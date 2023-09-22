За один день в комфортном темпе проехаться по живописным местам Кавказа
Проедем через поляны Азау, Чегет и Нарзанов, ущелья Адыр-су и Адыл-су и прогуляемся у впечатляющего Байдаевского водопада.
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Описание
Что вас ожидает
Поляну Азау. С неё по самой высокогорной канатной дороге в Европе в кабинках открытого типа вы подниметесь на высоту 3850 метров над уровнем моря. Увидите Эльбрус и ледник «Семёрка», откуда тонкими струйками начинаются горные реки. Здесь же можно перекусить. Торопить вас не буду. Но чтобы вы успели увидеть и другие локации, тут лучше провести не больше 2 часов — в горах рано темнеет.
Поляну Чегет. На склоне горы Чегет на высоте 3700 метров над уровнем моря увидим популярный горнолыжный комплекс. По канатной дороге можно подняться наверх. Здесь уже есть кабинки закрытого типа — для тех, кто боится высоты, но всё же очень хочет оказаться среди высокогорья.
Поляну Нарзанов. Что делаем здесь? Гуляем, пробуем нарзаны из разных источников, которые отличаются друг от друга по вкусу и составу. На этой поляне продают травяной чай, сыр, мёд и разные сувениры. Можно заказать обед. Пока будете прогуливаться среди живописных видов, повар приготовит для вас отменные хычины или другие блюда кавказской кухни.
Ущелья Адыр-су и Адыл-су. В Адыр-Су покажу красивые локации для фото и живописные тропы. В Адыл-Су прогуляемся по ароматному хвойному лесу, полюбуемся окружающими ущелье горами Шхельда, Уллукара, Башкара, Джантуган. По дороге, возможно, встретим художников, которые любят запечатлевать эти места на своих картинах.
Байдаевский водопад. Освежимся у живописной водной стихии высотой 150 метров. Я покажу вам безопасный подход к нижнему каскаду водопада, где можно сделать много красивых фото в копилку воспоминаний о поездке.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Voxy либо Toyota Alphard
- Дополнительные расходы: канатная дорога на поляне Азау — 1600 руб. /чел., на поляне Чегет — 900 руб. /чел., обед — в среднем 1000 руб. /чел.
- Дорога из Нальчика до Приэльбрусья занимает примерно 2 часа 30 минут (110 километров). Все локации расположены недалеко друг от друга.
- Маршрут можно скорректировать по вашим пожеланиям: например, сократить или увеличить количество пеших прогулок, добавить интересные вам локации
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Нальчике по месту вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
За прекрасное сопровождение, интересную экскурсию, за фантастические виды и за потрясающее чувство юмора!
Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым!
Отдельное спасибо, за кофе из горной воды водопада! ❤️
Во-вторых, Арсен оказался не только опытным, но и увлекательным рассказчиком. Весь путь на Эльбрус был наполнен интересными историями о регионе, его истории и природе. Это делало поход еще более увлекательным и обогатило наши знания.
Арсен также проявил себя как отличный организатор, позаботившись о всех деталях похода, включая питание, талисманы и интересные и знаковые локации.
Завершая, я хочу сказать, что тур на Эльбрус с гидом Арсеном был незабываемым опытом, который я всегда буду вспоминать с улыбкой. Спасибо Арсену за его профессионализм и за долю позитивных воспоминаний!
Путешествовали семьей с детьми-подростками, внимание которых очень сложно удержать, однако Альберт сумел не только заинтересовать их, но и покорить своими рассказами человека, по-настоящему влюблённого в горы и историю великого народа.
Также нельзя не отметить неустанное, но деликатное внимание Альберта к комфорту всех участников поездки, и, главное, его заботу о нашей безопасности на всех этапах путешествия.