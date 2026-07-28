За один день в комфортном темпе проехаться по живописным местам Кавказа
Я родом из Кабардино-Балкарии и живу здесь с рождения. Безумно люблю горы и хочу показать их вам во всём величии. Устали от суеты, дыма и выхлопных газов — вам точно сюда. Воздух здесь особенно «вкусный», а от живописных видов пронзительно захватывает дух. Проедем через поляны Азау, Чегет и Нарзанов, ущелье Адыр-су.
Поляна Азау. С неё по самой высокогорной канатной дороге в Европе в кабинках открытого типа вы подниметесь на высоту 3850 метров над уровнем моря. Увидите Эльбрус и ледник «Семёрка», откуда тонкими струйками начинаются горные реки. Здесь же можно перекусить. Торопить вас не буду. Но чтобы вы успели увидеть и другие локации, тут лучше провести не больше 2 часов — в горах рано темнеет.
Поляна Чегет. На склоне горы Чегет на высоте 3700 метров над уровнем моря увидим популярный горнолыжный комплекс. По канатной дороге можно подняться наверх. Здесь уже есть кабинки закрытого типа — для тех, кто боится высоты, но всё же очень хочет оказаться среди высокогорья.
Поляна Нарзанов. Что делаем здесь? Гуляем, пробуем нарзаны из разных источников, которые отличаются друг от друга по вкусу и составу. На этой поляне продают травяной чай, сыр, мёд и разные сувениры. Можно заказать обед. Пока будете прогуливаться среди живописных видов, повар приготовит для вас отменные хычины или другие блюда кавказской кухни.
Ущелье Адыр-Су. Покажу красивые локации для фото и живописные тропы.
Организационные детали
Поездка пройдёт на одном из автомобилей: Toyota Voxy, Toyota Alphard, Toyota Сamry, Hyundai Solaris, Renaut, Niva Travel, Toyota Land Cruiser 200, UAZ Patriot. Машина зависит от погоды, дополнительных локаций и количества человек
Дополнительные расходы: канатная дорога на поляне Азау — 2700 ₽ за чел., на поляне Чегет — 1200 ₽ за чел., обед — в среднем 1000 ₽ за чел.
Дорога из Нальчика до Приэльбрусья занимает примерно 2 часа 30 минут (110 километров). Все локации расположены недалеко друг от друга
Маршрут можно скорректировать по вашим пожеланиям: например, сократить или увеличить количество пеших прогулок, добавить интересные вам локации
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Нальчике по месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2187 туристов
Я родом из Кабардино-Балкарии. Всю жизнь прожил здесь. В моей команде только профессиональные гиды с большим опытом работы: мы расскажем много познавательного об истории посещаемых мест, обычаях и культуре наших народов. Занимаемся этим, так как безумно любим горы. После наших экскурсий и вы не останетесь к ним равнодушными!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 124 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
У нас остались самые потрясающие впечатления от данной экскурсии. Спасибо гиду Мураду за эту поездку, все показал, проинструктировал, помог. Эльбрус великолепен, это должен увидеть каждый.
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Н
Нина
хочу выразить огромную благодарность организаторам, в том числе Реслану, нашему гиду, влюбленному в свою Родину. Мы посмотрели маленькую частичку Кабардино-Балкарии, Приэльбрусье. Меня потрясли завораживающие виды гор, лугов, рек, водопадов. Вернемся еще, ждите…
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Ренат
С гидом Астемиром очень приятно путешествовать. Подробно, доступно и понятно расскажет не только информацию об экскурсии, но и поддержит разговор на любую тему. В целом получилось классное мини-путешествие, мы очень довольны! Спасибо вам за правильный подход к организации путешествия и подход к людям!!!
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Дарья
На Эльбрус мы отправились с гидом Исламом, который всю дорогу нам рассказывал историю Кабардино-Балкарии, рассказывал про традиции народов, обычаи, интересные факты. Было очень интересно и познавательно. Экскурсия длилась дольше заявленного читать дальшеуменьшить
времени, тк мы задержались сильно во время подъема на Эльбрус и Ислам ждал нас пока мы вдоволь насладимся красотами гор, при этом не взял дополнительную оплату, что очень порадовало.
Еще хочу отметить то, что у Ислама очень удобная машина - Тайота Камри, что делает путешествие очень комфортабельным.
Очень рады будем вернуться вновь!
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К
Карина
Спасибо больше за незабываемый тур!!! 🤩 Была зимой в Кабардино-Балкарии в горах и на перевале Актопрак. Очень понравилось! Зима в горах — красота и тишина. Спасибо гиду Руслану за отличное путешествие! Обязательно вернусь летом! 🤩
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Е
Екатерина
Были на экскурсии на Эльбрус, и остались только положительные впечатления! Экскурсия была организована на высшем уровне. Альберт рассказал много интересного о горе, её истории и культуре местных жителей. Его увлекательный читать дальшеуменьшить
рассказ погрузил нас в атмосферу этого величественного места. Особенно хочется отметить открытость гида — он был всегда готов ответить на любые вопросы, делился личными историями и опытом восхождения. Это создало непринужденную атмосферу, и мы чувствовали себя как будто в компании старого друга. Пейзажи Эльбруса просто завораживают, и благодаря профессионализму нашего гида, мы смогли не только насладиться красотой природы, но и узнать много нового. Рекомендую всем любителям приключений и красивых видов!
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