Выездные экскурсии из Нальчика

Найдено 80 экскурсий в категории «Выездные» в Нальчике, цены от 750 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
Неповторимая Кабардино-Балкария: путешествие по горам и источникам
Погрузитесь в мир горных вершин и целебных вод Кабардино-Балкарии в увлекательной экскурсии
Начало: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Экскурсия Эльбрус: Поляны, Ущелья и Водопад Байдаевский
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: величественный Эльбрус, чистый воздух и неповторимые пейзажи
Начало: В Нальчике по месту вашего проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур на «Язык Тролля»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
36 отзывов
Эксклюзивный джип-тур на Язык Тролля из Нальчика
Проведите день, наслаждаясь уникальными пейзажами и архитектурными шедеврами Кабардино-Балкарии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
14 900 за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
14 отзывов
Путешествие на внедорожнике по Чегемскому ущелью с гидом
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников
Начало: В Нальчике
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур на плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Джип-тур на плато Бермамыт: величие гор Карачаево-Черкесии
Подарите себе день, полный впечатлений: горные вершины, легенды и кристальный воздух ждут вас
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
56 отзывов
Эксклюзивный джип-тур по живописным уголкам Кабардино-Балкарии
Познайте тайны Кабардино-Балкарии в Джип-туре: Голубые озера, Верхняя Балкария и Уштулу ждут вас
Начало: В Нальчике
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 900 за всё до 4 чел.
Джип-тур на плато Канжол
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Джип-тур на плато Канжол: Кавказские вершины и озеро Гижгит
Джип-тур на плато Канжол - незабываемое путешествие по живописным местам Кавказа. Насладитесь видами и чистым воздухом
Начало: У вашего отеля в Нальчике
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Симфония Чегемских водопадов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Симфония Чегемских водопадов: эксклюзивный тур из Нальчика
Откройте для себя мир каскадов Чегемского ущелья, где каждый шаг открывает новые сказочные виды
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
5 727 за всё до 4 чел.
Лысая поляна долины реки Нальчик
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Пеший поход по Лысой поляне в предгорьях Нальчика
Погрузитесь в сказочную природу предгорий Нальчика, откройте для себя Лысую поляну, насладитесь видами Кавказа и узнайте интересные факты о регионе
Начало: В посёлке Белая речка
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от 3 200 за всё до 10 чел.
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
Соберите коллекцию захватывающих пейзажей и зарядитесь энергией дикой природы Кавказа. Посетите карстовое озеро, Черекскую теснину и древние развалины
Начало: Нальчик
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1500012 000 за всё до 4 чел.
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
🚗 На машине
🪂 На параплане
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Чегемское ущелье: параплан и история балкарского поэта Кайсына Кулиева
Насладитесь красотой Чегемского ущелья, полетайте на параплане и посетите дом поэта Кайсына Кулиева. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: Нальчик
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
15 900 за всё до 4 чел.
Поездка из Нальчика до «Языка Тролля» и фотосессия в горах
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
10 отзывов
Фото-прогулка в Нальчике: от Языка Тролля до горных вершин
Погрузитесь в мир кавказских пейзажей с индивидуальной фото-прогулкой, где каждый кадр - шедевр
Начало: В пределах города Нальчик. Назначает клиент
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
1200010 800 за всё до 4 чел.
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
8 часов
6 отзывов
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Испытайте восторг от полёта на параплане в живописных окрестностях Нальчика и насладитесь красотой Чегемских водопадов
Начало: Возле рынка Стрелка в Нальчике
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
10 июня в 08:15
8 900 за человека
Путешествие к сокрытому Сугану
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Путешествие к сокрытому Сугану: эксклюзивная экскурсия в Нальчике
Откройте для себя тайны Суганского ущелья, насладитесь величественными горами и дегустацией балкарских блюд
Начало: В городе Нальчик
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
16 000 за всё до 4 чел.
Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
41 отзыв
Нальчик - Верхняя Балкария: путешествие к горным сокровищам
Погрузитесь в атмосферу Кабардино-Балкарии, насладитесь уникальной природой и древними башнями
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 870 за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье: природа и отдых
Погрузитесь в атмосферу Тызыльского ущелья, насладитесь водопадами и горным чаем в эксклюзивной экскурсии
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
24 отзыва
Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы
Отправиться к могучему Эльбрусу, увидеть город-призрак и попробовать нарзан
Начало: По договоренности
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
14 900 за всё до 4 чел.
Четыре великих ущелья Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Четыре великих ущелья Осетии: путешествие из Нальчика
Вас ждет увлекательное путешествие по ущельям Осетии с посещением знаковых мест и культурным обогащением
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
19 200 за всё до 4 чел.
Кабардино-Балкария: сокровища Черекского ущелья
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Кабардино-Балкария: путеводитель по Черекскому ущелью
Погрузитесь в атмосферу древних аулов, ледниковых озер и термальных источников на уникальной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 900 за всё до 6 чел.
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
12 отзывов
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
Погрузитесь в атмосферу Северного Кавказа: карстовые озера, древние башни и качели над пропастью. Незабываемое путешествие в мини-группе
Начало: У магазина «Пятерочка», Баксанское ш
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500 за человека
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Тайны Безенгийского ущелья: индивидуальное путешествие в Нальчике
Погрузитесь в уникальную атмосферу Безенгийского ущелья, где история и природа сплетаются воедино
Начало: В любом районе города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 800 за всё до 4 чел.
Звёздная ночь в объятиях Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Звёздная ночь в объятиях Кавказа: эксклюзив в Нальчике
Встречайте звездное небо Кавказа на высоте 2890 метров! Незабываемые впечатления и комфортное наблюдение
Сегодня в 21:30
Завтра в 16:30
23 000 за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
Путешествие по живописным местам Нальчика: от древних могильников до средневекового замка и термальных источников
19 июня в 09:30
22 июня в 09:30
14 999 за всё до 3 чел.
Горная Ингушетия из Нальчика
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Горная Ингушетия: путешествие из Нальчика по древним местам
Приглашаем на увлекательное путешествие по Ингушетии с посещением уникальных исторических мест
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
19 900 за всё до 4 чел.
Из Нальчика - в Северную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Нальчик - Северная Осетия, путешествие в историю
Завораживающая экскурсия в Северную Осетию: от древних склепов до горных вершин. Вас ждет погружение в историю и культуру
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
18 200 за всё до 4 чел.
Ретрит в горах с гидом-психологом
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Ретрит в горах с гидом-психологом: медитация, нарзан, термальные источники
Проведите день в горах с гидом-психологом. Медитация, пикник с национальными сырами и горным мёдом, посещение термальных источников
Начало: В Нальчике
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1590013 515 за всё до 4 чел.
Романтическая ночь в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Романтическая ночь в горах Нальчика: ужин, звезды и глэмпинг
Проведите незабываемую ночь в горах Нальчика с романтическим ужином под звездами и уютной ночевкой в глэмпинге
10 июня в 13:30
11 июня в 13:30
22 500 за всё до 4 чел.
Незабываемая Осетия
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Незабываемая Осетия: индивидуальная экскурсия из Нальчика
Северная Осетия-Алания - край с богатой историей и природой. Побывайте в некрополе Даргавс, Дзивгисской крепости и Кармадонском ущелье
Начало: в вашем отеле
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 900 за всё до 6 чел.
Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов
Мини-группа
9 часов
44 отзыва
Приэльбрусье: удивительное путешествие по горам Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской красоты с экскурсией в Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов ждут вас
Начало: Ул. Киримова, 146, Нальчик
Расписание: воскресенье 10:00
Завтра в 09:30
15 июня в 09:30
2 500 за человека
Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд
Индивидуальная
7 часов
22 отзыва
Чегемское ущелье: путеводитель по миру красоты и приключений
Вас ждет захватывающее путешествие по Чегемскому ущелью, где природа и история сплетаются в единое целое
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик
Расписание: вторник 10:30
11 июня в 10:30
18 июня в 10:30
10 000 за всё до 6 чел.
На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
221 отзыв
Популярное предложение
Восхождение на Эльбрус: групповая экскурсия из Нальчика
Покорите высоты Эльбруса с экскурсией в Приэльбрусье. Впечатляющие виды и живописные места гарантированы
Начало: Место сбора находится на пересечении двух улиц. Ул
Расписание: в среду в 7.00, в субботу/воскресенье в 9.00
Завтра в 09:00
12 июня в 07:00
1 755 за человека
Чудеса чегемских водопадов
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
166 отзывов
Чудеса Чегемских водопадов: путешествие из Нальчика
Приглашаем вас в путешествие к живописным Чегемским водопадам, где природа создала настоящее чудо
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: Вторник, четверг, с 14.00 до 18.00
11 июня в 14:00
13 июня в 14:00
1 000 за человека
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
36 отзывов
Популярное предложение
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Верхней Балкарии. Откройте для себя Голубые озёра, Язык Тролля и Черекскую теснину. Забронируйте тур сейчас
Начало: Пос. Чегем 2ой, ул. Ленина, 2, магазин «Продукты»
Расписание: Ежедневно: 09:15, 09:30, 09:45
Завтра в 09:15
10 июня в 09:15
4 500 за человека
Верхняя Балкария + Голубые озера
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
54 отзыва
Верхняя Балкария и Голубые озера: индивидуальная экскурсия из Нальчика
В 65 км от Нальчика вас ждут горные пейзажи Верхней Балкарии и Голубые озера. Погрузитесь в культуру и насладитесь термальными источниками
Начало: Назначает турист
Расписание: Каждый день в 9.00, 10.00, 11.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
«Язык Тролля» по-кавказски
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Экскурсия «Язык Тролля» по-кавказски: Хуламо-Безенгийское ущелье и замок Жабо
Погрузитесь в красоту Хуламо-Безенгийского ущелья, посетите Замок Жабо и восхититесь «Языком Тролля». Вас ждут уникальные пейзажи и древние села
Начало: Угол двух улиц Шогенцукова и Канукоева «Кабардинка...
Расписание: Каждую пятницу в 10.00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2 250 за человека
Приэльбрусье - 3 поляны
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Восхождение на Эльбрус с экскурсией в Приэльбрусье - захватывающее приключение
Поднимитесь на высоту 3800 метров и ощутите величие Эльбруса, одного из 7 чудес России, на индивидуальной экскурсии
Начало: Назначает турист
Расписание: в любой день, в 8.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Величественный город Грозный + Аргун + Шали
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
108 отзывов
Популярное предложение
Величественный город Грозный + Аргун + Шали
Начало: Ул. Канукоева, 6
Расписание: по средам и воскресеньям в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 12:00
2 250 за человека
Колыбель балкарского народа (Верхняя Балкария + голубое озеро)
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
84 отзыва
Колыбель балкарского народа: Верхняя Балкария и Голубое озеро
Путешествие в Верхнюю Балкарию и к Голубому озеру подарит незабываемые впечатления. Узнайте местные легенды и насладитесь живописными видами
Начало: Угол Шогенцукова и Канукоева. «Курортный зал»
Расписание: четверг в 10.00
12 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1 376 за человека
Большая Цейская Подкова
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
16 отзывов
Групповая экскурсия Большая Цейская Подкова: красоты Северного Кавказа
Погрузитесь в волшебство Северного Кавказа с экскурсией Большая Цейская Подкова. Три ущелья, древние святилища и ледник ждут вас
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: по воскресеньям, в 9.00
Завтра в 09:00
23 июня в 09:00
2 250 за человека
Тайны древнего Иристона
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
58 отзывов
Тайны древнего Иристона
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: суббота в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
2 400 за человека
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
Мини-группа
13 часов
16 отзывов
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив Куртатинское ущелье, Даргавс и Кармадонское ущелье. Откройте для себя Дзивгисскую крепость и Аланский монастырь
Начало: АЗС СТОЛОВАЯ https://goo. gl/maps/BufYA54e4i8v7YZ2...
Расписание: Ежедневно: 08:30, 08:45, 09:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 000 за человека
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
Начало: Назначает турист
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
16 890 за всё до 4 чел.
Жемчужина Кабардино-Балкарии - Чегемские водопады
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Чегемские водопады - жемчужина Кабардино-Балкарии
Погрузитесь в атмосферу природной красоты, посетив Чегемские водопады - настоящее чудо Кабардино-Балкарии
Начало: Назначает турист
Расписание: ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 900 за всё до 4 чел.
Чегемские водопады и озеро Гижгит
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Чегемские водопады и озеро Гижгит
Начало: По договоренности
Расписание: понедельник-воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Начало: Назначает турист
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    5 июня 2024
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Огромное спасибо нашему гиду Руслану за незабываемую поездку в Верхнюю Балкарию. Экскурсия прошла на одном дыхании, если в трёх словах, то интересно, красиво и профессионально. И вкусно. Кроме того, Руслан очень внимательный и отзывчивый человек, благодарим бесконечно!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
    Сегодня была в заповедной Кабардино -Балкарии - на поляне Уштулу. Красота неописуемая, вкуснейший нарзан и ностальгия. Я ходила через перевал
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    Гезевцек ровно сорок лет назад. Прекрасная организация дел: быстро, тактично оформили заказ. Экскурсовод хорошо знает местность, увлекательно рассказывает, тактичный, внимательный и уважительный. Спасибо огромное.

  • А
    Алина
    1 июня 2024
    Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
    Боже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные истории рассказывал нам наш гид
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    - Астемир 😍😍😍 Благодарю от чистого сердца за такой чудесный день, который навсегда мне запомнится ♥️ Все прошло безупречно. В комфортном нам темпе. Успехов вам и побольше туристов 😍

    Боже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные истории
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Поездка из Нальчика до «Языка Тролля» и фотосессия в горах
    Благодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывал историю города и всех
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    мест в которых побывали. Мы узнали много интересных фактов, общались и просто делились своими мыслями. Были перерывы на кофе с прекрасным видом на горы. Рекомендуем однозначно. Отдельное спасибо за живописные фотографии. Вернёмся снова. Поездка удалась!

    Благодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывал
  • А
    Алина
    31 мая 2024
    Поездка из Нальчика до «Языка Тролля» и фотосессия в горах
    Ни разу не пожалела что поехала. Поездка бомбезный! Шикарные виды! Дорога удобная и приятная! А все потому, что гид любит свою работу и от души все нам показывает и рассказывает 🔥🔥🔥
    Ни разу не пожалела что поехала. Поездка бомбезный! Шикарные виды! Дорога удобная и приятная!Ни разу не пожалела что поехала. Поездка бомбезный! Шикарные виды! Дорога удобная и приятная!Ни разу не пожалела что поехала. Поездка бомбезный! Шикарные виды! Дорога удобная и приятная!
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Величественный город Грозный + Аргун + Шали
    Все очень хорошо. Чечня это маленькие эмираты. Очень красивый город и великолепный экскурсовод. Спасибо за впечатления.
  • Н
    Нармин
    29 мая 2024
    Чудеса чегемских водопадов
    Очень понравилось всё, и экскурсовод очень интересно рассказывал, советую!
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
    Замечательная экскурсия! Жаннет и Миша Вам отдельная благодарность за впечатления и эти эмоции,за интересное общение и терпение! Эльбрус❤️ лучше один раз увидеть!!! он создан
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    кем то СВЫШЕ! Ты в сердце и нет тебя величественнее и краше! Несмотря на дождливую погоду,мы получили много эмоций и все были довольны!!! Низкие цены,вкусная еда,яркие впечатления! Спасибо🫰 я еще вернусь!))

  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Чудеса чегемских водопадов
    Экскурсия была хорошая, всё понравилось. Экскурсовод Ирина очень заботилась о группе. Большие водопады пока с малым количеством воды, но видимо сезон такой сейчас. На самих водопадах хотелось бы побыть подольше, но в целом всё хорошо. Довезли аккуратно и быстро
  • М
    Меньчев
    28 мая 2024
    Язык тролля и самые живописные места Кабардино-Балкарии за один день
    Все было супер!!! Сумасшедшие виды! Труднопроходимые дороги!!! Интересные рассказы от экскурсовода Михаила. Все очень впечатляет!

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Выездные»

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