Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Дигория - это один из самых загадочных уголков Северной Осетии. Здесь вы найдете величественные скалы, снежные пики и ледники, которые поражают своей красотой.



Водопады и каньоны добавляют драматизма пейзажу, а исторические памятники рассказывают о богатом прошлом региона. Каждый уголок Дигории пропитан духом приключений и открытий. Это место, где можно ощутить гармонию с природой и прикоснуться к истории

🏔️ Снежные пики и ледники

💧 Красивейшие водопады

🏞️ Глубокие каньоны

🏛️ Исторические памятники

Что можно увидеть Величественные скалы

Снежные пики

Ледники

Водопады

Каньоны

Исторические памятники

Описание экскурсии Дигория — удивительное место. Такого количества живописных и разнообразных пейзажей, не увидишь, наверное, больше нигде. Тут есть все — величественные скалы, снежные пики, огромные ледники, красивейшие водопады, глубокие каньоны и множество исторических памятников. Дигорское ущелье вполне могло бы быть декорациями для съемок «Властелина колец».

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Каньон Ахсинта

Чертов мост

Музей Наны Задалески

Замок Фрегат

Водопад Три сестры

Водопад Байради

Ущелье Уаллагком

Руины Бельгийской фабрики

Что включено Услуги гида

Транспорт.

Отзывы и рейтинг 5 Основано на 2 отзывах Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 2 4 – 3 – 2 – 1 – А Артур Отличная поездка!! Очень насыщенный тур, мы влюбились в этот край и обязательно вернемся еще! Альберт внимательный, тактичный, отлично знает историю своего края, всем рекомендуем, если поездка в горы, обращайтесь к нему!))) Г Георгий Хотим сказать большое спасибо за 2 дня проведённые в горах вместе с Альбертом. Мы не прогадали, доверив ему свой отдых. Информация подается интересно и доступно. Мы посетили все запланированные места, нигде нас не торопили, давая возможность насладиться незабываемыми пейзажами и сделать огромное количество фотографий. Обязательно будем рекомендовать друзьям!