Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика

Что вас ожидает

Выше облаков: путешествие в мир горной романтики

Вы проведете день в окружении фантастических видов, которые запомнятся вам надолго. В программе экскурсии:

Плато Канжол — именно здесь мы проведем большую часть времени. Вы оцените самобытность местной природы и, если повезет с погодой, рассмотрите крупнейшие вершины Кавказа: горы ⛰️ Джуца, Машук и Бештау. Кроме того, мы покажем Безенгийский ледник и основные пятитысячники.

Смотровая площадка с видом на Тызыльское ущелье — вы узнаете, почему это место считается самым мистическим на всем Северном Кавказе.

Озеро Гижгит — расположенное на высоте 2000 метров, оно покорит вас грандиозными размерами, изумрудным цветом воды и волшебными окружающими рельефами.

Организационные детали

Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды.