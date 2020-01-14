16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Муромские монастыри

Вы посетите Благовещенский мужской монастырь, основанный по велению Ивана Грозного, и увидите мощи крестителя города, князя Константина, и его чад. Услышите историю этих святых и рассмотрите великолепный иконостас XVIII века. В Троицком женском монастыре услышите о жизни Петра и Февронии, сфотографируетесь у памятника святым и попросите исполнения желаний у зайчика, спрятавшегося у ног Февронии.

История Ильи Муромца и местные калачи

В Спасо-Преображенском мужском монастыре вы попробуете муромские калачи, которые красуются на гербе Мурома, и вспомните о Владимире Красное Солнышко и его сыне Глебе, получившем Муром в удел на княжение. Рассмотрите памятник Илье Муромцу на Кремлевской горе и приложитесь к частице мощей святого преподобного. В завершение, если вы на транспорте, мы доберемся до родины Ильи — села Карачарово, где вы наберетесь силушки богатырской, выпив воды из родника.