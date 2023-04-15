К северному отрогу Скалистого хребтаНаш маршрут начнется со смотровой площадки на Тызыльское ущелье — одно из красивых ущелий Кабардино-Балкарии, которое начинается сразу за селением Кенделен. Далее на нашем пути мы встретим урочище Хаймаша — огромное пастбище, житница и бескрайняя кормовая база для многочисленных фермерских хозяйств.

Затем мы со смотровой площадки полюбуемся на гору Кертемен, и понаблюдаем живописную панораму верховий Тызыльского ущелья, плато Инал-Сырт и северные отроги Скалистого храбта.

Конечным пунктом нашего маршрута будет Плато Кинжал — это совершенно точно лучшая в природе обзорная точка на северные склоны Эльбруса и бескрайние плато. Это место в Кабардино-Балкарии — для тех, кто хочет оказаться со знаменитой «двуглавой горой» лицом к лицу.

Важная информация • Данный маршрут подходит для активных туристов, не требует специальной физической подготовки.

Не рекомендуется лицам с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.