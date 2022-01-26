Обзорная экскурсия и «Мышкины палаты»

В программу входит обзорная экскурсия по городу, во время которой вы полюбуетесь видами на Волгу
Индивидуально
для 10 чел.
В программу входит обзорная экскурсия по городу, во время которой вы полюбуетесь видами на Волгу и Юхоть, познакомитесь с сохранившимися домами местных купцов и другими интересными местами Мышкина. Кроме того, вы побываете во Дворце мыши.
Что вы можете увидеть 🤩
- Верхний Бульвар
- панорамы Волги и Юхоти
- булыжная мостовая XVIII века
- купеческие дома
- «Красная» площадь
- Нижний бульвар
- Успенский собор
- туристический комплекс «Мышкины палаты»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает:
- Мышкины палаты предлагают гостям развлекательные анимационные программы, рассчитанные в первую очередь на детей. Здесь можно совершить путешествие по Мышиному царству, исследуя его многочисленные тропы, открыть для себя Императорский зал и сделать памятные снимки на «Поцелуеве мостике».
- Гостеприимные царь с царицей поведают, насколько тяжела корона, и научат, как уберечься от кошачьих напастей. В Палатах вы узнаете о заслугах мышей в медицине, науке и космосе и научитесь пользоваться гуманными мышеловками. В живом уголке туристического комплекса вас ждёт встреча с экзотическими грызунами.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- После бронирования программы вам необходимо внести предоплату в размере 2000 руб. за экскурсионное обслуживание в "Мышкиных палатах", так как в развлекательном комплексе требуется предварительная оплачиваемая бронь.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Входные билеты оплачиваются дополнительно
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Обзорная экскурсия по древнему Мышкину и по «Мышкиным палатам» или «Дворцу мыши» — муниципальный туристко-образовательный и развлекательный комплекс.
- После бронирования программы вам необходимо внести предоплату в размере 2000 руб. за экскурсионное обслуживание в "Мышкиных палатах", так как в развлекательном комплексе требуется предварительная оплачиваемая бронь.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно
Гиды В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихЗадать вопрос