Кавказ на ладони
Плато Кинжал является самым северным отрогом Скалистого хребта и одним из самых высокогорных на Кавказе. Название плато Кинжал (Кан-Жол) обычно переводится как «кровавая дорога».
Согласно легенде, на плато либо в его окрестностях произошло кровопролитное сражение горцев с неприятелями.
Однако сегодня туристы найдут здесь только живописные виды на горы и ущелья, покрытые альпийскими травами и цветами, возможность созерцать на краю обрыва бескрайнюю красоту, почувствовать себя парящими в небе орлами.
Согласно легенде, на плато либо в его окрестностях произошло кровопролитное сражение горцев с неприятелями.
Однако сегодня туристы найдут здесь только живописные виды на горы и ущелья, покрытые альпийскими травами и цветами, возможность созерцать на краю обрыва бескрайнюю красоту, почувствовать себя парящими в небе орлами.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Смотровая площадка на Тызыльское ущелье
- Урочище Хаймаша.
- Смотровая площадку на г. Кертмен и наблюдаем живописную панораму верховий Тызыльского ущелья, плато Инал-Сырт и северные отроги Скалистого хребта.
- Плато Кинжал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
К северному отрогу Скалистого хребтаНаш маршрут начнется со смотровой площадки на Тызыльское ущелье — одно из красивых ущелий Кабардино-Балкарии, которое начинается сразу за селением Кенделен. Далее на нашем пути мы встретим урочище Хаймаша — огромное пастбище, житница и бескрайняя кормовая база для многочисленных фермерских хозяйств.
Затем мы со смотровой площадки полюбуемся на гору Кертемен, и понаблюдаем живописную панораму верховий Тызыльского ущелья, плато Инал-Сырт и северные отроги Скалистого храбта.
Конечным пунктом нашего маршрута будет Плато Кинжал — это совершенно точно лучшая в природе обзорная точка на северные склоны Эльбруса и бескрайние плато. Это место в Кабардино-Балкарии — для тех, кто хочет оказаться со знаменитой «двуглавой горой» лицом к лицу.
Важная информация • Данный маршрут подходит для активных туристов, не требует специальной физической подготовки.
Не рекомендуется лицам с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.
каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Кабардино-Балкарская Республика, г. НальчикЗавершение: Нальчик
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый деньЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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