Отправляйтесь в одно из самых захватывающих путешествий по Кабардино-Балкарии. Вас ждёт Хуламо-Безенгийское ущелье, где можно увидеть крупнейший ледник Кавказа. Поднимитесь на Язык Тролля, чтобы насладиться тишиной гор и видами на
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Язык Тролля. Не обязательно лететь в Норвегию, чтобы увидеть такой же захватывающий вид, как с той самой скалы. Вы откроете место, где перед вами предстанут невероятные горные пейзажи.
- Хуламо-Безенгийская теснина. Вы проедете по живописной дороге между двух скал, вдоль реки Черек Хуламский.
- Водопад Тыжынты. Остановимся у водопада, покрытого мхом. Вы сможете попробовать родниковую воду и полюбуетесь сводами ущелья, где впору снимать фэнтези-фильмы.
- Крепость Жабо-Кала. Также вы осмотрите оборонительную башню 12 века. Замок окружён горными лугами, на которых пасутся стада овец.
- Древнее селение Хулам. У подножия горы Ак-Кая мы покажем развалины поселений, где жили балкарцы до 1944 года. С этой локации видна Безенгийская стена, самый большой ледник Кавказа шириной 13 км. с горами-пятитысячниками. Здесь вы сможете отведать самый вкусный шашлык из баранины и балкарские хычины.
- Термальные источники в Аушигере. Бонусом мы на обратном пути заедем на источники, где вы примете целебные минеральные ванны и расслабитесь после насыщенного путешествия.
Организационные детали
- Путешествие проходит на внедорожнике с кондиционером (Niva Travel, Mitsubishi Pajero, УАЗ Патриот), есть детские места.
- Дополнительные расходы: вход на термальные источники — 300 ₽ с чел., обед.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Нальчике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат — ваша команда гидов в Нальчике
Я Азамат, родом из Кабардино-Балкарии. Метис, поэтому знаю историю каждого народа нашей республики, как никто другой. Аттестованный гид, эксперт по формированию туров, профессиональный гид-водитель с опытом работы более 13 летЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
8 сен 2024
Спасибо Азамату за такое увлекательное путешествие и непередаваемые эмоции, полученные от увиденного масштаба и зрелищности гор Кавказа. Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии поистине поражают воображение. Хотим отметить, что Азамат
Э
Эльвира
14 авг 2024
Азамат лучший из лучших!! Мы увидели множество красивейших локаций, узнали историю КБР, услышали много интересных рассказов и легенд, получили бурю положительных эмоций, за что конечно благодарим нашего гида🏆и отдельное спасибо за крутые фотографии🤩
Н
Николай
10 авг 2024
Добрый вечер. Большое спасибо ребятам за организованную для нас экскурсию. Мы впервые познакомились с таким перспективным направлением, как джип-тур. Все было на высоте. Руслану отдельное спасибо: познакомил с красотами, куда сложновато добраться самостоятельно. Всем кто выберет данное направление - не сомневайтесь положительные эмоции обеспечены. Ребятам удачи!!!
Вера
7 авг 2024
Недавно мы отправились в путешествие на Язык Тролля в Кабардино-Балкарии и провели день с невероятным гидом. Поездка была не просто веселой, но и по-настоящему познавательной. Наш гид делился множеством исторических
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