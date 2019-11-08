Что вас ожидает

Муром сквозь века

Я расскажу, чем жил город в разные периоды истории и почему он издавна славился оживленной торговлей. Покажу бывшую рыночную площадь и раскрою историю известных купеческих фамилий. На улице Московской вы увидите старинные дома, а в сквере Ермакова узнаете о главе города XIX века и поймете смысл местной поговорки «Никто не таков, как Алексей Ермаков».

Символы и знаменитые люди Мурома

На территории муромского кремля вы услышите историю строительства города и впечатлитесь его чудесными видами. Следом сделаете снимки на фоне памятника Илье Муромцу и услышите историю жизни Владимира Зворыкина, изобретателя телевидения. Узнаете, какому великому князю пришлось скрываться в Муроме и как связаны с городом Пушкин, Некрасов и Горький. В завершение я расшифрую символику муромского герба и раскрою тайну приготовления знаменитых местных калачей.

Кому подойдет экскурсия

Всем любознательным путешественникам: тем, кто впервые в Муроме, и частым гостям города.