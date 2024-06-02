🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 29 отзывов Неповторимая Кабардино-Балкария: путешествие по горам и источникам Погрузитесь в мир горных вершин и целебных вод Кабардино-Балкарии в увлекательной экскурсии Начало: По запросу 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 41 отзыв Уникальный мастер-класс хычинов в Нальчике - кулинарное путешествие Станьте частью кавказской кулинарной традиции, научитесь готовить хычины с местными мастерами Начало: В окрестностях Нальчика 3 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 24 отзыва Экскурсия Эльбрус: Поляны, Ущелья и Водопад Байдаевский Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: величественный Эльбрус, чистый воздух и неповторимые пейзажи Начало: В Нальчике по месту вашего проживания 11 000 ₽ за всё до 6 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 36 отзывов Эксклюзивный джип-тур на Язык Тролля из Нальчика Проведите день, наслаждаясь уникальными пейзажами и архитектурными шедеврами Кабардино-Балкарии 14 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 13 часов 14 отзывов Путешествие на внедорожнике по Чегемскому ущелью с гидом Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников Начало: В Нальчике 17 500 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 20 отзывов Джип-тур на плато Бермамыт: величие гор Карачаево-Черкесии Подарите себе день, полный впечатлений: горные вершины, легенды и кристальный воздух ждут вас Начало: По договоренности 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 56 отзывов Эксклюзивный джип-тур по живописным уголкам Кабардино-Балкарии Познайте тайны Кабардино-Балкарии в Джип-туре: Голубые озера, Верхняя Балкария и Уштулу ждут вас Начало: В Нальчике 17 900 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 21 отзыв Джип-тур на плато Канжол: Кавказские вершины и озеро Гижгит Джип-тур на плато Канжол - незабываемое путешествие по живописным местам Кавказа. Насладитесь видами и чистым воздухом Начало: У вашего отеля в Нальчике 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 21 отзыв Симфония Чегемских водопадов: эксклюзивный тур из Нальчика Откройте для себя мир каскадов Чегемского ущелья, где каждый шаг открывает новые сказочные виды 5 727 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Пеший поход по Лысой поляне в предгорьях Нальчика Погрузитесь в сказочную природу предгорий Нальчика, откройте для себя Лысую поляну, насладитесь видами Кавказа и узнайте интересные факты о регионе Начало: В посёлке Белая речка от 3 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Эксклюзивный джип-тур: Тызыльское ущелье с легендами и природой Вас ждет путешествие по зеленым просторам Тызыльского ущелья, где природа и мифы переплетаются Начало: В месте вашего проживания в Нальчике 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Любимый Нальчик: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты Соберите коллекцию захватывающих пейзажей и зарядитесь энергией дикой природы Кавказа. Посетите карстовое озеро, Черекскую теснину и древние развалины Начало: Нальчик 15000 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🪂 На параплане Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Чегемское ущелье: параплан и история балкарского поэта Кайсына Кулиева Насладитесь красотой Чегемского ущелья, полетайте на параплане и посетите дом поэта Кайсына Кулиева. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления Начало: Нальчик 15 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Фотопрогулка 8 часов 10 отзывов Фото-прогулка в Нальчике: от Языка Тролля до горных вершин Погрузитесь в мир кавказских пейзажей с индивидуальной фото-прогулкой, где каждый кадр - шедевр Начало: В пределах города Нальчик. Назначает клиент 12000 10 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Путешествие к сокрытому Сугану: эксклюзивная экскурсия в Нальчике Откройте для себя тайны Суганского ущелья, насладитесь величественными горами и дегустацией балкарских блюд Начало: В городе Нальчик 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 41 отзыв Нальчик - Верхняя Балкария: путешествие к горным сокровищам Погрузитесь в атмосферу Кабардино-Балкарии, насладитесь уникальной природой и древними башнями 8 870 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 4 отзыва Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье: природа и отдых Погрузитесь в атмосферу Тызыльского ущелья, насладитесь водопадами и горным чаем в эксклюзивной экскурсии 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 24 отзыва Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы Отправиться к могучему Эльбрусу, увидеть город-призрак и попробовать нарзан Начало: По договоренности 14 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Четыре великих ущелья Осетии: путешествие из Нальчика Вас ждет увлекательное путешествие по ущельям Осетии с посещением знаковых мест и культурным обогащением 19 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 1 отзыв Кабардино-Балкария: путеводитель по Черекскому ущелью Погрузитесь в атмосферу древних аулов, ледниковых озер и термальных источников на уникальной экскурсии 13 900 ₽ за всё до 6 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 5 отзывов Тайны Безенгийского ущелья: индивидуальное путешествие в Нальчике Погрузитесь в уникальную атмосферу Безенгийского ущелья, где история и природа сплетаются воедино Начало: В любом районе города 15 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 4 отзыва Звёздная ночь в объятиях Кавказа: эксклюзив в Нальчике Встречайте звездное небо Кавказа на высоте 2890 метров! Незабываемые впечатления и комфортное наблюдение 23 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 6 отзывов Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко Путешествие по живописным местам Нальчика: от древних могильников до средневекового замка и термальных источников 14 999 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Увлекательное путешествие по народным брендам Нальчика Погрузитесь в мир кабардинских традиций и узнайте секреты местных ремесел вместе с опытным гидом Начало: В районе ресторана «Бочка» 5 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 6 отзывов Горная Ингушетия: путешествие из Нальчика по древним местам Приглашаем на увлекательное путешествие по Ингушетии с посещением уникальных исторических мест 19 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Индивидуальная экскурсия: Нальчик - Северная Осетия, путешествие в историю Завораживающая экскурсия в Северную Осетию: от древних склепов до горных вершин. Вас ждет погружение в историю и культуру 18 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Ретрит в горах с гидом-психологом: медитация, нарзан, термальные источники Проведите день в горах с гидом-психологом. Медитация, пикник с национальными сырами и горным мёдом, посещение термальных источников Начало: В Нальчике 15900 13 515 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Романтическая ночь в горах Нальчика: ужин, звезды и глэмпинг Проведите незабываемую ночь в горах Нальчика с романтическим ужином под звездами и уютной ночевкой в глэмпинге 22 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 1 отзыв Незабываемая Осетия: индивидуальная экскурсия из Нальчика Северная Осетия-Алания - край с богатой историей и природой. Побывайте в некрополе Даргавс, Дзивгисской крепости и Кармадонском ущелье Начало: в вашем отеле 15 900 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 7 часов 22 отзыва Чегемское ущелье: путеводитель по миру красоты и приключений Вас ждет захватывающее путешествие по Чегемскому ущелью, где природа и история сплетаются в единое целое Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик Расписание: вторник 10:30 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 7 часов 54 отзыва Верхняя Балкария и Голубые озера: индивидуальная экскурсия из Нальчика В 65 км от Нальчика вас ждут горные пейзажи Верхней Балкарии и Голубые озера. Погрузитесь в культуру и насладитесь термальными источниками Начало: Назначает турист Расписание: Каждый день в 9.00, 10.00, 11.00 от 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов 34 отзыва Восхождение на Эльбрус с экскурсией в Приэльбрусье - захватывающее приключение Поднимитесь на высоту 3800 метров и ощутите величие Эльбруса, одного из 7 чудес России, на индивидуальной экскурсии Начало: Назначает турист Расписание: в любой день, в 8.00 от 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов 13 отзывов Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады Начало: Назначает турист Расписание: Ежедневно в 9.00 16 890 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Индивидуальная экскурсия: Чегемские водопады - жемчужина Кабардино-Балкарии Погрузитесь в атмосферу природной красоты, посетив Чегемские водопады - настоящее чудо Кабардино-Балкарии Начало: Назначает турист Расписание: ежедневно в 10.00 4 900 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Чегемские водопады и озеро Гижгит Начало: По договоренности Расписание: понедельник-воскресенье в 09:00 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Поездка к Неприступной стене - леднику Безенги в Нальчике Откройте для себя величие Кавказа с экскурсией к леднику Безенги, где природа создала настоящие чудеса Начало: По договоренности Расписание: понедельник-воскресенье 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе 10% скидка Индивидуальная 14 часов 7 отзывов Город Грозный (Аргун, Шали) Начало: КБР, г. Нальчик, площадь 400-летия 1 Расписание: понедельник-воскресенье 16300 14 670 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов 3 отзыва В Джилы-Су по самой красивой дороге в России Начало: Назначает турист Расписание: Ежедневно в 07:00 23 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 18 часов 1 отзыв Экскурсия в Домбай из Нальчика: Встреча с Чудесами Природы Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей и уникальной природы Домбая, где каждый уголок хранит свои тайны Начало: Назначает турист Расписание: в любой день, в 6.00 19 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 12 часов 10 отзывов Из Нальчика в три города Чечни (Грозный, Аргун, Шали) Начало: Назначает турист Расписание: в любой день в 9.00 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 14 отзывов Путешествие по Верхней Балкарии: Голубые озера и термальные источники Погрузитесь в мир природных чудес и исторических сокровищ Кабардино-Балкарии во время нашей экскурсии Начало: Нальчик, площадь Марии от 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🪂 На параплане Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Нальчик: Экскурсия с Чегемскими водопадами и полетом на парапланах Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Чегемское ущелье, посещением Города мертвых и захватывающим полетом на параплане Начало: Площадь Марии от 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики Начало: Площадь Марии 11 000 ₽ за всё до 6 чел.