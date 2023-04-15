Кавказ на ладони: плато Кинжал

Кавказ на ладони

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Плато Кинжал является самым северным отрогом Скалистого хребта и одним из самых высокогорных на Кавказе. Название плато Кинжал (Кан-Жол) обычно переводится как «кровавая дорога».

Согласно легенде, на плато либо в его окрестностях произошло кровопролитное сражение горцев с неприятелями.

Однако сегодня туристы найдут здесь только живописные виды на горы и ущелья, покрытые альпийскими травами и цветами, возможность созерцать на краю обрыва бескрайнюю красоту, почувствовать себя парящими в небе орлами.
Кавказ на ладони: плато Кинжал
Кавказ на ладони: плато Кинжал
Кавказ на ладони: плато Кинжал
Кавказ на ладони: плато Кинжал
Кавказ на ладони: плато Кинжал
Кавказ на ладони: плато Кинжал
Кавказ на ладони: плато Кинжал
Ближайшие даты:
15
апр
16
апр
18
апр
20
апр
21
апр
22
апр

Что вас ожидает:

  • Смотровая площадка на Тызыльское ущелье
  • Урочище Хаймаша.
  • Смотровая площадку на г. Кертмен и наблюдаем живописную панораму верховий Тызыльского ущелья, плато Инал-Сырт и северные отроги Скалистого хребта.
  • Плато Кинжал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

К северному отрогу Скалистого хребтаНаш маршрут начнется со смотровой площадки на Тызыльское ущелье — одно из красивых ущелий Кабардино-Балкарии, которое начинается сразу за селением Кенделен. Далее на нашем пути мы встретим урочище Хаймаша — огромное пастбище, житница и бескрайняя кормовая база для многочисленных фермерских хозяйств.
Затем мы со смотровой площадки полюбуемся на гору Кертемен, и понаблюдаем живописную панораму верховий Тызыльского ущелья, плато Инал-Сырт и северные отроги Скалистого храбта.
Конечным пунктом нашего маршрута будет Плато Кинжал — это совершенно точно лучшая в природе обзорная точка на северные склоны Эльбруса и бескрайние плато. Это место в Кабардино-Балкарии — для тех, кто хочет оказаться со знаменитой «двуглавой горой» лицом к лицу.
Важная информация • Данный маршрут подходит для активных туристов, не требует специальной физической подготовки.
Не рекомендуется лицам с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик
Завершение: Нальчик
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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