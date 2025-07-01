Лучшее время для посещения Дигории - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В октябре и апреле также можно насладиться видами, но следует быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы путешествие может быть затруднено из-за снега, но для любителей зимних пейзажей это тоже будет интересно.

Путешествие из Нальчика в Дигорию обещает захватывающие виды и исторические открытия. Туристы смогут увидеть святилище Уастырджи, впечатляющий памятник, почитаемый осетинами. Посёлок Садон расскажет о своём прошлом как центра добычи руд. Верхне-Згидский перевал порадует видами на Казбек и искусством местных мастеров. Дигорское ущелье удивит руинами древних поселений и гостеприимством местных пастухов. Этот тур - идеальный выбор для любителей природы и истории

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Описание экскурсии

Cвятилище Уастырджи. Наша первая остановка будет у впечатляющего памятника воину, который буквально выпрыгивает из скалы. Территорию рядом со скульптурой осетины считают святым местом

Посёлок Садон. По Алагирскому ущелью мы отправимся в посёлок вблизи некогда богатого месторождения руд. Во время ВОВ каждая четвёртая пуля выплавлялась из садонского свинца. После развала СССР шахты закрыли, а в 2002 году на посёлок сошла сель и превратила его в призрак. Мы прогуляемся по развалинам Садона, представляя, как раньше тут кипела жизнь.

Верхне-Згидский перевал. Продолжим путь по ущелью, где раскинулись смешанные леса и заросли рододендрона. Отсюда в хорошую погоду можно увидеть гору Казбек. Остановимся у арт-объекта «Танцующий горец с кинжалами». В посёлке Верхний Згид заглянем в местное кафе

Дигорское ущелье. Здесь посмотрим на руины древних поселений с циклопическими башнями. Самым крупным посёлком в этих краях был Галиат. Сейчас в нём живут только пастухи и пастушьи собаки, которые не прочь полакомиться угощением из рук путешественников. Погуляем по посёлку и полюбуемся на вершины Главного Кавказского хребта.

Организационные детали