Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика

Выше облаков: путешествие в мир горной романтики Вы проведете день в окружении фантастических видов, которые запомнятся вам надолго. В программе экскурсии:
Плато Канжол — именно здесь мы проведем большую часть времени. Вы оцените самобытность местной природы и, если повезет с погодой, рассмотрите крупнейшие вершины Кавказа: горы ⛰️ Джуца, Машук и Бештау. Кроме того, мы покажем Безенгийский ледник и основные пятитысячники.
Смотровая площадка с видом на Тызыльское ущелье — вы узнаете, почему это место считается самым мистическим на всем Северном Кавказе.
Озеро Гижгит — расположенное на высоте 2000 метров, оно покорит вас грандиозными размерами, изумрудным цветом воды и волшебными окружающими рельефами.
Организационные детали
Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Нальчике
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда состоит из знающих и любящих свое дело профессионалов. Приглашаем посетить на комфортабельных и подготовленных джипах малоизвестные места Северного Кавказа, которые запомнятся вам на всю жизнь!