Экскурсии по пригородам Нальчика

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Джип-тур на плато Бермамыт

Насладиться фантастическими видами Эльбруса, посетить долину нарзанов и узнать о местных традициях

Азамат
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Азамат – представитель гидов
На комфортабельном джипе с кондиционером и мягкой подвеской вы отправитесь исследовать природные сокровища Карачаево-Черкесии.

Вас ждут захватывающие дух панорамы, интересные истории 📖, кристально чистый воздух и полная перезагрузка мыслей! А мы расскажем о жизни и занятиях местных и раскроем, какие известные писатели посещали наши далекие края и как они до них добирались.

10000 ₽9000 за экскурсиюскидка10%

Джип-тур на плато Бермамыт
Джип-тур на плато Бермамыт

Что вас ожидает

Захватывающее погружение в мир горной природы
Плато Бермамыт — одна из лучших смотровых площадок Северного Кавказа. Вы увидите с него величавые скалы, ущелья, исполинские горы, альпийские цветы и могучий Эльбрус. Кроме того, отведаете целебную воду в долине нарзанов и услышите историю знаменитой обсерватории Шаджатмаз. Итак, в программе экскурсии:

  • Плато Бермамыт — невероятное по силе и красоте место, которое вполне может сравниться с американским Большим каньоном. Именно здесь мы проведем большую часть времени, чтобы вы смогли не спеша насладиться горными просторами, прочувствовать самобытность кавказской природы и сделать атмосферные фотографии на фоне Эльбруса.
  • Долина нарзанов — вы посетите красивейшую горную долину реки Хасаут и продегустируете целебную воду из ее источников. Мы расскажем, какие полезные микроэлементы она содержит, и поможем отыскать расположенное неподалеку оригинальное здание, похожее на средневековый замок.
  • Обсерватория Шаджатмаз — лучшее место, чтобы встретить закат. Вы узнаете назначение обсерватории и раскроете, какие именно данные в ней собирают.

Организационные детали

Еда и напитки не включены в стоимость, кроме кофе, чая и печенья.

Джип-тур на плато Бермамыт
Джип-тур на плато Бермамыт
Джип-тур на плато Бермамыт
Джип-тур на плато Бермамыт
Джип-тур на плато Бермамыт
Джип-тур на плато Бермамыт
Джип-тур на плато Бермамыт
Джип-тур на плато Бермамыт
Джип-тур на плато Бермамыт
Джип-тур на плато Бермамыт
Джип-тур на плато Бермамыт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Азамат
Азамат
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда состоит из знающих и любящих свое дело профессионалов. Приглашаем посетить на комфортабельных и подготовленных джипах малоизвестные места Северного Кавказа, которые запомнятся вам на всю жизнь!
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