Грозный-Сити с подъёмом на обзорную площадку одной из башен
Проспект им. 8. 5. Путина и проспект им. А-Х. А. Кадырова
мечеть «Сердце Чечни»
Национальный музей Чеченской Республики или Мемориальный комплекс Славы им. Ахмата Кадырова
Аргунская мечеть им. Аймани Кадыровой.
Интересные факты о городе
комплекс высотных зданий «Грозный-Сити» занимает площадь в 4, 5 гектара и состоит из семи строений;
в музее им. А-Х. Кадырова собрано более 500 работ известных художников России, подаренных республике авторами;
мечеть им. Аймани Кадырозой (Аргунская мечеть) имеет площадь 6950 м²‚ построена в стиле хай-тек и является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде.
Важная информация
Не советуем женщинам надевать вызывающую одежду. Принцип очень прост: чем Вы скромнее одеты, тем проще вам будет в Чечне. Для мужчин: В Чечне не принято появляться на людях в шортах, а также не рекомендуется носить майки без рукавов.
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
Личные расходы
Сувениры
билеты в музеи
подъем на башню комплекса «Грозный Сити»
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 По договорённости
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.