40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Спасибо огромное за прекрасную экскурсию по Мурому! Очень грамотный и интересный экскурсовод Елена. Несмотря на не очень благоприятную погоду, холодный ветер, дождь, переходящий в град и после в снежную пургу, мы посетили интереснейшие старинные храмы, церкви, достопримечательности города Мурома и села Карачарова. Нам даже удалось посетить святые места, куда в обычное время не попасть. Персональный гид, наш интерес, малолюдность, вследствие плохой погоды и благосклонные служащие храмов показали нам очень интересные закрытые части храмовых комплексов. Гид здорово, красочно, точно и занимательно рассказывала исторические сведения о посещаемых объектах. И ещё у Елены очень приятный голос - поэтому было не тяжело слушать. Спасибо ещё раз. Обязательно приедем на экскурсию летом, чтобы увидеть посещённые места во всей летней красе.