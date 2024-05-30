Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 19 экскурсий в категории «История и культура» в Нальчике, цены от 750 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чудеса чегемских водопадов
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
166 отзывов
Чудеса Чегемских водопадов: путешествие из Нальчика
Приглашаем вас в путешествие к живописным Чегемским водопадам, где природа создала настоящее чудо
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: Вторник, четверг, с 14.00 до 18.00
11 июня в 14:00
13 июня в 14:00
1 000 за человека
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
36 отзывов
Популярное предложение
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Верхней Балкарии. Откройте для себя Голубые озёра, Язык Тролля и Черекскую теснину. Забронируйте тур сейчас
Начало: Пос. Чегем 2ой, ул. Ленина, 2, магазин «Продукты»
Расписание: Ежедневно: 09:15, 09:30, 09:45
Завтра в 09:15
10 июня в 09:15
4 500 за человека
«Язык Тролля» по-кавказски
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Экскурсия «Язык Тролля» по-кавказски: Хуламо-Безенгийское ущелье и замок Жабо
Погрузитесь в красоту Хуламо-Безенгийского ущелья, посетите Замок Жабо и восхититесь «Языком Тролля». Вас ждут уникальные пейзажи и древние села
Начало: Угол двух улиц Шогенцукова и Канукоева «Кабардинка...
Расписание: Каждую пятницу в 10.00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2 250 за человека
Приэльбрусье - 3 поляны
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Восхождение на Эльбрус с экскурсией в Приэльбрусье - захватывающее приключение
Поднимитесь на высоту 3800 метров и ощутите величие Эльбруса, одного из 7 чудес России, на индивидуальной экскурсии
Начало: Назначает турист
Расписание: в любой день, в 8.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Величественный город Грозный + Аргун + Шали
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
108 отзывов
Популярное предложение
Величественный город Грозный + Аргун + Шали
Начало: Ул. Канукоева, 6
Расписание: по средам и воскресеньям в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 12:00
2 250 за человека
Колыбель балкарского народа (Верхняя Балкария + голубое озеро)
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
84 отзыва
Колыбель балкарского народа: Верхняя Балкария и Голубое озеро
Путешествие в Верхнюю Балкарию и к Голубому озеру подарит незабываемые впечатления. Узнайте местные легенды и насладитесь живописными видами
Начало: Угол Шогенцукова и Канукоева. «Курортный зал»
Расписание: четверг в 10.00
12 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1 376 за человека
Большая Цейская Подкова
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
16 отзывов
Групповая экскурсия Большая Цейская Подкова: красоты Северного Кавказа
Погрузитесь в волшебство Северного Кавказа с экскурсией Большая Цейская Подкова. Три ущелья, древние святилища и ледник ждут вас
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: по воскресеньям, в 9.00
Завтра в 09:00
23 июня в 09:00
2 250 за человека
Тайны древнего Иристона
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
58 отзывов
Тайны древнего Иристона
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: суббота в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
2 400 за человека
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
Мини-группа
13 часов
16 отзывов
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив Куртатинское ущелье, Даргавс и Кармадонское ущелье. Откройте для себя Дзивгисскую крепость и Аланский монастырь
Начало: АЗС СТОЛОВАЯ https://goo. gl/maps/BufYA54e4i8v7YZ2...
Расписание: Ежедневно: 08:30, 08:45, 09:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 000 за человека
Жемчужина Кабардино-Балкарии - Чегемские водопады
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Чегемские водопады - жемчужина Кабардино-Балкарии
Погрузитесь в атмосферу природной красоты, посетив Чегемские водопады - настоящее чудо Кабардино-Балкарии
Начало: Назначает турист
Расписание: ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 900 за всё до 4 чел.
Город Грозный (Аргун, Шали)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
10%
Индивидуальная
14 часов
7 отзывов
Город Грозный (Аргун, Шали)
Начало: КБР, г. Нальчик, площадь 400-летия 1
Расписание: понедельник-воскресенье
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1630014 670 за всё до 4 чел.
Красоты Горного Домбай
🚌 На автобусе
Индивидуальная
18 часов
1 отзыв
Экскурсия в Домбай из Нальчика: Встреча с Чудесами Природы
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей и уникальной природы Домбая, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: Назначает турист
Расписание: в любой день, в 6.00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
19 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
Начало: Площадь Марии
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 6 чел.
Суровый Кавказ: Хуламо-Безенгийское ущелье, «Замок Людоедов», Язык тролля
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Суровый Кавказ: Хуламо-Безенгийское ущелье, «Замок Людоедов», Язык тролля
Начало: Ул. просп. Ленина, 32, Площадь Марии, Нальчик
Расписание: Экскурстя проходит в любой удобный для Вас день.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 6 чел.
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
43 отзыва
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: воскресеньям в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
2 880 за человека
Обзорная экскурсия по Нальчику
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Обзорная экскурсия по Нальчику
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 5 500 за всё до 3 чел.
Грозный-город Феникс
Индивидуальная
10 часов
Грозный-город Феникс: Однодневное путешествие из Нальчика
Откройте для себя красоту и традиции Грозного в комфортной индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу Чечни, наслаждаясь каждым моментом
Начало: По договоренности (Кавказские Минеральные Воды)
Сегодня в 17:00
13 июня в 09:00
19 999 за всё до 4 чел.
Обзорный тур по городу в группе
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
Обзорный тур по городу в группе
Начало: Г. Нальчик проспект Ленина д. 53
Расписание: Смотрите свободные даты
11 июня в 14:30
750 за человека
Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
🚶 Пешая
Мини-группа
9 часов
Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 09:30, в летнее время
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
8 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Величественный город Грозный + Аргун + Шали
    Все очень хорошо. Чечня это маленькие эмираты. Очень красивый город и великолепный экскурсовод. Спасибо за впечатления.
  • Н
    Нармин
    29 мая 2024
    Чудеса чегемских водопадов
    Очень понравилось всё, и экскурсовод очень интересно рассказывал, советую!
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Чудеса чегемских водопадов
    Экскурсия была хорошая, всё понравилось. Экскурсовод Ирина очень заботилась о группе. Большие водопады пока с малым количеством воды, но видимо сезон такой сейчас. На самих водопадах хотелось бы побыть подольше, но в целом всё хорошо. Довезли аккуратно и быстро
  • О
    Олег
    27 мая 2024
    Величественный город Грозный + Аргун + Шали
    Все было хорошо!!!
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Колыбель балкарского народа (Верхняя Балкария + голубое озеро)
    Поездка была организована прекрасно (экскурсовод Людмила, водитель Сергей), посетили все запланированные места. Очень понравилось, как Людмила вела экскурсию - очень
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    красивый язык, интересно, эмоционально. Имеет обширный кругозор, любит свой народ и землю, было очень приятно общаться. Сергей также отличный водитель, поддерживал общее настроение и виртуозно вел автобус по сложной дороге. Вернулись точно вовремя, что также очень ценно и не часто бывает.

  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Чудеса чегемских водопадов
    Красота неописуемая, вся мощь гор!!! Очень хороший экскурсовод)
  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Жемчужина Кабардино-Балкарии - Чегемские водопады
    Были на экскурсии из Нальчика "Чегемские водопады", гид Ислам экскурсия прошла замечательно, гид очень хорошо рассказал о своем городе и
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    республике, обычаи, традиции, уклад жизни. Прекрасный водитель, и очень приятный собеседник, рассказал интересно, в качестве бонуса угостил прекрасно сваренным кофе. Порекомендовал, где можно вкусно поесть, где провести время в городе, спасибо большое за чудесно проведенное время.

  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Величественный город Грозный + Аргун + Шали
    Отличный тур с погружением в самобытность местных жителей. Будьте готовы -тур длительный и сидеть и ходить прийдётся много. А впечатлений сколько - что зарядки телефона может не хватить. Мне всё понравилось!!!
  • Д
    Диана
    12 мая 2024
    Колыбель балкарского народа (Верхняя Балкария + голубое озеро)
    В целом, комфортно) правда автобус был грязноват. Гид помогла мне вынести за собой мусор) но столики были изначально очень грязными, все
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    в крошках. Так же, гид была довольно вежлива моментами, но иногда чувствовалось напряжение, такое-преподавательское)) Тяжело вести группу, я понимаю, тем не менее, мы все взрослые люди)

  • В
    Виктория
    12 мая 2024
    Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
    Экскурсия на «Язык тролля» в Кабардино-Балкарии оказалась незабываемым приключением. Маршрут пролегал через живописное Безенгийское ущелье. Путь к «Языку тролля» был
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    непростым, но открывающиеся виды стоили усилий. Сам «Язык тролля» — это небольшой выступ, откуда получаются потрясающие фотографии. Время, проведённое там, позволило насладиться красотой природы и тишиной. После посещения «Языка тролля» мы отправились к Нижнему голубому озеру, одному из самых глубоких карстовых озёр России. Вода в озере имеет удивительный голубой оттенок, а вокруг расположены сувенирные лавки и рестораны. Экскурсия также включала прогулку по Верхней Балкарии, где мы увидели развалины замкового комплекса. В целом, экскурсия была информативной, интересной и познавательной.

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «История и культура»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
  1. Чудеса чегемских водопадов
  2. Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
  3. «Язык Тролля» по-кавказски
  4. Приэльбрусье - 3 поляны
  5. Величественный город Грозный + Аргун + Шали
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
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