Экскурсии по пригородам Нальчика

Звездная ночь в объятиях Кавказа

Отправиться на ночёвку в горы, заглянуть в бескрайнее небо и загадать желание на падающую звезду

Любоваться звездами лучше всего в горах, вдали от городского света. Время с августа по октябрь – самое удачное для наблюдения за звездами: прозрачный воздух, минимальная облачность, а Млечный путь виден отчетливо и ярко. Мы отправимся на плато Канжал, плотно поужинаем и выпьем горячего чаю у костра, а после сосчитаем все звезды бескрайнего космоса.