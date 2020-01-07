40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Муром — один из древнейших русских городов — впервые упоминается в «Повести временных лет» под 862 г. Каждый из нас знаком с этим легендарным городом благодаря былинному богатырю Илье Муромцу, родом из села Карачарово. Бренд города — это его многочисленные монастыри: Благовещенский, Спасский, Троицкий и Воскресенский. Всероссийскую известность приобрел очень красивый праздник — «День семьи, любви и верности», который является сегодня визитной карточкой Мурома и широко отмечается 8 июля большим концертом. С 2009 г. гордость Мурома — удивительный вантовый мост, перекинутый через Оку.
Программа
Посетим древние муромские монастыри: Троицкий (в котором покоятся мощи святых Петра и Февронии — покровителей семьи), Благовещенский (в соборном храме сохранился удивительный барочный иконостас конца XVIII в.), Спасский (старейший в Муроме и в современной России).
Увидим уникальные муромские храмы: Козьмы и Дамиана (построена в честь взятия Казани) и Никола-Набережную со святым источником.
У дома Зворыкиных поговорим о судьбе его самого известного уроженца — изобретателя телевидения В.К. Зворыкине.
Прогуляемся по Окскому парку — бывшему Кремлю, от памятника Илье Муромцу полюбуемся заокскими далями и вантовым мостом — самым красивым мостом России.
Нас также ждут бронепоезд «Илья Муромец», историческая водонапорная башня в центре города, аутентичный «Дом Каратыгина», вокзал-крепость и многое другое.
Если вы на автомобиле, мы обязательно посетим родину Ильи Муромца — с.Карачарово, а также кусочек Ленинграда в сосновом бору под Муромом — поселок Вербовский.
Также возможно (опционально) посещение историко-художественного музея. С собой можно будет приобрести сувенир на память — свежий и душистый муромский калач.
Приезжайте в Муром!
Организационные детали
Возможно экскурсионное сопровождение группы от Нижнего Новгорода.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура площадь Крестьянина.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными жителями. Опыт организации экскурсий по городу и области (пешие, автомобильные, велосипедные) — с 2006 года. Область краеведческих интересов: старообрядческий Городец, православный Арзамас, литературное Болдино, древний Муром и промышленная Выкса. Большинство моих мероприятий проходят в стиле прогулок.
Хорошая и интересная экскурсия для людей, интересующихся историей своего народа.
Андрей
15 ноября 2019
Экскурсию провела Елена. все прошло идеально. Во-первых - Елена прекрасный рассказчик. Во-вторых - очень хорошо знает историю города и историю вообще. Ну и в-третьих, смогла подстроить ход экскурсии под наши запросы (мы были лимитированы во времени, да и одеты оказались не по погоде). В итоге - нам очень понравилось, экскурсия - супер, а Елена - отличный гид.
Ольга
5 ноября 2019
Рассказано много, интересно, в форме беседы. Экскурсия подойдет для взрослых заинтересованных людей.
Наталья
21 октября 2019
Прекрасная экскурсия, очень интересно и познавательно. Рекомендую всем.
Зоя
20 августа 2019
Спасибо большое гиду Алексею за экскурсию! Несмотря на проливной дождь, мы смогли полностью проникнуться атмосферой города и его богатствами: историей, святынями, былинами, легендами и прочими историями. Алексей завораживал своими рассказами и горящими глазами, и вода, которая была и сверху, и снизу, и сбоку, никак не мешала впечатлениям. Алексей также был очень такчичен оставляя нас наедине в святых местах. Спасибо за тактичность, за эмоции в кубе, мы бы сами никогда не смогли в столь короткий срок познать всю магию этого города!
лариса
19 августа 2019
Спасибо! Экскурсия понравилась! Конечно, если бы не было проливного дождя, было бы лучше! Алексей, очень позитивный человек! Желаем ему дальнейшего совершенствования в риторике, ещё глубже изучать историю! Как известно, нет предела совершенству! Успехов и погоды!!!!!
АНДРЕЙ
14 июля 2019
Экскурсия очень понравилась.Гид Елена подробно рассказывала.Всё посмотрели .Приложились к мощам святых. Побывали в Карачарове,где родился богатырь .Столько эмоций и позитива. Приезжайте ,друзья , в Муром.
Анна
8 мая 2019
Очень понравилось, огромное спасибо
Владимир
6 марта 2019
Спасибо огромное за прекрасную экскурсию по Мурому! Очень грамотный и интересный экскурсовод Елена. Несмотря на не очень благоприятную погоду, холодный ветер, дождь, переходящий в град и после в снежную пургу, мы посетили интереснейшие старинные храмы, церкви, достопримечательности города Мурома и села Карачарова. Нам даже удалось посетить святые места, куда в обычное время не попасть. Персональный гид, наш интерес, малолюдность, вследствие плохой погоды и благосклонные служащие храмов показали нам очень интересные закрытые части храмовых комплексов. Гид здорово, красочно, точно и занимательно рассказывала исторические сведения о посещаемых объектах. И ещё у Елены очень приятный голос - поэтому было не тяжело слушать. Спасибо ещё раз. Обязательно приедем на экскурсию летом, чтобы увидеть посещённые места во всей летней красе.
Елена
25 февраля 2019
Обзорную экскурсию по Мурому, нам проводил Алексей. Маршрут, рассказ абсолютно дополняли друг друга. Алексей любит и хорошо знает город. Он смог не только обогатить нас знаниями, но и удивить, развеселить и приятно провести эти три часа. Мы рекомендуем этого экскурсоводах, эту компанию и обзорную экскурсию по городу, без неё наша поездка не была бы законченной по впечатлениям. Очень комфортно, оперативно по записи через интернет. Благодарны Вам за профессиональный подход.
Увидеть главные достопримечательности и услышать о жизни знаменитых горожан на обзорной экскурсии
Вы пройдете по уютным улочкам Мурома, полюбуетесь старинными мостами, посетите древние храмы и рассмотрите дома купцов, мещан и крестьян. А я раскрою древнюю и современную историю города и расскажу самое интересное о местных традициях и обычаях.
Проникнуться преданиями, духовностью и размеренной жизнью древнего города на обзорной прогулке
Муром — один из древнейших городов России, ровесник русской государственности, город с тысячелетней историей. На прогулке по его улочкам вы откроете исторические и религиозные памятники и познакомитесь с выдающимися уроженцами. Я помогу вам не только увидеть основные достопримечательности, но и насладиться былинами и преданиями Мурома, проникнуться атмосферой его духовности, древности и размеренности.
Белокаменные стены храмов, чудотворные иконы, колокольный перезвон — наследие Древней Руси
Путешествие по старорусским городам — это, прежде всего, паломничество к святыням. В Муроме — одном из духовных центров православной России, вы найдете все то, что целительно и мило для души, а также узнаете, в чем его сходство с Москвой и Древним Римом, какие прозвища получали муромцы и чем в старину здесь задабривали чиновников.
Услышать правдивые и сказочные истории о знаменитом богатыре и его родном городе на пешей прогулке
Наш былинный и необыкновенно красивый Муром — одно из немногих мест, где можно по-настоящему ощутить дух Древней Руси. На экскурсии по историческому центру я помогу дополнить эти впечатления нескучными фактами о его главных сокровищах и, конечно, расскажу предания о полусказочном герое, прославившем город.