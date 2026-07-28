Я родом из Кабардино-Балкарии и живу здесь с рождения. Безумно люблю горы и хочу показать их вам во всём величии. Устали от суеты, дыма и выхлопных газов — вам точно сюда. Воздух здесь особенно «вкусный», а от живописных видов пронзительно захватывает дух. Проедем через поляны Азау, Чегет и Нарзанов, ущелье Адыр-су.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Поляна Азау. С неё по самой высокогорной канатной дороге в Европе в кабинках открытого типа вы подниметесь на высоту 3850 метров над уровнем моря. Увидите Эльбрус и ледник «Семёрка», откуда тонкими струйками начинаются горные реки. Здесь же можно перекусить. Торопить вас не буду. Но чтобы вы успели увидеть и другие локации, тут лучше провести не больше 2 часов — в горах рано темнеет.

Поляна Чегет. На склоне горы Чегет на высоте 3700 метров над уровнем моря увидим популярный горнолыжный комплекс. По канатной дороге можно подняться наверх. Здесь уже есть кабинки закрытого типа — для тех, кто боится высоты, но всё же очень хочет оказаться среди высокогорья.

Поляна Нарзанов. Что делаем здесь? Гуляем, пробуем нарзаны из разных источников, которые отличаются друг от друга по вкусу и составу. На этой поляне продают травяной чай, сыр, мёд и разные сувениры. Можно заказать обед. Пока будете прогуливаться среди живописных видов, повар приготовит для вас отменные хычины или другие блюда кавказской кухни.

Ущелье Адыр-Су. Покажу красивые локации для фото и живописные тропы.

Организационные детали