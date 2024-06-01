🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 29 отзывов Неповторимая Кабардино-Балкария: путешествие по горам и источникам Погрузитесь в мир горных вершин и целебных вод Кабардино-Балкарии в увлекательной экскурсии Начало: По запросу «В природной цитадели возвышается шесть из восьми гор-пятитысячников Кавказа» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 24 отзыва Экскурсия Эльбрус: Поляны, Ущелья и Водопад Байдаевский Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: величественный Эльбрус, чистый воздух и неповторимые пейзажи Начало: В Нальчике по месту вашего проживания «Но чтобы вы успели увидеть и другие локации, тут лучше провести не больше 2 часов — в горах рано темнеет» 11 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 13 часов 14 отзывов Путешествие на внедорожнике по Чегемскому ущелью с гидом Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников Начало: В Нальчике «А еще я расскажу о животном и растительном мире заповедника, окружающих горах, экологической обстановке и таянии ледников» 17 500 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 20 отзывов Джип-тур на плато Бермамыт: величие гор Карачаево-Черкесии Подарите себе день, полный впечатлений: горные вершины, легенды и кристальный воздух ждут вас Начало: По договоренности «Вы увидите с него величавые скалы, ущелья, исполинские горы, альпийские цветы и могучий Эльбрус» 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 21 отзыв Джип-тур на плато Канжол: Кавказские вершины и озеро Гижгит Джип-тур на плато Канжол - незабываемое путешествие по живописным местам Кавказа. Насладитесь видами и чистым воздухом Начало: У вашего отеля в Нальчике «Вы оцените самобытность местной природы и, если повезет с погодой, рассмотрите крупнейшие вершины Кавказа: горы Джуца, Машук и Бештау» 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Пеший поход по Лысой поляне в предгорьях Нальчика Погрузитесь в сказочную природу предгорий Нальчика, откройте для себя Лысую поляну, насладитесь видами Кавказа и узнайте интересные факты о регионе Начало: В посёлке Белая речка «По пути в хорошую погоду вам откроются шикарные виды на местные достопримечательности — снежные вершины горных хребтов, скалы Черекского ущелья и перевал Шаухна, гору Коштантау, а также панорама на Нальчик» от 3 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🪂 На параплане Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Чегемское ущелье: параплан и история балкарского поэта Кайсына Кулиева Насладитесь красотой Чегемского ущелья, полетайте на параплане и посетите дом поэта Кайсына Кулиева. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления Начало: Нальчик «Мы остановимся умыться в серебряном источнике, позавтракаем и не спеша, наслаждаясь пейзажами, поедем дальше в горы» 15 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Фотопрогулка 8 часов 10 отзывов Фото-прогулка в Нальчике: от Языка Тролля до горных вершин Погрузитесь в мир кавказских пейзажей с индивидуальной фото-прогулкой, где каждый кадр - шедевр Начало: В пределах города Нальчик. Назначает клиент «Посетим покинутый аул высоко в горах» 12000 10 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🪂 На параплане Мини-группа 8 часов 6 отзывов Полёт на параплане в окрестностях Нальчика Испытайте восторг от полёта на параплане в живописных окрестностях Нальчика и насладитесь красотой Чегемских водопадов Начало: Возле рынка Стрелка в Нальчике «Одежда должна быть удобной с расчётом, что в горах будет на 10 градусов прохладнее, чем в городе» Расписание: ежедневно в 08:15 8 900 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Путешествие к сокрытому Сугану: эксклюзивная экскурсия в Нальчике Откройте для себя тайны Суганского ущелья, насладитесь величественными горами и дегустацией балкарских блюд Начало: В городе Нальчик «возьмите с собой наличные деньги — в горах редко принимают карты)» 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 24 отзыва Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы Отправиться к могучему Эльбрусу, увидеть город-призрак и попробовать нарзан Начало: По договоренности «Самая высокая гора Европы — двуглавый красавец Эльбрус» 14 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Четыре великих ущелья Осетии: путешествие из Нальчика Вас ждет увлекательное путешествие по ущельям Осетии с посещением знаковых мест и культурным обогащением «Впереди у нас — Цейское ущелье, поездка по канатной дороге и виды на необычайно фотогеничную гору Монах» 19 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 1 отзыв Кабардино-Балкария: путеводитель по Черекскому ущелью Погрузитесь в атмосферу древних аулов, ледниковых озер и термальных источников на уникальной экскурсии «Перед вами предстанут головокружительные пейзажи теснины — с фактурными фасадами гор, рекой, протекающей по дну глубокого ущелья, и сосновым ковром, в котором утопает всё это великолепие» 13 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 12 отзывов Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика Погрузитесь в атмосферу Северного Кавказа: карстовые озера, древние башни и качели над пропастью. Незабываемое путешествие в мини-группе Начало: У магазина «Пятерочка», Баксанское ш «В горной реке, вытекающей из Нижнего озера (самого глубокого карстового озера в России и второго по глубине в мире), обнаружили окаменевшие организмы, некоторым из которых не менее 180 млн» Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15 4 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 4 отзыва Звёздная ночь в объятиях Кавказа: эксклюзив в Нальчике Встречайте звездное небо Кавказа на высоте 2890 метров! Незабываемые впечатления и комфортное наблюдение «Живописные горы и зеленые леса — виды из окна автомобиля не оставят вас равнодушными» 23 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 6 отзывов Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко Путешествие по живописным местам Нальчика: от древних могильников до средневекового замка и термальных источников «Сделаете зрелищные фото горной реки Чегем и огромных скал со стекающими струйками воды» 14 999 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 6 отзывов Горная Ингушетия: путешествие из Нальчика по древним местам Приглашаем на увлекательное путешествие по Ингушетии с посещением уникальных исторических мест «Джейрахское ущелье — вы полюбуетесь захватывающими дух горными пейзажами и узнаете, почему за этим местом закрепилось название «солнечная долина»» 19 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Ретрит в горах с гидом-психологом: медитация, нарзан, термальные источники Проведите день в горах с гидом-психологом. Медитация, пикник с национальными сырами и горным мёдом, посещение термальных источников Начало: В Нальчике «Мы остановимся в реликтовом сосновнике на берегу реки в окружении гор» 15900 13 515 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Романтическая ночь в горах Нальчика: ужин, звезды и глэмпинг Проведите незабываемую ночь в горах Нальчика с романтическим ужином под звездами и уютной ночевкой в глэмпинге «Горы — источник повышенной концентрации романтики» 22 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 1 отзыв Незабываемая Осетия: индивидуальная экскурсия из Нальчика Северная Осетия-Алания - край с богатой историей и природой. Побывайте в некрополе Даргавс, Дзивгисской крепости и Кармадонском ущелье Начало: в вашем отеле «Там, у подножья горы Чызджытыхох, расположен некрополь Даргавс» 15 900 ₽ за всё до 6 чел.

Мини-группа 9 часов 44 отзыва Приэльбрусье: удивительное путешествие по горам Кавказа Погрузитесь в мир кавказской красоты с экскурсией в Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов ждут вас Начало: Ул. Киримова, 146, Нальчик «Эльбрус — Величество Кавказа Этот великолепный двуглавый гигант красуется в сердце Кавказских гор» Расписание: воскресенье 10:00 2 500 ₽ за человека

Индивидуальная 7 часов 22 отзыва Чегемское ущелье: путеводитель по миру красоты и приключений Вас ждет захватывающее путешествие по Чегемскому ущелью, где природа и история сплетаются в единое целое Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик «Вы сможете насладиться неповторимой красотой окружающих гор и ландшафтов, а также сделать яркие фотографии для воспоминаний» Расписание: вторник 10:30 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 221 отзыв Популярное предложение Восхождение на Эльбрус: групповая экскурсия из Нальчика Покорите высоты Эльбруса с экскурсией в Приэльбрусье. Впечатляющие виды и живописные места гарантированы Начало: Место сбора находится на пересечении двух улиц. Ул «Лермонтовым Шат-Гора – владыка горного Кавказа» Расписание: в среду в 7.00, в субботу/воскресенье в 9.00 1 755 ₽ за человека

🚐 На микроавтобусе Мини-группа 8 часов 36 отзывов Популярное предложение Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа) Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Верхней Балкарии. Откройте для себя Голубые озёра, Язык Тролля и Черекскую теснину. Забронируйте тур сейчас Начало: Пос. Чегем 2ой, ул. Ленина, 2, магазин «Продукты» «Отсюда открывается невероятный вид на знаменитую Безенгийскую стену и горы-пятитысячники» Расписание: Ежедневно: 09:15, 09:30, 09:45 4 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 4 отзыва Экскурсия «Язык Тролля» по-кавказски: Хуламо-Безенгийское ущелье и замок Жабо Погрузитесь в красоту Хуламо-Безенгийского ущелья, посетите Замок Жабо и восхититесь «Языком Тролля». Вас ждут уникальные пейзажи и древние села Начало: Угол двух улиц Шогенцукова и Канукоева «Кабардинка... «Вы погрузитесь в потрясающие пейзажи, где горы и реки сливаются в единое целое» Расписание: Каждую пятницу в 10.00 2 250 ₽ за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов 34 отзыва Восхождение на Эльбрус с экскурсией в Приэльбрусье - захватывающее приключение Поднимитесь на высоту 3800 метров и ощутите величие Эльбруса, одного из 7 чудес России, на индивидуальной экскурсии Начало: Назначает турист «Лермонтовым Шат-Гора – владыка горного Кавказа» Расписание: в любой день, в 8.00 от 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 84 отзыва Колыбель балкарского народа: Верхняя Балкария и Голубое озеро Путешествие в Верхнюю Балкарию и к Голубому озеру подарит незабываемые впечатления. Узнайте местные легенды и насладитесь живописными видами Начало: Угол Шогенцукова и Канукоева. «Курортный зал» «Древние башни, расположенные на склонах в горах, являются историческими памятниками былых времен» Расписание: четверг в 10.00 1 376 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 16 отзывов Групповая экскурсия Большая Цейская Подкова: красоты Северного Кавказа Погрузитесь в волшебство Северного Кавказа с экскурсией Большая Цейская Подкова. Три ущелья, древние святилища и ледник ждут вас Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка» «Насладитесь горными пейзажами, раскройте тайны Кавказских гор» Расписание: по воскресеньям, в 9.00 2 250 ₽ за человека

Мини-группа 13 часов 16 отзывов Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья» Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив Куртатинское ущелье, Даргавс и Кармадонское ущелье. Откройте для себя Дзивгисскую крепость и Аланский монастырь Начало: АЗС СТОЛОВАЯ https://goo. gl/maps/BufYA54e4i8v7YZ2... «С вершины Архонского перевала открываются восхитительные панорамы на окружающие горы, поселок Фиагдон и Куртатинское ущелье» Расписание: Ежедневно: 08:30, 08:45, 09:00 5 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов 13 отзывов Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады Начало: Назначает турист «Здесь вы сможете сделать отличные снимки и прочувствовать энергию местных гор, встав под брызгами воды» Расписание: Ежедневно в 9.00 16 890 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Чегемские водопады и озеро Гижгит Начало: По договоренности Расписание: понедельник-воскресенье в 09:00 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов 3 отзыва В Джилы-Су по самой красивой дороге в России Начало: Назначает турист «Здесь, в горной местности Кавказа, находятся великолепные водопады, горячие источники и древние каменные менгиры» Расписание: Ежедневно в 07:00 23 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🪂 На параплане Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Нальчик: Экскурсия с Чегемскими водопадами и полетом на парапланах Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Чегемское ущелье, посещением Города мертвых и захватывающим полетом на параплане Начало: Площадь Марии «В сопровождении опытного инструктора вы насладитесь видами гор с высоты птичьего полета» от 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Суровый Кавказ: Хуламо-Безенгийское ущелье, «Замок Людоедов», Язык тролля Начало: Ул. просп. Ленина, 32, Площадь Марии, Нальчик «И вторая по высоте вершина в Европе гора Дыхтау, самый большой ледник в Европе» Расписание: Экскурстя проходит в любой удобный для Вас день. 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Голубые озера Нальчика: Нижнее, Верхнее, Секретное и Аушигер Погрузитесь в красоту Голубых озер Нальчика. Насладитесь чистотой горных вод, живописными видами и целебными источниками. Забронируйте экскурсию сегодня Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик «Озеро Секретное Посетим загадочное озеро Секретное, которое скрыто среди гор и утопает в зелени густых лесов» Расписание: понедельник 10:30 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Верхняя Балкария: Голубые озера, Черекское ущелье и Город мертвых Погрузитесь в мир неповторимых природных красот и древних тайн Верхней Балкарии. Экскурсия, полная открытий и впечатлений Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик «После чего мы заезжаем в Старую Балкарию, откуда открываются замечательные виды на ущелье и горы» 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 43 отзыва Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка» «) Христианский храм, один из древнейших в России и самый загадочный памятник истории, архитектуры и религиозного культа древних обитателей горной Ингушетии» Расписание: воскресеньям в 07:00 2 880 ₽ за человека

Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Верхняя Балкария + Высокогорный заповедник Уштулу. Горы, водопады и нарзан Начало: Назначает турист в пределах города Нальчик «Представляет собой широкую долину в кайме гор» Расписание: В любой день недели 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Язык тролля и самые живописные места Кабардино-Балкарии за один день Начало: Назначает клиент. В пределах города Нальчик «А в конце дня сможете окунутся в воды природного целебного термального источника, смыть усталость и зарядится энергией гор» Расписание: В любой день с 8:30 до 09:00 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 27 отзывов Приэльбрусье - седьмое чудо России Начало: По договоренности «По пути следования чарует своей красотой природа, а в конце маршрута туристов встречает седовласый исполин Кавказских гор — Эльбрус» Расписание: понедельник-воскресенье в 09:00 от 11 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 12 часов 18 отзывов Уллу-Тау - Великая Гора Начало: Ваш адрес «Говорят, гора исполняет желания… Только формулировать их надо уметь… Как говорится: «Будьте осторожны со своими желаниями, они имеют тенденцию сбываться…»» Расписание: в любой день по предварительной договоренности 20 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6.5 часов Чегемские водопады в группе Начало: Проспект Ленина д. 53 «Главная достопримечательность Чегемского ущелья — водопады, рвущиеся из вертикальных стен горы, создавая причудливую игру воды и ветра» Расписание: Смотрите свободные даты 900 ₽ за человека

Индивидуальная 11 часов Урочище Джилы-Су: Мощь и сила гор Начало: Ул. Киримова, 146, Нальчик Расписание: воскресенье 08:00 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Медовые водопады и гора Кольцо: путешествие по Нальчику за 8 часов Погрузитесь в мир природной красоты и культурных традиций Нальчика. Экскурсия к Медовым водопадам и горе Кольцо - незабываемое приключение Начало: По договоренности «Гора Кольцо- это уникальное природное явление, находится неподалёку от Кисловодска на высоте 870 м» 15 999 ₽ за всё до 4 чел.