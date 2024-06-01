Экскурсии к горам Нальчика

Найдено 55 экскурсий в категории «Горы» в Нальчике, цены от 900 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
Неповторимая Кабардино-Балкария: путешествие по горам и источникам
Погрузитесь в мир горных вершин и целебных вод Кабардино-Балкарии в увлекательной экскурсии
Начало: По запросу
«В природной цитадели возвышается шесть из восьми гор-пятитысячников Кавказа»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Экскурсия Эльбрус: Поляны, Ущелья и Водопад Байдаевский
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: величественный Эльбрус, чистый воздух и неповторимые пейзажи
Начало: В Нальчике по месту вашего проживания
«Но чтобы вы успели увидеть и другие локации, тут лучше провести не больше 2 часов — в горах рано темнеет»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 6 чел.
Чегемское ущелье на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
14 отзывов
Путешествие на внедорожнике по Чегемскому ущелью с гидом
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников
Начало: В Нальчике
«А еще я расскажу о животном и растительном мире заповедника, окружающих горах, экологической обстановке и таянии ледников»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур на плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Джип-тур на плато Бермамыт: величие гор Карачаево-Черкесии
Подарите себе день, полный впечатлений: горные вершины, легенды и кристальный воздух ждут вас
Начало: По договоренности
«Вы увидите с него величавые скалы, ущелья, исполинские горы, альпийские цветы и могучий Эльбрус»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур на плато Канжол
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Джип-тур на плато Канжол: Кавказские вершины и озеро Гижгит
Джип-тур на плато Канжол - незабываемое путешествие по живописным местам Кавказа. Насладитесь видами и чистым воздухом
Начало: У вашего отеля в Нальчике
«Вы оцените самобытность местной природы и, если повезет с погодой, рассмотрите крупнейшие вершины Кавказа: горы Джуца, Машук и Бештау»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Лысая поляна долины реки Нальчик
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Пеший поход по Лысой поляне в предгорьях Нальчика
Погрузитесь в сказочную природу предгорий Нальчика, откройте для себя Лысую поляну, насладитесь видами Кавказа и узнайте интересные факты о регионе
Начало: В посёлке Белая речка
«По пути в хорошую погоду вам откроются шикарные виды на местные достопримечательности — снежные вершины горных хребтов, скалы Черекского ущелья и перевал Шаухна, гору Коштантау, а также панорама на Нальчик»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от 3 200 за всё до 10 чел.
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
🚗 На машине
🪂 На параплане
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Чегемское ущелье: параплан и история балкарского поэта Кайсына Кулиева
Насладитесь красотой Чегемского ущелья, полетайте на параплане и посетите дом поэта Кайсына Кулиева. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: Нальчик
«Мы остановимся умыться в серебряном источнике, позавтракаем и не спеша, наслаждаясь пейзажами, поедем дальше в горы»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
15 900 за всё до 4 чел.
Поездка из Нальчика до «Языка Тролля» и фотосессия в горах
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
10 отзывов
Фото-прогулка в Нальчике: от Языка Тролля до горных вершин
Погрузитесь в мир кавказских пейзажей с индивидуальной фото-прогулкой, где каждый кадр - шедевр
Начало: В пределах города Нальчик. Назначает клиент
«Посетим покинутый аул высоко в горах»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
1200010 800 за всё до 4 чел.
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
8 часов
6 отзывов
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Испытайте восторг от полёта на параплане в живописных окрестностях Нальчика и насладитесь красотой Чегемских водопадов
Начало: Возле рынка Стрелка в Нальчике
«Одежда должна быть удобной с расчётом, что в горах будет на 10 градусов прохладнее, чем в городе»
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
10 июня в 08:15
8 900 за человека
Путешествие к сокрытому Сугану
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Путешествие к сокрытому Сугану: эксклюзивная экскурсия в Нальчике
Откройте для себя тайны Суганского ущелья, насладитесь величественными горами и дегустацией балкарских блюд
Начало: В городе Нальчик
«возьмите с собой наличные деньги — в горах редко принимают карты)»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
16 000 за всё до 4 чел.
Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
24 отзыва
Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы
Отправиться к могучему Эльбрусу, увидеть город-призрак и попробовать нарзан
Начало: По договоренности
«Самая высокая гора Европы — двуглавый красавец Эльбрус»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
14 900 за всё до 4 чел.
Четыре великих ущелья Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Четыре великих ущелья Осетии: путешествие из Нальчика
Вас ждет увлекательное путешествие по ущельям Осетии с посещением знаковых мест и культурным обогащением
«Впереди у нас — Цейское ущелье, поездка по канатной дороге и виды на необычайно фотогеничную гору Монах»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
19 200 за всё до 4 чел.
Кабардино-Балкария: сокровища Черекского ущелья
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Кабардино-Балкария: путеводитель по Черекскому ущелью
Погрузитесь в атмосферу древних аулов, ледниковых озер и термальных источников на уникальной экскурсии
«Перед вами предстанут головокружительные пейзажи теснины — с фактурными фасадами гор, рекой, протекающей по дну глубокого ущелья, и сосновым ковром, в котором утопает всё это великолепие»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 900 за всё до 6 чел.
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
12 отзывов
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
Погрузитесь в атмосферу Северного Кавказа: карстовые озера, древние башни и качели над пропастью. Незабываемое путешествие в мини-группе
Начало: У магазина «Пятерочка», Баксанское ш
«В горной реке, вытекающей из Нижнего озера (самого глубокого карстового озера в России и второго по глубине в мире), обнаружили окаменевшие организмы, некоторым из которых не менее 180 млн»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500 за человека
Звёздная ночь в объятиях Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Звёздная ночь в объятиях Кавказа: эксклюзив в Нальчике
Встречайте звездное небо Кавказа на высоте 2890 метров! Незабываемые впечатления и комфортное наблюдение
«Живописные горы и зеленые леса — виды из окна автомобиля не оставят вас равнодушными»
Сегодня в 21:30
Завтра в 16:30
23 000 за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
Путешествие по живописным местам Нальчика: от древних могильников до средневекового замка и термальных источников
«Сделаете зрелищные фото горной реки Чегем и огромных скал со стекающими струйками воды»
19 июня в 09:30
22 июня в 09:30
14 999 за всё до 3 чел.
Горная Ингушетия из Нальчика
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Горная Ингушетия: путешествие из Нальчика по древним местам
Приглашаем на увлекательное путешествие по Ингушетии с посещением уникальных исторических мест
«Джейрахское ущелье — вы полюбуетесь захватывающими дух горными пейзажами и узнаете, почему за этим местом закрепилось название «солнечная долина»»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
19 900 за всё до 4 чел.
Ретрит в горах с гидом-психологом
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Ретрит в горах с гидом-психологом: медитация, нарзан, термальные источники
Проведите день в горах с гидом-психологом. Медитация, пикник с национальными сырами и горным мёдом, посещение термальных источников
Начало: В Нальчике
«Мы остановимся в реликтовом сосновнике на берегу реки в окружении гор»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1590013 515 за всё до 4 чел.
Романтическая ночь в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Романтическая ночь в горах Нальчика: ужин, звезды и глэмпинг
Проведите незабываемую ночь в горах Нальчика с романтическим ужином под звездами и уютной ночевкой в глэмпинге
«Горы — источник повышенной концентрации романтики»
10 июня в 13:30
11 июня в 13:30
22 500 за всё до 4 чел.
Незабываемая Осетия
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Незабываемая Осетия: индивидуальная экскурсия из Нальчика
Северная Осетия-Алания - край с богатой историей и природой. Побывайте в некрополе Даргавс, Дзивгисской крепости и Кармадонском ущелье
Начало: в вашем отеле
«Там, у подножья горы Чызджытыхох, расположен некрополь Даргавс»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 900 за всё до 6 чел.
Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов
Мини-группа
9 часов
44 отзыва
Приэльбрусье: удивительное путешествие по горам Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской красоты с экскурсией в Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов ждут вас
Начало: Ул. Киримова, 146, Нальчик
«Эльбрус — Величество Кавказа Этот великолепный двуглавый гигант красуется в сердце Кавказских гор»
Расписание: воскресенье 10:00
Завтра в 09:30
15 июня в 09:30
2 500 за человека
Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд
Индивидуальная
7 часов
22 отзыва
Чегемское ущелье: путеводитель по миру красоты и приключений
Вас ждет захватывающее путешествие по Чегемскому ущелью, где природа и история сплетаются в единое целое
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик
«Вы сможете насладиться неповторимой красотой окружающих гор и ландшафтов, а также сделать яркие фотографии для воспоминаний»
Расписание: вторник 10:30
11 июня в 10:30
18 июня в 10:30
10 000 за всё до 6 чел.
На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
221 отзыв
Популярное предложение
Восхождение на Эльбрус: групповая экскурсия из Нальчика
Покорите высоты Эльбруса с экскурсией в Приэльбрусье. Впечатляющие виды и живописные места гарантированы
Начало: Место сбора находится на пересечении двух улиц. Ул
«Лермонтовым Шат-Гора – владыка горного Кавказа»
Расписание: в среду в 7.00, в субботу/воскресенье в 9.00
Завтра в 09:00
12 июня в 07:00
1 755 за человека
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
36 отзывов
Популярное предложение
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Верхней Балкарии. Откройте для себя Голубые озёра, Язык Тролля и Черекскую теснину. Забронируйте тур сейчас
Начало: Пос. Чегем 2ой, ул. Ленина, 2, магазин «Продукты»
«Отсюда открывается невероятный вид на знаменитую Безенгийскую стену и горы-пятитысячники»
Расписание: Ежедневно: 09:15, 09:30, 09:45
Завтра в 09:15
10 июня в 09:15
4 500 за человека
«Язык Тролля» по-кавказски
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Экскурсия «Язык Тролля» по-кавказски: Хуламо-Безенгийское ущелье и замок Жабо
Погрузитесь в красоту Хуламо-Безенгийского ущелья, посетите Замок Жабо и восхититесь «Языком Тролля». Вас ждут уникальные пейзажи и древние села
Начало: Угол двух улиц Шогенцукова и Канукоева «Кабардинка...
«Вы погрузитесь в потрясающие пейзажи, где горы и реки сливаются в единое целое»
Расписание: Каждую пятницу в 10.00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2 250 за человека
Приэльбрусье - 3 поляны
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Восхождение на Эльбрус с экскурсией в Приэльбрусье - захватывающее приключение
Поднимитесь на высоту 3800 метров и ощутите величие Эльбруса, одного из 7 чудес России, на индивидуальной экскурсии
Начало: Назначает турист
«Лермонтовым Шат-Гора – владыка горного Кавказа»
Расписание: в любой день, в 8.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Колыбель балкарского народа (Верхняя Балкария + голубое озеро)
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
84 отзыва
Колыбель балкарского народа: Верхняя Балкария и Голубое озеро
Путешествие в Верхнюю Балкарию и к Голубому озеру подарит незабываемые впечатления. Узнайте местные легенды и насладитесь живописными видами
Начало: Угол Шогенцукова и Канукоева. «Курортный зал»
«Древние башни, расположенные на склонах в горах, являются историческими памятниками былых времен»
Расписание: четверг в 10.00
12 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1 376 за человека
Большая Цейская Подкова
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
16 отзывов
Групповая экскурсия Большая Цейская Подкова: красоты Северного Кавказа
Погрузитесь в волшебство Северного Кавказа с экскурсией Большая Цейская Подкова. Три ущелья, древние святилища и ледник ждут вас
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
«Насладитесь горными пейзажами, раскройте тайны Кавказских гор»
Расписание: по воскресеньям, в 9.00
Завтра в 09:00
23 июня в 09:00
2 250 за человека
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
Мини-группа
13 часов
16 отзывов
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив Куртатинское ущелье, Даргавс и Кармадонское ущелье. Откройте для себя Дзивгисскую крепость и Аланский монастырь
Начало: АЗС СТОЛОВАЯ https://goo. gl/maps/BufYA54e4i8v7YZ2...
«С вершины Архонского перевала открываются восхитительные панорамы на окружающие горы, поселок Фиагдон и Куртатинское ущелье»
Расписание: Ежедневно: 08:30, 08:45, 09:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 000 за человека
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
Начало: Назначает турист
«Здесь вы сможете сделать отличные снимки и прочувствовать энергию местных гор, встав под брызгами воды»
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
16 890 за всё до 4 чел.
Чегемские водопады и озеро Гижгит
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Чегемские водопады и озеро Гижгит
Начало: По договоренности
Расписание: понедельник-воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Начало: Назначает турист
«Здесь, в горной местности Кавказа, находятся великолепные водопады, горячие источники и древние каменные менгиры»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 400 за всё до 4 чел.
Экскурсия на Чегемские водопады, в «Город мертвых» и полет на парапланах
🚶 Пешая
🪂 На параплане
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Нальчик: Экскурсия с Чегемскими водопадами и полетом на парапланах
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Чегемское ущелье, посещением Города мертвых и захватывающим полетом на параплане
Начало: Площадь Марии
«В сопровождении опытного инструктора вы насладитесь видами гор с высоты птичьего полета»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Суровый Кавказ: Хуламо-Безенгийское ущелье, «Замок Людоедов», Язык тролля
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Суровый Кавказ: Хуламо-Безенгийское ущелье, «Замок Людоедов», Язык тролля
Начало: Ул. просп. Ленина, 32, Площадь Марии, Нальчик
«И вторая по высоте вершина в Европе гора Дыхтау, самый большой ледник в Европе»
Расписание: Экскурстя проходит в любой удобный для Вас день.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 6 чел.
Голубы озера: Нижнее, Верхнее, Секретное и Аушигер
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Голубые озера Нальчика: Нижнее, Верхнее, Секретное и Аушигер
Погрузитесь в красоту Голубых озер Нальчика. Насладитесь чистотой горных вод, живописными видами и целебными источниками. Забронируйте экскурсию сегодня
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик
«Озеро Секретное Посетим загадочное озеро Секретное, которое скрыто среди гор и утопает в зелени густых лесов»
Расписание: понедельник 10:30
10 июня в 10:30
17 июня в 10:30
8 000 за всё до 7 чел.
Верхняя Балкария
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Верхняя Балкария: Голубые озера, Черекское ущелье и Город мертвых
Погрузитесь в мир неповторимых природных красот и древних тайн Верхней Балкарии. Экскурсия, полная открытий и впечатлений
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик
«После чего мы заезжаем в Старую Балкарию, откуда открываются замечательные виды на ущелье и горы»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 6 чел.
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
43 отзыва
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
«) Христианский храм, один из древнейших в России и самый загадочный памятник истории, архитектуры и религиозного культа древних обитателей горной Ингушетии»
Расписание: воскресеньям в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
2 880 за человека
Верхняя Балкария + Высокогорный заповедник Уштулу. Горы, водопады и нарзан
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Верхняя Балкария + Высокогорный заповедник Уштулу. Горы, водопады и нарзан
Начало: Назначает турист в пределах города Нальчик
«Представляет собой широкую долину в кайме гор»
Расписание: В любой день недели
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
15 000 за всё до 4 чел.
Язык тролля и самые живописные места Кабардино-Балкарии за один день
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Язык тролля и самые живописные места Кабардино-Балкарии за один день
Начало: Назначает клиент. В пределах города Нальчик
«А в конце дня сможете окунутся в воды природного целебного термального источника, смыть усталость и зарядится энергией гор»
Расписание: В любой день с 8:30 до 09:00
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
10 000 за всё до 4 чел.
Приэльбрусье - седьмое чудо России
Индивидуальная
10 часов
27 отзывов
Приэльбрусье - седьмое чудо России
Начало: По договоренности
«По пути следования чарует своей красотой природа, а в конце маршрута туристов встречает седовласый исполин Кавказских гор — Эльбрус»
Расписание: понедельник-воскресенье в 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 900 за всё до 3 чел.
Уллу-Тау - Великая Гора
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Уллу-Тау - Великая Гора
Начало: Ваш адрес
«Говорят, гора исполняет желания… Только формулировать их надо уметь… Как говорится: «Будьте осторожны со своими желаниями, они имеют тенденцию сбываться…»»
Расписание: в любой день по предварительной договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
20 000 за всё до 6 чел.
Чегемские водопады в группе
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
Чегемские водопады в группе
Начало: Проспект Ленина д. 53
«Главная достопримечательность Чегемского ущелья — водопады, рвущиеся из вертикальных стен горы, создавая причудливую игру воды и ветра»
Расписание: Смотрите свободные даты
13 июня в 13:30
900 за человека
Урочище Джилы-Су: Мощь и сила гор
Индивидуальная
11 часов
Урочище Джилы-Су: Мощь и сила гор
Начало: Ул. Киримова, 146, Нальчик
Расписание: воскресенье 08:00
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 8 часов
Индивидуальная
8 часов
Медовые водопады и гора Кольцо: путешествие по Нальчику за 8 часов
Погрузитесь в мир природной красоты и культурных традиций Нальчика. Экскурсия к Медовым водопадам и горе Кольцо - незабываемое приключение
Начало: По договоренности
«Гора Кольцо- это уникальное природное явление, находится неподалёку от Кисловодска на высоте 870 м»
Сегодня в 17:00
13 июня в 09:00
15 999 за всё до 4 чел.
«Уллу-Тау» - самый высокогорный альплагерь на Кавказе
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
«Уллу-Тау» - уникальное путешествие на самый высокогорный альплагерь Кавказа
Приглашаем на захватывающую экскурсию по ущельям и вершинам Нальчика. Вас ждут впечатляющие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
«- увидим самую высокую точку в окрестностях ущелья – гору Джайлык (4533 м)»
Расписание: Смотрите свободные даты
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1880016 920 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    1 июня 2024
    Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
    Боже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные истории рассказывал нам наш гид
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    - Астемир 😍😍😍 Благодарю от чистого сердца за такой чудесный день, который навсегда мне запомнится ♥️ Все прошло безупречно. В комфортном нам темпе. Успехов вам и побольше туристов 😍

    Боже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные истории
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Поездка из Нальчика до «Языка Тролля» и фотосессия в горах
    Благодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывал историю города и всех
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    мест в которых побывали. Мы узнали много интересных фактов, общались и просто делились своими мыслями. Были перерывы на кофе с прекрасным видом на горы. Рекомендуем однозначно. Отдельное спасибо за живописные фотографии. Вернёмся снова. Поездка удалась!

    Благодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывал
  • А
    Алина
    31 мая 2024
    Поездка из Нальчика до «Языка Тролля» и фотосессия в горах
    Ни разу не пожалела что поехала. Поездка бомбезный! Шикарные виды! Дорога удобная и приятная! А все потому, что гид любит свою работу и от души все нам показывает и рассказывает 🔥🔥🔥
    Ни разу не пожалела что поехала. Поездка бомбезный! Шикарные виды! Дорога удобная и приятная!Ни разу не пожалела что поехала. Поездка бомбезный! Шикарные виды! Дорога удобная и приятная!Ни разу не пожалела что поехала. Поездка бомбезный! Шикарные виды! Дорога удобная и приятная!
  • М
    Меньчев
    28 мая 2024
    Язык тролля и самые живописные места Кабардино-Балкарии за один день
    Все было супер!!! Сумасшедшие виды! Труднопроходимые дороги!!! Интересные рассказы от экскурсовода Михаила. Все очень впечатляет!
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
    Замечательная экскурсия! Жаннет и Миша Вам отдельная благодарность за впечатления и эти эмоции,за интересное общение и терпение! Эльбрус❤️ лучше один раз увидеть!!! он создан
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    кем то СВЫШЕ! Ты в сердце и нет тебя величественнее и краше! Несмотря на дождливую погоду,мы получили много эмоций и все были довольны!!! Низкие цены,вкусная еда,яркие впечатления! Спасибо🫰 я еще вернусь!))

  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Поездка из Нальчика до «Языка Тролля» и фотосессия в горах
    Были на экскурсии 27 мая 2024г. Михаил поразил своими знаниями истории своего края. Интересно и увлекательно рассказывает о каждом месте, которое посетили. Очень всем рекомендуем.
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Колыбель балкарского народа (Верхняя Балкария + голубое озеро)
    Поездка была организована прекрасно (экскурсовод Людмила, водитель Сергей), посетили все запланированные места. Очень понравилось, как Людмила вела экскурсию - очень
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    красивый язык, интересно, эмоционально. Имеет обширный кругозор, любит свой народ и землю, было очень приятно общаться. Сергей также отличный водитель, поддерживал общее настроение и виртуозно вел автобус по сложной дороге. Вернулись точно вовремя, что также очень ценно и не часто бывает.

  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
    Увидели все, что было запланировано. Погода помогла оценить красоту Приэльбрусья. Понравилось, что водитель и экскурсовод были спокойными и доброжелательными. Не понравилась организация и необязательные задержки по маршруту, в итоге - позднее возвращение в 19:40 вместо 18 ч.
  • И
    Илья
    21 мая 2024
    Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
    Последняя остановка в рамках жд тура Жемчужина Кавказа. Гидом был Руслан. Прекрасный человек, всегда спешащий на помощь. Посмотрели на Эльбрус,
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    посетили ущелья, водопады и секретное озеро. Виды завораживают, и одного дня на всю красоту безусловно мало. Сама экскурсия спланирована очень грамотно, за 12 часов посмотрели, рассмотрели и сделали тонну фото. Обязательно к повторению.

    Последняя остановка в рамках жд тура Жемчужина Кавказа. Гидом был Руслан. Прекрасный человек, всегда спешащий наПоследняя остановка в рамках жд тура Жемчужина Кавказа. Гидом был Руслан. Прекрасный человек, всегда спешащий наПоследняя остановка в рамках жд тура Жемчужина Кавказа. Гидом был Руслан. Прекрасный человек, всегда спешащий наПоследняя остановка в рамках жд тура Жемчужина Кавказа. Гидом был Руслан. Прекрасный человек, всегда спешащий на
  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
    Мне понравилось всё.

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Горы»

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  3. Чегемское ущелье на внедорожнике
  4. Джип-тур на плато Бермамыт
  5. Джип-тур на плато Канжол
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  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
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  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
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