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В Грозный – столицу Чеченской республики

ТК П.
ТК П. – Гид из Нальчика
У столицы ⭐️ Чеченской Республики — города Грозный интересная история 📖.

В XIX в.

Грозный был не только административным центром Чеченского округа, но и крупнейшим промышленным центром на Северном Кавказе, центром нефтедобычи и нефтепереработки, а позже — столицей ⭐️ Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики.

Сегодня столица ⭐️ Чеченской Республики — это современный благоустроенный город 🏙️ с почти тремя сотнями тысяч населения, с зелеными скверами и выросшими на месте бывших руин жилыми кварталами, с отменно функционирующими социальными объектами.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 10 890 ₽ за экскурсию

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В Грозный – столицу Чеченской республики
В Грозный – столицу Чеченской республики

Что вы увидите

  • г. Назрань, Мемориал памяти и славы
  • Грозный-Сити с подъёмом на обзорную площадку одной из башен
  • Проспект им. 8. 5. Путина и проспект им. А-Х. А. Кадырова
  • мечеть «Сердце Чечни»
  • Национальный музей Чеченской Республики или Мемориальный комплекс Славы им. Ахмата Кадырова
  • Аргунская мечеть им. Аймани Кадыровой.
Интересные факты о городе
  • комплекс высотных зданий «Грозный-Сити» занимает площадь в 4, 5 гектара и состоит из семи строений;
  • в музее им. А-Х. Кадырова собрано более 500 работ известных художников России, подаренных республике авторами;
  • мечеть им. Аймани Кадырозой (Аргунская мечеть) имеет площадь 6950 м²‚ построена в стиле хай-тек и является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде.
Важная информация
Не советуем женщинам надевать вызывающую одежду. Принцип очень прост: чем Вы скромнее одеты, тем проще вам будет в Чечне. Для мужчин: В Чечне не принято появляться на людях в шортах, а также не рекомендуется носить майки без рукавов.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
  • билеты в музеи
  • подъем на башню комплекса «Грозный Сити»
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 По договорённости
В Грозный – столицу Чеченской республики
В Грозный – столицу Чеченской республики
В Грозный – столицу Чеченской республики
В Грозный – столицу Чеченской республики

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ТК П.
ТК П.
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