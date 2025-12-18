Описание аудиогида
Перед вами откроется история Мурома, который старше Москвы почти на 300 лет. Вы узнаете:о князьях и принятии жителями христианства * трёх легендарных монастырях * судьбе защитника русской земли Ильи Муромца и покровителей семьи — Петра и Февронии * особенностях архитектуры 19 века.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Спасо-Преображенский монастырь, который упоминается ещё в «Повести временных лет»
- Церковь Космы и Дамиана, на месте которой находился шатёр Ивана Грозного
- Старая водокачка и водонапорная башня. Здесь вас ждёт история появления водопровода в городе
- Памятник Илье Муромцу и рассказ о том, как ему досталась суперсила
- Благовещенский и Троицкий монастыри: узнаете, как они связаны с историей любви Петра и Февронии
Что включено
- Бессрочный доступ в телеграм бот с экскурсией
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Лакина, 1
Завершение: Скульптура «Дама с калачником» на Московской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Мурома
Похожие экскурсии из Мурома
Индивидуальная
до 12 чел.
Муром-град. Обзорная экскурсия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
Начало: На ул. Московская, 18
Завтра в 07:30
20 дек в 15:30
от 7334 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром купеческий и современный
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, где каждый уголок хранит свои тайны и истории знаменитых людей
Начало: На площади 1100-летия Мурома
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром, который вы не знали (на вашем авто)
Узнайте о скрытых жемчужинах Мурома, посетив Воскресенский монастырь, Сретенский храм и родину Ильи Муромца на своём автомобиле
Начало: На пл. 1100-летия Мурома
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5600 ₽ за всё до 10 чел.