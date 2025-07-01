Путешествие для любителей горных пейзажей и истории. Откройте величие Кавказа, прогуливаясь по древним поселениям и наслаждаясь видами
Путешествие из Нальчика в Дигорию обещает захватывающие виды и исторические открытия. Туристы смогут увидеть святилище Уастырджи, впечатляющий памятник, почитаемый осетинами. Посёлок Садон расскажет о своём прошлом как центра добычи руд. Верхне-Згидский перевал порадует видами на Казбек и искусством местных мастеров. Дигорское ущелье удивит руинами древних поселений и гостеприимством местных пастухов. Этот тур - идеальный выбор для любителей природы и истории
5 причин купить эту экскурсию
🌄 Уникальные горные пейзажи
🏛 Исторические поселения
🗿 Святилище Уастырджи
🐕 Встреча с пастушьими собаками
🌿 Природные красоты Кавказа
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Дигории - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В октябре и апреле также можно насладиться видами, но следует быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы путешествие может быть затруднено из-за снега, но для любителей зимних пейзажей это тоже будет интересно.
Cвятилище Уастырджи. Наша первая остановка будет у впечатляющего памятника воину, который буквально выпрыгивает из скалы. Территорию рядом со скульптурой осетины считают святым местом
Посёлок Садон. По Алагирскому ущелью мы отправимся в посёлок вблизи некогда богатого месторождения руд. Во время ВОВ каждая четвёртая пуля выплавлялась из садонского свинца. После развала СССР шахты закрыли, а в 2002 году на посёлок сошла сель и превратила его в призрак. Мы прогуляемся по развалинам Садона, представляя, как раньше тут кипела жизнь.
Верхне-Згидский перевал. Продолжим путь по ущелью, где раскинулись смешанные леса и заросли рододендрона. Отсюда в хорошую погоду можно увидеть гору Казбек. Остановимся у арт-объекта «Танцующий горец с кинжалами». В посёлке Верхний Згид заглянем в местное кафе
Дигорское ущелье. Здесь посмотрим на руины древних поселений с циклопическими башнями. Самым крупным посёлком в этих краях был Галиат. Сейчас в нём живут только пастухи и пастушьи собаки, которые не прочь полакомиться угощением из рук путешественников. Погуляем по посёлку и полюбуемся на вершины Главного Кавказского хребта.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер из Нальчика и обратно, экологические сборы, услуги гида
Поездка проходит на автомобиле Kia Sorento 2005 года. Есть кресла для детей
Я также могу организовать поездку для большего числа людей на Volkswagen Multiven 2002 года (6 мест), доплата за 5 и 6 участника — по 2000 ₽
Дополнительно оплачивается питание — по желанию
С собой возьмите паспорт (для ребёнка свидетельство о рождении), тёплые вещи, питьевую воду, наличные деньги
В любой точке Нальчика. Я встречу вас по вашему адресу и после экскурсии отвезу обратно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Нальчике
Провёл экскурсии для 68 туристов
Меня зовут Евгений. Я живу в Кабардино-Балкарии с рождения, люблю горы и всё, что с ними связано. Водительский стаж 16 лет, имею высшее инженерное образование. Увлекаюсь историей Кавказа. С 2020 года сопровождаю гостей к незабываемым местам Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Дагестана, обеспечивая при этом безопасность и комфорт.