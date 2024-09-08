читать дальше

фактов, которые сделали путешествие еще более запоминающимся.



Он аккуратно вел машину, всегда интересовался нашим мнением и обеспечивал комфорт во время поездки. Обед, который он организовал, был невероятно вкусным, а сбор чая стал отличным дополнением к маршруту. Гид показал нам даже больше, чем планировалось, и было очевидно, что он искренне наслаждается своей работой.



Он также помог нам сделать великолепные фотографии, за что мы ему особенно благодарны. Рекомендую его всем, кто хочет получить незабываемые впечатления и насладиться Кабардино-Балкарией в полной мере!