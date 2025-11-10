40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас на увлекательную обзорную экскурсию по Мурому, где вы сможете ощутить дух древней Руси и познакомиться с богатой историей одного из старейших городов нашей страны.
Муром, упоминаемый в "Повести временных
Муром, упоминаемый в "Повести временных
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные древние монастыри
- 🌉 Вантовый мост через Оку
- 🎨 Историко-художественный музей
- 🏡 Родина Ильи Муромца
- 🌲 Прогулка по Окскому парку
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Мурома - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. Кроме того, в июле проходит знаменитый праздник «День семьи, любви и верности», который привлекает множество гостей. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также приятно гулять по городу, однако стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой экскурсия тоже возможна, но стоит быть готовым к морозам и снегу, что может ограничить прогулки на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Троицкий монастырь
- Благовещенский монастырь
- Спасский монастырь
- Храм Козьмы и Дамиана
- Никола-Набережная церковь
- Дом Зворыкиных
- Окский парк
- Бронепоезд «Илья Муромец»
- Водонапорная башня
- Дом Каратыгина
- Вокзал-крепость
- Историко-художественный музей
Описание экскурсии
Муром — один из древнейших русских городов — впервые упоминается в «Повести временных лет» под 862 г. Каждый из нас знаком с этим легендарным городом благодаря былинному богатырю Илье Муромцу, родом из села Карачарово. Бренд города — это его многочисленные монастыри: Благовещенский, Спасский, Троицкий и Воскресенский. Всероссийскую известность приобрел очень красивый праздник — «День семьи, любви и верности», который является сегодня визитной карточкой Мурома и широко отмечается 8 июля большим концертом. С 2009 г. гордость Мурома — удивительный вантовый мост, перекинутый через Оку.
Программа
- Посетим древние муромские монастыри: Троицкий (в котором покоятся мощи святых Петра и Февронии — покровителей семьи), Благовещенский (в соборном храме сохранился удивительный барочный иконостас конца XVIII в.), Спасский (старейший в Муроме и в современной России).
- Увидим уникальные муромские храмы: Козьмы и Дамиана (построена в честь взятия Казани) и Никола-Набережную со святым источником.
- У дома Зворыкиных поговорим о судьбе его самого известного уроженца — изобретателя телевидения В. К. Зворыкине.
- Прогуляемся по Окскому парку — бывшему Кремлю, от памятника Илье Муромцу полюбуемся заокскими далями и вантовым мостом — самым красивым мостом России.
- Нас также ждут бронепоезд «Илья Муромец», историческая водонапорная башня в центре города, аутентичный «Дом Каратыгина», вокзал-крепость и многое другое.
- Если вы на автомобиле, мы обязательно посетим родину Ильи Муромца — с. Карачарово, а также кусочек Ленинграда в сосновом бору под Муромом — поселок Вербовский.
- Также возможно (опционально) посещение историко-художественного музея. С собой можно будет приобрести сувенир на память — свежий и душистый муромский калач.
Приезжайте в Муром!
Организационные детали
Возможно экскурсионное сопровождение группы от Нижнего Новгорода.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1600 ₽
|Дети до 7 лет
|934 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1334 ₽
|Школьники
|1334 ₽
|Студенты
|1334 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Московская, 18
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Муроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 3934 туристов
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 77 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
4 ноября 2025 г. с большим интересом побывали на экскурсии В Муроме с Алексеем, не заметили как прошли 16 км, знакомясь с достопримечательности древнего города, сопровождаемые информативными рассказами Алексея. Интеллигентный, знающий, спокойный экскурсовод, рекомендуем.
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Алексей - чудесный гид. Не торопясь прогулялись по всему Мурому. обсудили и легенды, и исторические факты. мы довольны:)
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А
Всё очень понравилось, прекрасно погуляли!
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Н
От города остались под впечатлением. Наш гид Алексей с любовью рассказал о своем городе, и вот итог- влюбились ща один день. Рассказ был от души, со всеми историями, наблюдениями и секретиками! Хочется вернуться в Муром снова и окунуться в Ту атмосферу и историю.
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Гид старается и видно, что работает от души. Гид город знает, хорошо ориентируется. Не хватает знаний по истории, поэтому не все затронутые темы раскрыты полностью. Хотя, возможно это мои придирки.
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16 июля 2024 г. Алексей провел нам замечательную пешеходную экскурсию по Мурому. Он интересный и знающий историю города рассказчик. С ним было очень комфортно, не утомительно и не скучно. Было
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