Евгений — ваш гид в Нальчике

Меня зовут Евгений. Я живу в Кабардино-Балкарии с рождения, люблю горы и всё, что с ними связано. Водительский стаж 16 лет, имею высшее инженерное образование. Увлекаюсь историей Кавказа. С 2020 года сопровождаю гостей к незабываемым местам Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Дагестана, обеспечивая при этом безопасность и комфорт.