Любимый Нальчик

Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
Нальчик всегда радушно встречает гостей.

С первых минут вы ощутите его тепло, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Знаковые уголки города откроют вам свою историю и культуру.

Узнайте, как Кабарда и Балкария стали частью России, сколько народностей проживает в республике и что связывает кабардинских князей с Иваном Грозным. Также вы посетите место, где величественный герой эпоса созерцает лучшие панорамы города
5
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Индивидуальный подход
  2. 🏞 Уникальные панорамы
  3. 🚗 Комфортабельный трансфер
  4. 🕍 Исторические места
  5. 🌳 Прогулка по парку
  6. 📜 Интересные факты

Что можно увидеть

  • Арка «Навеки с Россией»
  • Храм Святой Марии Магдалины
  • Местный Арбат
  • Атажукинский сад
  • Смотровая площадка у ресторана «Сосруко»
Любимый Нальчик
Любимый Нальчик
Любимый Нальчик
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мы увидим арку «Навеки с Россией» — вы узнаете историю её появления.
  • Заглянем в храм Святой Марии Магдалины и обсудим, как он связан с аркой.
  • Посетим местный Арбат — пешеходную часть первой улицы Нальчика.
  • Познакомимся с одним из самых больших парков Северного Кавказа — Атажукинским садом.
  • Проедемся по курортной зоне и вспомним историю становления Нальчика как города-курорта.
  • Поднимемся на смотровую площадку у ресторана «Сосруко», построенного в форме головы богатыря из эпоса «Нарты». Полюбуемся панорамой гор и видом на город.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
  • Если желаемые дата и время закрыты в нашем календаре — можете написать нам. Возможно, мы сумеем провести экскурсию.
  • В стоимость включены трансфер на комфортабельном автомобиле Renault Duster, услуги гида.
  • Экскурсия не предполагает посещения музеев.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Ольга
17 мая 2024
Экскурсия нам очень понравилась. Все знаковые места города Альберт нам показал. На все вопросы у него были ответы. На следующий день ходили много пешком по городу, и понимали, что всюду
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с Альбертом мы побывали. Изложение материала спокойное и понятное. Экскурсия называется "Любимый Нальчик", так вот с Альбертом мы его полюбили. Нальчик в путешествии стал открытием для нас, очень приятный город. Можно вернуться.

С
9 мая 2024
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Из увиденного и услышанного легко составить себе общее впечатление от города и дальнейшую программу пребывания в Нальчике, где погулять, что посмотреть поближе, где поесть и где выпить нарзанчика.
Семен
8 мая 2024
Всё было здорово организовано
Спасибо
М
27 апр 2024
Отличный гид и экскурсия, встретили где нам удобно после завтрака в кафе Unica, показал горы, город, достопримечательности и рассказал много стихов и историй из жизни коренных народов
А
9 апр 2024
Если вы впервые в Нальчике,то экскурсия" любимый Нальчик "вам просто необходима. Увидев все топовые места,узнав много интересного о городе-курорте,вы полюбите этот город и его жителей. Однозначно рекомендую.

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