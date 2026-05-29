Экскурсии по пригородам Нальчика

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На плато Бермамыт на джипе

Насладиться фантастическими видами Эльбруса и посетить долину нарзанов
На комфортабельном джипе с кондиционером и мягкой подвеской вы отправитесь исследовать природные сокровища Карачаево-Черкесии.

Вас ждут захватывающие дух панорамы, интересные истории, кристально чистый воздух и полная перезагрузка мыслей!
5
24 отзыва
На плато Бермамыт на джипе
На плато Бермамыт на джипе
На плато Бермамыт на джипе

Описание экскурсии

Захватывающее погружение в мир горной природы

Плато Бермамыт — одна из лучших смотровых площадок Северного Кавказа. Вы увидите с него величавые скалы, ущелья, исполинские горы, альпийские цветы и могучий Эльбрус. Кроме того, отведаете целебную воду в долине нарзанов. Итак, в программе экскурсии:

  • Плато Бермамыт — невероятное по силе и красоте место, которое вполне может сравниться с американским Большим каньоном. Именно здесь мы проведём большую часть времени, чтобы вы смогли не спеша насладиться горными просторами, прочувствовать самобытность кавказской природы и сделать атмосферные фотографии на фоне Эльбруса.
  • Долина нарзанов — вы посетите красивейшую горную долину реки Хасаут и продегустируете целебную воду из её источников. Мы поможем отыскать расположенное неподалёку оригинальное здание, похожее на средневековый замок.
  • Обсерватория Шаджатмаз — лучшее место, чтобы встретить закат.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка по красивым местам в компании водителя-сопровождающего
  • Еда и напитки не включены в стоимость, кроме кофе, чая и печенья

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат
Азамат — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 688 туристов
Профессионально влюбляю в горы! Азамат — ваш амур по горным маршрутам:) Постоянные путешествия и изучение дикой природы долгие годы было моим хобби, также люблю фотографировать и снимать видео. Организую индивидуальные,
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групповые поездки по Северному Кавказу. В путешествиях со мной вы покорите бездорожье, карабкаясь по крутым горным дорогам и форсируя горные реки; надышитесь горным воздухом; ощутите вкус кристальной родниковой воды и запечатлеете панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. Побываете там, куда не может добраться обычный автомобиль или туристический автобус. А ещё сможете насладиться купанием в термальных источниках.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
2
1
э
Мы впервые в Нальчике, нам очень понравилось. Природа здесь уникальная, величественная. Азамат очень ответственный гид, интересный рассказчик, профессиональный водитель, любит свой край и передает эту любовь туристам. В поездке было увлекательно, безопасно и комфортно. От всей души рекомендую гида.
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Хакимов
Я хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого места просто потрясающие, и это было невероятное приключение, которое оставит в ваших воспоминаниях яркий след.

Азамат
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- исключительный гид, который сделал этот опыт особенным. Его увлекательные рассказы о местных достопримечательностях и истории родины были захватывающими. Он обладает глубокими знаниями и поделился с нами множеством интересных фактов и историй.

Мы наслаждались невероятной природой и пейзажами, увидели Эльбрус, потрясающие виды, развалины местного Стоунхенджа, самый высокогорный кинотеатр, увидели орлов парящих не над, а под нами в долине. При поездке к озеру Гижгит наше приключение достигло апогея. Все это создало незабываемый опыт.

Я хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого места
Я хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого места
Я хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого места
Я хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого места
Я хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого места
Я хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого места
Я хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого места
Я хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого места+2
Я хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого места
Я хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого места
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Е
Поездка удалась, гид супер, сумел нас удивить, хотя в Кабардино-Балкарии мы уже ни первый раз. Увидели много новых локаций, сделали крутые фото, остались в диком восторге! Рекамендасьон👍👍👍
Поездка удалась, гид супер, сумел нас удивить, хотя в Кабардино-Балкарии мы уже ни первый раз. Увидели
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Анастасия
Уже не в первый раз обращаюсь за помощью в проведении экскурсии на джиппингах, и каждый раз - шикарно. Хочу в первую очередь отметить профессионализм Азамата, его знания истории, родного края,
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умение находить контакт с людьми и, главное, - любовь к своей Родине. Это производит неповторимое комбо и приносит море впечатлений от поездки в любой уголок Кабардино-Балкарии. Здесь вас никто не оставит без внимания, и уж точно голодными вас обратно не пустят. А что касается времени, то в дороге оно пролетает незаметно, а чёткое доверие и уверенность в работе гида проявляет чувство безопасности до самого конца. Также хотелось бы пожелать всей команде процветания, удачи, открывание новых территорий и возможностей, а также интересных историй (в особенности для нас, туристов) - их очень интересно слушать. Ну и, конечно же, - беречь себя на любых маршрутах. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, огромное спасибо. ❤️

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Е
Азамат знает, любит и с большим уважением относится к родной Земле, культуре и языку. Я очень много узнала о быте и традициях Кабардино-Балкарии. Из-за погодных условий нам пришлось поменять маршрут,
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однако путешествие от этого получилось еще более насыщенным и разнообразным. Азамат не торопил, позволяя насладиться красотами местной природы, был очень доброжелателен, пунктуален, аккуратен за рулем и внимателен ко всем просьбам. После такого увлекательного путешествия невозможно остаться равнодушным к красотам этого прекрасного края - могучим горам, рекам, водопадам, ущельям, обрывам! Большое спасибо Азамату за это замечательное путешествие!

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А
Отличная экскурсия - рекомендуем!

Были на плато Бермамыт с Азаматом в начале ноябре.
Потрясающие виды осенних предгорий, живописных ущелий, снежных вершин горных хребтов и величественного Эльбруса!
От дельное спасибо Азамату - помог осуществить
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нашу мечту - встретить рассвет с видом на Эльбрус. Он очень грамотно спланировал маршрут с учетом погоды и более раннего начала, предложил оптимальные для нас варианты, подсказал с общей логистикой до и после экскурсии. При планировании маршрута можете полностью ему довериться. Машина хорошо заряжена под бездорожье.
Азамат очень интересный собеседник - хорошо знает не только туристические маршруты по родному краю, но и и его историю!

Если вы любите горы, то смело берите эту экскурсию - не пожалеете!!!

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