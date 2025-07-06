Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика

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Но все-таки попытаюсь расписать более адекватно 😅



- Азамат - и отличный рассказчик, и профессиональный историк (!), и знаток своей культуры. Так что слушать об истории Кабардино-Балкарии было одно удовольствие! Есть с чем сравнивать, его экскурс в прошлое был лучшим на нашем опыте)



- Учтет реально все ваши пожелания во время тура, идет навстречу, все можно обсудить спокойно, любые вопросы задать



- Разумеется, показывает самые красивые маршруты 🥹 Божееееее какие нереальные места, это надо увидеть всем! Когда мы приехали, Азамат сказал: «Кабардино-Балкария станет вашей любимой республикой на Кавказе». Не соврал) Неделю назад уехали домой, уже хотим обратно 😹



- Потрясающе фотографирует 🥹 Если едете с Азаматом, за контент можно не переживать ахаха, будут лучшие фотографии в лучших местах) Много снимков себя выкладывать не буду, но можете по другим отзывам убедиться, что это так)



- Машина очень комфортная, кстати!



Важный субъективный фактор - Азамат быстро располагает к себе и внушает доверие. Я человек тревожный, но с ним поехала бы куда угодно 😹 Видно, что человек заботится о безопастности туристов, а не действует по принципу «Да ладно, пронесет»



Если вы думаете, ехать ли в Кабардино-Балкарию - да! Ехать ли с Азаматом - да!



А Азамату еще раз спасибо за великолепные туры, которые остались в сердечке 💔