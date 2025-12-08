Мои заказы

Киты. Териберка. Сияние. Тур на Кольский полуостров

Впечатляющий Кольский полуостров ждёт знакомства с вами! В этом туре вас ожидает захватывающее арктическое приключение по региону, где история, суровая природа и древние традиции соединяются в одном впечатляющем маршруте.

За три
дня дней вы увидите символы города, прикоснётесь к быту саамов, поразитесь величием бескрайней тундры и оцените красоту северного сияния. Это путешествие для тех, кто любит атмосферу настоящего Севера, сильные эмоции и интересные истории.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Мурманском

Тур начинается примерно в 10:00. Рекомендуем приобретать билеты на рейс, который прибывает в Мурманск не позднее 09:45.

Мы встретим вас в аэропорту и заедем на обед в один из местных ресторанов. После этого отправимся на увлекательную экскурсию по Мурманску.

Наш гид с удовольствием поделится с вами интересными фактами и увлекательными историями о городе.

Мы посетим самые знаковые места: морской вокзал с небольшой набережной, памятник погибшим портовикам времён Великой Отечественной войны, знаменитый монумент «Алеша» — символ города и памятник «Ждущей», посвящённый женщинам, которые ждут своих моряков.

Также мы посетим Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время, который включает в себя рубку подводной лодки «Курск», корабельный якорь и шестиугольный маяк с памятными плитами и книгами с именами погибших моряков.

А также проедем на набережную, где расположен атомный ледокол «Ленин» — это легендарное судно, которое 30 лет обеспечивало навигацию на Северном морском пути и прошло более 654 тысяч морских миль во льдах Арктики.

Вечером заселяемся в отель «Космос» и поужинаем в ресторане (ужин не включён в стоимость).

Обратите внимание! В один из наиболее благоприятных по прогнозу дней Вы отправитесь на охоту за Северным Сиянием. Ориентировочно выезд из отеля в 21:00-22:00.

Северное Сияние это природное явление, дата и время старта может меняться в зависимости от показателей, погодных условий, облачности, о чем гид сообщит заранее.

Северное сияние – это естественное свечение неба, вызванное столкновением заряженных частиц с атомами в верхних слоях атмосферы.

Удивительное природное явление, которое не оставит никого равнодушным и навсегда останется в вашей памяти и на пленке.

В окрестностях Мурманска, в зависимости от облачности и прогноза солнечной активности, мы будем искать удобное место для наблюдения за ним.

Охота продолжается, как правило, 2-4 часа.

После возвращаемся в отель.

2 день

Териберка или Саамский Олений двор

Обратите внимание! Программа дня зависит от выбранного заезда.

Вариант №1 для заездов 12-14.12.2025, 26-28.12.2025, 23-25.01.2026:

Утром, позавтракав в отеле, мы отправляемся в Териберку. Время в пути составит около 2,5 часов, но мы уверены, дорога Вас не утомит. Зимняя тундра прекрасна своими бескрайними просторами!

В Териберке мы посетим кладбище кораблей прошлого столетия, прокатимся в санях за снегоходом к Батарейскому водопаду, прогуляемся по пляжу «Яйца дракона», наш гид охотно расскажет историю этого места, его особенности, климатические изменения ландшафта.

После прогулки пообедаем в одном из ресторанов Териберки, расположенных на берегу Териберский губы (обед не включен в стоимость).

Далее нас ждет морская прогулка продолжительностью 2 часа.

Попрощавшись с Териберкой, мы отправимся в обратный путь в Мурманск в наш отель «Космос» и поужинаем в ресторане (ужин не включён в стоимость).

Вариант №2 для заездов 02-04.11.2025, 03-05.01.2026, 20-22.02.2026, 06-08.03.2026:

После завтрака в отеле мы отправляемся в уникальное место — Саамский Олений двор (всего 40 минут в пути).

Здесь вас ждёт личное знакомство с гордым красавцем — северным оленем. Вы сможете погладить его, угостить ягелем и узнать о его удивительном характере и повадках.

Вас пригласят в настоящее национальное жилище, где вы расположитесь на уютных теплых шкурах и отведаете настоящую саамскую кухню.

Примите участие в кулинарном мастер-классе по приготовлению аутентичного обеда: наваристая уха из беломорской рыбы, нежнейший олений окорок и ароматный запеченный картофель.

За чашкой душистого чая под увлекательный рассказ о коренном населении Кольского полуострова — саами вы погрузитесь в их древнюю историю, уникальные традиции и особый уклад жизни.

А в завершение этого путешествия мы откроем вам один маленький секрет, который поможет исполниться вашему самому заветному желанию.

Вечером вернемся в наш отель и поужинаем (ужин не включён в стоимость).

3 день

Саамский Олений двор или Териберка. Завершение программы

Обратите внимание! Программа дня зависит от выбранного заезда.

Вариант №1 для заездов 12-14.12.2025, 26-28.12.2025, 23-25.01.2026:

После завтрака мы отправляемся в уникальное место — Саамский Олений двор (всего 40 минут в пути).

Здесь вас ждёт личное знакомство с гордым красавцем — северным оленем. Вы сможете погладить его, угостить ягелем и узнать о его удивительном характере и повадках.

Вас пригласят в настоящее национальное жилище, где вы расположитесь на уютных теплых шкурах и отведаете настоящую саамскую кухню.

Примите участие в кулинарном мастер-классе по приготовлению аутентичного обеда: наваристая уха из беломорской рыбы, нежнейший олений окорок и ароматный запеченный картофель.

За чашкой душистого чая под увлекательный рассказ о коренном населении Кольского полуострова — саами вы погрузитесь в их древнюю историю, уникальные традиции и особый уклад жизни. А в завершение этого путешествия мы откроем вам один маленький секрет, который поможет исполниться вашему самому заветному желанию.

После программы мы отвезём вас в город Мурманск, в аэропорт.

Важно! Пожалуйста, планируйте вылет из аэропорта Мурманска не раньше 21:00.

Вариант №2 для заездов 02-04.11.2025, 03-05.01.2026, 20-22.02.2026, 06-08.03.2026:

Утром, позавтракав в отеле, мы отправляемся в поселок Териберка.

Время в пути составит около 2,5 часов, но мы уверены, дорога Вас не утомит. Зимняя тундра прекрасна своими бескрайними просторами!

В Териберке мы посетим кладбище кораблей прошлого столетия, прокатимся в санях за снегоходом к Батарейскому водопаду, прогуляемся по пляжу «Яйца дракона», наш гид охотно расскажет историю этого места, его особенности, климатические изменения ландшафта.

После прогулки пообедаем в одном из ресторанов Териберки, расположенных на берегу Териберский губы (обед не включен в стоимость).

Далее нас ждет морская прогулка продолжительностью 2 часа.

Попрощавшись с Териберкой, мы отправимся в обратный путь, в Мурманск, отвезем вас в аэропорт или в гостиницу.

Важно! Пожалуйста, планируйте вылет из аэропорта Мурманска не раньше 22:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице (2 ночь).

По желанию возможно размещение в одноместном номере. Стоимость номера зависит от наличия свободных номеров и загруженности отеля.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от заезда:

Дата заездаСтоимость тура при двухместном размещении
02-04.11.202557 700
12-14.12.202557 700
26-28.12.202557 700
03-05.01.202670 000
23-25.01.202657 700
20-22.02.202657 700
06-08.03.202662 000

Варианты проживания

Отель «Cosmos Murmansk Hotel»

2 ночи

Отель «Cosmos Murmansk Hotel» располагается в городе Мурманск. Здесь к вашим услугам баня, бассейн, салон красоты, автостоянка и беспроводной доступ в интернет.

Вниманию представлены номера различных категорий. Абсолютно в каждом имеется телевизор, удобная мебель, сплит-система, холодильник и просторная ванная комната с набором одноразовых средств личной гигиены. Из окон открывается красивый вид.

В ресторане каждый день для вас организуются изысканные завтраки, обеды и ужины.

В конференц-залах возможно проведение мероприятий любого масштаба.

Рядом находятся городские достопримечательности, кафе и магазины.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из аэропорта и обратно
  • Транспортные переезды
  • Услуги гида
  • «охота» на северное сияние
  • Экскурсия в природный парк «Териберка»
  • Плата за посещение особо охраняемой территории «Териберка»
  • Выход в море в Териберке (2 часа)
  • Экскурсия в саамскую деревню
  • Кулинарный мастер-класс (обед в день посещения Саамского Оленьего двора)
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака, 1 обед)
  • Поездка в санях за снегоходом
  • Проживание в гостинице «Космос» (2 ночи с завтраком)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможно ли одноместное размещение?

В туре предусмотрено размещение в двухместных номерах.

По желанию возможно размещение в одноместном номере. Стоимость номера зависит от наличия свободных номеров и загруженности отеля.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

