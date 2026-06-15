16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себя путешественником во времени, идущим по старинным улицам Мурома, где каждый камень хранит в себе частицу истории.Ваше путешествие начнется с посещения Благовещенского мужского монастыря, где вы узнаете о князе

Константине и его роли в истории города. В Троицком женском монастыре вы окунетесь в историю любви Петра и Февронии, символов семейных ценностей и верности. Не менее увлекательной будет встреча с историей Ильи Муромца, чьи подвиги окутаны легендами и былинами. Посещение Спасо-Преображенского мужского монастыря позволит вам не только прикоснуться к истории, но и попробовать знаменитые муромские калачи, которые являются неотъемлемой частью культурного наследия города. Завершающим аккордом станет поездка в село Карачарово, где, по легенде, родился Илья Муромец. Это место известно своим родником, вода из которого, по поверьям, наделяет силой и здоровьем. Экскурсия проводится как пешком, так и на вашем транспорте, что делает ее идеальной как для индивидуальных путешественников, так и для групп. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по Мурому, чтобы узнать его тайны и легенды

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками на свежем воздухе и посетить все запланированные достопримечательности.

Сейчас август — это идеальное время.