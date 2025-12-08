1 день

Знакомство с Мурманском

Тур начинается примерно в 10:00. Рекомендуем приобретать билеты на рейс, который прибывает в Мурманск не позднее 09:45.

Мы встретим вас в аэропорту и заедем на обед в один из местных ресторанов. После этого отправимся на увлекательную экскурсию по Мурманску.

Наш гид с удовольствием поделится с вами интересными фактами и увлекательными историями о городе.

Мы посетим самые знаковые места: морской вокзал с небольшой набережной, памятник погибшим портовикам времён Великой Отечественной войны, знаменитый монумент «Алеша» — символ города и памятник «Ждущей», посвящённый женщинам, которые ждут своих моряков.

Также мы посетим Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время, который включает в себя рубку подводной лодки «Курск», корабельный якорь и шестиугольный маяк с памятными плитами и книгами с именами погибших моряков.

А также проедем на набережную, где расположен атомный ледокол «Ленин» — это легендарное судно, которое 30 лет обеспечивало навигацию на Северном морском пути и прошло более 654 тысяч морских миль во льдах Арктики.

Вечером заселяемся в отель «Космос» и поужинаем в ресторане (ужин не включён в стоимость).

Обратите внимание! В один из наиболее благоприятных по прогнозу дней Вы отправитесь на охоту за Северным Сиянием. Ориентировочно выезд из отеля в 21:00-22:00.

Северное Сияние это природное явление, дата и время старта может меняться в зависимости от показателей, погодных условий, облачности, о чем гид сообщит заранее.

Северное сияние – это естественное свечение неба, вызванное столкновением заряженных частиц с атомами в верхних слоях атмосферы.

Удивительное природное явление, которое не оставит никого равнодушным и навсегда останется в вашей памяти и на пленке.

В окрестностях Мурманска, в зависимости от облачности и прогноза солнечной активности, мы будем искать удобное место для наблюдения за ним.

Охота продолжается, как правило, 2-4 часа.

После возвращаемся в отель.

