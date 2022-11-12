Дигория - это один из самых загадочных уголков Северной Осетии. Здесь вы найдете величественные скалы, снежные пики и ледники, которые поражают своей красотой.
Водопады и каньоны добавляют драматизма пейзажу, а исторические памятники рассказывают о богатом прошлом региона. Каждый уголок Дигории пропитан духом приключений и открытий. Это место, где можно ощутить гармонию с природой и прикоснуться к истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные скалы
- 🏔️ Снежные пики и ледники
- 💧 Красивейшие водопады
- 🏞️ Глубокие каньоны
- 🏛️ Исторические памятники
Что можно увидеть
- Величественные скалы
- Снежные пики
- Ледники
- Водопады
- Каньоны
- Исторические памятники
Описание экскурсииДигория — удивительное место. Такого количества живописных и разнообразных пейзажей, не увидишь, наверное, больше нигде. Тут есть все — величественные скалы, снежные пики, огромные ледники, красивейшие водопады, глубокие каньоны и множество исторических памятников. Дигорское ущелье вполне могло бы быть декорациями для съемок «Властелина колец».
Ежедневно, по договоренности
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Ахсинта
- Чертов мост
- Музей Наны Задалески
- Замок Фрегат
- Водопад Три сестры
- Водопад Байради
- Ущелье Уаллагком
- Руины Бельгийской фабрики
- Смотровая Камунта
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Въезд в национальный парк Алания (200 рублей с человека).
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артур
12 ноя 2022
Отличная поездка!! Очень насыщенный тур, мы влюбились в этот край и обязательно вернемся еще! Альберт внимательный, тактичный, отлично знает историю своего края, всем рекомендуем, если поездка в горы, обращайтесь к нему!)))
Г
Георгий
17 июн 2021
Хотим сказать большое спасибо за 2 дня проведённые в горах вместе с Альбертом. Мы не прогадали, доверив ему свой отдых. Информация подается интересно и доступно. Мы посетили все запланированные места, нигде нас не торопили, давая возможность насладиться незабываемыми пейзажами и сделать огромное количество фотографий. Обязательно будем рекомендовать друзьям!
Входит в следующие категории Нальчика
