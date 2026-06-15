16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погружение в историю Мурома: старинные улицы, купцы и святыни. Узнайте больше о богатыре Илье Муромце и местных традициях
Представьте себя путешественником во времени, идущим по старинным улицам Мурома, где каждый камень хранит в себе частицу истории.
Ваше путешествие начнется с посещения Благовещенского мужского монастыря, где вы узнаете о князе читать дальшеуменьшить
Константине и его роли в истории города.
В Троицком женском монастыре вы окунетесь в историю любви Петра и Февронии, символов семейных ценностей и верности.
Не менее увлекательной будет встреча с историей Ильи Муромца, чьи подвиги окутаны легендами и былинами.
Посещение Спасо-Преображенского мужского монастыря позволит вам не только прикоснуться к истории, но и попробовать знаменитые муромские калачи, которые являются неотъемлемой частью культурного наследия города. Завершающим аккордом станет поездка в село Карачарово, где, по легенде, родился Илья Муромец. Это место известно своим родником, вода из которого, по поверьям, наделяет силой и здоровьем.
Экскурсия проводится как пешком, так и на вашем транспорте, что делает ее идеальной как для индивидуальных путешественников, так и для групп. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по Мурому, чтобы узнать его тайны и легенды
🌟 Уникальная возможность увидеть мощи князя Константина
🏰 Погружение в историю Ильи Муромца
🗿 Визит к памятнику Петра и Февронии
🍞 Дегустация муромских калачей
🚶♂️ Возможность пешей прогулки по старинным улицам
🚗 Гибкость маршрута на вашем транспорте
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками на свежем воздухе и посетить все запланированные достопримечательности.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Благовещенский мужской монастырь
Троицкий женский монастырь
Спасо-Преображенский мужской монастырь
Памятник Илье Муромцу
Памятник Петра и Февронии
Описание экскурсии
Муромские монастыри
Вы посетите Благовещенский мужской монастырь, основанный по велению Ивана Грозного, и увидите мощи крестителя города, князя Константина, и его чад. Услышите историю этих святых и рассмотрите великолепный иконостас XVIII века. В Троицком женском монастыре услышите о жизни Петра и Февронии, сфотографируетесь у памятника святым и попросите исполнения желаний у зайчика, спрятавшегося у ног Февронии.
История Ильи Муромца и местные калачи
В Спасо-Преображенском мужском монастыре вы попробуете муромские калачи, которые красуются на гербе Мурома, и вспомните о Владимире Красное Солнышко и его сыне Глебе, получившем Муром в удел на княжение. Рассмотрите памятник Илье Муромцу на Кремлевской горе и приложитесь к частице мощей святого преподобного. В завершение, если вы на транспорте, мы доберемся до родины Ильи — села Карачарово, где вы наберетесь силушки богатырской, выпив воды из родника.
Организационные детали
Экскурсия проводится пешком либо на вашем транспорте
Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии
Если у вас есть особые пожелания, я всегда могу скорректировать маршрут
Экскурсию можно провести и для группы больше 10 человек: стоимость согласовывается отдельно в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Г. Муром, ул. Лакина 1а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Муроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 4950 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена. Я легкий и позитивный человек, профессиональный экскурсовод с высшим образованием. Являюсь сотрудником муромского историко-художественного музея, сотрудничаю с туроператорами г. Владимир, Москва, Н. Новгород читать дальшеуменьшить
и т. д. Участник проекта «Лучший гид России 2017, 2018 года». Провожу экскурсии с 1996 года. На моих глазах восстанавливались храмы, возрождались монастыри. Поэтому кто, как не я, лучше вам расскажет и покажет Муром. Это мой родной город, и я очень хочу, чтобы вы полюбили его так же, как и я. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 229 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
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С
Светлана
Решили посетить Муром, поехали на машине всей семьей, с нами был годовалый малыш, взяли экскурсию по Мурому, нам очень понравилось, наш гид нас провела по монастырям, по интересным местам, рассказала много интересного, Елена местный житель, знает много фактов развития города, малыш успел поспать, правильно сделали, что взяли экскурсию)) Рекомендуем!
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Г
Гусева
Экскурсия была интересной и познавательной. Елена хорошо знает историю города, достопримечательностей, биографию знаменитых людей, живших в нем. Маршрут хорошо продуман. 2,5 часа пролетели незаметно! Рекомендую!
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а
анна
Экскурсия прошла замечательно, все пожелания были учтены, материал интересный, полный, нам все понравилось, время пролетело, как одна минута. Спасибо большое.
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Сергей
Всем доброго настроения! Посетили город Муром впервые, 17-18 июня 2026 года. В первый день посещения посетили экскурсию "Знакомьтесь, Муром" с гидом Елена по индивидуальной кскурсии, во время экскурсии нам показали читать дальшеуменьшить
основные памятные места и познакомили с историей. Было очень интересно и здорово. На второй день мы посетили оставшиеся места где меньше туристов и не менееинтересные места передвигаясь на автомобиле. После первого дня экскурсии мы выбрали правильное решение продолжить знакомиться с городом с одним гидом, она знала что нам рассказывала в первый день и неповторялась по событиям и историческим моментам. Оба дня в городе мы с компанией провели с огромным удовольствием, получили огромный позитив от города, истории города и от общения с новым человеком! Все рекомендуем гида Елену!
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Е
Екатерина
На днях побывали в славном городе Муроме. И, если бы не Елена, ничего бы не увидели и не поняли мы про него, это точно! Самое прекрасное, важное и интересное, что читать дальшеуменьшить
можно посмотреть за 2 часа, Елена нам показала. Были на машине, что несколько расширило наши возможности. И мы были просто очарованы: внутреннее убранство храмов, православные святыни, волшебные сады и звучащие пластины, и источники, и подробный рассказ об истории древнего города Мурома… От души рекомендуем вам обратиться именно к Елене. Очень благодарны ей!
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А
Александра
Получила огромное удовольствие от экскурсии. Все очень интересно, подробно, понятно. Очень много деталей, которые о городе не так то просто узнать самому. Поэтому очень рада, что выбрала именно эту экскурсию читать дальшеуменьшить
и именно с Еленой. и надеюсь, что вернусь в Муром через пару лет и узнаю о нем еще много нового вместе с Еленой! спасибо огромное экскурсоводу за такое волшебное путешествие в историю самого русского города нашей страны!