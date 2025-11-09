Мои заказы

Прямиком в Средневековье
Отправляйтесь в Чегемское и Баксанское ущелья, чтобы познакомиться с местной природой, озёрами, реками и водопадами, посетите древнее селение Эль-Тюбю и понаблюдайте, как в небе парит множество парапланов.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает на этой увлекательной экскурсии? Мы отправимся в незабываемое путешествие по двум живописным ущельям — Баксанскому и Чегемскому. Вам откроются захватывающие природные виды, где мы увидим:

  • Озёра, которые удивят своей красотой;
  • Водопады, сверкающие на солнце;
  • Исторические памятники Средневековья, где мы окажемся среди некрополя и древних башен селения Эль-Тюбю.

Кроме того, мы сделаем остановку на парадроме Флай Чегем, где сможете насладиться гледкой с высоты.

Эта экскурсия — отличная возможность соединить активный отдых с погружением в историю и природу. Подготовьтесь к приключению, которое подарит вам незабываемые впечатления!

По договорённости с гидом.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Баксанское ущелье
  • Чегемское ущелье
  • Некрополь
  • Селение Эль-Тюбю
  • Парадром Флай Чегем
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Ленина, 125
Завершение: Нальчик
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

