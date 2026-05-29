Экскурсии по пригородам Нальчика

На комфортабельном джипе с кондиционером и мягкой подвеской вы отправитесь исследовать природные сокровища Карачаево-Черкесии.
Вас ждут захватывающие дух панорамы, интересные истории, кристально чистый воздух и полная перезагрузка мыслей!
Вас ждут захватывающие дух панорамы, интересные истории, кристально чистый воздух и полная перезагрузка мыслей!
Описание экскурсии
Захватывающее погружение в мир горной природы
Плато Бермамыт — одна из лучших смотровых площадок Северного Кавказа. Вы увидите с него величавые скалы, ущелья, исполинские горы, альпийские цветы и могучий Эльбрус. Кроме того, отведаете целебную воду в долине нарзанов. Итак, в программе экскурсии:
- Плато Бермамыт — невероятное по силе и красоте место, которое вполне может сравниться с американским Большим каньоном. Именно здесь мы проведём большую часть времени, чтобы вы смогли не спеша насладиться горными просторами, прочувствовать самобытность кавказской природы и сделать атмосферные фотографии на фоне Эльбруса.
- Долина нарзанов — вы посетите красивейшую горную долину реки Хасаут и продегустируете целебную воду из её источников. Мы поможем отыскать расположенное неподалёку оригинальное здание, похожее на средневековый замок.
- Обсерватория Шаджатмаз — лучшее место, чтобы встретить закат.
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка по красивым местам в компании водителя-сопровождающего
- Еда и напитки не включены в стоимость, кроме кофе, чая и печенья
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 688 туристов
Профессионально влюбляю в горы! Азамат — ваш амур по горным маршрутам:) Постоянные путешествия и изучение дикой природы долгие годы было моим хобби, также люблю фотографировать и снимать видео. Организую индивидуальные,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
э
Мы впервые в Нальчике, нам очень понравилось. Природа здесь уникальная, величественная. Азамат очень ответственный гид, интересный рассказчик, профессиональный водитель, любит свой край и передает эту любовь туристам. В поездке было увлекательно, безопасно и комфортно. От всей души рекомендую гида.
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Я хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого места просто потрясающие, и это было невероятное приключение, которое оставит в ваших воспоминаниях яркий след.
Азамат
Азамат
+2
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Е
Поездка удалась, гид супер, сумел нас удивить, хотя в Кабардино-Балкарии мы уже ни первый раз. Увидели много новых локаций, сделали крутые фото, остались в диком восторге! Рекамендасьон👍👍👍
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Уже не в первый раз обращаюсь за помощью в проведении экскурсии на джиппингах, и каждый раз - шикарно. Хочу в первую очередь отметить профессионализм Азамата, его знания истории, родного края,
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Е
Азамат знает, любит и с большим уважением относится к родной Земле, культуре и языку. Я очень много узнала о быте и традициях Кабардино-Балкарии. Из-за погодных условий нам пришлось поменять маршрут,
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А
Отличная экскурсия - рекомендуем!
Были на плато Бермамыт с Азаматом в начале ноябре.
Потрясающие виды осенних предгорий, живописных ущелий, снежных вершин горных хребтов и величественного Эльбруса!
От дельное спасибо Азамату - помог осуществить
Были на плато Бермамыт с Азаматом в начале ноябре.
Потрясающие виды осенних предгорий, живописных ущелий, снежных вершин горных хребтов и величественного Эльбруса!
От дельное спасибо Азамату - помог осуществить
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