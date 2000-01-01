Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика

Джип-тур на плато Канжол

Рассмотреть с высоты седой Эльбрус, услышать легенды Тызыльского ущелья и увидеть озеро Гижгит

Азамат
Азамат – представитель из Нальчика
Плато Канжол — лучшая смотровая площадка для обзора Главного Кавказского хребта.

Вы не спеша насладитесь горными ⛰️ просторами, подышите чистейшим воздухом и узнаете историю 📖 образования этих мест.

Кроме того, мы заедем на сказочное озеро Гижгит, известное необыкновенно ярким цветом воды.
Задать вопросОбычно отвечает за 49 мин.
Джип-тур на плато Канжол
Джип-тур на плато Канжол

Что вас ожидает

Выше облаков: путешествие в мир горной романтики
Вы проведете день в окружении фантастических видов, которые запомнятся вам надолго. В программе экскурсии:

  • Плато Канжол — именно здесь мы проведем большую часть времени. Вы оцените самобытность местной природы и, если повезет с погодой, рассмотрите крупнейшие вершины Кавказа: горы ⛰️ Джуца, Машук и Бештау. Кроме того, мы покажем Безенгийский ледник и основные пятитысячники.
  • Смотровая площадка с видом на Тызыльское ущелье — вы узнаете, почему это место считается самым мистическим на всем Северном Кавказе.
  • Озеро Гижгит — расположенное на высоте 2000 метров, оно покорит вас грандиозными размерами, изумрудным цветом воды и волшебными окружающими рельефами.

Организационные детали

Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Нальчике
Джип-тур на плато Канжол
Джип-тур на плато Канжол
Джип-тур на плато Канжол
Джип-тур на плато Канжол
Джип-тур на плато Канжол
Джип-тур на плато Канжол

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Азамат
Азамат
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда состоит из знающих и любящих свое дело профессионалов. Приглашаем посетить на комфортабельных и подготовленных джипах малоизвестные места Северного Кавказа, которые запомнятся вам на всю жизнь!
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