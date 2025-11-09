Отправляйтесь в Чегемское и Баксанское ущелья, чтобы познакомиться с местной природой, озёрами, реками и водопадами, посетите древнее селение Эль-Тюбю и понаблюдайте, как в небе парит множество парапланов.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает на этой увлекательной экскурсии? Мы отправимся в незабываемое путешествие по двум живописным ущельям — Баксанскому и Чегемскому. Вам откроются захватывающие природные виды, где мы увидим:

Озёра, которые удивят своей красотой;

Водопады, сверкающие на солнце;

Исторические памятники Средневековья, где мы окажемся среди некрополя и древних башен селения Эль-Тюбю.

Кроме того, мы сделаем остановку на парадроме Флай Чегем, где сможете насладиться гледкой с высоты.

Эта экскурсия — отличная возможность соединить активный отдых с погружением в историю и природу. Подготовьтесь к приключению, которое подарит вам незабываемые впечатления!