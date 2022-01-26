Обзорная экскурсия и «Мышкины палаты»

В программу входит обзорная экскурсия по городу, во время которой вы полюбуетесь видами на Волгу

Индивидуально
для 10 чел.
В программу входит обзорная экскурсия по городу, во время которой вы полюбуетесь видами на Волгу и Юхоть, познакомитесь с сохранившимися домами местных купцов и другими интересными местами Мышкина. Кроме того, вы побываете во Дворце мыши.
Обзорная экскурсия и «Мышкины палаты»
Обзорная экскурсия и «Мышкины палаты»
Обзорная экскурсия и «Мышкины палаты»
Обзорная экскурсия и «Мышкины палаты»
Обзорная экскурсия и «Мышкины палаты»
Обзорная экскурсия и «Мышкины палаты»

Что вы можете увидеть 🤩

  • Верхний Бульвар
  • панорамы Волги и Юхоти
  • булыжная мостовая XVIII века
  • купеческие дома
  • «Красная» площадь
  • Нижний бульвар
  • Успенский собор
  • туристический комплекс «Мышкины палаты»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

  • Мышкины палаты предлагают гостям развлекательные анимационные программы, рассчитанные в первую очередь на детей. Здесь можно совершить путешествие по Мышиному царству, исследуя его многочисленные тропы, открыть для себя Императорский зал и сделать памятные снимки на «Поцелуеве мостике».
  • Гостеприимные царь с царицей поведают, насколько тяжела корона, и научат, как уберечься от кошачьих напастей. В Палатах вы узнаете о заслугах мышей в медицине, науке и космосе и научитесь пользоваться гуманными мышеловками. В живом уголке туристического комплекса вас ждёт встреча с экзотическими грызунами.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • После бронирования программы вам необходимо внести предоплату в размере 2000 руб. за экскурсионное обслуживание в "Мышкиных палатах", так как в развлекательном комплексе требуется предварительная оплачиваемая бронь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Обзорная экскурсия по древнему Мышкину и по «Мышкиным палатам» или «Дворцу мыши» — муниципальный туристко-образовательный и развлекательный комплекс.
  • После бронирования программы вам необходимо внести предоплату в размере 2000 руб. за экскурсионное обслуживание в "Мышкиных палатах", так как в развлекательном комплексе требуется предварительная оплачиваемая бронь.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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