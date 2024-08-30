4 дня
Зимние каникулы на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Нальчик
5 янв в 10:00
от 45 500₽ за человека
5 дней
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Нальчик
2 янв в 10:00
от 49 000₽ за человека
4 дня
Мультиактив на Эльбрусе
Начало: Г. Нальчик
19 сен в 10:00
17 окт в 10:00
от 37 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна30 августа 2024Гиды хорошие, весёлые, эрудированные.
- ННасыров27 августа 2024Помогали с вопросами при необходимости.
- ААртём27 августа 2024Организаторам хочется выразить огромную благодарность. Несмотря на непростую ситуацию, которая сложилась на тот момент, все проблемы были очень быстро решены и никак не повлияло на отдых.
- ЮЮлия8 ноября 2023Спасибо большое вам за этот тур, даже уезжать не хочется, невероятно много красивых мест и очень вкусная местная кухня, огромное
- ЕЕлена7 ноября 2023Это было потрясающее путешествие, из которого мы вернулись с самыми невероятными впечатлениями. Пока только одни эмоции и состояние эйфории. Все
- ЕЕкатерина12 января 2023Тур "Три ущелья КБР и величественный Эльбрус" получился очень насыщенным, наполненным яркими впечатлениями и эмоциями!!! Эти чудеса природы и чистый
- ТТатьяна10 января 2023Было интересно узнать много нового об исторических и географических фактах, которыми делился наш гид - Тенгиз. Особенно хочется отметить комфортное
- ААнастасия18 мая 2022Были в туре мульиактиктив на Эльбрусе. Все было организовано замечательно. Отель Азимут с видом на горы и пением птиц по
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит тур в Нальчике в сентябре 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 37 500 до 49 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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