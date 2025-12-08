За три
Программа тура по дням
Знакомство с Мурманском
Тур начинается примерно в 10:00. Рекомендуем приобретать билеты на рейс, который прибывает в Мурманск не позднее 09:45.
Мы встретим вас в аэропорту и заедем на обед в один из местных ресторанов. После этого отправимся на увлекательную экскурсию по Мурманску.
Наш гид с удовольствием поделится с вами интересными фактами и увлекательными историями о городе.
Мы посетим самые знаковые места: морской вокзал с небольшой набережной, памятник погибшим портовикам времён Великой Отечественной войны, знаменитый монумент «Алеша» — символ города и памятник «Ждущей», посвящённый женщинам, которые ждут своих моряков.
Также мы посетим Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время, который включает в себя рубку подводной лодки «Курск», корабельный якорь и шестиугольный маяк с памятными плитами и книгами с именами погибших моряков.
А также проедем на набережную, где расположен атомный ледокол «Ленин» — это легендарное судно, которое 30 лет обеспечивало навигацию на Северном морском пути и прошло более 654 тысяч морских миль во льдах Арктики.
Вечером заселяемся в отель «Космос» и поужинаем в ресторане (ужин не включён в стоимость).
Обратите внимание! В один из наиболее благоприятных по прогнозу дней Вы отправитесь на охоту за Северным Сиянием. Ориентировочно выезд из отеля в 21:00-22:00.
Северное Сияние это природное явление, дата и время старта может меняться в зависимости от показателей, погодных условий, облачности, о чем гид сообщит заранее.
Северное сияние – это естественное свечение неба, вызванное столкновением заряженных частиц с атомами в верхних слоях атмосферы.
Удивительное природное явление, которое не оставит никого равнодушным и навсегда останется в вашей памяти и на пленке.
В окрестностях Мурманска, в зависимости от облачности и прогноза солнечной активности, мы будем искать удобное место для наблюдения за ним.
Охота продолжается, как правило, 2-4 часа.
После возвращаемся в отель.
Териберка или Саамский Олений двор
Обратите внимание! Программа дня зависит от выбранного заезда.
Вариант №1 для заездов 12-14.12.2025, 26-28.12.2025, 23-25.01.2026:
Утром, позавтракав в отеле, мы отправляемся в Териберку. Время в пути составит около 2,5 часов, но мы уверены, дорога Вас не утомит. Зимняя тундра прекрасна своими бескрайними просторами!
В Териберке мы посетим кладбище кораблей прошлого столетия, прокатимся в санях за снегоходом к Батарейскому водопаду, прогуляемся по пляжу «Яйца дракона», наш гид охотно расскажет историю этого места, его особенности, климатические изменения ландшафта.
После прогулки пообедаем в одном из ресторанов Териберки, расположенных на берегу Териберский губы (обед не включен в стоимость).
Далее нас ждет морская прогулка продолжительностью 2 часа.
Попрощавшись с Териберкой, мы отправимся в обратный путь в Мурманск в наш отель «Космос» и поужинаем в ресторане (ужин не включён в стоимость).
Вариант №2 для заездов 02-04.11.2025, 03-05.01.2026, 20-22.02.2026, 06-08.03.2026:
После завтрака в отеле мы отправляемся в уникальное место — Саамский Олений двор (всего 40 минут в пути).
Здесь вас ждёт личное знакомство с гордым красавцем — северным оленем. Вы сможете погладить его, угостить ягелем и узнать о его удивительном характере и повадках.
Вас пригласят в настоящее национальное жилище, где вы расположитесь на уютных теплых шкурах и отведаете настоящую саамскую кухню.
Примите участие в кулинарном мастер-классе по приготовлению аутентичного обеда: наваристая уха из беломорской рыбы, нежнейший олений окорок и ароматный запеченный картофель.
За чашкой душистого чая под увлекательный рассказ о коренном населении Кольского полуострова — саами вы погрузитесь в их древнюю историю, уникальные традиции и особый уклад жизни.
А в завершение этого путешествия мы откроем вам один маленький секрет, который поможет исполниться вашему самому заветному желанию.
Вечером вернемся в наш отель и поужинаем (ужин не включён в стоимость).
Саамский Олений двор или Териберка. Завершение программы
Обратите внимание! Программа дня зависит от выбранного заезда.
Вариант №1 для заездов 12-14.12.2025, 26-28.12.2025, 23-25.01.2026:
После завтрака мы отправляемся в уникальное место — Саамский Олений двор (всего 40 минут в пути).
Здесь вас ждёт личное знакомство с гордым красавцем — северным оленем. Вы сможете погладить его, угостить ягелем и узнать о его удивительном характере и повадках.
Вас пригласят в настоящее национальное жилище, где вы расположитесь на уютных теплых шкурах и отведаете настоящую саамскую кухню.
Примите участие в кулинарном мастер-классе по приготовлению аутентичного обеда: наваристая уха из беломорской рыбы, нежнейший олений окорок и ароматный запеченный картофель.
За чашкой душистого чая под увлекательный рассказ о коренном населении Кольского полуострова — саами вы погрузитесь в их древнюю историю, уникальные традиции и особый уклад жизни. А в завершение этого путешествия мы откроем вам один маленький секрет, который поможет исполниться вашему самому заветному желанию.
После программы мы отвезём вас в город Мурманск, в аэропорт.
Важно! Пожалуйста, планируйте вылет из аэропорта Мурманска не раньше 21:00.
Вариант №2 для заездов 02-04.11.2025, 03-05.01.2026, 20-22.02.2026, 06-08.03.2026:
Утром, позавтракав в отеле, мы отправляемся в поселок Териберка.
Время в пути составит около 2,5 часов, но мы уверены, дорога Вас не утомит. Зимняя тундра прекрасна своими бескрайними просторами!
В Териберке мы посетим кладбище кораблей прошлого столетия, прокатимся в санях за снегоходом к Батарейскому водопаду, прогуляемся по пляжу «Яйца дракона», наш гид охотно расскажет историю этого места, его особенности, климатические изменения ландшафта.
После прогулки пообедаем в одном из ресторанов Териберки, расположенных на берегу Териберский губы (обед не включен в стоимость).
Далее нас ждет морская прогулка продолжительностью 2 часа.
Попрощавшись с Териберкой, мы отправимся в обратный путь, в Мурманск, отвезем вас в аэропорт или в гостиницу.
Важно! Пожалуйста, планируйте вылет из аэропорта Мурманска не раньше 22:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (2 ночь).
По желанию возможно размещение в одноместном номере. Стоимость номера зависит от наличия свободных номеров и загруженности отеля.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от заезда:
|Дата заезда
|Стоимость тура при двухместном размещении
|02-04.11.2025
|57 700
|12-14.12.2025
|57 700
|26-28.12.2025
|57 700
|03-05.01.2026
|70 000
|23-25.01.2026
|57 700
|20-22.02.2026
|57 700
|06-08.03.2026
|62 000
Варианты проживания
Отель «Cosmos Murmansk Hotel»
Отель «Cosmos Murmansk Hotel» располагается в городе Мурманск. Здесь к вашим услугам баня, бассейн, салон красоты, автостоянка и беспроводной доступ в интернет.
Вниманию представлены номера различных категорий. Абсолютно в каждом имеется телевизор, удобная мебель, сплит-система, холодильник и просторная ванная комната с набором одноразовых средств личной гигиены. Из окон открывается красивый вид.
В ресторане каждый день для вас организуются изысканные завтраки, обеды и ужины.
В конференц-залах возможно проведение мероприятий любого масштаба.
Рядом находятся городские достопримечательности, кафе и магазины.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта и обратно
- Транспортные переезды
- Услуги гида
- «охота» на северное сияние
- Экскурсия в природный парк «Териберка»
- Плата за посещение особо охраняемой территории «Териберка»
- Выход в море в Териберке (2 часа)
- Экскурсия в саамскую деревню
- Кулинарный мастер-класс (обед в день посещения Саамского Оленьего двора)
- Питание, указанное в программе (2 завтрака, 1 обед)
- Поездка в санях за снегоходом
- Проживание в гостинице «Космос» (2 ночи с завтраком)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможно ли одноместное размещение?
В туре предусмотрено размещение в двухместных номерах.
По желанию возможно размещение в одноместном номере. Стоимость номера зависит от наличия свободных номеров и загруженности отеля.