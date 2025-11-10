40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас на увлекательную обзорную экскурсию по Мурому, где вы сможете ощутить дух древней Руси и познакомиться с богатой историей одного из старейших городов нашей страны.Муром, упоминаемый в "Повести временных

лет" еще в 862 году, славится своими монастырями, среди которых Благовещенский, Спасский, Троицкий и Воскресенский. Вы узнаете о празднике "День семьи, любви и верности", который является визитной карточкой города, и полюбуетесь красотой вантового моста через Оку. В программе экскурсии посещение древних муромских монастырей, уникальных храмов, дома Зворыкиных, Окского парка с памятником Илье Муромцу, бронепоезда "Илья Муромец", исторической водонапорной башни, аутентичного "Дома Каратыгина" и многого другого. Для автолюбителей предусмотрен визит в село Карачарово, родину Ильи Муромца, и поселок Вербовский. Возможно посещение историко-художественного музея и приобретение муромского калача в качестве сувенира. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, открывая перед вами секреты и красоты Мурома

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Мурома - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. Кроме того, в июле проходит знаменитый праздник «День семьи, любви и верности», который привлекает множество гостей. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также приятно гулять по городу, однако стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой экскурсия тоже возможна, но стоит быть готовым к морозам и снегу, что может ограничить прогулки на свежем воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.