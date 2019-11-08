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Старинные дома, знаменитые горожане и местные предания на прогулке по историческому центру

Елена
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Елена – ваш гид
Муром — это не только монастыри и храмы, но и люди, прославившие его своими делами.

На территории муромского кремля вы услышите историю строительства города и полюбуетесь чудесными видами Оки.
1700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча на площади 1100-летия Мурома
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Муром купеческий и современный
Муром купеческий и современный

Что вас ожидает

Муром сквозь века
Я расскажу, чем жил город в разные периоды истории и почему он издавна славился оживленной торговлей. Покажу бывшую рыночную площадь и раскрою историю известных купеческих фамилий. На улице Московской вы увидите старинные дома, а в сквере Ермакова узнаете о главе города XIX века и поймете смысл местной поговорки «Никто не таков, как Алексей Ермаков».

Символы и знаменитые люди Мурома
На территории муромского кремля вы услышите историю строительства города и впечатлитесь его чудесными видами. Следом сделаете снимки на фоне памятника Илье Муромцу и услышите историю жизни Владимира Зворыкина, изобретателя телевидения. Узнаете, какому великому князю пришлось скрываться в Муроме и как связаны с городом Пушкин, Некрасов и Горький. В завершение я расшифрую символику муромского герба и раскрою тайну приготовления знаменитых местных калачей.

Кому подойдет экскурсия

Всем любознательным путешественникам: тем, кто впервые в Муроме, и частым гостям города.

Муром купеческий и современный
Муром купеческий и современный
Муром купеческий и современный
Муром купеческий и современный
Муром купеческий и современный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади 1100-летия Мурома.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена. Я легкий и позитивный человек, профессиональный экскурсовод с высшим образованием. Являюсь сотрудником муромского историко-художественного музея, сотрудничаю с туроператорами г. Владимир, Москва, Н.Новгород и т.д. Участник проекта «Лучший гид России 2017, 2018 года». Провожу экскурсии с 1996 года. На моих глазах восстанавливались храмы, возрождались монастыри. Поэтому кто, как не я, лучше вам расскажет и покажет Муром. Это мой родной город, и я очень хочу, чтобы вы полюбили его так же, как и я. До встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

8 ноября 2019
Благодаря Елене узнали историю Мурома, интересные исторические факты, а также посетили все основные достопримечательности города.

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