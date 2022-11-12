Мои заказы

Удивительная и неповторимая Дигория

Дигория - это место, где природа и история переплетаются в уникальном танце. Вас ждут захватывающие пейзажи и памятники, которые поражают воображение
Дигория - это один из самых загадочных уголков Северной Осетии. Здесь вы найдете величественные скалы, снежные пики и ледники, которые поражают своей красотой.

Водопады и каньоны добавляют драматизма пейзажу, а исторические памятники рассказывают о богатом прошлом региона. Каждый уголок Дигории пропитан духом приключений и открытий. Это место, где можно ощутить гармонию с природой и прикоснуться к истории
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные скалы
  • 🏔️ Снежные пики и ледники
  • 💧 Красивейшие водопады
  • 🏞️ Глубокие каньоны
  • 🏛️ Исторические памятники
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

Что можно увидеть

  • Величественные скалы
  • Снежные пики
  • Ледники
  • Водопады
  • Каньоны
  • Исторические памятники

Описание экскурсии

Дигория — удивительное место. Такого количества живописных и разнообразных пейзажей, не увидишь, наверное, больше нигде. Тут есть все — величественные скалы, снежные пики, огромные ледники, красивейшие водопады, глубокие каньоны и множество исторических памятников. Дигорское ущелье вполне могло бы быть декорациями для съемок «Властелина колец».

Ежедневно, по договоренности

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Каньон Ахсинта
  • Чертов мост
  • Музей Наны Задалески
  • Замок Фрегат
  • Водопад Три сестры
  • Водопад Байради
  • Ущелье Уаллагком
  • Руины Бельгийской фабрики
  • Смотровая Камунта
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Въезд в национальный парк Алания (200 рублей с человека).
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Артур
12 ноя 2022
Отличная поездка!! Очень насыщенный тур, мы влюбились в этот край и обязательно вернемся еще! Альберт внимательный, тактичный, отлично знает историю своего края, всем рекомендуем, если поездка в горы, обращайтесь к нему!)))
Георгий
17 июн 2021
Хотим сказать большое спасибо за 2 дня проведённые в горах вместе с Альбертом. Мы не прогадали, доверив ему свой отдых. Информация подается интересно и доступно. Мы посетили все запланированные места, нигде нас не торопили, давая возможность насладиться незабываемыми пейзажами и сделать огромное количество фотографий. Обязательно будем рекомендовать друзьям!

Входит в следующие категории Нальчика

