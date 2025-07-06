Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика

Мои заказы

Джип-путешествие на плато Канжол

Рассмотреть с высоты седой Эльбрус, услышать легенды Тызыльского ущелья и увидеть озеро Гижгит
Плато Канжол — лучшая смотровая площадка для обзора Главного Кавказского хребта. Вы не спеша насладитесь горными просторами, подышите чистейшим воздухом. Кроме того, мы заедем на сказочное озеро Гижгит, известное необыкновенно ярким цветом воды.
4.9
28 отзывов
Джип-путешествие на плато Канжол
Джип-путешествие на плато Канжол
Джип-путешествие на плато Канжол

Описание экскурсии

Выше облаков: путешествие в мир горной романтики

Вы проведёте день в окружении фантастических видов, которые запомнятся вам надолго. В программе поездки:

  • Плато Канжол — именно здесь мы проведём большую часть времени. Вы оцените самобытность местной природы и, если повезет с погодой, рассмотрите крупнейшие вершины Кавказа: горы Джуца, Машук и Бештау. Кроме того, мы покажем Безенгийский ледник и основные пятитысячники.
  • Смотровая площадка с видом на Тызыльское ущелье — вы поймёте, почему это место считается самым мистическим на всём Северном Кавказе.
  • Озеро Гижгит — расположенное на высоте 2000 метров, оно покорит вас грандиозными размерами, изумрудным цветом воды и волшебными окружающими рельефами.

Организационные детали

Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Нальчике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат
Азамат — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 687 туристов
Профессионально влюбляю в горы! Азамат — ваш амур по горным маршрутам:) Постоянные путешествия и изучение дикой природы долгие годы было моим хобби, также люблю фотографировать и снимать видео. Организую индивидуальные,
читать дальшеуменьшить

групповые поездки по Северному Кавказу. В путешествиях со мной вы покорите бездорожье, карабкаясь по крутым горным дорогам и форсируя горные реки; надышитесь горным воздухом; ощутите вкус кристальной родниковой воды и запечатлеете панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. Побываете там, куда не может добраться обычный автомобиль или туристический автобус. А ещё сможете насладиться купанием в термальных источниках.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
3
2
1
1
Г
После туров Азамата в полнейшем восторге была вся семья! Честно говоря, даже трудно написать адекватный отзыв, потому что понравилось просто ВСЕ 🥹 Хочется просто кричать всем: «Поезжайте, вы не пожалеете!!!».
читать дальшеуменьшить

Но все-таки попытаюсь расписать более адекватно 😅

- Азамат - и отличный рассказчик, и профессиональный историк (!), и знаток своей культуры. Так что слушать об истории Кабардино-Балкарии было одно удовольствие! Есть с чем сравнивать, его экскурс в прошлое был лучшим на нашем опыте)

- Учтет реально все ваши пожелания во время тура, идет навстречу, все можно обсудить спокойно, любые вопросы задать

- Разумеется, показывает самые красивые маршруты 🥹 Божееееее какие нереальные места, это надо увидеть всем! Когда мы приехали, Азамат сказал: «Кабардино-Балкария станет вашей любимой республикой на Кавказе». Не соврал) Неделю назад уехали домой, уже хотим обратно 😹

- Потрясающе фотографирует 🥹 Если едете с Азаматом, за контент можно не переживать ахаха, будут лучшие фотографии в лучших местах) Много снимков себя выкладывать не буду, но можете по другим отзывам убедиться, что это так)

- Машина очень комфортная, кстати!

Важный субъективный фактор - Азамат быстро располагает к себе и внушает доверие. Я человек тревожный, но с ним поехала бы куда угодно 😹 Видно, что человек заботится о безопастности туристов, а не действует по принципу «Да ладно, пронесет»

Если вы думаете, ехать ли в Кабардино-Балкарию - да! Ехать ли с Азаматом - да!

А Азамату еще раз спасибо за великолепные туры, которые остались в сердечке 💔

После туров Азамата в полнейшем восторге была вся семья! Честно говоря, даже трудно написать адекватный отзыв,
После туров Азамата в полнейшем восторге была вся семья! Честно говоря, даже трудно написать адекватный отзыв,
После туров Азамата в полнейшем восторге была вся семья! Честно говоря, даже трудно написать адекватный отзыв,
После туров Азамата в полнейшем восторге была вся семья! Честно говоря, даже трудно написать адекватный отзыв,
После туров Азамата в полнейшем восторге была вся семья! Честно говоря, даже трудно написать адекватный отзыв,
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Рекомендую эту экскурсию и организатора. Гид возил нас по невероятным местам! Плато, конечно, поражает. Хочется разбежаться и полететь над этими бархатными горами… Что касается организатора — с Азаматом было комфортно
читать дальшеуменьшить

путешествовать. Он очень опытный водитель, в том числе в горах на узких дорогах (я чувствовала себя в безопасности), не торопит, когда вы смотрите красоты, всё рассказывает, в том числе и исторические факты, и о современной жизни в КБР. Ощущаешь, что главная цель для него — чтобы гости получили максимум от тура и остались довольны. Азамат, большое тебе человеческое спасибо!!!

Рекомендую эту экскурсию и организатора. Гид возил нас по невероятным местам! Плато, конечно, поражает. Хочется разбежаться
Рекомендую эту экскурсию и организатора. Гид возил нас по невероятным местам! Плато, конечно, поражает. Хочется разбежаться
Рекомендую эту экскурсию и организатора. Гид возил нас по невероятным местам! Плато, конечно, поражает. Хочется разбежаться
Рекомендую эту экскурсию и организатора. Гид возил нас по невероятным местам! Плато, конечно, поражает. Хочется разбежаться
Рекомендую эту экскурсию и организатора. Гид возил нас по невероятным местам! Плато, конечно, поражает. Хочется разбежаться
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Прекрасный джип -тур по местам, где почти нет туристов. Мы выехали из Нальчика в 6:00 часов утра. По пути на плато Канжол Азамат нам рассказывал о крае, об истории этих
читать дальшеуменьшить

мест, быте и обычаях местного населения. Приятно удивило, что практически на любые вопросы гид нам давал развёрнутые ответы. Слушать Азамата было приятно и интересно, не смотря на свой достаточно молодой возраст он оказался очень эрудированным рассказчиком. Прекрасные виды на горы, долины, ущелья, водопад, реку просто завораживали. И конечно Эльбрус нам представился во всей красе. Пока мы были на плато, его не затеняло ни одно облачко, но после того, как мы уехали, облака набежали и закрыли вершину. В общем нам повезло с Эльбрусом. Поэтому советую выезжать на эту экскурсию рано утром. В Нальчике эта экскурсия для нас была самой лучшей. Огромное спасибо Азамату, желаем ему успехов и процветания! А команде Трипстер желаем побольше таких талантливых гидов, как Азамат и таких потрясающих экскурсий, как этот джип-тур.

Прекрасный джип -тур по местам, где почти нет туристов. Мы выехали из Нальчика в 6:00 часов
Прекрасный джип -тур по местам, где почти нет туристов. Мы выехали из Нальчика в 6:00 часов
Прекрасный джип -тур по местам, где почти нет туристов. Мы выехали из Нальчика в 6:00 часов
Прекрасный джип -тур по местам, где почти нет туристов. Мы выехали из Нальчика в 6:00 часов
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Ездили на экскурсию в ноябре, нам очень понравилось! Азамат-ты просто супер! В самое сердце! От истории до жизненного опыта, ни разу не заскучали! Когда многие гиды предпочитают Бермамыт, а плато
читать дальшеуменьшить

Канжол обходят стороной, за долгую и муторную дорогу, Азамат наоборот с энтузиазмом воспринял нашу идею и поддержал! С нами был 6 летний ребёнок, ему было тоже очень интересно и с гидом нашли общий язык! Когда будем в тех местах, обязательно вернемся 🔥

Ездили на экскурсию в ноябре, нам очень понравилось! Азамат-ты просто супер! В самое сердце! От истории
Ездили на экскурсию в ноябре, нам очень понравилось! Азамат-ты просто супер! В самое сердце! От истории
Ездили на экскурсию в ноябре, нам очень понравилось! Азамат-ты просто супер! В самое сердце! От истории
Ездили на экскурсию в ноябре, нам очень понравилось! Азамат-ты просто супер! В самое сердце! От истории
Ездили на экскурсию в ноябре, нам очень понравилось! Азамат-ты просто супер! В самое сердце! От истории
Ездили на экскурсию в ноябре, нам очень понравилось! Азамат-ты просто супер! В самое сердце! От истории
Вам был полезен этот отзыв?
Кристина
У нас был всего один день в КБР и я выбрала именно этот тур. Плато Канжол. Люблю бывать в более неизведанных местах. Наш гид к сожалению не смог провести тур,
читать дальшеуменьшить

но оперативно подменился и поездку не пришлось отменять. Парнишка, который приехал на замену, которого тоже зовут Азамат, оказался отличным гидом) В пути мы почти не умолкали, на все вопросы он находил ответы, много и подробно рассказал обо всём, ну и конечно же показал красоту этих мест. Большая благодарность Азамату. Надеюсь ещё не раз съездием с вами в тур.

У нас был всего один день в КБР и я выбрала именно этот тур. Плато Канжол.
У нас был всего один день в КБР и я выбрала именно этот тур. Плато Канжол.
У нас был всего один день в КБР и я выбрала именно этот тур. Плато Канжол.
У нас был всего один день в КБР и я выбрала именно этот тур. Плато Канжол.
У нас был всего один день в КБР и я выбрала именно этот тур. Плато Канжол.
Вам был полезен этот отзыв?
С
30 октября мы с друзьями были на Джип-путешествии на плато Канжол и остались в полном восторге! Азамат - настоящий профессионал, который искренне любит своё дело и прекрасно знает свой край.
читать дальшеуменьшить

Благодаря его большому опыту и внимательности к деталям, маршрут можно скорректировать по погоде или пожеланиям, чтобы получить максимум впечатлений и удовольствия.
Отдельное спасибо за отличный, подготовленный автомобиль и уверенную, аккуратную манеру вождения.
Если вы хотите увидеть настоящую красоту Кабардино-Балкарии - лучшего гида, чем Азамат, вы не найдёте!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Нальчика

Похожие экскурсии на «Джип-путешествие на плато Канжол»

Из Нальчика - к величественному Эльбрусу
На машине
10 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Из Нальчика - к величественному Эльбрусу
Увидеть мир с высоты почти 4000 м - и лишний раз убедиться, как он красив
Начало: От курортного зала «Кабардинка»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
3750 ₽ за человека
Как ощутить дыхание гор? Экскурсия к Эльбрусу и озеру Гижгит
На машине
Канатная дорога
11 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Как ощутить дыхание гор? Экскурсия к Эльбрусу и озеру Гижгит
Большой день с канатными дорогами, смотровыми площадками и рассказами о жизни Кавказа
Начало: От вашего места проживания в Нальчике
Завтра в 05:30
13 авг в 05:30
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
К величественному Эльбрусу и озеру Гижгит - из Нальчика
Джиппинг
На машине
Канатная дорога
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
К величественному Эльбрусу и озеру Гижгит - из Нальчика
Побывать в живописных уголках Кавказа, прокатиться на канатной дороге и попробовать нарзан
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 15:30
13 авг в 09:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Бирюзовая сказка гор: озеро Гижгит и смотровая на Тызыльское ущелье
На машине
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Бирюзовая сказка гор: озеро Гижгит и смотровая на Тызыльское ущелье
Погрузитесь в бирюзовую сказку Кабардино-Балкарии! Легкая поездка к озеру Гижгит и Тызыльскому ущелью без сложных маршрутов и долгих подъёмов
Начало: Площадь Абхазии
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нальчике. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нальчике
от 20 000 ₽ за экскурсию