Нальчик всегда радушно встречает гостей.
С первых минут вы ощутите его тепло, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Знаковые уголки города откроют вам свою историю и культуру.
Узнайте, как Кабарда и Балкария стали частью России, сколько народностей проживает в республике и что связывает кабардинских князей с Иваном Грозным. Также вы посетите место, где величественный герой эпоса созерцает лучшие панорамы города
С первых минут вы ощутите его тепло, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Знаковые уголки города откроют вам свою историю и культуру.
Узнайте, как Кабарда и Балкария стали частью России, сколько народностей проживает в республике и что связывает кабардинских князей с Иваном Грозным. Также вы посетите место, где величественный герой эпоса созерцает лучшие панорамы города
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏞 Уникальные панорамы
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 🕍 Исторические места
- 🌳 Прогулка по парку
- 📜 Интересные факты
Что можно увидеть
- Арка «Навеки с Россией»
- Храм Святой Марии Магдалины
- Местный Арбат
- Атажукинский сад
- Смотровая площадка у ресторана «Сосруко»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы увидим арку «Навеки с Россией» — вы узнаете историю её появления.
- Заглянем в храм Святой Марии Магдалины и обсудим, как он связан с аркой.
- Посетим местный Арбат — пешеходную часть первой улицы Нальчика.
- Познакомимся с одним из самых больших парков Северного Кавказа — Атажукинским садом.
- Проедемся по курортной зоне и вспомним историю становления Нальчика как города-курорта.
- Поднимемся на смотровую площадку у ресторана «Сосруко», построенного в форме головы богатыря из эпоса «Нарты». Полюбуемся панорамой гор и видом на город.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
- Если желаемые дата и время закрыты в нашем календаре — можете написать нам. Возможно, мы сумеем провести экскурсию.
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном автомобиле Renault Duster, услуги гида.
- Экскурсия не предполагает посещения музеев.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Альберт. Кабардино-Балкария — это моя Родина, которую я люблю всем сердцем! Я и моя команда будем счастливы поделиться с вами частичкой этой любви и постараемся, чтобы вы увидели и запомнили наши родные края с лучшей стороны!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
17 мая 2024
Экскурсия нам очень понравилась. Все знаковые места города Альберт нам показал. На все вопросы у него были ответы. На следующий день ходили много пешком по городу, и понимали, что всюду
С
Сергей
9 мая 2024
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Из увиденного и услышанного легко составить себе общее впечатление от города и дальнейшую программу пребывания в Нальчике, где погулять, что посмотреть поближе, где поесть и где выпить нарзанчика.
Семен
8 мая 2024
Всё было здорово организовано
Спасибо
Спасибо
М
Максим
27 апр 2024
Отличный гид и экскурсия, встретили где нам удобно после завтрака в кафе Unica, показал горы, город, достопримечательности и рассказал много стихов и историй из жизни коренных народов
А
Андрей
9 апр 2024
Если вы впервые в Нальчике,то экскурсия" любимый Нальчик "вам просто необходима. Увидев все топовые места,узнав много интересного о городе-курорте,вы полюбите этот город и его жителей. Однозначно рекомендую.
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