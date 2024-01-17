Со скидкой – туры в Мурманске

Найдено 4 тура в категории «Со скидкой» в Мурманске, цены от 21 510 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810 за человека
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Прочувствовать магию Севера, познакомиться с саамами и продегустировать морепродукты
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
6 сен в 08:00
13 сен в 08:00
2390021 510 за человека
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
5 сен в 18:00
12 сен в 08:00
4090036 810 за человека
Киты, квадроциклы и сапы - Кольский на максималках
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🏄 SUP-прогулки
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Киты, квадроциклы и сапы - Кольский на максималках
Поплавать на сапах в Кольском заливе, порулить квадроциклом и выйти в море, чтобы встретить китов
Начало: Мурманск, аэропорт, 10:00. Также можем забрать вас...
13 сен в 10:00
27 сен в 10:00
6500055 250 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Со скидкой»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
  2. Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
  3. Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
  4. Киты, квадроциклы и сапы - Кольский на максималках
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июле 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Со скидкой" можно забронировать 4 тура от 21 510 до 55 250 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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