ТК П. – Гид из Нальчика

У столицы ⭐️ Чеченской Республики — города Грозный интересная история 📖.



В XIX в.



Грозный был не только административным центром Чеченского округа, но и крупнейшим промышленным центром на Северном Кавказе, центром нефтедобычи и нефтепереработки, а позже — столицей ⭐️ Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики.



Сегодня столица ⭐️ Чеченской Республики — это современный благоустроенный город 🏙️ с почти тремя сотнями тысяч населения, с зелеными скверами и выросшими на месте бывших руин жилыми кварталами, с отменно функционирующими социальными объектами.