Майский родственник на Кавказе

Майское 7-дневное путешествие для истинных ценителей природы. Вас ждут высокие горы, чистый воздух и старинные родовые башни Балкарии.

Подниметесь к древнему православному Шаонинскому храму 10 века, посмотрите замок Шато-Эркен и самые яркие локации курортных городов — Кисловодска и Железноводска.

Вы прогуляетесь по заповедным территориям Тебердинского заповедника и насладитесь комфортными водами термальных источников.
5
3 отзыва
Майский родственник на Кавказе
Майский родственник на Кавказе
Майский родственник на Кавказе
Ближайшие даты:
28
апр5
мая
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Минеральные Воды - Пятигорск. Приветственный ужин с национальной кухней

Групповой трансфер Минеральные Воды:

  • ж/д вокзал в 14:30;
  • аэропорт в 15:00.

Размещение в гостинице Пятигорска, свободное время.

В 18:00 приветственный ужин с национальной кухней в Кавказском ресторане.

Трансфер в гостиницу.

Минеральные Воды - Пятигорск. Приветственный ужин с национальной кухнейМинеральные Воды - Пятигорск. Приветственный ужин с национальной кухнейМинеральные Воды - Пятигорск. Приветственный ужин с национальной кухнейМинеральные Воды - Пятигорск. Приветственный ужин с национальной кухней
2 день

Экскурсия по Пятигорску, Железноводску

Экскурсия по Пятигорску с посещение основных достопримечательностей:

  • озеро «Провал»;
  • Эолова арфа;
  • Академическая галерея;
  • грот Лермонтова;
  • парк «Цветник»;
  • место дуэли М. Ю. Лермонтова.

Подъем на гору Машук с обзорным видом на Пятигорск.

Посещение парка Зеленый квартал, где представлены работы ландшафтных дизайнеров с уникальными растениями.

Экскурсия по Железноводску.

Посещение курортного парка, городского озера и каскадной лестницы.

Экскурсия по Пятигорску, ЖелезноводскуЭкскурсия по Пятигорску, ЖелезноводскуЭкскурсия по Пятигорску, ЖелезноводскуЭкскурсия по Пятигорску, Железноводску
3 день

Горный курорт Домбай. Тебердинский заповедник

Посещение древнего православного Шаонинского храма 10 века.

Подъем к храму займет 30 минут пешком.

Вход на территорию Тебердинского заповедника с посещением вольеров.

Остановка у горной реки Уллу-Муруджу — одной из самых чистых рек России, вода в ней кристальна и очень полезна для организма.

Размещение в гостинице.

Прогулка по заповедным территориям.

Горный курорт Домбай. Тебердинский заповедникГорный курорт Домбай. Тебердинский заповедникГорный курорт Домбай. Тебердинский заповедникГорный курорт Домбай. Тебердинский заповедник
4 день

Мусса-Ачитара. Термальные источники

Освобождение номеров.

Подъем на канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара (высота 3 200 м).

Купание в термальных источниках в ст. Суворовская под открытым небом (температура воды до +40 градусов).

Прибытие и размещение в гостинице Пятигорска.

Мусса-Ачитара. Термальные источникиМусса-Ачитара. Термальные источникиМусса-Ачитара. Термальные источникиМусса-Ачитара. Термальные источники
5 день

Карачаево-Черкесская республика. Кисловодск

Экскурсия на Медовые водопады (Карачаево-Черкесская республика).

Посещение Чайного домика с дегустацией варенья и чая.

Конная прогулка по красивейшим горным склонам (по желанию за доп. плату).

Экскурсия в Кисловодск с посещением основных достопримечательностей:

  • аллея курортного парка;
  • Нарзанная галерея;
  • Курортный бульвар.

Возвращение в гостиницу Пятигорска.

Свободное время.

Карачаево-Черкесская республика. КисловодскКарачаево-Черкесская республика. КисловодскКарачаево-Черкесская республика. КисловодскКарачаево-Черкесская республика. Кисловодск
6 день

Приэльбрусье

Приэльбрусье (Кабардино-Балкарская республика).

Баксанское ущелье.

Поляна Нарзанов.

Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы — Эльбрус.

Размещение в гостинице Нальчика.

Свободное время.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
7 день

Верхняя Балкария. Отъезд

Экскурсия на Голубые озера.

Круглый год температура воды здесь +9, а цвет меняется несколько раз за день.

Экскурсия в замок Шато-Эркен, это виноградное хозяйство более 1000 га.

Экскурсия в Верхнюю Балкарию.

Вы увидите высокие горы, красивую природу и старинные родовые башни.

Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал в 19:00 г. Минеральные Воды.

Верхняя Балкария. ОтъездВерхняя Балкария. ОтъездВерхняя Балкария. ОтъездВерхняя Балкария. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Название гостиницы2–местное размещениеДоплата за 1-местное размещение
Тариф стандарт — Гостиница «Минерал»46 00014 000
Тариф комфорт — Бизнес Отель «Маск»59 00021 000

Скидка детям до 12 лет включительно — 10%.

В данном туре у нас есть несколько тарифов. Отличие тарифов только в гостинице, в которой будут проживать в Пятигорске. По программе тура 4 ночи в Пятигорске, 1 ночь в Домбае (гостиница Белые Ночи или У Нарзана), 1 ночь в Нальчике (гостиница Корона).

Во всех тарифах возможен вариант подселения. Если на даты тура находятся гости, которые путешествуют одни и не против подселения, то мы можем их объединить (по согласованию) и доплачивать не придётся. Но подселение не гарантируем, это не от нас зависит.

Варианты проживания

Бизнес-отель «Маск»

4 ночи

Отель «Маск» с бесплатным Wi-Fi и фитнес-центром расположен в курортном поселке Иноземцево, в 7 км от Пятигорска. К услугам гостей бар и бесплатная частная парковка на территории.

В числе удобств номеров кондиционер и телевизор с плоским экраном, а в некоторых из них обустроена гостиная зона.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Кроме того, в отеле организован прокат автомобилей. Кисловодск находится в 37 км от отеля «Маск», а Ессентуки — в 21 км. Расстояние до международного аэропорта Минеральные Воды составляет 13 км.

Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»

Минерал

4 ночи

Отель Минерал расположен в самом центре города, напротив автобусной остановки «Рынок».

Фонд представлен в категории двухместный, полулюкс и люкс, а также номер для людей с ограниченными возможностями. Оснащены двуспальными кроватями, мягкими диванами, телевизорами и шкафами-купе. Собственная душевая комната снабжена тропическим душем и раковиной.

Недалеко от объекта продуктовые магазины, сети быстрого питания, рестораны и кафе.

Рядом с гостиницей парк культуры и отдыха, Музей авиационной техники и музей писателя А. П. Бибика. Аэропорт в 2,9 км. До ж/д вокзала 1,3 км.

МинералМинералМинералМинералМинералМинерал

Корона

1 ночь

Трехзведочная гостиница «Корона» расположилась в Нальчике. Работает она с 2007 года и с тех пор только улучшает качество своего обслуживания. Дружелюбный и внимательный персонал круглосуточно готов ответить на вопросы, которые возникли во время проживания.

Номерной фонд составляют 4 категории, каждая из которых обустроена удобной мебелью, а также необходимой техникой, для того чтобы отдых здесь был максимально комфортен. Каждый номер по-домашнему уютен и имеет собственный санузел и ванную комнату.

На территории отеля работает ресторан, в котором подаются изысканные блюда с национальной кухней. По утрам накрывается завтрак для всех жильцов «Короны».

Для тех, кто приехал в город по работе, персонал готов предложить конференц-зал, который укомплектован современным мультимедийным и звуковым оборудованием, что благоприятно поспособствует переговорам или важной конференции.

Вблизи можно увидеть такие достопримечательности и известные места как музей Кабардино-Балкарской республики, ипподром, парк имени Атажукина. Остановки общественного транспорта находятся в пешей доступности.

КоронаКоронаКоронаКоронаКоронаКорона

У Нарзана

1 ночь

Отель «У Нарзана» расположился на побережье главной реки Домбайской поляны — Аманауз, практически в центре Домбая.

Просторные современные номера с приятным интерьером оборудованы комфортабельной мебелью. Ванные комнаты оснащены душевыми кабинами. Также предоставляются комплекты полотенец и средства личной гигиены. В число удобств входит наличие ТВ и Wi-fi.

Отдыхающие могут посетить уютный ресторан, работающий при отеле. Его меню состоит из блюд европейской и кавказской кухни. Повара по запросу готовят диетическую пищу.

Доступна услуга аренды конференц-зала.

Здесь для гостей созданы все условия для насыщенного отдыха. Так, в свободное от катания на лыжах время можно провести в сауне, караоке или бильярдной. В округе также много водопадов и других достопримечательных мест. Водопад Чертова мельница располагается в 1,85 км. Расстояние до железнодорожного вокзала Черкесск — 111,5 км, до международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова — 137,4 км.

У НарзанаУ НарзанаУ НарзанаУ НарзанаУ НарзанаУ Нарзана

Белые Ночи

1 ночь

Отель «Белые ночи» находится на курорте Домбай в окружении пихтового леса. Он занимает 3-этажное белоснежное здание. Недалеко находится целебный нарзанный источник.

Номерной фонд представлен 6 видами апартаментов разного уровня комфортности. Обстановка во всех комнатах приближена к домашней. Гости могут разместиться, как в стандартных 2-местных номерах, так и в более просторных апартаментах на 4,5,6 человек.

Питание в гостинице не предусмотрено. Но Домбай – развитый курортный поселок, где можно найти пункты питания на любой вкус. Рядом с отелем в шаговой доступности находятся столовые, рестораны, бары, кафе. Выбрать, где покушать, можно основываясь на пристрастиях к определенной кухне.

Персонал организует экскурсионные туры. В гостинице также можно воспользоваться услугами профессионального инструктора по горнолыжному катанию. Поблизости находятся знаменитый хребет Мусса-Ачитара, водопад Чучхурский, ущелье Алибек.

Белые НочиБелые НочиБелые НочиБелые НочиБелые НочиБелые Ночи

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах
  • Трансфер в рамках тура
  • Билеты на термальные источники
  • Питание: завтраки и приветственный ужин
  • Экологические сборы
  • Экскурсионная программа
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание: обеды, ужины
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Индивидуальный трансфер
  • Билет на зиплайн - 2 000 руб
  • Подъем на канатке (по желанию, цены могут измениться):канатная дорога Эльбрус - 2 100 руб. канатная дорога Домбай - 2 300 руб. канатная дорога Машук - 420 руб
  • Канатная дорога Эльбрус - 2 100 руб
  • Канатная дорога Домбай - 2 300 руб
  • Канатная дорога Машук - 420 руб
  • Конная прогулка - 450 руб. /полчаса
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Специальное снаряжение не требуется, особых требований к одежде нет.

Одежда и обувь должны быть спортивные, удобные, по погоде. О погоде предупреждаем за неделю до начала тура. На Эльбрусе снег лежит даже летом, поэтому для экскурсии на Эльбрус необходима будет одежда потеплее. Также понадобятся купальник/купальные плавки, шлепки для термальных источников, дождевики/зонтик на случай осадков, солнцезащитные средства.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли брать с собой детей?

Рекомендованный возраст туристов от 6 лет.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Скидки: детям до 12 лет – скидка 10%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
16 мая 2024
Доброго времени суток.
Об этом туре можно писать безгранично много, в двух словах не опишешь! Одно могу сказать - это было ПОТРЯСАЮЩЕ!!!! Невероятной красоты природа, большое количество локаций, и везде давали вдоволь нагуляться, а не по свистку через 15 минут в автобус. Встречающая сторона это отдельная любовь - Ваграм, Светлана, вы ЛУЧШИЕ!!!!! Мое сердце осталось там, в горах!!!! Обязательно вернусь!!!!!
А
7 окт 2024
Организовано все отлично, вовремя встретили, вовремя привезли, в гостиницу заселились быстро, все пешие прогулки организованы на высшем уровне, безопасно
А
2 окт 2024
Отличная организация тура. Всё оперативно и продуманно
Отличная организация тура. Всё оперативно и продуманноОтличная организация тура. Всё оперативно и продуманноОтличная организация тура. Всё оперативно и продуманноОтличная организация тура. Всё оперативно и продуманноОтличная организация тура. Всё оперативно и продуманноОтличная организация тура. Всё оперативно и продуманноОтличная организация тура. Всё оперативно и продуманно

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