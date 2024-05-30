🚌 На автобусе Групповая 4 часа 166 отзывов Чудеса Чегемских водопадов: путешествие из Нальчика Приглашаем вас в путешествие к живописным Чегемским водопадам, где природа создала настоящее чудо Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка» Расписание: Вторник, четверг, с 14.00 до 18.00 1 000 ₽ за человека

🚐 На микроавтобусе Мини-группа 8 часов 36 отзывов Популярное предложение Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа) Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Верхней Балкарии. Откройте для себя Голубые озёра, Язык Тролля и Черекскую теснину. Забронируйте тур сейчас Начало: Пос. Чегем 2ой, ул. Ленина, 2, магазин «Продукты» Расписание: Ежедневно: 09:15, 09:30, 09:45 4 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 4 отзыва Экскурсия «Язык Тролля» по-кавказски: Хуламо-Безенгийское ущелье и замок Жабо Погрузитесь в красоту Хуламо-Безенгийского ущелья, посетите Замок Жабо и восхититесь «Языком Тролля». Вас ждут уникальные пейзажи и древние села Начало: Угол двух улиц Шогенцукова и Канукоева «Кабардинка... Расписание: Каждую пятницу в 10.00 2 250 ₽ за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов 34 отзыва Восхождение на Эльбрус с экскурсией в Приэльбрусье - захватывающее приключение Поднимитесь на высоту 3800 метров и ощутите величие Эльбруса, одного из 7 чудес России, на индивидуальной экскурсии Начало: Назначает турист Расписание: в любой день, в 8.00 от 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 108 отзывов Популярное предложение Величественный город Грозный + Аргун + Шали Начало: Ул. Канукоева, 6 Расписание: по средам и воскресеньям в 09:00 2 250 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 84 отзыва Колыбель балкарского народа: Верхняя Балкария и Голубое озеро Путешествие в Верхнюю Балкарию и к Голубому озеру подарит незабываемые впечатления. Узнайте местные легенды и насладитесь живописными видами Начало: Угол Шогенцукова и Канукоева. «Курортный зал» Расписание: четверг в 10.00 1 376 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 16 отзывов Групповая экскурсия Большая Цейская Подкова: красоты Северного Кавказа Погрузитесь в волшебство Северного Кавказа с экскурсией Большая Цейская Подкова. Три ущелья, древние святилища и ледник ждут вас Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка» Расписание: по воскресеньям, в 9.00 2 250 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 58 отзывов Тайны древнего Иристона Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка» Расписание: суббота в 07:00 2 400 ₽ за человека

Мини-группа 13 часов 16 отзывов Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья» Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив Куртатинское ущелье, Даргавс и Кармадонское ущелье. Откройте для себя Дзивгисскую крепость и Аланский монастырь Начало: АЗС СТОЛОВАЯ https://goo. gl/maps/BufYA54e4i8v7YZ2... Расписание: Ежедневно: 08:30, 08:45, 09:00 5 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Индивидуальная экскурсия: Чегемские водопады - жемчужина Кабардино-Балкарии Погрузитесь в атмосферу природной красоты, посетив Чегемские водопады - настоящее чудо Кабардино-Балкарии Начало: Назначает турист Расписание: ежедневно в 10.00 4 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе 10% скидка Индивидуальная 14 часов 7 отзывов Город Грозный (Аргун, Шали) Начало: КБР, г. Нальчик, площадь 400-летия 1 Расписание: понедельник-воскресенье 16300 14 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 18 часов 1 отзыв Экскурсия в Домбай из Нальчика: Встреча с Чудесами Природы Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей и уникальной природы Домбая, где каждый уголок хранит свои тайны Начало: Назначает турист Расписание: в любой день, в 6.00 19 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики Начало: Площадь Марии 11 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Суровый Кавказ: Хуламо-Безенгийское ущелье, «Замок Людоедов», Язык тролля Начало: Ул. просп. Ленина, 32, Площадь Марии, Нальчик Расписание: Экскурстя проходит в любой удобный для Вас день. 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 43 отзыва Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка» Расписание: воскресеньям в 07:00 2 880 ₽ за человека

Индивидуальная 3 часа 28 отзывов Обзорная экскурсия по Нальчику Начало: По договоренности Расписание: Смотрите свободные даты от 5 500 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 10 часов Грозный-город Феникс: Однодневное путешествие из Нальчика Откройте для себя красоту и традиции Грозного в комфортной индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу Чечни, наслаждаясь каждым моментом Начало: По договоренности (Кавказские Минеральные Воды) 19 999 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4.5 часа Обзорный тур по городу в группе Начало: Г. Нальчик проспект Ленина д. 53 Расписание: Смотрите свободные даты 750 ₽ за человека