обратите внимание! Северное сияние — это природное явление, и никто не может гарантировать его появление.
Саамская деревня
Сегодня мы отправляемся в легендарное место, которое восхитит вас своей первозданностью и тем и саамской культурой.
В программе дня:
- познакомимся с культурой, бытом и традициями северного народа саами;
- примерим традиционные саамские костюмы;
- познакомимся с северными оленями и угостим их любимым лакомством;
- узнаем, как жили саамы в античные времена;
- прокатимся на упряжках с резвыми хаски по заснеженной тундре (при наличии достаточного снежного покрова);
- отведаем традиционный обед с ухой на сливках, олениной и вкуснейшей выпечкой.
После саамской деревни мы вернемся в Мурманск.
При благоприятных погодных условиях вечером снова отправимся на охоту за северным сиянием, всего в нашей программе предусмотрено 2 таких выезда.
Териберка. Морская прогулка
Готовы к ярким впечатлениям и незабываемым эмоциям? Мы отправляемся на край Земли – затерянный и легендарный.
Териберка – самый манящий населенный пункт на Кольском полуострове, и только оказавшись там, вы поймете, почему.
Итак, выезжаем навстречу океану!
Дорога займет около 2,5 часов, ваш гид заполнит их интересными историями о крае. Но мало слышать, Арктику нужно видеть и ощущать. Поэтому в самых красивых местах по маршруту следования предусмотрены остановки.
Вы ступите на бесконечные просторы северной тундры и насладитесь её сдержанной, загадочной красотой.
По прибытии в Териберку мы сразу отправимся на прогулку по корабельному кладбищу, где вы в полной мере прочувствуете быстротечность времени и сделаете атмосферные, запоминающиеся кадры.
Дальше по плану морское приключение в поисках китов! Выход на морскую прогулку — это не обычная экскурсия вдоль побережья. Это встреча с Северным Ледовитым океаном лицом к лицу, где каждый момент наполнен увлекательным открытием.
Выйдя в море, вы окунетесь в атмосферу, где природа обладает неповторимой привлекательностью. Воды Баренцева моря скрывают немало своих обитателей: горбатых китов, касаток, дельфинов. И если Фортуна будет благоволить, вы увидите их своими глазами.
Обратите внимание! В Териберке возможен очень крутой спуск с причала! Возможно, нам придется спуститься вниз по крутой лестнице. Все причалы в Териберке были оборудованы для рыбалки и соответствующих катеров, с учётом сильных приливов и отливов.
Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, будет реализован возврат денежных средств за нереализованную морскую прогулку в размере 3000 руб. на 1 чел.
После моря отправимся обедать и делиться впечатлениями.
Мы уже забронировали для вас обед в одном из лучших местных ресторанов, где вы отведаете свежайшие морские деликатесы и почувствуете Арктику на вкус.
Мы проложили маршрут по самым впечатляющим уголкам природного парка, где вас ждут «небесные» качели, пляж «яйца дракона», скелет кита и океанское побережье.
При достаточном снежном покрове часть экскурсии в Териберке преодолеем на санях за снегоходом.
После насыщенного дня в Териберке возвращаемся в Мурманск.
Если погода позволит, вечером выедем на охоту за северным сиянием, всего в нашей программе предусмотрено 2 таких выезда.
Обзорная экскурсия по Мурманску. Арктическое купание
Город-герой Мурманск не зря прозвали «ворота в Арктику».
Грандиозные монументы, суровые ландшафты — этот удивительный город предлагает безграничные возможности для путешественников.
Встреча состоится в центре города, подробности о точном времени и месте встречи координатор сообщит накануне.
Осмотр первого в мире атомного ледокола «Ленин». Это поистине грандиозное сооружение, которое не имело аналогов в советские времена.
В этот день мы:
- посетим основные достопримечательности Мурманска, сначала отправимся на морской вокзал;
- расскажем неизвестные факты об этом месте и прогуляемся по основным локациям;
- увидим своими глазами мемориал «Алеша» — памятник Защитникам Советского Заполярья;
- посетим мемориал Морякам, погибшим в мирное время, и рубку подлодки «Курск».
После экскурсии сытно пообедаем, это еще одна возможность насладиться разнообразными натуральными, нежными вкусами севера, а также общением с попутчиками, которые уже стали друзьями.
Отправляемся на то самое арктическое купание.
По прибытию на базу переодеваемся в специальные термокостюмы, которые позволяют оставаться на плаву в тепле и сухости. Таких эмоций вы еще никогда не испытывали, это уж точно!
Вы можете планировать вылет на этот день после 20:00, но улетать не захочется — теперь север навсегда захватит часть вашего сердца.
Проживание
Тур предусматривает размещение в Мурманске в отеле 3* («Гларус» или подобный) или в отеле 4* («Меридиан» или подобный). Имеется опция тура без проживания.
Стоимость тура без проживания – 66 400 руб. /чел.
Стоимость тура без проживания в праздничные даты (05.03–08.03.26, 06.03–09.03.26) – 72 900 руб. /чел.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения, руб:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|3 ночи в отеле Гларус 3*
|78 000
|88 400
|3 ночи в отеле Меридиан 4*
|93 300
|116 400
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения для праздничных дат (05.03–08.03.26, 06.03–09.03.26), руб:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|3 ночи в отеле Гларус 3*
|84 500
|94 900
|3 ночи в отеле Меридиан 4*
|99 800
|122 900
Скидка предусмотрена для детей от 6 до 11 лет включительно в размере 2500 руб. /чел. на все даты заезда.
Для компаний от 4 человек также предусмотрена скидка — 1500 руб. на каждого участника (если с детьми от 6 до 11 лет, то взрослому скидка 1500 руб., ребенку — 2500 руб., скидки не суммируются).
Варианты проживания
Гостиница «Гларус»
Гостиница «Гларус» рада приветствовать гостей Мурманска в стенах своих просторных номеров. Она располагается в самом центре города, что удобно для проживающих в ней туристов.
Здесь представлены все категории – от эконома до люкс класса. Комнаты имеют высокие потолки и обставлены по авторскому дизайну. В каждой имеется вся необходимая мебель и техника для клиентов. Присутствует свободное подключение к Wi-Fi.
Есть бесплатная общая кухня. При желании вы можете посетить кафе, множество которых расположены рядом со зданием. В них вы сможете ознакомиться с национальными особенностями.
Здесь квалифицированный персонал со знанием английского языка, который вас проконсультирует по любому вопросу, включая экскурсии. Имеется автостоянка. За дополнительную плату вы можете посетить сауну и медицинский центр. Также имеется прачечная и химчистка.
Отель находится в близости от ж/д и автовокзалов. Рядом присутствуют памятники жертвам интервенции, С. Кирову, Дворец культуры, названный в его честь, и Площадь пяти углов. Эти достопримечательности будут интересны каждому приезжему.
Гостиница «Меридиан»
Гостиница «Меридиан» 4* располагается в Мурманске по адресу: ул. Воровского, д. 5/23. На карте города эта точка находится в центре города и вблизи основных достопримечательностей, включая площадь Пяти углов.
Все комнаты оснащены удобствами, включая Wi-Fi, телефон, телевизор, бытовые средства личной гигиены и косметику для душа. Спальные места оборудованы высококачественной мебелью и профессиональными матрасами с английским пружинным блоком Miracoil.
Для организации торжественных мероприятий доступен банкетный комплекс More & Okean Hall с северной кухней и высоким уровнем обслуживания. На территории присутствует отличный ресторан премиум-сегмента города — «М-Клуб». Кроме роскошной винной карты, проживающим предлагаются блюда европейской и национальной кухни в составленном шеф-поваром меню.
Отель также обладает конференц-залами различной вместимости для проведения деловых мероприятий и серьезных бизнес-встреч с полноценным размещением делегаций. Оснащение позволяет провести как небольшие переговоры, так и крупные тренинги и выступления.
В окрестностях можно найти множество развлечений, торговых центров, ресторанов. Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет 0,2 км, а до аэропорта — 24,2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Приветственный ужин в первый день тура
- 2 выезда на охоту за северным сиянием (даже если первый выезд успешный, второй все равно состоится, чтобы гости могли увидеть сияние с большей вероятностью)
- Экскурсия в Териберку на побережье океана (групповая)
- Оформление пропусков в Териберку и входные билеты по программе Морская прогулка в Териберке на поиски китов (2 часа)
- Экскурсия в этническую (саамскую) деревню (групповая)
- Катание на упряжках с хаски
- Обзорная экскурсия по г. Мурманску (групповая)
- Питание, указанное в программе (завтраки в отеле (при бронировании тура с опцией проживания), 3 обеда во время экскурсий, приветственный ужин в первый день тура - накрытие, арктическая кухня)
- Профессиональный гид и русскоязычное экскурсионное обслуживание по программе
- Наземное транспортное обслуживание по программе (Mercedes Sprinter или подобный)
- Информационное сопровождение в Мурманске
- Размещение по программе (при покупке тура с опцией размещения)
- Арктическое купание (айс-флоатинг) на Кольском заливе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Ужины в Мурманске после экскурсий (кроме 1 дня тура)
- Завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Трансферы аэропорт - отель - аэропорт
- Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха;
- шапка;
- перчатки по погоде;
- удобная обувь для треккинга;
- дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания;
- средство от комаров;
- паспорт;
- наличные деньги;
- персональный термос или термокружка (по желанию);
- портативная зарядка;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- рюкзак для личных вещей.
Есть ли гарантии, что мы увидим северное сияние?
Северное сияние — это природное явление, и никто не может гарантировать его появление.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какое питание в туре?
В стоимость тура включены завтраки в отеле (при покупке тура с опцией проживания), обеды во время дневных экскурсий, приветственный ужин в первый день тура. Питание в ресторанах, арктическая кухня, накрытие. Остальные ужины не включены в стоимость.
Возможны ли изменения в программе?
Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий в рамках тура.
Дорога в Териберку может быть закрыта. В случае закрытия дороги экскурсия в Териберку будет заменена на альтернативную (Кировск).
На какое время брать билеты?
Прибытие в Мурманск в первый день тура (четверг): до 17:00.
Вылет из Мурманска в последний день тура (воскресенье): после 20:00.
Уважаемые гости, очень важно, чтобы вы приобретали билеты не позже и не раньше указанного нами времени, чтобы вы успели посетить все экскурсии в рамках тура.
Как проходит тур на северное сияние?
Сбор проходит в центре Мурманска.
Ориентировочное время сборов: 20:00-22:00. Точное время и место сборов сообщает координатор накануне.
Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
Отправляемся в тур!
Длительность охоты составляет 3-5 часов в зависимости от того, как быстро мы найдем звездное небо.
Само северное сияние может появиться в любой момент!
Фотосъемка включена в стоимость тура.
Сначала мы сделаем групповые фото, затем индивидуальные в порядке живой очереди.
Чтобы согреться, вам будут предложены горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).
Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния и каким оно бывает.
После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске.
Приблизительное время возвращения в Мурманск: 00:00-02:00.
Вы получите фотографии после тура в течение 3-4 дней после окончания тура в формате ссылки на Google Drive или Яндекс Диск.
Важно! Северное сияние — это природное явление, и никто не может гарантировать его появление.
Какой минимальный возраст участников и есть ли скидки?
Минимальный возраст участников — 6 лет.
Скидка предусмотрена для детей от 6 до 11 лет включительно в размере 2500 руб. /чел. на все даты заезда.
Для компаний от 4 человек также предусмотрена скидка — 1500 руб. на каждого участника (если с детьми от 6 до 11 лет, то взрослому скидка 1500 руб., ребенку — 2500 руб., скидки не суммируются).
В каких отелях мы можем проживать во время тура?
В течение тура размещение в Мурманске в отеле 3* («Гларус» или подобный) или в отеле 4* («Меридиан» или подобный).
Увидим ли мы китов в Териберке?
Появление китов в открытом море гарантировать невозможно, т. к. киты — это природное явление.
Обратите внимание! Морская прогулка может быть отменена по погодным условиям. Баренцево море сурово, здесь часто бывают сильные ветра и высокие волны.
Можно в тур с собакой?
Если вы готовы оставить питомца на весь день в отеле, то можете взять его с собой, но на сами экскурсии, к сожалению, нет, в связи с существующими инфраструктурными ограничениями.
Также отели Мурманска не заселяют гостей с животными без предварительного согласования. Рекомендуем планировать свое путешествие с четвероногим любимцем заблаговременно.