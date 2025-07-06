Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика

Плато Канжол — лучшая смотровая площадка для обзора Главного Кавказского хребта. Вы не спеша насладитесь горными просторами, подышите чистейшим воздухом. Кроме того, мы заедем на сказочное озеро Гижгит, известное необыкновенно ярким цветом воды.
Описание экскурсии
Выше облаков: путешествие в мир горной романтики
Вы проведёте день в окружении фантастических видов, которые запомнятся вам надолго. В программе поездки:
- Плато Канжол — именно здесь мы проведём большую часть времени. Вы оцените самобытность местной природы и, если повезет с погодой, рассмотрите крупнейшие вершины Кавказа: горы Джуца, Машук и Бештау. Кроме того, мы покажем Безенгийский ледник и основные пятитысячники.
- Смотровая площадка с видом на Тызыльское ущелье — вы поймёте, почему это место считается самым мистическим на всём Северном Кавказе.
- Озеро Гижгит — расположенное на высоте 2000 метров, оно покорит вас грандиозными размерами, изумрудным цветом воды и волшебными окружающими рельефами.
Организационные детали
Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Нальчике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 687 туристов
Профессионально влюбляю в горы! Азамат — ваш амур по горным маршрутам:) Постоянные путешествия и изучение дикой природы долгие годы было моим хобби, также люблю фотографировать и снимать видео. Организую индивидуальные,
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
После туров Азамата в полнейшем восторге была вся семья! Честно говоря, даже трудно написать адекватный отзыв, потому что понравилось просто ВСЕ 🥹 Хочется просто кричать всем: «Поезжайте, вы не пожалеете!!!».
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Рекомендую эту экскурсию и организатора. Гид возил нас по невероятным местам! Плато, конечно, поражает. Хочется разбежаться и полететь над этими бархатными горами… Что касается организатора — с Азаматом было комфортно
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Прекрасный джип -тур по местам, где почти нет туристов. Мы выехали из Нальчика в 6:00 часов утра. По пути на плато Канжол Азамат нам рассказывал о крае, об истории этих
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Ездили на экскурсию в ноябре, нам очень понравилось! Азамат-ты просто супер! В самое сердце! От истории до жизненного опыта, ни разу не заскучали! Когда многие гиды предпочитают Бермамыт, а плато
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У нас был всего один день в КБР и я выбрала именно этот тур. Плато Канжол. Люблю бывать в более неизведанных местах. Наш гид к сожалению не смог провести тур,
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С
30 октября мы с друзьями были на Джип-путешествии на плато Канжол и остались в полном восторге! Азамат - настоящий профессионал, который искренне любит своё дело и прекрасно знает свой край.
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