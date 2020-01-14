16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Знакомьтесь, Муром!

Услышать историю древнего города и посетить его главные монастыри на обзорной экскурсии

Елена
Задать вопрос
Елена – ваш гид
Вы погуляете по старинным улицам Мурома и представите, как они выглядели в XIX веке.

Вспомните о знаменитых купцах, пройдете дорогами былинного богатыря Ильи Муромца и поклонитесь местным святыням.
2990 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча г.Муром, ул.Лакина 1а
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии16 отзывов
4.88
Знакомьтесь, Муром!
Знакомьтесь, Муром!

Что вас ожидает

Муромские монастыри
Вы посетите Благовещенский мужской монастырь, основанный по велению Ивана Грозного, и увидите мощи крестителя города, князя Константина, и его чад. Услышите историю этих святых и рассмотрите великолепный иконостас XVIII века. В Троицком женском монастыре услышите о жизни Петра и Февронии, сфотографируетесь у памятника святым и попросите исполнения желаний у зайчика, спрятавшегося у ног Февронии.

История Ильи Муромца и местные калачи
В Спасо-Преображенском мужском монастыре вы попробуете муромские калачи, которые красуются на гербе Мурома, и вспомните о Владимире Красное Солнышко и его сыне Глебе, получившем Муром в удел на княжение. Рассмотрите памятник Илье Муромцу на Кремлевской горе и приложитесь к частице мощей святого преподобного. В завершение, если вы на транспорте, мы доберемся до родины Ильи — села Карачарово, где вы наберетесь силушки богатырской, выпив воды из родника.

Организационные детали

  • Экскурсия длится 3-4 часа в зависимости от вашего темпа
  • Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии
  • Если у вас есть особые пожелания, я всегда могу скорректировать маршрут
Знакомьтесь, Муром!
Знакомьтесь, Муром!
Знакомьтесь, Муром!
Знакомьтесь, Муром!
Знакомьтесь, Муром!
Знакомьтесь, Муром!
Знакомьтесь, Муром!
Знакомьтесь, Муром!
Знакомьтесь, Муром!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура г.Муром, ул.Лакина 1а.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Елена
Елена
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена. Я легкий и позитивный человек, профессиональный экскурсовод с высшим образованием. Являюсь сотрудником муромского историко-художественного музея, сотрудничаю с туроператорами г. Владимир, Москва, Н.Новгород и т.д. Участник проекта «Лучший гид России 2017, 2018 года». Провожу экскурсии с 1996 года. На моих глазах восстанавливались храмы, возрождались монастыри. Поэтому кто, как не я, лучше вам расскажет и покажет Муром. Это мой родной город, и я очень хочу, чтобы вы полюбили его так же, как и я. До встречи!
Напишите мне

16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Елена прекрасно знает историю своего края и доходчиво ее излагает, предлагает самый оптимальный маршрут.
Внимательна к туристам и их потребностям. Экскурсию рекомендуем.
7 января 2020
Благодарим Елена за душевную и содержательную экскурсию по городу Муром. Елена с такой любовью нам рассказала о городе, о самых знаменитых его людях так, что у нас (6 взрослых человек) возникло желание ещё раз приехать в этот древний город. Спасибо,,Елена. Прими наши поздравления с Рождеством Христовым, желаем успехов, крепкого здоровья и большого счастья!!!
6 января 2020
Идеальная экскурсия для знакомства с Муромом. Елена производит впечатление весьма квалифицированного гида, рассказывает обстоятельно и интересно, к туристам относится внимательно и уважительно. Искренне рекомендуем!
21 октября 2019
Елена, спасибо огромное за экскурсию! За три часа узнали много нового и интересного. Обязательно вернемся в Муром, чтобы продолжить знакомство с этим чудесным городом.
11 октября 2019
Елена очень хороший экскурсовод. Интересно и доступно рассказала нам о городе и его монастырях, и о богатыре Илье Муромце. Рекомендую Елену, как экскурсовода по городу.
29 августа 2019
Знакомство с Муромом оказалось приятным во всех отношениях! Спасибо большое экскурсоводу Елене за содержательный рассказ. Именно рассказ влюблённого в свой город жителя и специалиста. Мечтаем снова побывать в Муроме, посетить его храмы и монастыри, искупаться в источнике в селе Карачарове. В этот раз искупаться не решились🤦‍♀️.. Жди нас, Муром!
19 августа 2019
Добрый день!
18 августа у меня была индивидуальная экскурсия по Мурому с гидом-Еленой!Муром-славный город, очень понравился, прекрасные монастыри и много святынь, великолепный вид на Оку. Рекомендую, обязательно, посетить и взять пешеходный тур по городу, узнаете интересные факты и гид подскажет, на что стоит обратить особое внимание, за три часа, которые проходят в непринужденной атмосфере сможете посмотреть на город по новому, гид демонстрирует великолепные видовые точки, спасибо за прогулку!!!
Екатерина
17 августа 2019
Елена, во-первых, замечательный человек, который искренне любит свой родной город Муром. Это немаловажное качества для человека, знакомящего приезжих с достопримечательностями и святынями одного из древнейших городов России. Несмотря на дождь, который сопровождал нас всю экскурсию, все было организовано по высшему разряду: где-то под покровом Монастырей или ещё в каких-нибудь помещениях - дождь не оказался помехой, более того он был некоторой изюминкой. Программа захватывала как умением Елены преподать историю города Мурома, так и эмоциональностью и спокойным изложением старинных преданий. Все было размеренно, темп соответствовал нашим желаниям, и мы задерживались около интересующих нас экспонатах, иконах, достопримечательностях. Хочется сказать огромное спасибо за интересную экскурсию, море положительных эмоций, которые были получены благодаря Елене. Мы очень рады, что именно она нас познакомила с замечательным городом Муромом!
13 августа 2019
Первый раз приехала в Муром, и конечно, захотела с ним познакомится! Впечатления от города очень приятные, но знакомство было бы не таким познавательным и интересным без гида Елены)) Приехала я одна, и немного сомневалась, насколько уютно будет гулять по городу один на один с гидом, боялась, что будет неловко. Но Елена очень приятный и образованный человек, и все мои сомнения улетучились с первых же минут знакомства. Я отлично провела время, экскурсия длилась 3 часа, увидела город с другой стороны и скрасила времяпровождение. Елене хочется пожелать дальнейших успехов и еще раз поблагодарить за приятные воспоминания!=))
10 августа 2019
Замечательная экскурсия по древнему Мурому! Всем рекомендуем посетить этот прекрасный город! Большое спасибо за увлекательную и познавательную экскурсию нашему гиду Елене.
Ещё 6 отзывов

Елена проводит ещё 3 экскурсии

Святые муромской землиСвятые муромской землиСвятые муромской земли
1880 за экскурсию
1.5 часа
Посетить старинные монастыри и познакомиться с историей почитаемых в Муроме святых
В Троицком женском и Благовещенском мужском монастырях вы увидите мощи святых Петра и Февронии и князя Константина, крестителя Мурома. Я расскажу историю их жизни и помогу расшифровать особенности местной архитектуры. А в Николо-Набережном храме поделюсь удивительными фактами и легендами о «монахине в миру» Иулиании Лазаревской.
Из Мурома — в Дивеевский монастырьИз Мурома — в Дивеевский монастырьИз Мурома — в Дивеевский монастырь
4500 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Посетить Четвертый удел Богородицы и окунуться в святые источники
Мы отправимся в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, где вы поклонитесь мощам Серафима Саровского, пройдете по Святой Канавке, получите благословение Царицы Небесной и искупаетесь в источниках земли дивеевской. Я расскажу историю возникновения монастыря и помогу расшифровать символику его соборов.
Муром купеческий и современныйМуром купеческий и современныйМуром купеческий и современный
1700 за экскурсию
1.5 часа
1 отзыв
Старинные дома, знаменитые горожане и местные предания на прогулке по историческому центру
Муром — это не только монастыри и храмы, но и люди, прославившие его своими делами. На территории муромского кремля вы услышите историю строительства города и полюбуетесь чудесными видами Оки.

Обзорные экскурсии по Мурому

Добро пожаловать в Муром!Добро пожаловать в Муром!Добро пожаловать в Муром!
2000 за экскурсию
3.5 часа
Увидеть главные достопримечательности и услышать о жизни знаменитых горожан на обзорной экскурсии
Вы пройдете по уютным улочкам Мурома, полюбуетесь старинными мостами, посетите древние храмы и рассмотрите дома купцов, мещан и крестьян. А я раскрою древнюю и современную историю города и расскажу самое интересное о местных традициях и обычаях.
Муром-град. Обзорная экскурсияМуром-град. Обзорная экскурсияМуром-град. Обзорная экскурсия
От 3250 за экскурсию
3 часа
40 отзывов
История, архитектура, былины и знаменитые горожане — на прогулке по красотам старинного города
Во время обзорной экскурсии по Мурому вы познакомитесь с его основными достопримечательностями, памятниками гражданской архитектуры прошлых веков, красивыми панорамами и живописными улочками. Я расскажу о прославленных горожанах — реальных и вымышленных, о истории и традициях города.
Муром — город любви и силыМуром — город любви и силыМуром — город любви и силы
скидка20%
4100 ₽
3280 за экскурсию
2 часа
55 отзывов
Проникнуться преданиями, духовностью и размеренной жизнью древнего города на обзорной прогулке
Муром — один из древнейших городов России, ровесник русской государственности, город с тысячелетней историей. На прогулке по его улочкам вы откроете исторические и религиозные памятники и познакомитесь с выдающимися уроженцами. Я помогу вам не только увидеть основные достопримечательности, но и насладиться былинами и преданиями Мурома, проникнуться атмосферой его духовности, древности и размеренности.
Увидеть древний, сказочный, святой МуромУвидеть древний, сказочный, святой МуромУвидеть древний, сказочный, святой Муром
скидка35%
3900 ₽
2535 за экскурсию
3 часа
9 отзывов
Белокаменные стены храмов, чудотворные иконы, колокольный перезвон — наследие Древней Руси
Путешествие по старорусским городам — это, прежде всего, паломничество к святыням. В Муроме — одном из духовных центров православной России, вы найдете все то, что целительно и мило для души, а также узнаете, в чем его сходство с Москвой и Древним Римом, какие прозвища получали муромцы и чем в старину здесь задабривали чиновников.
В гости к Илье Муромцу — экскурсия для детей и взрослыхВ гости к Илье Муромцу — экскурсия для детей и взрослыхВ гости к Илье Муромцу — экскурсия для детей и взрослых
3250 за экскурсию
2 часа
1 отзыв
Услышать правдивые и сказочные истории о знаменитом богатыре и его родном городе на пешей прогулке
Наш былинный и необыкновенно красивый Муром — одно из немногих мест, где можно по-настоящему ощутить дух Древней Руси. На экскурсии по историческому центру я помогу дополнить эти впечатления нескучными фактами о его главных сокровищах и, конечно, расскажу предания о полусказочном герое, прославившем город.

Выбирайте и другие экскурсии по Мурому

История и архитектураНа автомобилеНеобычные маршрутыОбзорныеВсеДля детейПешкомЗа городомИндивидуальныеСо скидкой