Экскурсии по пригородам Нальчика

Захватывающее погружение в мир горной природы Плато Бермамыт — одна из лучших смотровых площадок Северного Кавказа. Вы увидите с него величавые скалы, ущелья, исполинские горы, альпийские цветы и могучий Эльбрус. Кроме того, отведаете целебную воду в долине нарзанов и услышите историю знаменитой обсерватории Шаджатмаз. Итак, в программе экскурсии:
Плато Бермамыт — невероятное по силе и красоте место, которое вполне может сравниться с американским Большим каньоном. Именно здесь мы проведем большую часть времени, чтобы вы смогли не спеша насладиться горными просторами, прочувствовать самобытность кавказской природы и сделать атмосферные фотографии на фоне Эльбруса.
Долина нарзанов — вы посетите красивейшую горную долину реки Хасаут и продегустируете целебную воду из ее источников. Мы расскажем, какие полезные микроэлементы она содержит, и поможем отыскать расположенное неподалеку оригинальное здание, похожее на средневековый замок.
Обсерватория Шаджатмаз — лучшее место, чтобы встретить закат. Вы узнаете назначение обсерватории и раскроете, какие именно данные в ней собирают.
Организационные детали
Еда и напитки не включены в стоимость, кроме кофе, чая и печенья.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура по договоренности.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда состоит из знающих и любящих свое дело профессионалов. Приглашаем посетить на комфортабельных и подготовленных джипах малоизвестные места Северного Кавказа, которые запомнятся вам на всю жизнь!
Посетить Кавказские Гималаи и узнать о традициях и культуре балкарского народа
Безенгийское ущелье — самый высокогорный район России, где расположено шесть из восьми пятитысячников Кавказского хребта! Вы погуляете по руинам древних селений, покорите местные скалы и насладитесь тишиной и захватывающими дух пейзажами. А еще сварите на природе ароматный кофе в турке и познакомитесь с сусликами, куропатками и орлами.
Отправиться на ночёвку в горы, заглянуть в бескрайнее небо и загадать желание на падающую звезду
Любоваться звездами лучше всего в горах, вдали от городского света. Время с августа по октябрь – самое удачное для наблюдения за звездами: прозрачный воздух, минимальная облачность, а Млечный путь виден отчетливо и ярко. Мы отправимся на плато Канжал, плотно поужинаем и выпьем горячего чаю у костра, а после сосчитаем все звезды бескрайнего космоса.
Трансфер из аэропорта в столицу Грузии и путешествие по самой живописной дороге страны
Обычной дорогой иди необычно: стандартный трансфер превратится в целое приключение. Нам встретятся старинные храмы, горный водопад и двухцветная река. Вы полюбуетесь панорамами Казбека и синевой Живанвальского водохранилища, услышите историю крепости Ананури и отыщете сюжеты народных сказок у Арки дружбы народов.
За насыщенными впечатлениями время в пути пролетит незаметно!
Горные водопады, заброшенные турбазы, загадочное село Эльтюбю и поход к леднику Шаурту за один день
Вы увидите все знаковые места живописного Чегемского ущелья, услышите о культуре балкарского народа и особенностях национальной кухни. А еще я расскажу о животном и растительном мире заповедника, окружающих горах, экологической обстановке и таянии ледников.
Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты — поездка из Нальчика
Я всей душой люблю горы Кабардино-Балкарии и передам это чувство вам. Вас ждут истории этого края и день горного детокса: вы увидите пейзажи с открыток, подышите свежим воздухом, послушаете шум водопадов, восстановите энергию в месте силы — и смело взлетите на параплане!
Голубые озера, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
Вы прикоснетесь к невероятной природной красоте горного региона, увидите стремительные водопады, прозрачные озера и стада диких яков. Насладитесь теплыми термальными водами, целебным нарзаном и пикником в идиллическом месте. Я расскажу о местной жизни, национальной кухне и сделаю все, чтобы вы полюбили эти места и почувствовали себя настоящими исследователями!