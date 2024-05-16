Подниметесь к древнему православному Шаонинскому храму 10 века, посмотрите замок Шато-Эркен и самые яркие локации курортных городов — Кисловодска и Железноводска.
Вы прогуляетесь по заповедным территориям Тебердинского заповедника и насладитесь комфортными водами термальных источников.
Программа тура по дням
Минеральные Воды - Пятигорск. Приветственный ужин с национальной кухней
Групповой трансфер Минеральные Воды:
- ж/д вокзал в 14:30;
- аэропорт в 15:00.
Размещение в гостинице Пятигорска, свободное время.
В 18:00 приветственный ужин с национальной кухней в Кавказском ресторане.
Трансфер в гостиницу.
Экскурсия по Пятигорску, Железноводску
Экскурсия по Пятигорску с посещение основных достопримечательностей:
- озеро «Провал»;
- Эолова арфа;
- Академическая галерея;
- грот Лермонтова;
- парк «Цветник»;
- место дуэли М. Ю. Лермонтова.
Подъем на гору Машук с обзорным видом на Пятигорск.
Посещение парка Зеленый квартал, где представлены работы ландшафтных дизайнеров с уникальными растениями.
Экскурсия по Железноводску.
Посещение курортного парка, городского озера и каскадной лестницы.
Горный курорт Домбай. Тебердинский заповедник
Посещение древнего православного Шаонинского храма 10 века.
Подъем к храму займет 30 минут пешком.
Вход на территорию Тебердинского заповедника с посещением вольеров.
Остановка у горной реки Уллу-Муруджу — одной из самых чистых рек России, вода в ней кристальна и очень полезна для организма.
Размещение в гостинице.
Прогулка по заповедным территориям.
Мусса-Ачитара. Термальные источники
Освобождение номеров.
Подъем на канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара (высота 3 200 м).
Купание в термальных источниках в ст. Суворовская под открытым небом (температура воды до +40 градусов).
Прибытие и размещение в гостинице Пятигорска.
Карачаево-Черкесская республика. Кисловодск
Экскурсия на Медовые водопады (Карачаево-Черкесская республика).
Посещение Чайного домика с дегустацией варенья и чая.
Конная прогулка по красивейшим горным склонам (по желанию за доп. плату).
Экскурсия в Кисловодск с посещением основных достопримечательностей:
- аллея курортного парка;
- Нарзанная галерея;
- Курортный бульвар.
Возвращение в гостиницу Пятигорска.
Свободное время.
Приэльбрусье
Приэльбрусье (Кабардино-Балкарская республика).
Баксанское ущелье.
Поляна Нарзанов.
Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы — Эльбрус.
Размещение в гостинице Нальчика.
Свободное время.
Верхняя Балкария. Отъезд
Экскурсия на Голубые озера.
Круглый год температура воды здесь +9, а цвет меняется несколько раз за день.
Экскурсия в замок Шато-Эркен, это виноградное хозяйство более 1000 га.
Экскурсия в Верхнюю Балкарию.
Вы увидите высокие горы, красивую природу и старинные родовые башни.
Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал в 19:00 г. Минеральные Воды.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Название гостиницы
|2–местное размещение
|Доплата за 1-местное размещение
|Тариф стандарт — Гостиница «Минерал»
|46 000
|14 000
|Тариф комфорт — Бизнес Отель «Маск»
|59 000
|21 000
Скидка детям до 12 лет включительно — 10%.
В данном туре у нас есть несколько тарифов. Отличие тарифов только в гостинице, в которой будут проживать в Пятигорске. По программе тура 4 ночи в Пятигорске, 1 ночь в Домбае (гостиница Белые Ночи или У Нарзана), 1 ночь в Нальчике (гостиница Корона).
Во всех тарифах возможен вариант подселения. Если на даты тура находятся гости, которые путешествуют одни и не против подселения, то мы можем их объединить (по согласованию) и доплачивать не придётся. Но подселение не гарантируем, это не от нас зависит.
Варианты проживания
Бизнес-отель «Маск»
Отель «Маск» с бесплатным Wi-Fi и фитнес-центром расположен в курортном поселке Иноземцево, в 7 км от Пятигорска. К услугам гостей бар и бесплатная частная парковка на территории.
В числе удобств номеров кондиционер и телевизор с плоским экраном, а в некоторых из них обустроена гостиная зона.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Кроме того, в отеле организован прокат автомобилей. Кисловодск находится в 37 км от отеля «Маск», а Ессентуки — в 21 км. Расстояние до международного аэропорта Минеральные Воды составляет 13 км.
Минерал
Отель Минерал расположен в самом центре города, напротив автобусной остановки «Рынок».
Фонд представлен в категории двухместный, полулюкс и люкс, а также номер для людей с ограниченными возможностями. Оснащены двуспальными кроватями, мягкими диванами, телевизорами и шкафами-купе. Собственная душевая комната снабжена тропическим душем и раковиной.
Недалеко от объекта продуктовые магазины, сети быстрого питания, рестораны и кафе.
Рядом с гостиницей парк культуры и отдыха, Музей авиационной техники и музей писателя А. П. Бибика. Аэропорт в 2,9 км. До ж/д вокзала 1,3 км.
Корона
Трехзведочная гостиница «Корона» расположилась в Нальчике. Работает она с 2007 года и с тех пор только улучшает качество своего обслуживания. Дружелюбный и внимательный персонал круглосуточно готов ответить на вопросы, которые возникли во время проживания.
Номерной фонд составляют 4 категории, каждая из которых обустроена удобной мебелью, а также необходимой техникой, для того чтобы отдых здесь был максимально комфортен. Каждый номер по-домашнему уютен и имеет собственный санузел и ванную комнату.
На территории отеля работает ресторан, в котором подаются изысканные блюда с национальной кухней. По утрам накрывается завтрак для всех жильцов «Короны».
Для тех, кто приехал в город по работе, персонал готов предложить конференц-зал, который укомплектован современным мультимедийным и звуковым оборудованием, что благоприятно поспособствует переговорам или важной конференции.
Вблизи можно увидеть такие достопримечательности и известные места как музей Кабардино-Балкарской республики, ипподром, парк имени Атажукина. Остановки общественного транспорта находятся в пешей доступности.
У Нарзана
Отель «У Нарзана» расположился на побережье главной реки Домбайской поляны — Аманауз, практически в центре Домбая.
Просторные современные номера с приятным интерьером оборудованы комфортабельной мебелью. Ванные комнаты оснащены душевыми кабинами. Также предоставляются комплекты полотенец и средства личной гигиены. В число удобств входит наличие ТВ и Wi-fi.
Отдыхающие могут посетить уютный ресторан, работающий при отеле. Его меню состоит из блюд европейской и кавказской кухни. Повара по запросу готовят диетическую пищу.
Доступна услуга аренды конференц-зала.
Здесь для гостей созданы все условия для насыщенного отдыха. Так, в свободное от катания на лыжах время можно провести в сауне, караоке или бильярдной. В округе также много водопадов и других достопримечательных мест. Водопад Чертова мельница располагается в 1,85 км. Расстояние до железнодорожного вокзала Черкесск — 111,5 км, до международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова — 137,4 км.
Белые Ночи
Отель «Белые ночи» находится на курорте Домбай в окружении пихтового леса. Он занимает 3-этажное белоснежное здание. Недалеко находится целебный нарзанный источник.
Номерной фонд представлен 6 видами апартаментов разного уровня комфортности. Обстановка во всех комнатах приближена к домашней. Гости могут разместиться, как в стандартных 2-местных номерах, так и в более просторных апартаментах на 4,5,6 человек.
Питание в гостинице не предусмотрено. Но Домбай – развитый курортный поселок, где можно найти пункты питания на любой вкус. Рядом с отелем в шаговой доступности находятся столовые, рестораны, бары, кафе. Выбрать, где покушать, можно основываясь на пристрастиях к определенной кухне.
Персонал организует экскурсионные туры. В гостинице также можно воспользоваться услугами профессионального инструктора по горнолыжному катанию. Поблизости находятся знаменитый хребет Мусса-Ачитара, водопад Чучхурский, ущелье Алибек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах
- Трансфер в рамках тура
- Билеты на термальные источники
- Питание: завтраки и приветственный ужин
- Экологические сборы
- Экскурсионная программа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание: обеды, ужины
- Доплата за 1-местное размещение
- Индивидуальный трансфер
- Билет на зиплайн - 2 000 руб
- Подъем на канатке (по желанию, цены могут измениться):канатная дорога Эльбрус - 2 100 руб. канатная дорога Домбай - 2 300 руб. канатная дорога Машук - 420 руб
- Канатная дорога Эльбрус - 2 100 руб
- Канатная дорога Домбай - 2 300 руб
- Канатная дорога Машук - 420 руб
- Конная прогулка - 450 руб. /полчаса
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Специальное снаряжение не требуется, особых требований к одежде нет.
Одежда и обувь должны быть спортивные, удобные, по погоде. О погоде предупреждаем за неделю до начала тура. На Эльбрусе снег лежит даже летом, поэтому для экскурсии на Эльбрус необходима будет одежда потеплее. Также понадобятся купальник/купальные плавки, шлепки для термальных источников, дождевики/зонтик на случай осадков, солнцезащитные средства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли брать с собой детей?
Рекомендованный возраст туристов от 6 лет.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Скидки: детям до 12 лет – скидка 10%.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Об этом туре можно писать безгранично много, в двух словах не опишешь! Одно могу сказать - это было ПОТРЯСАЮЩЕ!!!! Невероятной красоты природа, большое количество локаций, и везде давали вдоволь нагуляться, а не по свистку через 15 минут в автобус. Встречающая сторона это отдельная любовь - Ваграм, Светлана, вы ЛУЧШИЕ!!!!! Мое сердце осталось там, в горах!!!! Обязательно вернусь!!!!!