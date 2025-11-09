Отправляйтесь в Чегемское и Баксанское ущелья, чтобы познакомиться с местной природой, озёрами, реками и водопадами, посетите древнее селение Эль-Тюбю и понаблюдайте, как в небе парит множество парапланов.
Описание экскурсии
Что вас ожидает на этой увлекательной экскурсии? Мы отправимся в незабываемое путешествие по двум живописным ущельям — Баксанскому и Чегемскому. Вам откроются захватывающие природные виды, где мы увидим:
- Озёра, которые удивят своей красотой;
- Водопады, сверкающие на солнце;
- Исторические памятники Средневековья, где мы окажемся среди некрополя и древних башен селения Эль-Тюбю.
Кроме того, мы сделаем остановку на парадроме Флай Чегем, где сможете насладиться гледкой с высоты.
Эта экскурсия — отличная возможность соединить активный отдых с погружением в историю и природу. Подготовьтесь к приключению, которое подарит вам незабываемые впечатления!
По договорённости с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баксанское ущелье
- Чегемское ущелье
- Некрополь
- Селение Эль-Тюбю
- Парадром Флай Чегем
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Ленина, 125
Завершение: Нальчик
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.