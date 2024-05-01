Северная Осетия-Алания - это край с богатой историей и уникальной природой.
В рамках экскурсии вы посетите древний некрополь Даргавс, Дзивгисскую крепость и мужской монастырь в горах. Также узнаете о трагедии, произошедшей в Кармадонском ущелье.
Путешествие обещает быть насыщенным и познавательным, с обедом в кафе национальной кухни и рассказами о местных традициях
В рамках экскурсии вы посетите древний некрополь Даргавс, Дзивгисскую крепость и мужской монастырь в горах. Также узнаете о трагедии, произошедшей в Кармадонском ущелье.
Путешествие обещает быть насыщенным и познавательным, с обедом в кафе национальной кухни и рассказами о местных традициях
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 🏰 Посещение исторических крепостей
- ⛪ Визит в древние монастыри
- 📜 Узнаете о местных традициях и истории
- 🍽 Обед в кафе национальной кухни
- 🚗 Комфортабельный трансфер
Что можно увидеть
- Некрополь Даргавс
- Дзивгисская крепость
- Аланский монастырь
- Кармадонское ущелье
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Начнём путешествие с Куртатинского ущелья, в котором посетим Кадаргаванский каньон. Несколькими километрами выше по ущелью «прячется» Дзивгисская наскальная крепость, служившая для местного населения укрытием от захватчиков. По пути остановимся в древнем селении Цмити и посетим Аланский монастырь.
- По извилистому Какадурскому перевалу доберёмся до Даргавской котловины. Там, у подножья горы Чызджытыхох, расположен некрополь Даргавс. Склепы, возвышающиеся один над другим, приоткроют нам завесу таинства одной из древнейших традиций народов Осетии.
- Завершим экскурсию в Кармадонском ущелье. Увидим мемориал памяти съёмочной группе Сергея Бодрова, погибшей после схода ледника Колка 20 сентября 2002 года.
Также вас ждёт обед в кафе национальной кухни, где можно будет попробовать настоящие осетинские пироги. По пути я расскажу вам историю местных жителей и древних горских поселений. Вы узнаете о коварстве ледника Колка и особенностях строительства Аланского мужского монастыря.
Организационные детали
- Важно: в сильный дождь, когда возрастает вероятность оползня, я предложу перенести дату поездки. Если погода изменится уже во время экскурсии, я отвезу вас в альтернативную локацию.
- Поедем на комфортабельном автомобиле Kia Sorento (4 места) или Volkswagen Multiven (6 мест). Есть кресла для детей. Дорога от Нальчика до входа в Куртатинское ущелье занимает 60-70 минут.
- В стоимость включено: трансфер от вашего отеля в любой точке КБР и обратно, экологические сборы, услуги гида
- Отдельно оплачиваются билеты в некрополь Даргавс — 100 руб. /чел. и питание — 500-700 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Нальчике
Меня зовут Евгений. Я живу в Кабардино-Балкарии с рождения, люблю горы и всё, что с ними связано. Водительский стаж 16 лет, имею высшее инженерное образование. Увлекаюсь историей Кавказа. С 2020 года сопровождаю гостей к незабываемым местам Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Дагестана, обеспечивая при этом безопасность и комфорт.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
1 мая 2024
Интересная экскурсия, Евгений- приятный человек, интересный собеседник, много знает, очень комфортная поездка.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика
Похожие экскурсии из Нальчика
Индивидуальная
13 часов
Путешествие на внедорожнике по Чегемскому ущелью с гидом
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников
Начало: В Нальчике
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье: природа и отдых
Погрузитесь в атмосферу Тызыльского ущелья, насладитесь водопадами и горным чаем в эксклюзивной экскурсии
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Четыре великих ущелья Осетии: путешествие из Нальчика
Вас ждет увлекательное путешествие по ущельям Осетии с посещением знаковых мест и культурным обогащением
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 200₽ за всё до 4 чел.